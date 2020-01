DHA YURT BÜLTENİ-17

Ordulu şehitlerin ailelerine acı haber ulaştı

Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde düşen CN-235 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın Ordu\'daki aileleri, acı haberle yıkıldı.

Eşi ve 2 kız çocuğu ile birlikte Eskişehir\'de yaşayan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa\'nın şehit olduğu haberi Ordu\'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nde yaşayan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde Kaymakam Mehmet Yapıcı ve askerlerden acı haberi alan baba Sebahattin Karamustafa ile anne Nezaket Karamustafa gözyaşlarına boğuldu. Anne Nezaket Karamustafa, \"Canım yavrum, senin bu haberinimi alacaktım, iki kuzumu kime bıraktın yavrum, gururlu oğlum\" diyerek ağıt yaktı.Taziyeleri kabul eden baba Sebahattin Karamustafa, şehit oğluyla dün telefonda görüştüklerini belirterek, \"Eskişehir\'deydi, en son dün görüştük. Dün sınavı vardı, çok iyi geçtiğini söyledi. Bir sıkıntı yoktu. İki kızı vardı\" dedi. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı\'nın Altınordu\'ya bağlı Yaraşlı Mahallesi\'nde yaşayan annesi İnci, babası Mehmet Şefik Odabaşı çiftine de acı haber verildi. Şehit Ali Şahin Odabaşı\'nın evli ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Isparta\'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (6)

KÖYE 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yalvaç\'a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı.

Enkazı arama çalışmalarına katılan Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını söyledi. Kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Gemici, haber alır almaz da bölgeye hareket ettiklerini belirtti. Aramalara köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca\'nın da katıldığını kaydeden Özkan Gemici, çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini söyledi. Olay yerine ulaştıklarında şehitlerin cenazelerinin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, \"Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı\" dedi.

Haber: Nurettin ARKAN-Hasan UĞUR-YALVAÇ/ISPARTA,(DHA)

===============================================

Oyuncu Turan Özdemir için tiyatroya başladığı İzmir sahnesinde tören/EK

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul\'daki evinde 66 yaşında kalp krizinden yaşamını yitiren, \"Dondurmam Gaymak\" filmiyle Türkiye\'ye adını duyuran, ödüllü oyuncu Turan Özdemir için memleketi Muğla\'nın Yatağan ilçesinde, cenaze töneni düzenlendi. Özdemir için ikindide, Yatağan Merkez Yeni Mahalle Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Suzan Özdemir, ağabeyi Esat Özdemir, eşi Müzeyyen Özdemir, çocukları Ezgi Özdemir ve Ozan Özdemir, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Şahin, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP\'li Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, Yönetmen Yüksel Aksu, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Cenazede, Özdemir\'in eşi Müzeyyen, Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir, tabutun başından bir an olsun ayrılmayıp, taziyeleri kabul etti. Müzeyyen Özdemir ve 2 çocuğu cenaze namazı kılınırken de ön safta yer aldı. İmam cenaze namazı öncesinde, Yunus Emre\'nin, \"Biz Dünyadan Gider Olduk\" şiirinden \"Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun\" dizelerini okudu. Daha sonra kılınan namazın ardından Özdemir\' in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yatağan Mezarlığı\'na götürülüp, babası Ahmet Necati Özdemir\'in mezarı yanında gözyaşları içinde toprağa verildi.

ADI AMFİTİYATROYA VERİLECEK

Turan Özdemir\'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, \"Babası Ahmet Necati Özdemir de belediye başkanımdı. Dayısı Kaya Özdemir ise Beşiktaş\'ın ünlü futbolcularından biriydi. Özdemir Ailesi, sanat, kültür spor ve yörezel hizmetleri ile ilçemize adını yazdırmış damgasını vurmuştu. Turan kardeşim de ilçemizin ilimizin gelenek göreneklerini sinema dünyası ile tüm Türkiye\'ye ve dünyaya tanıttı, kişiliği ile küçük, büyük herkese örnek oldu. Onun adını kültür ve sanat festivallerinin düzenlendiği amfitiyatromuza vereceğiz. Bunu da ilk kez burada açıkladım. Toprağı bol, ruhu şad olsun\" dedi.

