DHA YURT BÜLTENİ-17

TIR üzerindeki otomobiller düştü, otoyol 2 saat trafiğe kapandı



BURSA\'da otomobil yüklü TIR\'ın iddiaya göre, aniden fren yapması sonucu üzerinde bulunan iki araç yola düştü, otoyolun Bursa girişi yaklaşık 2 saat süreyle kısmen trafiğe kapandı. Otoyol, düşen araçların kaldırılması ile açıldı.

Dorsesi otomobil yüklü 34 FZ 0419 plakalı TIR, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Bursa girişindeki Selçukgazi Tüneli\'ne yaklaştığı sırada, sürücü Zübeyir Ağırbaş, iddiaya göre, önündeki aracın duraklaması üzerine aniden frene bastı. Bu sırada, TIR üzerinde bulunan araçlardan ikisi kayarak otoyola düşünce yolun bir bölümü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin haber vermesiyle gelen çekicilerin araçları kaldırması ile otoyolun Bursa\'ya gelişi yeniden açıldı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği ileri sürülen kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR dorsesinden düşen araçlar

- Araçların kaldırılması

- Detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi\'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (4)

\'OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇOK CİDDİ BİR ALTYAPI VAR\'

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, helikopterle gittiği Yenişehir ilçesinde, kurulacak olan Otomotiv Test Merkezi’yle ilgili incelemelerde bulundu. Merkezin, uzun zamandır üzerinde konuşulan, ama fiilen çok mesafe alınamayan bir proje olduğuna vurgu yapan Bakan Faruk Özlü, “Bu proje Türk Standartları Enstitüsü\'nün yürüttüğü bir projedir. Burada Kalkınma Bakanlığı vardır. Pojeyi daha geniş, kapsayıcı olması bakımından bu projede Savunma Sanayi Müsteşarımız vardırö dedi.

Bakan Özlü, geçen 2 Kasım\'da Külliye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile Türkiye’de ilk defa yerli marka bir otomobil üretmek için bir araya gelen beş ana yüklenici adayının katılımıyla imza töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu projenin de bir geçmişi var. Ben yaklaşık 18 aydır görevdeyim ve 18 ay süresince Türkiye\'de böyle bir milli konsorsiyum nasıl oluştururuzu çalıştık. TOBB Başkanımızın katkıları çok oldu. Bu beş firmadan biri Bursa firması ve hepsi de Türkiye\'nin çok saygın, çok değerli firmaları. O toplantıdan tam bir ay geçti, bugün de burada Otomotiv Test Merkezi için bir imza atıyoruz. Aslında yerli marka otomobil projesinin takvimine uygun bir şekilde test merkezini de hayata geçireceğiz. Bu proje ne zaman hayata geçecek diye sorarsınız, bu projenin hayata geçme süresi Türkiye\'nin otomobili projesinin süresi ile eş zamanlıdır. Çünkü sadece tasarlamak yetmez, üretmek yetmez, bunu test edip onaylamanız, değerlendirmeniz gerekir. Dolayısıyla buraya kuracağımız Otomotiv Test Merkezi veya Kara Araçları Test Merkezi son derece önemli. Bir yerli marka otomobil yapacaksak, mutlaka test merkezine ihtiyacımız var. İşte, bugün burada, imzasını atacağımız test merkezi bu ihtiyacı karşılayacak.ö

Bursa\'nın geleceğinin çok parlak olduğunu, bu bakımdan Otomotiv Test Merkezi’nin otomotiv sanayiinin geliştirilmesi için çok önemli bir kilometre taşı olduğuna vurgu yapan Bakan Özlü, “Otomotiv sektöründe Türkiye\'de çok ciddi bir altyapı var. Teknik olarak hiçbir sorunumuz yok. Biz sadece Türkiye’ye has bir marka yapmak istiyoruz. Nasıl Almanya deyince birkaç marka aklınıza geliyor, Türkiye dendiği zaman da dünyada inşallah öyle akla gelecek bir marka oluşturacağız. Türkiye ismiyle birlikte akla gelen bir markamız olacakö diye konuştu.

PINAR SU TESİSLERİNDE İNCELEME YAPTI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce açılan Pınar Su Uludağ tesisini ziyaret etti. Bakan Özlü’yü, 30 milyon dolarlık harcamayla yapılan son teknolojiye sahip tesiste, Kaymakam Ali Akça, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Bakan Özlü, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Özlü, incelemenin ardından Ankara’ya gitmek üzere İnegöl\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bakan Özlü\'nün alana gelişi

-Tören alanından detaylar

-Bakan Özlü konuşma

-İmza töreni

-Otomotiv test merkezi yapılacak alandan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Bursa / Yenişehir (DHA)

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Marmaris\'teki kazada 5 kişi yaralandı



MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan 1 yaşındaki çocuk, yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris-Datça karayolunun 23\'üncü kilometresinde, Hisarönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Taş (57) yönetimindeki 17 HP 532 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Demirer (59) yönetimindeki 48 SP 064 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Taş ve Demirer ile her iki araçta bulunan Dilek Çalışkan (27), İclal Çalışkan (12) ve Emine Taş (54) yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Dilek Çalışkan\'ın 1 yaşındaki çocuğu Ayberk ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen bir kadın sürücü, yerdeki bebeği kucağına alarak sakinleştirdi.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarmanın uyarılarını dinlemeyip, yaralıları kurtarmaya çalışan ekiplerin arasına girerek cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışan kişilere, diğer vatandaşlar tepki gösterince tartışma çıktı. Tarafları, araya giren jandarma uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza görüntü

- Kazadan yara almadan kurtulan bebeğin görüntüsü

- Sıkışan yaralılara ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Karayolundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Uşak\'ta kayıp adamı arama çalışmaları sürüyor

UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde, 5 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar\'ı arama çalışmaları sürüyor.

Selçikler beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da gezmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınları, olaydan 2 gün sonra durumu polise bildirdi. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, AFAD\'tan destek istedi. AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmalarına, jandarma ekipleri de drone ile destek verdi.

Şaban Çakar\'ın çocukları Önder ve Murat Çakar\'ın da katıldığı bugünkü çalışmalarda, mesire alanı içerisinde bulunan Evrenli Göleti\'nde, bot ve kancayla arama yapıldı. Daha sonra, kullanılmayan bir eğlence merkezi önündeki bir havuz, vidanjör aracılığıyla boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla son verilen çalışmalara, Ankara\'dan gelen bir kadavra köpeği ile dalgıç polislerin de katılımıyla yarın devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

- Göletten görüntü

- Havuzu boşaltmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Kayıp Çakar\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)