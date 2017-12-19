DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Khun: Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’den fazla oy alır

KİLİS\'te temaslarda bulunan Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun, ülkesindeki FETÖ okullarına devlet tarafından el konulduğunu söyledi. Bakan Khun, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ülkesinde çok tanındığını ve sevildiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır\" dedi.

Kilis\'te İHH İnsani Yardım Vakfı Ofisini ziyaret eden Adalet Bakanı Zaferullah Khun, Suriyeliler için üretilen ekmek fabrikasını gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklama yapan Zaferullah Khun, Pakistan ile Türkiye\'nin kardeş ülkeler olduğunu belirterek, \"Burada bir birlik var. Zaten Müslümanlar bir vücudun parçası gibi, hepimiz birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Suriye çalışmalarında da herkes elinden geleni yapıyor. Pakistan olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Adım adım büyüyeceğiz, damla damla çoğalacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pakistan’daki ve tüm dünyadaki insanları yardım etmeye davet ediyorum. Pakistan halkının sevgisini Türkiye halkına getirdim. Pakistan ile Türkiye iki kardeştir. Yaşasın Pakistan, yaşasan Türkiye\" dedi.

Bakan Zaferullah Khun, ülkesindeki FETÖ okullarına devlet tarafından el konulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ülkesinde çok tanındığını ve sevildiğini belirten Khun, \"Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır. Biz bütün insanları seviyoruz. Seçilmiş tüm insanları seviyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik, din kardeşliği, kültürel olarak kardeşliğimiz, tarihsel olarak kardeşliğimizdir. Temelimiz çok sağlam ikimiz tek devlet diyebiliriz. Biz sizin mücadelenizi çok yakından takip ediyoruz. Kazandığınız için çok mutluyuz. Bunun için dualar ediyoruz. Her kim Türkiye’nin karşısında bir şey yapıyorsa, biz de onların karşılındayız. Pakistan’daki okulları devlet tarafından el konuldu. Devletin üst görevlileri tarafından idare ediliyor. FETÖ’den hiç kimse kalmadı, kalmayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fırından detay

- Bakanın gelişi

- Bakının ekmek fırınına hamur koyması

- Zaferullah Khun’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 464 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Polisten kaçtı, 1 otobüs ile 1\'i polis 4 araca çarpıp yakalandı



Konya\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü Samet A. (26), otomobiliyle 1 otobüs ile 1\'i polis aracı olmak üzede 4 otomobile çarptarak durabildi. Samet A., gözaltına almınır çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, otomobilini yaklaşık 2 saat önce tamirciden aldığını belirtti.

Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Polis, kentin en işlek bölgesi olan Alâeddin Bulvarı\'nda kontrolsüz araç kullanan Samet A. yönetimindeki 42 FAZ 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Samet A., \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Samet A., polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Aslan Kışla Caddesi\'ne geldi. Burada kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araca, sonra Harun Doğanay’ın kullandığı yolcu dolu 42 ADK 50 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kaçmaya devam etmek isteyen Samet A., aynı kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği için önce Yaşar Yalçın\'ın kullandığı 43 RD 809 plakalı otomobile, sonrada kendisini kovalayan polis aracına çarparak durabildi. Samet A., bu sırada polis tarafından gözaltına alındı. Şans eseri çarptı araçlarda yaralanan olmadı. Samet A.\'nın otomobiliyle çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, \"Otomobilimi sanayiden yaklaşık 2 saat önce çıkarmıştım. Tamir oldu ve bin 500 lira masraf tutmuştu. Şimdi bir o kadar daha masraf olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Samet A ve çarptığı polis aracından detay

-Diğer otomobil ve otobüsten detay

-Şüpheliden detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,(DHA)

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Sürücü adayları çarpıştı

Kütahya\'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren iki kadın sürücü adayının kullandığı otomobiller çarpıştı, kazada sınav gözetmeni bir kişi yaralandı.

Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolu 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren Şeyma Koç\'un kullandığı 43 DP 712 otomobil ile aynı şekilde direksiyon sınavına giren Gamze Karaaslan yönetimindeki 43 DD 324 plakalı otomobil, sollama yaparken birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobiller refüje çıktı. 43 DD 324 plakalı otomobil refüjdeki elektrik direğine, 43 DP 712 plakalı otomobil de ağaca çarparak durdu. Kazada otomobildeki sınav gözlemcilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki araçların,

-Yaralının ambulansta çekilen görüntüsü,

-Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapmaları

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Yılbaşı hindileri ilgi gördü

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde oturan Tahir Kesgin, evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için hindi yetiştiriyor. 2 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Tahir Kesgin, yaklaşık 7 ay önce yavruyken aldığı hindileri arpa, buğday ve mısırla besliyor. Kesgin\'in yaylım yöntemiyle yetişen hindileri başta Antalya\'daki oteller olmak üzere yoğun ilgi gördü. Tahir Kesgin, toplam 750 hindi yetiştirdiğini, bunlardan 150\'sini ilçe halkına, 100\'ünü de Antalya\'da oteller ve Denizli\'deki bireysel müşterilere sattığını söyledi. Hindilerinin yılbaşından önce bitmesini beklediğini aktaran Tahir Kesgin, hindinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden karlı olduğunu ve bu işi önümüzdeki yıl da sürdürmeyi planlandığını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hindiler besihaneden çıkarken

- Tahir Kesgin hindileri otlatırken

- Hindiler yakından çekim

- RÖP: Tahir Keskin (Hindi yetiştiricisi)

- Hindiler besihaneye girerken

138 MB /// 04.21\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)