BABASININ YANINA GÖMÜLDÜ

Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu ise \"O benim için sadece çok değerli bir oyuncu değil arkadaşım, dostumdu. Dünden beri sersem gibiyim. Koşarak cenaze geldim. Yöresel kültürel değerleri en iyi şekilde tanıtan, sanatçılığının yanında karakter olarak çok iyi ve gençlere örnek olan bir değerimizdi. Öldüğünde babasının yanına gömülmek istiyordu. İsteği bugün yerine gelmiş olacak. Ben de bir avuç toprak atmak için geldim. Toprağı bol olsun\" dedi. Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Gülnihal Demir de \"Bir sanatçı kardeşim hakkında konuşacağım, çok zarlanıyorum. Turan, tiyatro ve sinemadaki başarısı ile birlikte genç sanatçılara örnek olacak kişiliği ile adından bundan sonra da çok söz ettirecek. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Kesinlikle unutmamalı, unutturulmamalı\" dedi.

ADINA FESTİVALLER DÜZENLENECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de duygularını şöyle dile getirdi:

\"İnsanlar doğar, büyür ve ölür. Bazı insanlarda Özdemir kardeşim gibi doğar, büyür, ölür ama iz bırakarak yaşamaya devam eder. Bugün burada gördüğünüz insanların yoğunluğu Turan Özdemir\'in ne kadar çok sevildiğini, sayıldığını bir kez daha gösteriyor. Biz de Özdemir\'in adını ve sanatçılığını yaşatmak için Muğlamızda her yıl geleneksel hale gelecek adına kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz\" dedi.

Alkollü içecek krizi yaşanan fuara sadece bir firma katıldı

Antalya\'da bu yıl 25\'incisi düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı için sözleşme imzalanan alkollü içecek firmalarına, fuara bir hafta kala katılamayacakları duyuruldu. Sorun dün akşam itibariyle çözüldü, ancak 14 firmadan sadece biri fuara katıldı.

Antalya\'da ANFAŞ tarafından düzenlenen 29\'uncu Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı (Hotel Equipment) ile 25\'inci Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı\'nın (Food Product) açılışı yapıldı. Önceki tüm fuarlarda alkollü içecek firmalarının da özel bir bölümde katılım sağladığı ve tadım yapılabilen Food Product\'a bir hafta kala, sözleşme imzalanan 14 alkollü içecek firmasına katılımlarının iptal edildiği duyuruldu.

SADECE BİR FİRMA KATILABİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından kent yöneticilerinin de devreye girmesiyle alkollü içecek firmalarının fuara katılımıyla alakalı engel dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Engelin kaldırılmasının ardından fuara sadece bir firma katıldı. Bugün saat 11.00\'de açılan fuarda, alkollü içecek firmaları için ayrılan özel alandaki bir stant dışındaki diğer bölümler boş kaldı. FUAR VE KONGRE TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ

Hotel Equipment ve Food Product fuarlarının açılışı ise mehter takımı gösterisiyle yapıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ATSO Başkanı Davut Çetin, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Mustafa Özen, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi, turizm sektörü temsilcileriyle yabancı konuklar katıldı. Fuar açılışında konuşan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, doğası, tarihi, kültürel değerleri, misafirperver insanları ve modern altyapısıyla Antalya\'nın turizmdeki yeri ve öneminin çok iyi bilindiğini söyledi.

\'REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ\'

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, alkollü içecek firmalarının katılım engeliyle ilgili tartışmaların ardından fuara katılım sağlayan bir firma olduğunu belirtti. Bıdı,“Burada inşaat alanımızı büyüttüğümüzden müracaatta geç kaldık. Ama sayın valimizin de desteğiyle hızlandırıldı ve dün akşam ruhsatımızı aldık. Şu anda alkol standı var, insanlar tadım yapabilir. Ama tabi burası herhangi bir lokanta gibi oturup bir bardak, yarım bardak değil ama tadım yapabilir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz, ANFAŞ\'ın reklamı oldu ama sonuçta biz kimseyi mutsuz etmedik. Güya 15-20 firma ayrılmış. Sadece bir firma ayrıldı. Başka bir firma da onun yerini aldı, başka hiçbir sorun yok. İki kişi müracaat etti. Biraz gecikme oldu ama gelecek yıl buraya bütün alkollü içecek firmalarını davet ediyorum. Hiçbir sorun yok. Bunu net olarak söylüyorum. Ruhsatımızı bir ay önceden müracaat edip alacağız. Keşke Türkiye\'deki bütün alkollü içecek firmaları gelip katılsa\" dedi.

