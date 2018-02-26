DHA YURT BÜLTENİ-17

Pompalı tüfekle intihar etti



ŞANLIURFA\'da bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ. (44), evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Hızmalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Müslüm İ., evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği çenesine dayayarak ateşledi. Silah sesi duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, Müslüm İ.\'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldüğü belirlenen Müslüm İ.\'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Karabük\'te fuhuş operasyonu



KARABÜK\'te, fuhuş yapılan eve operasyon düzenlenerek, 4 kadın gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Z.M., M.I., L.I. ve U.M. ile kadınlarla birlikte olan 2 kişi gözaltına alındı. Kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran Z.M. isimli kadının daha önceden vize ihlali ve kaçak çalışmadan kaydının bulunduğu tespit edildi. Kadınlarla birlikte evde yakalanan 2 kişiye ayrı ayrı 521 TL para cezası kesildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Yüksekova\'da doktor sevinci

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hakkari\'nin Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne 10 uzman hekim atandı. Yapılan atamalarla birlikte doktor sayısı 51\'e yükselirken, 31 olan poliklinik sayısı da 37 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafınan yapılan son doktor atamalarında, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine 10 uzman doktor atandı. Yapılan son atamalar ilçede büyük sevinç yaratırken, uzman doktor sayısı da 41\'den 51\'e yükseldi. Doktor atamalarıyla birlikte daha önce 31 olan poliklinik sayısı da 37\'ye yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde ilk kez Plastik ve Göğüs Cerrahi Poliklinikleri de hizmete açıldı. Plastik ve göğüs ameliyatı için daha önce en yakın il olan 200 kilometre uzaklıktaki Van\'a gitmek zorunda kalan Yüksekovalılar, bu sıkıntıdan da kurtulmuş oldu.

Yükesekova Devlet Hastanesi\'ne Göğüs Cerrahi Uzmanı olarak atanan Doç. Dr. Rıza Serdar Evman, ilçede görevlendirildiği için son derece mutlu olduğunu belirterek, \"Tebligat geldikten sonra 12 saatlik bir yolculuğun ardından buraya geldik. Başhekim ve yardımcıları bize her konuda yardımcı oldular. Polikliniklerle ilgili istediğimiz malzemeler gelirse en yakın zamanda ameliyatlara başlayacağız. Geleli 3 gün oldu. Burada çok hasta olduğunu gördük. Gerçekten ihtiyaç varmış. Umarım, bundan sonra sevk sıkıntısı olmaz. Burası çok büyük bir hastane. Talep ettiğimiz malzemeler gelirse başka ile sevke gerek kalmadan ameliyatlar yapabiliriz\" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Yücel Batmacı ise son atamalar için Sağlık Bakanlığı\'na teşekkür ettiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göğüs Polikliniğinen görüntü

-Doktorlara hastaları muayene etmeleri

-Sıra bekleyen hastalar

-Genel ve detaylar

-Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne Göğüs Cerrahi Uzmanı olarak atanan Doç. Dr. Rıza Serdar Evman,

-Plastik Cerrahi uzmanı Dr.Rahmi evcim

-Başhekim Dr. Celal Yüsel Batmacı ile röportaj

-Hastane binası

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında (2)

\"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR\"



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanlarıyla Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Akar\'ın \"Suriyeli kardeşlerimiz harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldılar, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan insanlar güvenle evlerine dönmeye başladıklar\" ifadesini kullandığı belirtildi.



TSK\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtıö hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir.

\"HEDEFTE DEAŞ DA VAR\"

\"Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;

** Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla; karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde, mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü,

** Bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini,

** Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini,

** Terör örgütü tarafından zulme uğradıkları fotoğraf ve görüntülerle sabit olan Suriyeli kardeşlerimizin harekâtın ilerlemesiyle baskı ve zulümden kurtarıldıklarını, teröristlerden temizlenen bölgelerde yaşayan

insanların güvenle evlerine dönmeye başladıklarını,

** Afrin’de bulunan ve menşei ne olursa olsun bölgeye dışarıdan getirilen tüm teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin mutlaka hezimete uğratılacağını ve kaçınılmaz hazin sonun kendilerini beklediğini ifade etmiştir.\"

SİVİLLER İÇİN HASSASİYET\"

\"Ayrıca Orgeneral AKAR, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte;

** BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkıö ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda yürütüldüğünü,

** Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetlerin BM kararları doğrultusunda uluslararası hukuka, terörle mücadele esaslarına uygun olarak ve tamamen meşru zeminlerde sürdürüldüğünü,

** Geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile bütün faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü,

** Şanlı tarihimiz ve kültürümüz ile ahlaki değerlerimiz gereği sivil ve masum insanların dokunulmaz olduğunu, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

** \'Afrin Afrinlilerindir\' gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekâtın başarılı bir şekilde devam ettiğini vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR bilahare Zeytin Dalı Harekâtına iştirak eden kahraman ve fedakâr tüm personeli harekâtın başarılı bir şekilde yürütülmesinde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.\"

DUYULAN GÜVEN NEDENİYLE TEŞEKKÜR...

\"Orgeneral Akar ayrıca, şanlı tarihimize ve millî örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kahraman Mehmetçiğimizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı saygı ve şükranlarını sunmuştur.\"

\"Orgeneral Akar bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennilerinde bulunmuştur.\"

Haber: Hatay (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İncelemelerden foto-slayt

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76\'ncı kez intihar girişiminde bulundu

İZMİR\'in Balçova ilçesinde 76\'ncı kez çatışa çıkarak intihar girişiminde bulunan simit satarak geçinmeye çalışan İ.D. adlı vatandaş, Balçova Belediye Başkanlığı\'nın 8. katından iki ayağını boşluğa bırakarak salladı. Vatandaşı, Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ikna etti.

İzmir\'in Balçova ilçesinde geçen ay bir AVM\'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.D. adlı bir vatandaş bugün (Pazartesi) saat 14.00\'da Balçova Belediyesi\'nin 8\'inci katına çıktı ve iki ayağını boşluğa sarkıtarak Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Ali Çalkaya\'nın gelmesini istedi. Şehit ailesi ziyaretinde olan Çalkaya, binaya gelinceye kadar ayaklarını boşluğa sallayarak yürekleri ağza getiren İ.D. adlı vatandaşın ilçede simit satarak geçimini sağladığı, 3 bin TL borcunu ödeyemediği için yardım istediği öğrenildi. İtfaiye aşağıda önlem alırken çatıya çıkan Çalkaya, intihar girişiminde bulunmak isteyen vatandaşı ikna etti, borcunu ödeme sözü verdi. Simitçi İ.D., söz üzerine çatıdan inerken Başkan Çalkaya, emniyetten aldığı bilgiye göre bu vatandaşın 76\'ncı kez intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)

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- İ.D.\'nin belediyenin 8. katından iki ayağını boşluğa sallaması

Haber: İZMİR, (DHA)

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5 yaşındaki küçük Elçin gözyaşları içinde toprağa verildi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, doğuştan, aort koarktasyonu ve PDA hastası olan, bugüne kadar 3 ameliyat geçiren 5 yaşındaki Elçin Alanç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazede Fatoş Alanç\'ın elindeki papatyayı bir an olsun bırakmayıp, \"Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık\" diyerek, kızının ardından gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Bodrum\'un Gökçebel Mahallesi\'nde yaşayan restoran işletmecisi Erdem Alanç (41) ile eşi Fatoş Alanç\'ın (35), 2013 yılında üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin \'Elçin\' ismini verdikleri bebeklerinin, doğumdan sonra vücudunda morluklak meydana gelmesi üzerine, Muğla Devlet Hastanesi\'ne yatırıldı. Elçin bebeğe, 29 günlükken doğumsal bir anomali ve aortun kalpten çıkışından başlayarak bacak damarlarına kadar olan herhangi bir bölgesinde darlık olması anlamına gelen \'aort koarktasyonu\' ve bebeklerde vücuda kan götüren ana damar olan aorta ile akciğerlere kan götüren ana damar olan pulmoner arter arasındaki, doğumdan sonra kapanması gereken \'duktus arteriozus\' açıklığının kapanmaması durumunda ortaya çıkan PDA rahatsızlığı tanısı konuldu. Damarlarındaki sıkıntı nedeniyle kalbine pompalanan kirli ve temiz kanın birbirine karıştığı belirlenen küçük Elçin\'in ölüm riski bulunduğu doktorlar tarafından ailesine bildirildi. Bir dizi tetkikler sonucunda çocuğun başını dik tutamadığı, desteksiz oturamadığı da belirlendi. 3 yaşına kadar 2 kez ameliyat olan Elçin\'in kalbe giden temiz ve kirli kan dolaşımı bir türlü normal biçimde sağlanamadı. Bunları üçüncü ameliyat takip etti. İzmir\'deki Ege Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı\'nda tedavisine devam edilen küçü Elçin, geçen 24 Şubat\'ta fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan küçük kız, dün (pazar) gece yaşamını yitirdi.

