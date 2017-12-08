DHA YURT BÜLTENİ-17 

Maçka İlçe Jandarma eski Komutanına FETÖ\'den 7 yıl 6 ay hapis cezası



İZMİR’de, FETÖ/PDY\'nin kripto subaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesinin ardından tutuklanan Maçka İlçe Jandarma eski Komutanı Teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Maçka İlçe eski Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında FETÖ/PDY\'ye karşı mücadele verdiğini ifade eden Zengin, \"İşitme kaybı yaşıyorum. Bu kendiliğinden olmadı. Güneydoğdu\'da operasyonlara katıldım. Kendini bilmez bir iftiracı yüzünden yargılanıyorum. Ben bu örgüte karşı mücadele ettim. Çorum\'da hırsızı yakaladım, kamera görüntüleri olmasına rağmen, hâkim yüzleri net görülmediği için serbest bıraktı. Ben ise yalancı bir tanık yüzünden tutukluyum. Ama ülkeme küsmüyorum. İki satır iftira ile aylardır tutukluyum\" dedi.

Duruşmada Zengin\'in avukatı Gülcan Özgür de müvekkiline iftira atıldığını öne sürerek \"Müvekkilim düzenbaz, yalancı bir adamın kurbanı oldu\" ifadesini kullandı.

Savcının mütalaasının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Zabit Zengin\'i, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Zengin\'e iyi hal indirimi yapılmasına da yer olmadığı yönünde hüküm verdi.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)

==============================================

CHP\'li Özel\'den Kudüs ve Reza Zarrab değerlendirmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararının sembolik olmadığını, bölge barışını tehdit edeceğini belirterek, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Reza Zarrab davasıyla ilgili de konuşan Özel, Anayasa Mahkemesi\'nin Yüce Divan sıfatı ile 4 bakan ve Reza Zarrab\'ı yargılaması gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin il başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili CHP\'nin görüşlerini açıklayan Özel, bu adımın bölge barışını zedeleyeceğini söyledi. Özel, \"Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerilimler her zaman bölge barışı açısından önemli olmuştur. Kudüs Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar açısından son derece önemli bir inanç kentidir. Bu kutsal şehirde özgürce ve barış içinde, tehdit altında olmadan ibadet yapmak son derece önemlidir. Yıllardır dengede olan durumun bozulduğu bir süreçle karış karşıyayız. Amerika\'nın büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasıyla ilgili kararı sembolik bir karar değildir. Son derece diplomatik sonuçlar doğuracak, bölge barışını tehdit edecek, bölgede yeniden kan akmasına sebep olacak bir yaklaşımdır. CHP olarak Filistin halkının yanındayız\" diye konuştu.

\'ATATÜRKÇÜYÜM DİYEN LOZAN\'I TARTIŞMAYA AÇMAZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yunanistan ziyaretine de değinen Özel, kaybedilen adalarla ilgili konunun gündeme getirilmesini, Kudüs meselesiyle de ilgili diplomatik, barışçıl bir tutum sergilemesini beklediklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Ama onlar Türkiye\'deki Man Adası belgeleri ve Amerika\'daki Reza Rarrab duruşmasıyla ilgili gündemi başka yere çekmek için orada Lozan\'ı tartışmaya açtı. Lozan\'ı tartışmaya açarak aslında ne kadar tehlikeli bir iş yaptığının açıklanması gerekiyor. Lozan yedi düvele karşı savaş meydanlarında kazanılmış bir zaferin tescil belgesidir. Lozan bir barış anlaşmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin tapu senedidir. Lozan üzerinden İsmet İnönü\'ye ve örtülü olarak Atatürk\'e saldırarak kendi mahallelerindeki itibarı geri kazanmaya çalışmak istiyorlar. Geçen ay \'Biz Atatürkçü olduk bundan sonra\' dediler. \'Eskiden Anıtkabir\'in yolunu bilmeyenler baş Atatürkçüyüz\' dediler ya. Atatürkçüyüm diyen Lozan\'ı tartışmaya açmaz. Atatürkçü olan Lozan\'a sahip çıkar. Lozan ortada duruyorken Yunanistan\'a gidip de \'Lozan üzerinde yeni çalışmalar yapılmalıdır\' demez. Cumhuriyet\'in kurucu belgesini tartışmaya açanın \'Ben Atatürkçüyüm\' demeye hakkı yoktur.\"

