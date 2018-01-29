DHA YURT BÜLTENİ-17

Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak bulundu-YENİDEN

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, dolar ,avro ile çok miktarda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG\'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Revir olarak kullanılan sığınak

- Sığınaktaki para, tıbbi malzeme ve ilaçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Murat VAROL- KAMERA: KİLİS,(DHA)

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Jandarma Bölge Komutanı Koç, Suriye sınırında

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.

Öğleden sonra ilçeye gelen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile birlikte eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Tümgeneral Koç, bir süre sınır hattında temaslarda bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceylanpınar Belediyesi ziyareti

- Koç\'un karşılanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA, (DHA)

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Kadınlar gönüllü asker olmak istedi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 250 kadın, Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü askerlik yapmak için Adana Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na dilekçe sundu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan Askerlik Şubesi\'ne gelen kadınlar, sloganlar atarak Afrin\'deki Mehmetçiklere destek verdi. Askere gitmek isteyen kadınlar adına konuşan Halime Büyükgüzel, \"Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimizle Zeytin Dalı Harekatı\'nda omuz omuza mücadele etmek istiyoruz\" dedi. Görevli askerler de kadınlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan kadınların binanın önünde toplanması

- Belediye Otobüsünün görüntüsü

- Kadınların otobüse binmesi

- Yürüyüşün Drone görüntüsü

- Gönüllü kadınların adına konuşan Halime Büyükgüzel\'in konuşması

- Askerin konuşması

- Gönüllü kadınların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04\'41\" Boyut: 286 MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: ADANA ,(DHA)

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Urla\'da 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir\'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından getirildiği öne sürülen yaklaşık 1.5 ton, \'skunk\' denilen uyuşturucu madde (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Urla\'nın Demircili Mahallesi\'nde, içinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan bazı kişilerin, lüks yatla Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yaptı. İki narkotik köpeği ve 100\'e yakın polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1.5 ton Skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Erbaa\'da öldürülen iki kardeş toprağa verildi, kasap tutuklandı

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Duran ve kardeşi Mehmet Taşova’yı tabanca ile vurarak öldüren kasap Zeynel Başar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kardeş ise toprağa verildi.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar’a (48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşova kardeşlerin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova\'nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova olayı yara almadan atlattı. Silahların ateşlendiği sırada kaçışan vatandaşlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Zeynel Başar emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi. Olayda hayatlarını kaybeden Duran ve Mehmet Başar kardeşler ise Yavuz Sultan Selim Camisi\'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin görüntüsü

-Adliyeden götürülüşü

-İki kardeşin cenaze namazı

-Tabutlarının omuzlarda götürülüşü

-Olay sırasında kaçışan vatandaşların güvenlik kemarası görüntüsü

-Ölenlerin fotoğrafları

(169 mb)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Şanlıurfa\'da su birikintisine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde, hayvanlarını otlatırken yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine düşen İlyas Çeler (12), boğularak, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Ceylanpınar\'a bağlı Gümüşsuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Meraya hayvanlarını otlatmaya götüren İlyas Çeler, yol üzerinde yağmur suyuyla dolan boşluğa düştü. Bir süre suda çırpınan küçük çocuk, boğularak, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılan İlyas Çeler\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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Camını kırdıkları otomobilden 35 bin Euro çaldılar

Adana\'da motorsikletli hırsızlar, bir kuruyemiş şirketine ait otomobilin camını kırıp içindeki 35 bin Euro parayı çaldı.

Bir kuruyemiş şirketinde çalışan 42 yaşındaki Sefa Bağıt, işyerine ait 35 bin Euro parayı çekmek için merkez Seyhan İlçesi\'ndeki ATİKOP İş Merkezi\'nde bulunan banka şubesine gitti. Bankaya girip parayı çeken Bağıt, daha sonra otomobilin sürücü koltuğuna parayı bırakıp başka işlerini halletmek için uzaklaştığında motosikletli 2 kişi camını kırdığı otomobilden poşet içerisindeki 35 bin Euro parayı alarak kaçtı. Döndüğünde otomobildeki paranın çalındığını fark eden Bağıt\'ın ihbari üzerine harekete geçen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Arabanın görüntüsü

- Yerdeki kırık araba camının görüntüsü

- Polislerin arabayı incelemesi

Süre: 01\'42\" Boyut: 104 MB

Haber - Kamera: ADANA ,(DHA)

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Alışveriş merkezinde yangın

Gaziantep\'te, alışveriş merkezinin çatısında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Budak Mahallesi\'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. Çatı katında işçilerin kaynak yaptığı esnada, kıvılcımların alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanın olmadığı yangında, alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye araçları

- itfaiye ekiplerinin çılışlaları

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)