Talihsiz Elçin için, bugün öğlende, Gökçebel Mahallesi\'ndeki Yemiş Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından, işadamı Ali Şen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, hayatının başarında yaşama veda eden küçük kızın annesi Fatoş Alanç, babası Erdem Alanç, amcası Salih Alanç, ablaları Cansu Alanç ve Ebru Alanç ile komşuları katıldı. İşadamı Ali Şen, baba Erdem Alanç\'ın yanından cenaze töreni boyunca ayrılmayıp, teselli etmeye çalıştı. Baba ve annenin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde ablalarının getirdiği kır çiçekleri, Elçin\'in tabutunu süsledi. Cenaze töreni boyunca elindeki papatyayı bırakmayan Fatoş Alanç\'ın \"Benim papatyam asla solmayacak. O bizim meleğimizdi. Tüm çabalarımıza rağmen hayatta tutamadık\" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Kılınan namazın ardından Elçin\'in cenazesi, Gökçebel Mezarlığı\'nda 2010 yılında yaşamını yitiren dedesi Mehmet Alanç\'ın mezarının yanına gözyaşları içinde defnedildi. Anne Fatoş ve baba Erdem Alanç, cenazenin toprağa verilmesinin ardından birbirlerine sarılarak destek olup, mezarlıktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreninden görüntü

-İşadamı Ali Şen\'in küçük kızın babası Erdem Alanç\'a başsağlığı dilemesi

-Küçük Elçin Alanç\'ın ablaları Cansu Alanç ve Ebru Alanç\'ın ellerinde papatyalarla görüntü

-Anne Fatoş Alanç ile röp.

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Erdem - Fatoş Alanç çiftinin birbirlerine sarılarak mezarlıktan ayrılması

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Çay ortasında mahsur kalan 25 işçiyi itfaiye kurtardı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapatılan İzmir- Ankara Karayolu\'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Irlamaz Çayı\'nın içinden yolun karşısına geçmeye çalışan işçi servisi minibüsündeki 25 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye giden itfaiyenin çalışmasıyla araçtakiler kurtarıldı.

Turgutlu\'da geçen cumartesi gününden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Selvitepe Mahallesi\'nde yer alan Irlamaz Çayı\'ndaki su seviyesini yükseltti. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih eden bazı sürücüler ise bu nedenle zor anlar yaşadı.

Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu\'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak isteyen ve seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Yıldız yönetimindeki 45 J 6389 plakalı servis minibüsü, bugün saat 15.30\'da, kapatılan dere yolundan gitmek istedi. Ancak çay suyunda çamura saplandı. Minibüsün kapıları ise kilitlendi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri dozerleri geldi. Minibüse merdiven uzatılarak mahsur kalan 25 fabrika işçisi, tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçi servis minibüsünü çekerek kurtardı.

Servis aracı şoförü Hasan Yıldız, \"Hiç tahmin etmediğimiz durum başımıza geldi. Can kaybı olmaması tek tesellimiz \"dedi. Minibüste mahsur kalan işçilerden Ahmet Öz, \"Burada kaçıncı olay\" diyerek tepkisini gösterdi. Yoldan geçmeyi başaran otomobil sürücü Alaattin Güllü ise, \"Anayol kazıldı. Geçişler tali yoldan verilmeye başladı. Ancak, bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye alternatif giriş yolu sayısı da kısıtlı. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları\" dedi.

BELEDİYE YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Belediye yetkileri ise, \"Bu yol zaten kapalı. Nasıl oluyorsa vatandaşlar canını malını tehlikeye atıp, burasını kullanıyor. Biz kapatıyoruz, başka taraftan çaya giriyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiyenin işçileri tahliyesi

- Fen işleri ekiplerin çalışması

- İtfaiye görevlilerinin çalışması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ- DOĞAN ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Polis aracı, dağdan kopan kaya parçalarından saniyelerle kurtuldu

HAKKARİ\'de görev değişimine giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'na görev değişimi için giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, kaya parçaları dağdan koparak yola düştü. Yağışlarla birlikte kayaların bulunduğu bölgenin yumuşadığı belirtildi. Polislerin saniyelerle kurtulduğu olayda, yol ulaşıma kapandı. Bir süre kapalı kalan yol, Karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karayolu ekiplerinin düşen kaya parçaların kaldırması

- Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-çalışmalardan genel ve detaylar

-Yolda bekleyen araçların geçişi

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Doktor tartıştığı temizlik personeli şefini acil serviste tabancayla yaraladı (2)

YASAK AŞK İDDİASI

Soma Devlet Hastanesi\'nde görevli pratisyen doktor L.A.\'nın, tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top\'u acil serviste tabancayla yaralamasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan, ancak olay yerinin kendi bölgelerinin dışında kalması nedeniyle polise teslim edilen L.A.\'nın ilk ifadesinde, Top\'un, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi B.A. ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden ruhsatlı tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. L.A.\'nın polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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Edirne beyaza büründü

EDİRNE\'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ve belediye ekipleri ise yollardan kar küreme çalışmalarına başladı.

Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerine yoğun kar yağışına bıraktı. Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazıları ise kayganlaşan yollar nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi\'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji verilerine göre gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.

Görüntü Dökümü:

-Yoğun kar yağışı

-Trafikteki araçlar

-Patinaj yapan araçlar

-Kar yağışı ve yürüyen insanlar

-İstanbul tabelası ve yağış

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-