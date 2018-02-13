DHA YURT BÜLTENİ-17

Yozgat\'ta şehidi icraya veren avukatın bürosuna saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ı icraya veren avukat Emine Gün\'ün avukatlık bürosu saldırıya uğradı.

Avukat Emine Gün\'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.\'nın ise eli kesildi. Olay yerine çağrılan ambulansla H.S.A. tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise olayın büyümemesi için önlem aldı. Bu arada büroda büroda bulunan Avukat Emine Gün\'in isminin yazıldığı levha ise indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bürodan görüntü

-Detay

Haber:YERKÖY,(Yozgat),(DHA)

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Atatürk\'ün Malatya\'ya gelişinin yıldönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Malatya\'ya gelişinin 87\'nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan törende; Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okunduğu törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, \'Şeref Defteri\'ni imzaladı. Başkan Çakır, Şeref Defterine yazdığı metni okuyarak, Atatürk\'ü, Malatya\'ya gelişinin yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk Evi\'ni gezdi. Burada Atatürk\'ün 1937\'de geldiği ve Malatya\'da kaldığı sırada kullanılan eşyaları inceleyen protokol üyeleri, ardından Battalgazi Halk Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen konferansa geçti. Konferans da günün anlam ve önemi hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın konuşmasından sonra Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tülin Türker\'in \'Malatya ve Atatürk\' konulu sunum yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Protokolden görüntüler

- Çelenkler bırakılırken

- Katılanlardan detaylar

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Ahmet Çakır\'ın konuşması

- Atatürk evi ziyaret

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Malatyalı şoförlerden \'Zeytin Dalı Harekatı\' için gönüllü askerlik başvurusu

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası\'na bağlı şoförler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kan bağışında bulunup, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Suriye\'nin Afrin kentinin, terör örgütlerinin arındırılması için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla bir araya gelen Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası\'na bağlı şoförler, önce kan verdi ardından oluşturdukları konvoyla askerlik şubesine geçti. Şoförler, burada harekata katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na tam destek verdiklerini belirterek, \"Terör saldırılarına karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde \'terör ordusu\'na karşı devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin başlatmış olduğu harekata minibüs ve servisçi esnafı olarak devletimizin yanındayız. Sonuna kadar destekliyoruz\" dedi. Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin ise \"Hem başkomutanımıza hem ordu komutanımıza hem de Mehmetçik\'imize destek olmak için bir kampanya başlattık. İlk başta kan vermek için arkadaşlarımızı davet ettik, ikincisi bütün arkadaşlarımıza bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamak için arkadaşlarımızdan destek var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kan verilirken

- Katılanlardan detaylar

- Şevket Keskin ile Mesut İnce\'nin konuşması

- Konvoydan detaylar

- Askerlik şubesine gelişleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 307 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Kanyonda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

UŞAK\'ın Ulubey ilçesindeki kanyonlarda kayalıklara çıkan ve çıktığı yerden inemeyen mahsur kalan 23 yaşındaki Halit Tekin\'i, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 1 saatlik operasyonla kurtardı.

Ulubey ilçesindeki kanyonlara dün (pazartesi) gezmek amacıyla giden Halit Tekin, yüksek kayalıklara tırmandı. Çıktığı yerden tekrar geriye inemeyen Tekin, cep telefonundan 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD\'ın Arama ve Kurtarma ekibi gönderildi. Kanyonların içinde Tekin\'in mahsur kaldığı yeri tespit eden AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik bir kayalığa tırmanan ve mahsur kalan Tekin, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası kurtarılarak yere indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Tekin, evine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kayalıkta mahsur kalan Halit Tekin

- Ekiplerin kayalığa tırmanması

- Tekin\'in ekipler tarafından indirilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA)