DHA YURT BÜLTENİ-17

Malatya\'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya\'nın Pütürge İlçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 16.53\'de, merkez üssü Pütürge\'ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Haber:MALATYA,(DHA)

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PKK sığınağından kitap ve satranç takımı da çıktı

Osmaniye\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta yaşam malzemelerinin yanı sıra kitap ve satranç takımı da ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Yarpuz Köyü Havşu Tepe mevkiinde sürdürülen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen üç ayrı noktada sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, yaşam malzemeleri, Rus tipi el bombası taşıma kabı, satranç takımı, kitaplar, av tüfeği, uydu alıcı cihazı ele geçirildi.

OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ

Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlayıcının imhası için fünye hazırlanması

- Patlayıcının toprağa açılan çukura kablolu fünye ile bırakılması

- Askerlerin ormanlık alanda ilerlemeleri

- Askerler ilerlerken detay görüntüler

- Askerin detektörle arama yapması, deponun tespit edilmesi

- Deponun üstünün açılması, bidonların görülmesi

- Depodan malzemelerin çıkartılması

- Sığınaktan çıkan malzemelerin anlatılması

- Patlayıcının görülmesi

- Jelikan bidonlar

- Yakılarak imha edilmesi

- Satranç takımı ve kitap görüntüsü ve diğer malzemeler

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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CHP\'lilerden \'fotoğraf\' tepkisi

Adana\'da CHP\'li kadınlar, 25 Kasım 2014\'te \'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde yaptıkları eylemde çekilen fotoğrafları üzerinde, bilgisayar programıyla değişiklik yapılarak, uygunsuz ifadeler kullanılmasına tepki gösterdi.

CHP Adana Kadın Kolları\'nın 25 Kasım 2014\'te \'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\'nde yaptığı eyleme katılanlar, \'Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar\' yazılı pankart açtı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, pankart üzerindeki slogan bilgisayar programıyla değiştirilerek uygunsuz ifadeler yazıldı. Bu fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde CHP İl Başkanı Ayhan Barut ve 2014 yılında CHP İl Kadın Kolları Başkanı olan Rukiye Çinkılıç ile birlikte basın açıklaması yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, savcıların bu konuda adım atmasını istedi. Photoshop uygulamasıyla eylemde çekilen fotoğrafın değiştirilip çirkin ifadeler eklendiğini anlatan Yasemin Yılmaz, \"Üzerinde oynama yapılan fotoğraf sosyal medyada yayınlanarak adeta bir linç kampanyası başlatılmıştır. Alçakça hile ile yapılan bu işlemin hukukla, ahlakla, adapla açıklanabilecek hiçbir yanı yoktur. İnsanlık onuruna aykırı bu işlem açıkca kin ve nefret suçudur. Kadınlara yapılan bu saldırı ve haksızlıklar hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır\" dedi. Kadınların haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesini yükseltmeyi sürdüreceğini belirten Yılmaz, \"Ancak bu işlemi yapanlar açıkca suç işlemişlerdir ve hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır. Alçakça yapılan bu saldırıyı kınıyor, Cumhuriyet savcılarını bu suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- CHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz\'ın açıklaması

- Genel görüntü

- CHP\'li kadınlardan görüntü

- Alkışlamaları

- CHP İl Başkanı Ayhan Barut\'un görüntüsü

- Detay

SÜRE:01\'12\" BOYUT:74 mb

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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İbrahim Çağlar için Bodrum\'da mevlit okutuldu

İstanbul\'da, geçen 11 Aralık\'ta kalp krizinden ölen İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar için Muğla\'nın Bodrum ilçesinde mevlit okutulup, lokma dağıtıldı.

İstanbul\'da kalp krizinden ölen İstanbul Ticaret Odası İbrahim Çağlar\'ın ölümünün 40. gününde, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde mevlit okutuldu. Çağlar\'ın kuzeni Sıtkı Murat Çetin ve Bodrum Belediyesi\'nin destekleriyle Belediye Meydanı\'ndaki Adliye Camii\'nde program yapıldı. Müftü Ali Ünal ve İmam Sait Alpoğan tarafından öğle namazı öncesinde mevlit okundu. Merhum Çağlar\'ın kuzeni Sıtkı Murat Çetin, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, işadamları ve vatandaşlar mevlide katıldı. Mevlidin ardından ise vatandaşlara lokma dağıtılarak hayır yapıldı.