BİR HAFTA KALA \'KATILAMAZSINIZ\' DENİLDİ

Fuara katılan tek firma olan Yalçın Şarapçılık sahibi Murat Yalçın, fuara katılım için sözleşme imzalamalarına rağmen bir hafta kala nedenini bilmedikleri bir şekilde kendilerine katılamayacaklarının bildirildiğini ve son anda bu karardan dönüldüğünü söyledi. Yalçın, “Bundan bir hafta öncesine kadar satışlara başlanılmış olmasına rağmen çok sayıda firma ana üretici ve en az çift haneli ciddi bayiliklerin bulunduğu firmalar fuara katılacaktı. Sözleşmeler yapılmıştı. Fakat fuara bir hafta kala hiçbir mazeret gösterilmeden, yiyecek içecek fuarlarında alkollü içecek firmalarına yer verilmeyeceği söylendi. Daha sonra bu mail ortamında da bizlerle paylaşıldı. Biz mevzuatı ve gerekçeyi öğrenmek istedik. \'Çok ciddi yatırımlarımız var, bir hafta kalmış fuara yurtdışından misafirlerimiz geliyor ciddi heyetler gelecek, biz bunların biletlerini aldık, konaklamalarını ayarladık, bir hafta kaldı. Sektördeki tüm tüketicilerimize fuara katılacağımızı duyurduk. Bu ivedi verilebilecek bir karar değil\' diye itiraz ettik. Sonrasında da konuyu değerli yöneticilerimizle ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak gündeme getirdi\" diye konuştu.

KEŞKE YAŞANMAMIŞ OLSAYDI

TAPDK\'nın mevzuatında böyle bir karar olmadığını söylediklerini belirten Yalçın, sorun çözülmüş olmasına rağmen üzüntü verici bir durum oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti: \"Sayın Valimle ve ANFAŞ yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde sorun çözüldü. Fakat üzücü olan şey, evet fuara katıldık, dün saat 16.30 itibariyle karar bize tebliğ edildi. Fuara katılabileceğimizi söylediler. Üzücü olan hazırladığımız bütün altyapıyı bir hafta kala atmış, umudu kesmiştik. Yöneticilerimiz bu konuda bize dönüş yapmasaydı ciddi mağduriyetimiz sözkonusuydu. Geçen yıllarda İstanbul, İzmir dahil fuarların tamamına katıldık, tadım ve tanıtım yasağı yoktu. Bizimle birlikte katılacak 14 firma vardı. Fakat yasak nedeniyle firmalar da umudunu kesip katılmadılar. Yasak kalktı ama doğal olarak bir gün içinde diğer firmaların tekrar fuara katılabilmesi için lojistik imkanları kalmadı. Karardan dönülmüş olması keyif verici ama sektör adına üzüntülüydü, keşke yaşanmamış olsaydı.\"

Türk Kızılayı 750 çadırda 4 bin kişi barındıracak

Türkiye\'nin Afrin ve İdlib\'e yönelik askeri operasyonları öncesi evlerini terketmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişi Türkiye sınırına gelmeyi sürürdürürken, Kızılay Reyhanlı Cilvegözü kapısından sadece 4 km uzaklıkta Suriyeli ailelere yardım elini uzattı. Suriye- Türk Kızılayı şu ana kadar Suriye sınırına evlerini kaçarak gelmeyi sürdüren Suriye\'li ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay yetkilileri Reylan\'lıda bulunan bir grup gazeteciyi kamplara götürdü.

Cilvegözü sınır kapısından sadece 4 km uzaklıkta bulunan ve 130 km uzaklıktaki Sincar bölgesindeki çatışmalardan kaçan 4 bine yakın aile Kızılay\'ın ilk etapta kurduğu 515 çadıra yerleşmeye başladı.

