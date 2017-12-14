DHA YURT BÜLTENİ-17

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplu açılış ve çalıştay için Muğla\'da/EK

AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Muğla\'da Ulaşım Çalıştayı\'na ve muhtarlar toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi\'nin önündeki toplu açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Bir süre önce silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanan İzmir\'in Güzelbançe ilçesi belediye başkanı Mustafa İnce de, protokolde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun arka sırasında oturdu.

\"YATIRIMLARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ\"

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin hizmetlerinin tanıtıldığı filmin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konuştu. Katılanları \"Bağbozumu gününe hoşgeldiniz\" diye selamlayan Osman Gürün, \"1.5 sene içerisinde organizasyonu oluşturduk. Araç gereç ve binaları alarak orada konuşlandık. Muğla\'yı 6 bölgeye ayırdık. 27 ayrı alt birimle, ulaşılmayan köy, mezra bırakmayacak şekilde organizasyon şemamızı oluşturduk. Araç gereç eksiğimizi vardı onları tamamladık. Açık olduk, şeffaf olduk, halkın ve muhtarların iletişimi için kurduğumuz sistem büyük sayılara ulaştı. Gelen sorunların çözümü için sistem kurduk. İnsan odaklı çalışıyoruz, insana hizmete etmeye çalışıyoruz. Yaşayan insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz\" dedi.

ARAMIZDA SİYAP BEYAZ KADARA FARK VAR

Osman Gürün\'den sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. \"Hak hukuk adalet\" sloganı arasında kürsüyle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Hiç endişye etmeyiniz bu ülkeyle hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bunun mücadelesini yapacağım. Bir zat var diyor ki \'Ne yapıyor bu Kılıçdaroğlu?\' Bu Kılıçdaroğlu cebini değil, milletinin halini, işsizliği, yoksulluğu, emekçinin halini düşünüyor. Sen cebini düşünüyorsun. Ben memleketimi düşünüyorum. Aramızda siyahla beyaz kadar fark var. Ben bunları söylediğim için rahatsız oluyor. İstediğin kadar rahatsız ol. Ben söylemeye devam edeceğim\" dedi.

\"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN İKİ ŞEY İSTİYORUZ\"

Partisine bağlı belediye başkanlarından iki şey istediklerini de söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Bir, harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Bu bizim namus borcumuzdur. Biz onlar gibi değiliz. Bizi onlardan ayıran temel nokta hesap vermeyi namuslu görev olarak kabul ederiz. Namuslu insanlara hesap vermekten korkmazlar. Onlar hesap vermezler, bir de vatandaşa hesap sorarlar. Vatandaşa hesap sorulmaz hesap verilir. İki, biz ayrıca şunu söylüyoruz; Görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara aynı hizmeti götüreceksin. Herkese eşit hizmet götürüceğiz, bizim için yandaş değil vatandaş esastır\" diye konuştu.Hükümetin Sudan\'da binlerce dönüm arazi kiralayıp kanola üretmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"AK Parti\'nin başındaki zata söyleyorum. Sen Sudan\'a niye gittin toprak kiraladın. Burada yok mu. Yağı Türkiye\'ye getirip kiminle rekabet edeceksin. Kendi çiftçinle rekabet edeceksin. Buna kim karşı çıkıyor, mücadele ediyor. Biz çıkıyoruz\" dedi.

\"AĞIZLARINA TAŞERONU ALMIYORLARDI\"

Hükametin taşeron işçilere yönelik düzenlemesine de değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Düne kadar taşeron işçiyi ağızlarını almazlardı. Derdini bilmezlerdi. Dedik dedik, o Mısır\'daki sağır sultan duydu, bunlar da duydu. Taşeron sorununu çözeceksin kardeşim, sonuna kadara takip edeceğim. Şunu yapacağız. Şimdi bizim bütün büyükşehir belediyesine söyledik. Kırsalda çiftçinin durumu iyi değil. Bütün ürünü sen satın alacaksın. Çiçek mi süt mü fidan mı sen alacaksın. Kentliyle kırsalda yaşayanlar arasında sağlıklı gelir paylaşımı olacak. Böyle yapmazsak kim kazanır, yandaş kazanır, herkes kaybeder.\" Konuşmasının bu bölümünde hükümetin Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Üzerimize bütün baskılarıyla geliyorlar. Belediye başkanlarımıza baskı yapıyorlar. İstedikleri kadar baskı yapsınlar, zülüm yapsınlar bizi asla yolumuzdan döndüremezler. Başkanlarımız Türkmenlere de defalarca yardım götürdü. Ezidiler geldi onlara da yardım götürdük. Toplumun her kesimine yardım götürüyoruz. Çünkü biz CHP\'yiz. Belediyelerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar.\" Asgari ücretin 2 bin TL olması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün AK Partinin başındaki zat demiş ki \'2 bin TL olacak demiş, nereden çıkardı\' demiş. Ben düşünerek çıkardım, niye 5 bin TL 2 bin 500 TL demedim. 2 bin TL dedim. Çünkü 2 bin TL ile insanlar geçinir. Seçimlerde dedim ki 1500 TL olsun. Kıyamet kopardılar, sonra dediler ki \'verilebilir\' dediler. 1404 TL\'ye çıkardılar. Biz şunu yaptık, O zat iyi duysun. Bizim bütün belediyelerde asgari ücreti net 1500 TL yaptık. Sevgili Erdoğan duyuyor musun? Erzurum\'un küçük belediyesi Çat\'ta bile 1500 TL verilirken sen devasa Türkiye\'nin başında oturuyorsun. Sen neden vermiyorsun? Man Adası\'nda şirketler kurdurmayı biliyorsun. Yine mahkemeye verecek. Mahkemeye verince korktuğumu sanıyor. Kimsin ki sen senden korkacağım. Benim bütünü derdim, herkes huzur içinde yaşasın. Şimdi 2 bin TL dedim, \'Bu parayı nereden bulacağız\' diyorlar. Para var kardeşim. Sen cebine ayırdığın paradan vazgeçirsen para vardır. Kimin cebi büyüdü yandaşların cebi büyüdü. Onların cebi büyüdü, ben o parayı onlardan alacağım, millete vereceğim. Kimse merak etmesin. Ben bunları söyledim. Yine kıyamet koparacak. İstediğin kadar kopar kardeşim. Eğer Çat veriyorsa, sen de vereceksin. Ha diyorlar ki bu para çok, bir teklifim daha var. Bir ay 2 bin TL ile geçin bak bakalım ne olacak. Sen dünyanın parasını alıyorsun geçinemiyorsan, işçiye vermiyorsan o 2 bin TL\'yi alacağız, işçiye vereceğiz. Nokta\" dedi.

\"FİLİSTİN MİLLİ MESELEMİZ\"

Filistin\'in milli dava olduğunu da vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"1968\'lerde Filistin\'e gencecik çocuklarımız gitti, hayatını kaybetti. O Filistin şehitlerinin mezarları oradadır. İslam İşbirliği Konferası yaptınız. Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olsun dediniz. Bu karar çok önemli bir karar. Gereğini hükümetin yerine getirmesini istiyorum. Doğu Kudus\'e gidecekler, diyecekler ki \'Türkiye\'nin büyükelçiliğini burada kuruyoruz.\' Önümüzdeki hafta da soracağım. Bir yıl sonrada soracağım takipçisi olacağım bunun. Karara her türlü desteği veriyoruz. Verdiğin sözü tutacaksın arkadaş. Marmara gemisindeki gibi yapmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistin devletinin Doğu Kudüs\'te elçiliğini kuruyorum diyecekler. Yapmalarını istiyorum. Bütçe görüşmelerinde sayın Binali Yıldırım çıktı dedi ki \'Doğu Kudüs\'te Filistin devletinin büyükelçiliği var\' dedi. Tabii açtık Dışişleri\'nin internet sitesini, büyükelçilik baktık, yok. Sen başbakan olarak eline verilen metni okurken hiç düşünmedin mi? Bak büyükelçiliğimiz var, Tel Aviv\'de. Doğu Kudüs\'teki konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin kardeşim. Söylediğin sözün arkasında dur. Filistin davasını savunan her arkadaşın da takipçisi olmasını istiyorum. Filistin davasının sağı solu yoktur. Bizim milli davamızdır, dökülen her kan bizim kanımız sayılır her koşulda sahip çıkacağız\" diye konuştu.

\"VERGİ VERMEMEK İÇİNİ HER TÜRLÜ NUMARAYI YAPIYORLAR\"