BODRUM, ÖNEMLİ DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Belediye Başkanı Kocadon, Bodrum\'un önemli bir destekçisini kaybettiğine dikkat çekerek, \"Tabii genç yaşta aramızdan ayrılması bütün Türkiye\'yi üzdü. Bodrum\'u daha çok üzdü. Çünkü İbrahim ağabeyimizle bizim ticaret odasından gelen çok eski bir bağımız var ve bu bağı hiçbir zaman koparmadık. En sonunda Bodrum\'da da güzel bir yatırım yapmıştı. İnanıyorum ki çalışmaktan fırsat bulup, tatil yapabildiği tek yer Bodrum\'du. İbrahim ağabeyimiz ile beraber Bodrumla ilgili birçok sorunu konuşup masaya yatırıyorduk. Hatta bize Ankara\'da çok da yardımcı oluyordu. İbrahim ağabeyimizi kaybederek, Bodrum-Ankara ayağında da bir eksilme oldu. Gerçekten Bodrum\'a çok büyük değer veriyordu, çok büyük saygısı vardı. Erken yaşta ayrılmasının üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Allah\'tan rahmet diliyoruz. Cennet, mekanı olsun. Çok çalıştı, çok güzel eserler bıraktı. Birçok insanı iş hayatına kazandırdı, istihdam sağladı. O insanların hayır dualarının onu nurlar içinde yatıracağına inanıyorum. Biz de Bodrumlular olarak kendisini anmak istedik. Bütün ailesine tekrar başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum\" dedi. Çağlar\'ın kuzeni işadamı Sıtkı Murat Çetin ise ağabey kardeş gibi olduklarına belirterek, \"Öncelikle ben ağabeyimi kaybettim. Onu kaybedince arkamda bir dağ yıkıldı dedim. Ama Allah ondan razı olsun, benim arkama sıradağları dizdi. Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı onlar bizlere sahip çıktı. Ne mutlu bana diyorum. Tatil yapmayı da beceremezdi. Israr ederdik, iki üç gün kal diye ama buraya gelince arkasından yine mesai arkadaşları da geliyordu. Pek tatil de yapamazdı bu çok sevdiği yerde. Kısmet böyleymiş\" diye konuştu. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ise, \"Kısa zaman önce Odalar Birliği\'nde çok büyük bir acı yaşadık. İstanbul Ticaret Odası Başkanımızı kaybettik. Aynı camianın içinde başkanlık yapıyorduk. Bodrum\'da iş yeri de vardı biliyorsunuz. Bodrum turizmine de katkılar veriyordu. Bundan dolayı da kendisine burada ölümünün 40. Gününde rahmetle anıp, lokma dağıtalım istedik\" dedi. Mevlidin ardından Belediye Meydanı\'nda lokma dökülerek, vatandaşlara dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye Camii\'nden görüntü

- Mevlitten görüntü

- Lokma dökülmesinden ve dağıtımından görüntü

- Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile röp,

- Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile röp,

- İbrahim Çağlar\'ın kuzeni Sıtkı Murat Çetin ile röp,

- Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Öğrencilere edebiyatı sevdirecek proje

Aydın\'nın Bozdoğan ilçesindeki Bozdoğan Anadolu Lisesi\'nde \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\' projesi hayata geçirildi. Proje ile öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinde işbirliği duygusuyla hareket etmelerini, edebiyat sevgisinin gelişmesini sağlamak ve öğrencilerin okumaya yazmaya heveslenmelerini tetiklemenin amaçlandığı bildirildi.

Bozdoğan Anadolu Lisesi\'nde görevli öğretmenler Sibel Metin, Fatma Eryılmaz, Feyzullah Bingöl, Ayşen Nişancıoğlu, Güleser Gökbel ve Çağrı Açıkkol tarafından 3 aylık bir çalışma sonucunda \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\' projesi hazırlandı. Okulda resim öğretmeni bulunmamasına rağmen projede kullanılan resim ve tablolar, projede görev alan öğretmenler tarafından yapıldı. Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinde işbirliği duygusuyla hareket etmelerini, edebiyat sevgisinin gelişmesini sağlamak ve öğrencilerin okumaya yazmaya heveslenmelerini tetiklemenin amaçlandığı proje, okulda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Bozdoğan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sibel Turga, projenin başlamasıyla ilgili yaptığı konuşmada, \"Bizler bu yola çıkarken edebiyatın sözleri saçarak değil, seçerek var ettiğini; bir laf kalabalığı değil, bir söz ustalığı olduğunu; insana var oluş sebebini ve hayattaki yerini bir kalem dokunuşuyla hatırlattığını göstermek istedik. Okyanus misali edebiyat dünyasından bir tas su almışçasına seçtiğimiz örneklerin birer damla olduğunun farkındayız. Biliyoruz ki bu damlalar okul koridorlarında dolaşan genç zihinlere bir denizin yolunu açacaktır. Bu sokağın taşlarında kimlerin mi payı var? \'Edebiyat sokağı yapmak istiyoruz\' dediğimizde teklifimizi kabul edip, destekleyen okul idaresinin, \'Ama paramız yok\' dediğimizde kermes düzenleyen velilerimiz ve okul aile birliğinin, branşı edebiyat olmadığı halde mesai kavramı gözetmeden hafta sonu demeden canla başla bir işçi emeğiyle çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ve okul personelinin, teneffüs ve öğle aralarını feda edip, boya badana dahil her türlü işte bize destek olan sevgili öğrencilerimizin el emeği göz nuru var. Kendini \'Tutunamayanlar\' sınıfında gören Oğuz Atay\'ın aslında edebiyata çok güçlü tutunduğunu, \'Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında\' diyen Tanpınar\'ın ise bütün zamanları kapsayan bir fikir adamı olduğunu vurgulamak maksadıyla sokağımıza bu büyük romancılardan birinin adını verdik. İstedik ki öğrencilerimiz Neşet Ertaş\'ın bozkırlarında gezmeden, Aşık Veysel\'in gördüğünü görmeden, Mevlana\'nın pınarından içmeden, Yunus ile derinleşmeden, bir gazelin zarafetini hissetmeden, Yahya Kemal\'in İstanbul\'unu sevmeden, Ahmet Haşim\'in Merdiven\'inden çıkmadan, Necip Fazıl\'ın Sakarya\'sında coşmadan, okumayı yazmayı sevmeden bu sıralardan geçip gitmesinler. Sokak insan kadar hayat kadar canlıdır. Sokağımızın kalbi öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bu okulda nefes alan herkesin yazılarıyla atmaya devam edecektir. Bu yolla umuyoruz ki bir kelimeyle dahi o sokakta yerini alan bir öğrenci kendini okula daha ait hissedecek. Banklara oturup okuduğu satırlarla bir kitabın rehberliğinde hayatla mücadele edebildiğini farkedecek. Belki o ana kadar kendinde olduğunu fark etmediği güzel duyguları, yetenekleri ve becerileri keşfedecek\" dedi. Bozdoğan Kaymakamı Murat Akyüz de, \"İnanın ki şu anda hem çok duygulu hem de ilçemiz adına okulumuz adına çok sevinçliyim. Okulumuzda bu anlamlı projeyi hazırlayarak hayata geçirmelerini sağlayan 6 öğretmenimiz başta olmak üzere tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde hazırlanan bu anlamlı projemizin de ilimiz ve ülkemiz genelindeki okullarımıza örnek olacağına inanıyorum\" dedi. Bozdoğan Anadolu Lisesi \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\'nın açılışı Kaymakam Murat Akyüz ve okul yöneticileri tarafından kundelesi kesilerek yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okulun Edebiyat öğretmenlerinden Sibel Turgan\'ın açılış konuşması

-Bozdoğan Kaymakamı Murat Akyüz\'ün Bozdoğan Anadolu Lisesi \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\'nın açılışını yapması

-Okul içerisinden ve \'Oğuz Atay Edebiyat Sokağı\'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)