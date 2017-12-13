DHA YURT BÜLTENİ-17

Manifatura dükkanı alev alev yandı

Muş\'ta manifatura dükkanında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Eski Hal civarındaki bir manifatura dükkanında meydana geldi. Mehmet Özdemir\'e ait iş yerindeki ampullerin patlamasıyla sıçrayan kıvılcımlar, dükkandaki konfeksiyon malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede alev topuna dönen işyerindeki yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, işyerindeki yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yan esnaf komşusunda oturduğu sırada yangının çıktığını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Özdemir, itfaiye ekiplerinin yangından yaklaşık 50 dakika sonra olay yerine geldiğini iddia etti. Herhangi bir sigortasının olmadığını dile getiren Mehmet Özdemir, \"Ben yan komşumda oturuyordum. İşyerindeki ampuller birden patlamış ve yangın çıkmış. Yeğenimin seslenmesiyle dükkana geldim ama içeri giremedik. İtfaiyeye 16.05\'te haber verdik. İtfaiye 16.55\'te olay yerine geldi. Dükkanda 170 bin liralık malzemem vardı ve hepsi kül oldu. Maddi zararım 170 bin lira manevi zararım ise ayrı\" diye konuştu. Yangından dolayı işyeri kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoğun duman

-Yangına müdahale

-Yanan kitapların sahibine teslim edilmesi

-Mehmet Özdemir röportaj

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

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ÖZEL-Hilvan\'da silahlı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, farklı ailelerden 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, 100\'üncü Yıl Meydanı\'nda karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullanıldığı kavgada iki aileden de 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi, ambulanslarla Şanlıurfa\'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kavganın meydana geldiği 100\'üncü Yıl Meydanı ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

Haber- Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Eren\'in adı kütüphanede yaşatılacak

Trabzon\'un Maçka ilçesindeki PKK saldırısında 15 yaşında yaşamını yitiren Eren Bülbül adına, Çanakkale\'nin Biga ilçesinde kütüphane açıldı.

Biga\'da Balıklıçeşme Ortaokulu\'nda düzenlenen kütüphane açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Turgut Pulat, Eren Bülbül\'ün ağabeyleri Arif Bülbül ve Erdoğan Bülbül, Balıklıçeşme Köyü Muhtarı Erol Aydoğan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Turgut Pulat, 2002 yılında Trabzon\'da dünyaya gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bülbül\'ün, geçen 11 Ağustos\'ta Trabzon\'un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi gösterdiği sırada PKK\'lılar tarafından açılan ateşte şehit olduğunu hatırlattı. Müdür Pulat, \"Onun adı okulumuzda yaşatılacak. Bu amaçla okulumuzda bir kütüphane oluşturulması için mobilyalarımızı yaptıran mobilya firmasına, kitap bağışı kampanyası yaparak aralarında topladıkları kitapları kütüphanemize bağışlayan Ultra Aslan öğrenci topluluğuna çok teşekkür ediyorum\" dedi. Kardeşinin isminin bir kütüphaneye verilmesinin kendileri için çok gurur verici bir olay olduğunu belirten Eren Bülbül\'ün ağabeyi Arif Bülbül, \"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kimin ne katkısı varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun\" diye konuştu. Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı. Davetliler daha sonra kütüphaneyi gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kütüphane açılışından görüntüler,

-Turgut Pulat\'ın konuşmasından görüntü,

-Arif Bülbül\'ün konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)

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Lise öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti



Kayseri’de lise öğrencileri, \'Geçmişin çınarları, geleceğin aydınlık fidanları\' adı verilen etkinlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Talas Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Geçmişin çınarları, geleceğin aydınlık fidanları\' adı verilen etkinlikte, huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da etkinliğe katıldı. Protokol mensupları öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti, aynı zamanda huzurevi sakinleri ile ilgilenerek, hediyeler verdi. Etkinlikte öğrenciler, huzurevi sakinlerine özel gösteriler sundu. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, 70 yaşındaki Dudu Çetin, huzurevine alışamadığını belirtti. Bazı ailevi nedenlerden ötürü huzurevinde kaldığını kaydeden Çetin, \"Huzurevine geleli 1 ay oldu. Daha önce oğlum ile kalıyordum. Oğlum ile mutluydum. Alışamadım kuzum, yavrum, ne yapayım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler, öğrencilerin karşılaması

-Yaşlı kadının gözyaşları ve röportajı

-Detaylar

4 dakika 57 saniye / 157 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Geleceğin doktorları bilgisayarlı makette doğumu öğrendi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), doktor adaylarına, doğumdan, acil müdahaleye kadar birçok konuda uygulamalı eğitim imkânı sağlıyor. Uygulama, Türkiye\'de devlet üniversitelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleceğin doktorları merkezde, maket hamile anneye, doğum yaptırdı. Gerçeği aratmayan doğum, maket bebeğin maket annenin yanına konulması ile sonlandırıldı.

