DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Tüfenkci, Malatya\'da kolektör hattının temelini attı (4)

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DAĞITTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 86 amatör spor kulübüne malzeme yardımı törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Tüfenkci, hükümet olarak spora ve spor ahlakına büyük önem verdiklerini kaydederek, \"Amatör spor yöneticiliği bir sevda işi. Eğer gönlünüzde bu sevda yoksa ricayla, minnetle veya hatırla yapılacak bir iş değil. Onun için bütün yönetici kardeşlerime ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gençlerimizin özellikle sporla uğraşmalarını, spor ahlak ve disiplinini almalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamıyla özellikle yapılan son değişikliklerle yerel yönetimlerimize yasal anlamda bu yardımların yapılmasının önünü açtık\" dedi. Konuşmalardan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 86 amatör kulüp sporcuları için hazırlanan yaklaşık 300 bin lira değerindeki malzeme, kulüp yöneticilerine teslim edildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından da Bakan Tüfenkci\'ye tablo hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılarlardan detaylar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Malzeme dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 425 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

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Bulgaristan Başbakanı Borisov: AB’nin Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak düzenlediği ilk toplantıda, Türkiye\'nin AB ile ilişkilerinin iyileşmesi için çalışacaklarını belirterek, \"AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız\" dedi.

Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanı olmasının ardından Başbakan Boyko Borisov ve AB Komisyonu Başkanı Juncker Jeans -Claude ile birlikte Sofya Milli Kültür Sarayı\'nda basın toplantısı düzenledi. Borisov, AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerinin iyileştirmesi için çalışacaklarını belirterek, \"AB’nin en büyük komşusu Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışacağız, ancak bu Mayıs’ta yapılacak Batı Balkanlar zirvesinde olmayacak. Çünkü oradaki ilgi odağını değiştirmek istemiyoruz. Bu iyileştirme sürecinin Türkiye tarafından gerekli düzeltmelerle ve politik iradeyle, bölge yararına mümkün olacağını umuyorum. Sığınmacı sözleşmesinin uygulanması Avrupa için olağanüstü önemlidir\" dedi. AB\'nin Türkiye ile Avrupa göçmen sözleşmesinin imzalanmasının ardından sığınmacı baskısının azaldığını vurgulayan Borisov, \"Avrupa göçmen sözleşmesinin imzaladığından beri sığınmacı baskısı kat, kat azaldı. Avrupa’nın nasıl bir kriz geçirdiğini biliyorsunuz ve bazı büyük ülkeler hala bunun etkileriyle sarsılıyor. Ciddiyetle basın özgürlüğü yasasına uyulmasını takip ediyoruz. Umarım Türk hükümeti onlara karşı bu tutumunu revize eder\" diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker\'in Jeans -Claude, \"Bulgaristan\'ın yeri Shengen\'de. Ülke Shengen için bütün şartları yerine getirdi, ancak bazı hükümetler gerçekleri görmeyerek, üyelik sürecini bloke ediyor\" dedi. Juncker, Avrupa için Batı Balkanlarla ve Türkiye ile bağlılığın iyileştirmenin büyük önem taşıdığını vurgulasa da, 2020 yılına kadar AB\'ye yeni üye alınmayacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milli Saray dışardan

-İki liderin gelişi

-Bayraklar önünde el sıkışmaları

-Salondan detay

-Boyko Borısov açıklaması

-Juncker Jeans -Claude açıklaması

Haber-Kamera: Sofya,(DHA)

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7 kişilik aile yangından kurtarıldı

Gaziantep\'te 3 katlı bir binanın 2\'inci katında meydana gelen yangında mahsur kalan Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu alevlerin arasından kurtartarıldı.

