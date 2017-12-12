DHA YURT BÜLTENİ-17

Adana\' da fabrika yangını(1)



Adana\' da bir fabrikada çıkan yangın korku yarattı. Merkez Yüreğir İlçesi Seyhan mahallesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevler kentin bir çok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binanın görüntüsü

-Binadan yükselen dumanlar

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:ADANA,(DHA)

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Eşinin kızına şiddetini gizli kameraya kaydetti, geçici velayeti alamayınca üzüntü yaşadı/EK

BABA KIZININ VELAYETİNİ GERİ ALDI

Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesinde Tuğba Tülübaş\'ın 2 yaşındaki kızları Esila\'yı darp etmesini gizli kamerayla görüntüleyen Erdem Tülübaş, gece saatlerinde Çorlu\'ya gitti. Erdem Tülübaş anneye verilen geçici velayeti mahkemeye delil olarak sunduğu görüntülerin ardından geri aldı. Görüntülerin mahkemeye sunulmasının ardından velayet konusunda sosyal çalışmacı raporunun sunulmasıyla konunun yeniden değerlendirildiği ve velayetin baba Erdem Tülübaş\'a verildiği öğrenildi.

Haber:ZONGULDAK,(DHA)

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İzmir\'de kafeteryada yangın çıktı

İzmir\'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada (Siesta Cafe), sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, maddi hasara neden oldu.

Bugün saat 16.30 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'ndeki bir kafeteryanın depo ve tuvaletlerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Müşteri bulunmayan, sadece çalışınların olduğu işyerinden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada maddi hasar meydana geldi. Yanan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Yanan binadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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İşçinin iskeleye tırmanışı yürekleri ağza getirdi

Düzce\'de, fakülte binasının ısı yalıtımında çalışan işçinin iskeleye tırmanışı yürekleri ağza getirdi. İşçi hiçbir önlem almadan kısa sürede iskelenin en tepesine tırmandı.

Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi\'nde dış cephe ısı yalıtımında çalışan bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yaklaşık 20 metrelik iskeleye tırmandı. Kendisini örümcek adam sanan işçi, yürekleri ağızlara getirdi. İşçinin hayatını tehlikeye atarak iskeleye tırmanışı hayretle izlenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçinin iskeleye hızla tırmanışı

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Osmanlı Ocakları\'ndan Küdus tepkisi

Adana\'da Osmanlı Ocakları üyeleri üyeleri, İncirlik Üssü\'ne siyah çelenk bıraktı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararınına ilişkin, tepki gösterdi. Eylemciler, yanlarında getirdikleri siyah çelenki, polisin gösterdiği noktaya bıraktı. Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, \"Donald Turmp\'ın aldığı bu kararı kınıyoruz. Bu kararı tanımıyoruz\" dedi. Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Osmanlı Ocakları üyeleri çelenkle yürürken

- Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat konuşurken

- Halkın izlemesi

- Yürüyüşten görüntü

- Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat\'ın eylem sırasında açıklaması

- Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat\'ın eylem sırasında konuşma yapması

SÜRE:01\'27\" BOYUT:88,9MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Kuyucak\'taki TOKİ evlerinin 2\'inci etap kuraları çekildi

AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde yapılan TOKİ konutları için 2\'inci etap kuralar çekildi.

Kuyucak Düğün Salonu\'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde 2+1 dairelerden 40 kişi, 3+1 daireden ise 26 kişi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kuraları çeken Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, \"İlçemizde TOKİ işbirliğiyle evsiz vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kura çekiminin ilk bölümünü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün de ikinci etap çekilişlerimizi yapıyoruz. İnşallah Kuyucak ilçemizde Pamikören ve Horsunlu mahallelerimizde de istek olduğunda, TOKİ aracılığıyla vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya çalışacağız. Bu bölgelerde de belediyemize ait arsalarımız bulunuyor. TOKİ\'yle bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor\" dedi. Kuyucak\'ta TOKİ\'nin ilk kez standartlarının dışına çıktığını söyleyen Ertürk, \"Konutlar tamamen farklı şekilde tasarlandı. TOKİ konutları, yöremizin sıcak iklimi düşünülerek ve balkonda uzun zaman geçirilen bir bölge olması dolayısıyla, geniş balkonlu olarak tasarlandı. Çatılar ve mekanik tesisatları güneş paneline uygun şekilde yapıldı. Ayrıca site içerisinde çocuk parkı, spor sahası, yeşil alanlar ve otopark da tasarlandı. TOKİ\'den ev sahibi olan vatandaşlarımız rahat ve huzur içerisinde evlerinde oturacaklardır\" dedi. Aydın\'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Gülay Bozkurt da kura çekerek 3+1 dairelerden ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Bozkurt, \"Ben bundan önceki çekilişe de katılmıştım. Ama çıkmadı. Yedeklerde kalmıştım. Bu kez çıktı. Bugün de kurasını çektim. Çok sevinçliyim. Şu anda ev sahibi olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kura çekiminin yapıldığı düğün salonundan görüntü

- Belediye Başkanı Metin Ertürk\'ün konuşması

- Başkan Metin Ertürk\'ün Kura çekimi yaparken görüntüleri

- Noter huzurunda yapılan kura çekiminden görüntü

- Kura ile ev sahibi olan vatandaşlardan görüntü

- Kura ile TOKİ\'den ev sahibi olan gazeteci Gülay Bozkurt\'un sevinç konuşması

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)