Tıp öğrencileri, USİM\'de verilen eğitimle, acil serviste doğumdan ilk müdahaleye, hastalığın tanısından tedavisine kadar birçok konuyu öğreniyor. Doktor adayları, eğitim kapsamında, bilgisayarlı maket anneye doğum yaptırdı. Maket, gerçek bir annenin doğum sırasında çıkardığı sesleri bire bir çıkartarak doğum yaptı. Doktor adayları maket bebeği gereken bakımı yaptıktan sonra maket annesinin yanına bıraktı.

UÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, 10-12 öğrencinin 5 iş günü boyunca acil tıp stajı aldığını kaydetti. Prof. Dr. Aydın, \"İlk dört gün ileri yaşam desteği, hava yolu eğitimi alıyorlar, 5\'inci gün ise burada arkadaşlarla birlikte hasta simülasyonu yapıyoruz. Acil servise gelmiş belli şikâyetleri olan hastaya sorular soruyoruz, simülasyon bize cevap veriyor. 15 dakika içinde tanı koyup, tedaviye başlamak gerekiyor\" dedi.

\'NE YAPACAKLARINI BURADA ÖĞRENİYORLAR\'

Simülasyon merkezi sayesinde öğrencilerin meslek hayatında başarı oranının yükseleceğine inandığını belirten Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, \"Çünkü bu 5\'inci sınıftaki arkadaşlar seneye 6\'ncı sınıf olacaklar ve acil serviste staj yapmaya başlayacaklar. Acil serviste karşılaşacakları hasta grubuyla bir sene öncesinde burada beraber karşılaşıyoruz. Yani bu hasta simülasyonları bu işe yarıyor. Aynı acil servisteki hastaların bire bir kopyası burada yapılıyor ve gerçek hasta ile karşılaşmadan önce ne yapacaklarını öğreniyorlar ve o telaşlarını yeniyorlar\" diye konuştu. Merkezin temelinin 2008\'de atıldığını, 2016\'da da hizmete girdiğini söyleyen USİM Yöneticisi Doç. Dr. Züleyha Alper ise şunları kaydetti: \"Burada öğrencinin kendi yaptığı hatalarından, denemelerinden herhangi bir canlıya zarar vermeden hekimlik mesleğini öğrenmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrenci preklinik döneminde bu eğitimlerini tamamlayıp, klinik döneminde hasta ile karşılaştığında bir sürü beceriyi yeterli düzeyde yapacak hale gelmiş oluyor.\" Merkezin devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alper şöyle dedi: \"Bu yola çıktığımızda vakıf üniversitesi olan Acıbadem Üniversitesi bize çok destek oldu, yol gösterdi. En azından Amerika\'yı bir daha keşfetmemize gerek kalmadı. Biz de kendi deneyimlerimizi ne zaman ihtiyaç olursa bizi arayan tüm fakültelerle paylaşıyoruz. Çok ziyaretçilerimiz oluyor ülke içi, ülke dışından da. Hatta Bosna Hersek\'ten, Kosova Priştine Üniversitesi\'nden yazı geldi. Şimdi deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bizim şöyle bir hedefimiz de var: Öncelikle burası klinik beceri laboratuvarları olarak başladı. Klinik beceri laboratuvarlarındaki temel amacımız bizim önce kesit modellerde öğrencinin bazı klinik becerileri kazanmasıydı. Daha sonrasında senaryolar üzerinden de hastaya yaklaşabilmeyi öğrenmeleri açısından ileri düzey simülatörlerin olduğu ikinci bir bölüm eklendi. Bundan sonraki hedefimiz mezuniyet sonrası eğitimde cerrahi simülatörlerin de kullanılabileceği üçüncü aşama. Projesini hazırladık, ihale aşamasında.\"

Görüntü Dökümü:

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-Merkezde doğum senaryosunda maketten doğum yapma

-Tıp öğrencisi Hünkar Seyrek röportaj

-Tıp Öğrencisi Berhan Celal Becermen röportaj

-Badiinteraktif yöntemiyle hasta simülasyonu

- Prof.Dr. Şule Akköse Aydın röportaj

-Doç.Dr. Züleyha Alper röportaj

-Detaylar

Süre: 8 dakika 34 saniye Boyut: 518 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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\'Antep Fıstığı\' filminin çekimleri başladı

Gaziantep\'te başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı kenti anlatan \'Antep Fıstığı\' filminin çekimleri başladı.

