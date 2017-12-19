DHA YURT BÜLTENİ-17

Şırnak\'ta PKK\'nın sözde gümrükçüsü yakalandı



Şırnak\'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına \'sözde\' vergi adı altında para ve sigara toplayan, örgütün \'sözde\' gümrükçüsü 1 kişi yakalandı.

Kentte PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili Şırnak Valiliği açıklama yaptı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyü kırsalında yapılan arazi aramalarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"15 Aralık 2017 tarihinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı\'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilimiz Beytüşşebap ilçesi Dönmezler köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet kullanılmamış rampalı roketatar mühimmatı, 2 adet kullanılmış rampalı roketatar mühimmatı, 70 kilogram amonyum nitrat, 5 adet piknik tüp, 1 adet 12 kilogramlık tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\" Operasyonda, terör örgütünün \'sözde\' gümrükçüsünün de yakalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: \"İlimiz Merkez Cudi Dağı kırsalında bulunan Üçkiraz ve Cevizdüzü köyleri bölgesinde geçmiş dönemlerde sigara kaçakçılığı yapan şahıslardan, PKK/KCK terör örgütü adına sözde vergi adı altında para ve sigara toplayan, terör örgütünün bölgede sözde gümrükçüsü olarak bilinen 1 şahıs, ikameti olan Cizre ilçe merkezinde yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır.\"

BESTLER-DERELER VE CUDİ\'DE OPERASYON

Bestler-Dereler ve Cudi Dağı\'nda silahlı faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 2 kişinin yakalandığı belirtilen Valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi: \"16 Aralık 2017 tarihinde ilimiz merkez Dağkonak köyünde ikamet eden ve Bestler-Dereler ve Cudi Dağı\'nda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına işbirlikçilik yaptıkları ve örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon sonucu ikametlerinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.\"

MERKEZ VE SİLOPİ\'DE OPERASYON

Şırnak Valiliği tarafından yapılan başka bir açıklamada da merkez, Silopi ve Kumçatı beldesi ile Toptepe köylerinde düzenlenen operasyonda 9 kişinin yakalandığı belirtilerek, şöyle denildi: \"18.12.2017 tarihinde ilimiz Silopi, merkez ilçeleri ve merkeze bağlı Kumçatı Beldesi ile Toptepe köylerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütünün silahlı uzantısı olan YPS içerisinde kurye/işbirlikçi olarak faaliyet gösteren ve KCK/TY yapılanması içerisinde de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan; İl merkezinde 5, Silopi ilçesinde 1, Kumçatı beldesinde 2, Toptepe köyünde 1 olmak üzere toplamda 9 şahıs gözaltına alınmış olup, şahıslara ait adreslerde yapılan aramalar sonucunda bulunan materyallere de el konulmuştur. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.\"

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

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PKK\'nın kadın bombacısı İzmir\'de yakalandı/EK



BOMBACILARIN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

İzmir\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda 51 kişinin gözaltına alınmasından sonra operasyonun çarpıcı detayları da ortaya çıktı. PKK\'nın kadın bombacısı N.E\'nin 2005 yılında Bayraklı\'da 5 kilo plastik patlayıcıyla yakalandığı belirtildi. Babası ile kardeşinin de terör örgütüne eleman kazandırmaktan daha önce tutuklandığı belirlendi. N.E.\'nin 2003 yılında nevruzda, yasa dışı faaliyette bulunduğu için yine tutuklandığı saptandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Ş. Sürme\'nin 3 ağabeyinin de yine 2008 yılında bir askerin şehit olduğu bir albayında yaralandığı bombalı saldırıları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ş sürme\'nin, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı da ifade edildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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Van Damme adını taşıyan fitness salonları açılacak

Ünlü Hollywood starı Jean Claude Van Damme, adını taşıyacak fitness salonunun ortaklık anlaşmasını yapmak için İzmit\'e geldi. Van Damme sporu çok sevdiğini, küresel çaptaki bir projenin İzmit\'te başlayacağını söyledi.