\'DOSYA YENİDEN AÇILMALI, TÜRKİYE BU AYIPTAN KURTULMALI\'

Son günlerde AK Partililerden olumlu çıkışlar da duyduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

\"Bunlar cılız sesler ama önemli sesler. Zarrab davası başladığından beri söylüyoruz. Bu Zarrab Türkiye\'yi Amerika\'da dünyaya rezil ediyorsa, sebebi Zarrab\'ı önce Türkiye\'de kullanan, sonra koruyan, yargılanmasına izin vermeyen ve elinden kaçıranlardır. Zarrab\'ı Türkiye\'de yargılasaydınız şimdi içeride, hasipteydi. Amerika\'nın elinde değildi, itibarımızda orada beş paralık olmuyordu. Şimdi herkesin doğruları yapması lazım. Dört bakanın o dönemde herkes ne yaptığını biliyordu. Ama sarayın iradesi ağır basmıştı. Çünkü bir huyu var. Hırsız kendindense hırsıza hırsız bile demiyor. Bu kadar büyük bir medya gücüyle asrın en büyük yolsuzluğunun üstü örtülüyor. Bugün gelinen noktada bazı AK Partililerden duyuyoruz, \'Yeniden yargılama olabilir\' diyorlar. MHP\'den duyuyoruz; yeniden yargılanabilir yaklaşımı ve rüşvet alan rüşvet veren ayrımı var. Yeni bir soruşturma komisyonu Meclis\'te kurulmalı. Bu dört bakanın hakkında yeniden bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Her ne kadar Amerika\'da olsa da Reza Zarrab da dahil olmak üzere yeniden yargılama yapılmalıdır. Soruşturma komisyonunun raporu Meclis\'te görüşülüp Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatı almalıdır. Yüce Divan sıfatı ile bu dört bakan yeniden yargılanmalıdır. Dosya yeniden açılmalı ve Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır.\"

\'ZARRAB\'IN RÜŞVET VERDİM DEDİĞİ HERKESİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KOYULMALI\'

Reza Zarrab\'ın geçmişte televizyon programlarına çıkarıldığını hatırlatan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları kaydetti:

\"Şimdi mızrak çuvala sığmıyor. Reza Zarrab\'a ajan diyorsunuz. Ortadaki yargılamaya kumpas diyorsunuz. Rüşvet verdim diyen Reza Zarrab\'ın mal varlığına el koyuyorsunuz ama rüşvet alanları ellemiyorsunuz. Başta Zafer Çağlayan olmak üzere Reza Zarrab\'ın rüşvet verdiğini itiraf ettiği herkesin mal varlığına tedbir konulmalı. Yeni ortaya çıkan delil durumu değerlendirilerek yeni soruşturma komisyonu ile Meclis savcılık görevini yapıp Anayasa Mahkemesi\'ni Yüce Divan\'a dönüştürmeli ve gerçekler ortaya çıkmalıdır. Rüşveti verenlerin mallarına el koy ama rüşveti alanlar sırf o dönem senin bakanın diye yargılama. Bu kadar mızrak var ama yarısı çuvalın dışında. \'Benim bakanlarım namusluydu, çalmadılar, çırpmadılar\' diyorsan Reza Zarrab da rüşvet vermedi demektir.\"

MİT RAPORUYLA AK PARTİ\'YE YÜKLENDİ

Son olarak CHP\'li bir milletvekilinin Meclis\'te MİT belgesi ile ilgili soruya Bakan İsmet Yılmaz\'ın verdiği \"Evet devletin tedbir alması gerekirdi\" cevabıyla ilgili konuşan CHP\'li Özel, belgenin fotoğrafını göstererek, şunları söyledi:

\"18 Nisan 2013 tarihli bir belge elimizde. Raporda bunun bir bilgi notu olduğu, Başbakan\'a sunulduğu ve özeti yer alıyor. Raporun içinde yazan her şey bugün Reza Zarrab\'ın Amerika\'daki itiraflarıyla bire bir uyuşuyor. Bu raporla ilgili iktidar partisi her zaman yaptığını yaptı, \'Böyle bir rapor yok\' dedi. Bir gerçek var, rapor 2013\'te yazılmış. Raporda söylenenler şimdi çıkıyor. Bugün Zarrab\'a ajan diyorsun, dava kumpas diyorsun. 2013 yılında yazılan rapor sana kumpası haber veriyor. O zaman sana kurulan kumpası haber veren, bu ajanı haber veren bu rapora o gün niye itibar etmedin? Doğrular birilerinin suçüstü halini ortaya çıkarıyor diye karalıyorlar. Niçin tedbir almadınız? Hani bu rapor sahteydi? Artık lamı cimi yok. Man belgelerine önce \'Yok\' dediler, sonra \'Var ama ticaretin sonucu\' dediler, \'Var ama fotokopi, aslını savcıya veremezsiniz\' dediler. Aslını da savcıya verdik, \'Biz bu belgeler hakkında daha fazla konuşmuyoruz\' dediler. Sükût ikrardan gelir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Basın açıklamasından detay görüntü,

-CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

Davutoğlu, \"Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir\"

ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, \"\'Kudüs, dünyadaki bütün Müslümanlar\'ın ortak meselesidir. Dünyadaki Hristiyanların da ortak meselesidir. İbrani geleneğinden gelen herkesin ortak meselesidir\" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman\'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi\'nde 15 Temmuz Konferans Salonu\'nda \'Fikri Gelişim Topluluğu\' tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını söylemesine tepki gösterdi.

\'KUDÜS, BİZİM MESELEMİZDİR\'

Kudüs\'ün, 400 yıl boyunca hiçbir etnik ve dini çatışmaya şahit olmadığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

\"Hristiyanlar, aralarındaki itilafları çözmek için kiliselerin anahtarlarını, Müslümanlar\'a teslim ettiler. Hala bugün Kudüs’te hukuk bağlamında Osmanlı\'dan gelen teamüller geçerlidir. Bu teamül şekillendirir Kudüs’ü. Kudüs; bizim meselemizdir. Kudüs, herkesten ve her toplumdan önce bizim meselemizdir. Çünkü Kudüs, bize bir emanettir. Bugün iki zihniyet çarpışıyor; Trump zihniyeti, bir de Kudüs’ü bir barış diyarı olarak 400 yıl idare etmiş olan bizlerin merhamet, izzet, onur, şeref ve şefkat zihniyeti. Bu zihniyetlerin çarpışması aslında bundan sonrada devam edecek. Bizim kendi onurumuza sahip çıkmamız, kendi onurumuzu korumamız için Kudüs’e sahip çıkmamız bir zarurettir.\"

\"İSLAM DÜNYASINDAKİ SESSİZLİKLER, TRUMP\'I CESARETLENDİRDİ\"

Bu olayların yeni başlamadığına dikkat çeken Davutoğlu, ABD Başkanı Trump\'n seçimlerden önce Müslümanlar\'a yönelik kampanyasıyla bu sürecin başladığını belirtti. Ancak İslam dünyasından hiç ses çıkmadığını ifade eden Davutoğlu, şöylle dedi:

\"Ocak ayında İsrail, Kudüs’te ezanları yasakladı. Kimseden ses çıkmadı. Herkes küçük hesaplar içeresine girdi, yeni yönetimle bozuşmayalım diye. Trump, İslam dünyasını bölecek şekilde \'Katar- Suudi Arabistan\' krizini tetikleyecek şekilde Suudi Arabistan’a gitti. Arkasından 7 Müslüman ülkeye, yasak koydu. Vicdan sahibi Hristiyanlar dahi havaalanlarına gidip Müslümanlar adına protesto yaptılar, yine İslam dünyasından ses çıkmadı. Bu sessizlikler Trump’ı, cesaretlendirdi ve bugün sadece Müslümanları değil, bütün Hristiyanları da barış seven Yahudileri de, tehlikeye atan bir hamle yaptı. Hiç kimseyi aldatmasın, bu hamleden sonrada Filistin barış görüşmelerine destek olacağım diye. Bu bir aldatmacadan ibaret. \"