Bölgede yağan yağmur ve soğuklardan etkilenen aileler ayakları çıplak çocukları ile birlikte henüz kurulan çadır kente yerleştirilmeyi sürdürüyor. 87 dönüm araziye şiddetli yağmurlar bastırmadan zemin çalışması yaparak beton döken Kızılay çadırların da kurulumunu tamamladı. Ailelere 20 günlük yiyecek paketleri, mazot sobaları, yatak, battaniye, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçları dağıtan kızılay yetkilileri yerel çalışanları ile birlikte tamamen kış bastırmadan ihtiyaçları giderme çaba gösteriyor.

KIZILAY\"YARDIMLARIMIZ SÜRECE\"

Kızılay Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörlüğü Vekili Fatih Kökcan DHA\'ya yaptığı açıklamada Suriye\'nin güneyinde başlayan kriz ile birlikte şu ana kadar 200 bin kişinin Türkiye sınırlarına doğru yığınak yaptığını belirterek \" Gördüğünüz gibi Suriyeli ailelere elimizden geldiği kadra yardım etmeye çalışıyoruz. Her türlü temel gıda ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde bölgede fealiyetlerimizi sürdürüyoruz. 20 gün yetecek kadar gıda malzemesi veriyoruz, ayrıca yemek yapacak bazı mutfak malzemelerini de sağlıyoruz. Sağlık alanında Türkiye\'den sağlık ekipleri getirterek sağlık kontrollerini yaptıracağız. Ayrıca çadırlardaki yerleşim tamamlanınca eğitim alanında fealiyetlerimiz olacak.\"Bu arada Suriyeli aileler ile röportajlar yapan DHA ekibi Sincar bölgesinden sadece üzerlerindeki elbiseleri ile kaçmak zorunda kaldıklarını anlattılar. En az her ailede 5,6 çocuk bulunduğu da gözlemlenirken, çoğu çocukların ayaklarında terliklerin bulunması ve ayaklarının çamur içerisinde olduğu dikkat çekti. 5 çocuklu bir ailede ise biri kız çocuğu olmak üzere 2 çocuğun doğuştan görme engelli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Çocuklar DHA mikrofonlarına konuşurken etraflarında yaşanan trajediden habersiz olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kampın güvenliği ise Tahrir-i Şam güvenlik güçleri tarafından sağlanıyor.

Haber: İrfan SAPMAZ-Güven USTA/REYHANLI, (HATAY), (DHA)

================================================

Kaybolan kızın intihar eden annesi toprağa verildi

Kocaeli\'de, 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı\'nın kaybolması ve rahim kanseri olması nedeniyle bunalıma girerek denize atlayıp intihar eden Esra Ercömert (41) toprağa verildi. Özlem Yıldız kız kardeşinin tabutu başında, \"Ecem gel anneni gör. Kuzum gel anneni gör\" diyerek ağladı.

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde 12 gün önce evinden ayrılan Ecem Balcı\'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine polis genç kızı bulmak için arama yaparken, anne Esra Erömert pazar günü Kandıra\'da kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert\'in cesedi dün bulundu. Esra Ercömert\'in cenazesi Gölcük Şirintepe Camii\'ne getirildi. Esra Ercömert\'in kız kardeşi Özlem Yıldız ablasının tabutunun başında baygınlık geçirirken, sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Cenazeye Esra Ercömert\'in kız kardeşi Özlem Yıldız, annesi Selma Ercömert, komşuları ve yakınları katıldı. Özlem Yıldız kız kardeşinin tabutu başında, \"Ecem gel anneni gör. Kuzum gel ne olur gel. Dayanamayacağım\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Esra Ercömert cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Batman\'da bir köy evinde 228 kilo esrar ele geçirildi

Batman merkeze bağlı Erköklü köyüne operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yaptıklarıaramada, toz ve kubar olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar maddesi gele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan açıklamada, yaklaşık 1 aydan beri takip ettikleri Erköklü köyüne yaşayan bir kişinin evine öğlen saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, \'Haydut\' adlı özel eğitimli narkotik köpeği marifetiyle bir köy evinde yapılan aramalarda, kubar ve toz olmak üzere toplam 228 kilo 436 gram esrar maddesi, 37 gram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 4 adet hassas terazi ve bir miktar bez, pamuk, koli bandı ile streç film ele ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