Şenyurt Mahallesindeki 3 katlı binanın ikiinci katında gece saatlerinde soba bacasından düşen kıvılcımla çıkan yangın, Sema ailesinin evinin yanmasına neden oldu. Alevlerin sardığı binada Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadın, eşi ve 5 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler bir yandan da alevlerin arasında kalan ve dumandan etkilenen aile fertlerini kurtarmayı başardı. 3 araç ve 11 personel ile müdahale edilen yangın 7 ton su kullanılarak söndürülebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yangın çıkan ev

- Yanan eşyalar

- Suriyeli alile

- Aile ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

Haber: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Adıyaman\'da kısa dönem askerler yemin etti

Adıyaman\'da 369\'uncu kısa dönem 92 asker, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen yemin törenine; Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri ile asker yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından askerler yemin etti. Eğitimde spor ve atışta dereceye giren askerlerin ödülleri verilirken, askerler Jandarma Marşı\'nı okudu. Vali Nurullah Naci Kalkancı, 217\'nci dönem kısa dönem olarak askerliğini yapan biri olarak yeniden askere gelmiş gibi hissettiğini belirterek, şöyle dedi: \"Aynı duygu ve heyecanla sanki onların yerinde ben varmışım. O yemini ben yapacak gibi hisse kapıldım. Bu işte asker milleti olmanın hepimizin gönlünde kalbinde şuurunda var. Bugün yaptığınız yeminle \'Peygamber ocağı\' diye adlandırdığımız bu kahraman ordunun birer ferdi oldunuz. Ettiğiniz yeminle omuz omuza vererek bayrak silah namus üzerine yemin ettiniz. Yeminin şerefini izzetini haysiyetini ve gururunu ömür boyu yüreğiniz de en güzel şekilde taşıyacaksınız. İçtiğiniz bu ant, vatan millet sevgisi, vazife namus, şeref anlamında olup dürüstlüğü kahraman Türk ordusuna mensup olduğunuzu kabul belgesidir. Sizler ettiğiniz bu yeminle bu kutsal vatanın bileği bükülmez bekçileri olacaksınız. Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmayanın hiçbir şeyi olamayacağını günümüz de etrafımızdaki ülkelerden yaşanan olaylardan görüyor. Anlıyor ve hissediyoruz.\" İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ise, 4 hafta kadar önce törenlerle dualarla \'Peygamber ocağı\' olarak nitelendirilen askeri birliğe uğurladıkları şimdi karşılarında bulunan evlatlarının askerliğin temel eğitimini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Albay Atasoy, şöyle dedi: \"Huzurlarınızda vatan savunmasında görev almaya ve verilebilecek her türlü görevi yerine getirebilecek hazır hala gelmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki gözü vatan sevgisinden başka bir şey görmeyen böyle yiğitler yetiştirdiniz. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine Mehmetçikler hediye ettiniz. Güzel yurdumuzun güzel bölgelerinden gelen arkadaşlarla tanıştınız. Buradaki anışlarınız ömrünüzün sonuna kadar hafızalarınızdan silinmeyecektir. Uğruna nice şehitler verdiğimiz bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın huzurunda gerektiğinde bu vatan için canınızı seve seve vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Ettiğiniz bu kutsal yemini hiç unutmayın. Bu ant vatan ve millet sevgisi vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün mutlak simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına bir asker olduğunuzun kabulü ve beyanıdır. Değerli arkadaşlarım bu kutsal ocakta Atatürk\'ün düşünce sistemi ışığında halkı ve ilmi rehber edinen gönlü yurttaş sevgisiyle dolu milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı hukuka ve insan haklarına saygılı aldığı vazifeyi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır düsturuyla yerine getiren birer jandarma olarak görev yapacaksınız.\"

Törenin ardından askerler, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İl Jandarma Komutanlığı

- Saygı duruşu İstiklal marşının okunması

- Vali Kalkancı\'nın konuşması

- İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy\'un konuşması

- Askerlerin yemin töreni

- Jandarma marşı seslendirilmesi

- Ödüllerin verilmesi

- Askerlerin yakınları gözyaşı dökmesi

- Askerler yakınlarına sarılması

- Askerlerin geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)