Filistin barış görüşmelerinin Kudüs olmadan yapılamayacağını belirten Davutoğlu, Filistin barış görüşmelerinin Kudüssüz yapılamayacağını vurguladı. Davutoğlu, \"Uluslararası hukuk açısından Kudüssüz bir barış, Kudüssüz bir Filistin olamaz. Filistin devletinin, Kudüs dışında kurulması, yeni bir küçük ölçekli Arap devletinin çıkması gibi görünüyorsa bilinsin ki, Kudüs dünyadaki bütün Müslümanların ortak meselesidir. Dünyadaki Hristiyanlarında ortak meselesidir. İbrani geleneğinden gelen herkesin ortak meselesidir. Bu konuda da sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı ile toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı, doğru kararlı müeyyide içeren bir tutum takınır\" dedi.

Davutoğlu\'nun konuşması sırasında salondaki bazı öğrencilerin uyuması ve bazılarının de cep telefonlarıyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Davutoğlu\'nun konuşması

- Davutoğlu\'nundan detay

- Salonda uyuyan ve cep telefonuyla ilgilenenlerden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

========================================

Annesini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Kütahya\'da evlerine gelip annesini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Özkıyak\'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Murat Ç. ile olaya karıştıkları öne sürülen annesi S.Ç., ablası S.Ş. ile erkek kardeşi G.Ç. adliyeye sevk edildi. Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ablası S.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, annesi S.Ç. ve erkek kardeşi G.Ç. ise savcılıkta ifadaleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Murat Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölen Hüseyin Özkıyak\'ın vurulma anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde Hüseyin Özkıyak taksiyle apartman önüne geliyor. Özkıyak, taksiden inip daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen S.Ç.\'nin oturduğu zemin kattaki dairenin zilini çalıyor. Kısa süre sonra apartmanın giriş kapısının iç kısmından Özkıyak\'ın olduğu dışarıya doğru pompalı tüfekle ateş ediliyor. Vurulan Özkıyak yere düşmek üzeriyken aynı yerden bir kez daha ateş ediliyor. Hüseyin Özkıyak ikinci kez vurulunca apartman önünden uzaklaşamaya çalışıyor. Murat Ç. Daha sonra apartmandan dışarı çıkıp Özkıyak\'a bir kez daha ateş ediyor. Özkıyak yere yığılıp kalıyor. Murat Ç.\'nin arkasında duran annesi S.Ç., ablası S.Ş. ve erkek kardeşi G.Ç. de olayı izliyor. Murat Ç., yerde yatan Özkoyak\'a elindeki pompalı tüfekle son kez ateş ediyor ve daha sonra apartman içerisine giriyor.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Şüphelilerin emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılmalarından çekilen görüntüler bulunuyor;

-Güvenlik kamerası görüntüsünde Hüseyin Özkıyak\'ın vurulma anı görüntüsü)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

=======================================

Maden işçisinin bacağı koptu

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait maden ocağında çalışan 36 yaşındaki Ferhat Aydemir\'in sol bacağı iş kazası sonucu diz altından koptu.

Olay, saat 19.00 sıralarında TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'ndeki maden ocağında meydana geldi. Yerin 205 metre altında çalışan Ferhat Aydemir, sol bacağını makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Ferhat Aydemir\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sol bacağı diz altından kopan Aydemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydemir\'in kopan bacağının yerine dikilmeye çalışıldığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Üstüntaş, \"2\'nci ocak üretim servisinde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan Ferhat Aydemir\'in iş kazası sonucu sol bacağının diz altından koptuğunu öğrendik. Doktorlar müdahale ediyor. İnşallah kopan bacağını tekrar yerine dikecekler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ambulanstan görüntü

- Maden ocağı önü

- Röportajlar

===========================

Otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobillerden hırsızlık yaptığı tespit edilen Y.Ö., yakalanıp, tutuklandı.

Efeler\'de, son dönemde park halindeki otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Park halindeki 5 otomobilin kelebek camlarını kırarak, içerisindeki değerli eşyaraları ve parçaları çalan şüphelinin 23 yaşındaki Y.Ö. olduğu tespit edildi. Ekipler, Y.Ö.\'nün yakalanması için çalışma başlattı. Y.Ö., son olarak dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi’nde park halindeki bir araçtan navigasyon cihazı çaldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)