Kadınlara seslenen ve 2019 seçimlerini hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"2019\'da seçimlere gideceğiz. Önümüzde iki tercih var. Bir demokratik parlamenter sistem iki tek adam rejimi. Fakir fukara vergi verirken, devleti yönetenler vergi vermemek için her türlü numarayı yapıyorlar. Onun için üzerine gidiyoruz. Musluğu açtığı zaman 4 çeşit vergi veren anne, bunun hesabını sormak zorundadır. Siyaset kurumu bana hesap vermek zorundadır diyecek. Man adasında şirket kuranlar, vergi ödememek için her türlü numarayı yapıyor. Ben onları cezalandırıyorum ve sandığa gömüyorum\' diyekcek. Bunun aksi ne olur tek adam rejimi. Tek adam rejimini getirirseniz yargı bağımsızlığı olmaz. Kimsenin can ve mal güvenliği olmaz\" dedi. Kendisine yönelik fezleke hazırlanmasına da konuşmasının sonunda değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Senin savcılığın batsın. Savcı değilsin. Saraya kölelik yapanlar savcı da olamazlar, hakim de olamazlar. Parlemantoda konuşmayacaksın, caddede konuşmayacaksın, niye konuşuyorsun! Nerede konuşacağım ben? Birde kalkıp \'Benim ülkemde demokrasi var\' diyorsun. Senin ülkende demokrasi yok, tek adam rejimi var. Hapishanelerinde milletvekilleri olan, gazeteciler olan, üniversitelerden akademisyen atılan ülke demokratik ülke değildir. Mücadele edeceğiz, mücadelemiz kutlu olsun\" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra hizmete giren tesislerin açılışını yaptı, yeni yapılacak olanların da temelini attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Törenden görüntü.

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN, kamera: Mücahit BEKTAŞ / MUĞLA (DHA)



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Yerli Malı Haftası etkinliğinde 8 öğrenci zehirlendi



Adapazarı\'nda bir ilkokulda 8 öğrenci, \'Yerli Malı Haftası\' etkinliğinde yedikleri börekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında Hızırtepe Mahallesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu\'nda meydana geldi. \'Yerli Malı Haftası\' etkinliği kapsamında bir öğrencinin evde, annesinin yaptığı börekten yiyen öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 5\'inci sınıf öğrencileri Muhammed Emir Akçay, Olcay Çoban, Ecrin Dal, Zeynep Çıkrıkçıoğlu, Gökhan Köroğlu, Ömer Küçük, Yusuf Karaman ve Damla Karagöz, öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da öğrenciler, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin hastaneye getirilmesi

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Direksiyon başında, yarı çıplak halde ölü bulundu



Konya\'da Murat Kagır (21), otomobilin sürücü koltuğunda yarı çıplak halde ölü bulundu. Kagır\'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 HT 905 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz ve yarı çıplak haldeki bir kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin çalışması sonucu ölen kişinin Murat Kagır olduğu saptandı. Aracın Kagır\'ın babasına ait olduğu ve gencin 2 gün önce evden ayrılıp dönmediği tespit edildi. Murat Kagır\'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cesetten ve araçtan detay

-Polisin inceleme yapması

-Genel ve detay

Haber: Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

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Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 2 ölü



Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 2 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu\'nun Çampınar Mahallesi yolu Arpalık mevkiinde meydana geldi. Ehyetsiz sürücü 16 yaşındaki Kaan Karabulut yönetimindeki 45 SB 3909 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp, kurumuş sulama kanalına uçtu. Ön kısmı hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Karabulut ile ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kişi öldü. Sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Kanalizasyon inşaatından tarih çıktı



Denizli\'nin Tavas ilçesi Yaka Mahallesi\'nde belediye ekiplerinin kanalizasyon hattı için yaptığı kazı sırasında, yaklaşık 3 metre derinlikte tarihi eser kalıntıları ortaya çıktı. 1500 yıllık olduğu sanılan tarihi mermer sütunlara rastlayan belediye ekipleri, polise ve Müze Müdürlüğü\'ne haber verdi.

Tavas ilçesi Bağlar Mevkii\'ndeki Yaka Mahallesi\'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri, geçtiğimiz hafta kanalizasyon hattı için çalışma başlattı. Ekipler, kepçe ile hat açarken 3 metre derinlikteki çukurdan tarihi sütunlara ait mermer parçaları olduğu görünce polise haber verdi. Kanalizasyon hattı çalışması yapılan sokakta tarihi eser ortaya çıkması üzerine polis ekipleri önlem aldı, kazı çalışması durduruldu. Sokağa gelen Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kanalizasyon hattı kazılırken ortaya çıkan tarihi sütunların 1500 yıllık Geç Roma dönemine ait olduğu sanılıyor. Ayrıca, Müze Müdürlüğü\'nün arkeologlarının bölgeye gelip, kazı alanında başka eserlerin olup olmadığı konusunda inceleme yapacakları öğrenildi. Kazıların durdurulduğu sokakta oturan Halil İbrahim Tiver, kanalizasyon hattı kazılırken, tarihi eserin çıktığını belirterek, \"DESKİ görevlileri burada alt yapı çalışması yapıyordu. Kanalizasyon hattı kazılırken, iş makinesiyle tarihi taşları bulmuş. İşçiler taşları bulunca polise haber verdi. Ardından kazılar durduruldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazı alanından görüntü

- Taşlardan görüntü

- Mahalle sakininin konuşması

- Mermer sütun parçalarından görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)







