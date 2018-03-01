DHA YURT BÜLTENİ-17

Engelli oğlu bakmak uğruna hayatından vazgeçti

İZMİR\'de, çevresinde Altınordu Futbol Kulübü\'ne olan tutkusu ile tanınan Hilmi Rakalar (74), kalbindeki rahatsızlığın tedavisi için gittiği hastanede, ısrar edilmesine rağmen, engelli oğlu Tolga Hamit Rakalar\'ı (42) yalnız bırakmamak uğruna yatışının yapılmasını kabul etmedi. Hilmi Rakalar, gittiği evinde hayatını kaybetti.

Kalbinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle dün saat 15.30\'da İzmir\'in Kahramanlar Semti\'ndeki özel hastaneye giden emekli esnaf Hilmi Rakalar, yatırılarak tedavi edilmek istendi. Ancak engelli oğlu Tolga Hamit Rakalar\'a bakacak kimsenin olmadığını belirten eski ayakkabıcı Hilmi Rakalar, kendisine anjiyo yapılmasını istemedi ve hastaneden ayrılıp evinin yolunu tuttu. Ardından Hastane Müdürü Okan Civan, Altınordu\'nun efsane futbolcularından Gürsel Baliç\'i arayarak, Altınordu Futbol Kulübü\'ne olan tutkusu ile tanınan Rakalar\'ı tedavi için ikna etmesini istedi. Gürsel Baliç de tüm ısrarlarına rağmen Hilmi Rakalar\'ı hastaneye döndüremedi. Oğluyla ilgilenen Hilmi Rakalar, aynı gün saat 18.40\'ta evinde kalp kirizinden yaşamını yitirdi.

Gürsel Baliç, Hilmi Rakalar\'ın çok yakın aile dostu olduğunu belirterek, yaptıkları son konuşmayı anlattı. \"Hilmi ağabey oğlu için canından geçti\" diyen Baliç, \"Öğleden sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmiş. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu görmüş. Ona anjiyo yapılması için hastanede yatmasını söylemişler. Ancak oğlu Tolga\'yı bırakmak istemedi. Bu kez ben devreye girdim ve Hilmi ağabeyi aradım. Kendisine derhal hastaneye dönmesini söyledim. O da bana, \'Gürsel, oğlum engelli. Çocuğumu biliyorsun, onu nasıl bırakayım. Sabah hastaneye giderim\' dedi. Ben de ona, \'Ağabey sonuçta Tolga yatalak değil. Anjiyo sonrası 2 ya da 3 gün içinde taburcu olacaksın. Tedavini yaptırmalısın\' dedim. Bu kendisiyle son konuşmamız oldu. Ardında acı haberi aldım\" diye konuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hilmi Rakalar, Murat Reis Camisi\'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Rakalar için düzenlenen cenaze törenine spor camiasından birçok kişi katıldı. Engelli olan oğlu Hamit Tolga ise kendisini yalnız bırakmamak uğruna hayatını hiçe sayan babasının cenaze töreninde yer alamadı. Büyük üzüntü yaşayan Hamit\'in cenazeye gelmesini, yakınlarının istemediği öğrenildi.

Hamit Rakalar\'ın kızı Şebnem Rakalar, babasının Altınordu sevgisiyle ömrünü geçirdiğini söyledi. Hilmi Rakalar\'ın son olarak Spor Toto 1. Lig\'de geçen pazartesi günü oynanan Altınordu-Boluspor maçında tribünde olduğunu belirten Şebnem Rakalar, \"Babam ölene dek Altınordu\'yu hayatının en önemli parçalarından biri yaptı. Kardeşim Hamit\'e de o sevgiyi aşıladı. Altınordu bize hep sahip çıktı. Hamit, bundan sonra da maçlara gitmeye devam edecek\" dedi.

Kulübün eski başkanlarından Cavit İşyapan ise büyük bir Altınordulu\'yu sonsuzluğa uğurladıklarını belirterek, \"Hilmi herkesten iyi Altınordulu\'ydu. Şimdi engelli oğlu yalnız kaldı. Hepimiz Hamit\'e kucak açacağız, o çocuğu yalnız bırakmayacağız\" diye konuştu.

Rakalar, Kokluca Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hilmi Rakalar\'ın kızı Şebnem Rakalar ile röportaj

- Altınordu eski Başkanı Cavit İşyapan ile röportaj

- Hilmi Rakalar\'ın cenaze töreninden görüntüler

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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\'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü heyetinden askerlere destek (2)

KİLİS\'İ ZİYARET ETTİLER

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere destek için kurulan \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun 3\'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, Kilis\'e geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik\'in de aralarında bulunduğu sporcu ve sanatçılar, teröristlerin roketli saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii\'ni ziyaret etti.

\'HERKESİN KALBİ BURADA\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, herkesin kalbinin Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, \"Buradaki vatandaşlarımızın moralini yükseltmek, buradaki halkımızın yanında olabilmek için tüm arkadaşlarımızla beraber herkesin kalbi burada. O nedenle \'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'muzun bundan sonraki süreçte de bir dizi ziyaretleri olacak. Biz Mehmetçik\'imize destek olmak, halkımızın yanında olduğumuzu göstermek, halkımızın bu sıkıntılı geçen süreçte yanında olduğunu, kalbimizin onlarla attığını, onlarla beraber bir şekilde bu memlekete sahip çıkılması gerektiğinin bilincinde olan insanlarız\" diye konuştu.

Heyet, camiden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyareti etti ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı\'nı da ziyaret eden heyet, askerlerle sohbet edip, yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Heyetin gelişi

- Tarihi Çalık Camisi

- Heyetin esnaf ziyaret

- Harun Karacan\'ın konuşması

- Valilik ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Cansel KİRAZ, Akın ÇELİKTAŞ, Güven USTA-KİLİS-DHA)

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