Bir otelde düzenlenen \'Antep Fıstığı\' filminin tanıtım toplantısına; Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, filmin başrol oyuncuları İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt ile yönetmen Oğuz Yalçın katıldı.

Almanya\'da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen \'Simge\' karakterini canlandıran Ivana Sert’in, şehirde başına gelen komik olayların anlatıldığı, kültür çatışmalarından kaynaklanan sorunların mizahi dille aktarıldığı film ile Gaziantep’in kültürel açıdan hem Türkiye’ye, hem dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Yapımcı Meral Ay, Gaziantep\'in kültür ve tarihinin tüm dünyaya tanıtılmasını istediklerini belirterek, \"Bu filmimizde aileye dokunacağız. İlk kez bir yerel yapım şirketi Anadolu’ya örnek olacak bir proje gerçekleştiriyor. Gerçekten heyecan verici, inanılmaz bir olay. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu bu güzel, bu özel senaryosuyla tüm dünyaya, evlerimizin kapılarını açacağız. Tarihimizin, kültürümüzün, gastronomimizin ve tüm değerlerimizin kapısını açacağız. Sürprizlerle dolu bir film olacak. Filminin adı ‘Antep Fıstığı’ ise ona yakışan bir fıstık olması gerekiyordu. O da sevgili Ivana Sert’ti. Öncelikle bu projeyi, bu senaryoyu kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

\'SENARYOYU SONRA OKUDUM\'

Filmin başrol oyuncusu Ivana Sert ise, \"Gaziantep\'e gidersem eğer çok kilo alırım. Kendime \'Ivana sen bu rolü kabul etme\' dedim. Mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay, Gaziantep\'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim. Gaziantep’in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade Ivana Sert olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meral Ay\'ın konuşması

- Ivana Sert\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Modifiye tutkunları hünerlerini sergiledi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki modifiyeli araç tutkunu \'Marmaris Garaj 48\' kulübü üyeleri, caddelerde hız ve tehlikeli sürüşlerin olmaması için \"Sokaklarda değil pistlerdeyiz\" adı altında Go-kart yarışması düzenledi. Yarışmada birinci olan kulüp üyesine, kupa hediye edildi.

Modifiyeli araç sürücülerin bir araya gelerek Muğla\'da ilk defa kurdukları Marmaris Garaj 48 Kulübü, farkındalık yaratmak için \'Sokaklarda değil pistlerdeyiz\' adlı Go-kart yarışması düzenledi. Kulüp üyeleri arasında düzenlenen yarışmada, yaşları 22 ila 35arası 30 modifiye tutkunu, Go-kart direksiyonun başına geçti. İki kilometrelik virajlı pistte hünerlerini sergileyen sporcular, heyecanlı anlar yaşadı ve yaşattı. Modifiye tutkunlarının ailelerinin de katıldığı etkinlikte, tezahüratlarla sürücülere destek verildi. İki grup halinde 10 turun atıldığı yarışma sonunda birinci olan kulüp üyesine kupa hediye edildi. Marmaris Garaj 48 Kulübü Başkanı Rahmi Üstün, \"Modifiyeli araç sahipleri olarak farkındalık yaratmak için böyle bir yarışma düzenledik. Tüm sürücülere şu uyarıda bulunuyorum. Caddelerde hız ve tehlikeli sürüşler yapmayın. Sokaklarda kendi ve başkalarının canını tehlikeyi atmak yerine pistlere giderek kurtlarınızı dökün. Marmaris Garaj 48 Kulübü, trafik kurallarına, çevreye ve canlıya saygı göstermeyi öncelik bildiğini yapacağımız çeşitli etkinliklerle tüm kamuoyuna göstereceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yarışmadan görüntü

- Yarışmada birinci olana kupa ödülü ve röp.

- Marmaris Garaj 48 Kulübü Başkanı Rahmi Üstün ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Toplam:3 dakika 22 saniye-243 MB görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