Hollywood aksiyon filmlerinin bir dönem vazgeçilmez yıldızı olan Jean Claude Van Damme, adını fitness salonunlarının anlaşmasını yapmak için İzmit\'e geldi. Fitness salonunun açılacağı rezidans inşaatında basın açıklaması yapan Van Damme, \"İzmit\'i, Kocaeli\'yi çok beğendim. İstanbul\'un etrafında böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Türkiye\'de olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ben sporu çok seviyorum. Her zaman güzel bir fitness center sistemini dünyaya göstermek istiyordum. Küresel çapta bir proje bu. İlk örneği İzmit\'te olacak. Açıkçası bu projeyi çok güzel bulduk, ilk örneğini burada açmayı düşünüyoruz. Tabi franchising veriyoruz\" dedi. Basın açıklamasının ardından ortakları ile açacakları fitness center hakkında görüşen Van Damme, daha sonra hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Van Damme\'ın hayranları ile fotoğraf çektirmesi

- Van Damme ile röp.

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Un değirmeni bir asırdır dönüyor



Antalya\'nın Kaş ilçesine bağlı Sütleğen Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Orakçı (87), dedesinden ve babasından kalan suyla çalışan un değirmenini çocukluğundan beri döndürüyor. 1 asırdan eski olduğu tahmin edilen değirmen, Sütleğen\'deki 9 su değirmeninin sonuncusu olarak dönmeye devam ediyor. Orakçı, Torosların doruklarından gelen buz gibi suyla dönen değirmeninde buğdayları \'hak usulü\' denen yöntemle öğütüyor. 10 kile (70 kilogram) buğdaydan yarım kile (3.5 kilo) hak alıyor. Değirmene buğday getiren kişi hak vermek istemezse 10 kile buğdayı una çevirmek için 10 lira ödüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Değirmenin ve su sağlayan büyük borunun dıştan görünümü

- Suyun alttan akışı

- Değirmencinin girişi

- Değirmenin dönüşünden bölümler

- Unun akışı ve undan görüntüler

- RÖP 1: Hüseyin Orakçı (Değirmenci)

- Eski bir değirmenin kalıntıları

- RÖP 2: Mesut Uçar (Mahalle muhtarı)

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)

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Yalova\'da fuhuş operasyonu: 6\'sı kadın, 11 gözaltı

YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6\'sı kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, \'Fuhşa aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek, fuhşu kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik\' suçlamasıyla 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, erkek şüpheliler S.Ö. (42), U.M. (42), H.D.G. (31), A.C.K. (25) ve İ.N.S. (57) ile kadın şüpheliler M.S. (50), S.Y. (53) ve T.K. (32) gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, Özbekistan uyruklu N.K. (27) ve O. A. (29) ile Azerbaycan uyruklu T.M. (38) de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmada yapılan ilk sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da sahte 200\'lük banknotlar, 36 adet uyarıcı hap ile mağdur ve şüphelilerin el yazısı ile ödeme yaptıklarına dair defter ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Zabıta aracı düğün arabası oldu

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde zabıta görevlisi Bahattin Beşkat ile 112 acil sağlık görevlisi Derya Koz ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün arabası ise zabıta aracı oldu.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Bahattin Beşkat ve 112 acil servisinde görevli Derya Koz resmi iş kıyafetleriyle hayatlarını birleştirdi. Ceylanpınar ilçe evlendirme dairesine ilçe belediyesine ait trafik zabıta aracıyla siren çalarak gelen çiftin nikahını Belediye Başkanı Menderes Atilla kıydı. Mesleğini çok sevdiğini bu nedenle resmi kıyafetle geldiğini ifade eden 112 acil sağlık görevlisi Derya Koz, \"Başta belediye başkanımız Menderes Atilla olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Nihaha resmi kıyafetle gelmeyi tercih ettik. İkimizde mesleğimizi çok çok seviyoruz. Bu yüzden bu önemli günümüzde resmi kıyafetlerle katılmak istedik\" dedi. Ceylanpınar Belediyesi zabıta görevlisi Bahattin Beşkat ise katkılarından dolayı belediye başkanı Atilla\'ya teşekkür ederek, \"Mesleğimizi çok seviyoruz. Faklı bir renk katma adına böyle güzel bir şey yapalım dedik. Böyle bir şey oldu. Gelin aracımızda trafik zabıta aracı oldu güzel oldu. Herkese çok teşekkürler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Siren çalarak zabıta aracıyla gelen gelin damat

- Nikah masası ve davetliler

- Nikahlarını kıyan belediye başkanı Menderes Atilla

- Gelin aracından genel detay görüntüler

- Yeni çift ile ropörtaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 555 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)

