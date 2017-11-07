DHA YURT BÜLTENİ-17

Dilovası\'nda depolama sahasında tanker patladı (1)



KOCAELİ\'nin Dilovası İlçesi\'nde bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki bir tankerde patlama meydana geldi. Tanker alev alev yanarken, olay yerine Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez ve Çayırova\'da bulunan itfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis, fabrikanın olduğu alanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, tankerlerin bulunduğu sahaya gidilmesine izin vermedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-yanan tankerden görüntü

-yangına müdahale edilmesi

-genel ve detay



Haber: DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ne Kafaoğlu aday gösterildi

BALIKESİR\'de Ahmet Edip Uğur\'un istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Baknkanlığına, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu aday gösterildi.

Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa etmesinin ardından, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterildi. Yerel Yönetimerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın nezaretinde, geçtiğimiz cuma günü Balıkesir Öğretmenevi\'nde yapılan temayül yoklamasında, Kafaoğlu\'nun ilk sırada olduğu belirtilmişti. Temayül yoklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrılmıştı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun istifa eden başkanların yerine CHP\'nin aday göstermeyeceğini açıklaması, Milliyetçi Hareket Partisi\'nin az sayıda meclis üyesi olması nedeniyle Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na tek aday olarak girecek. 57 AK Parti, 27 CHP, 6 MHP ve 4 bağımsız üye, yarın büyükşehir belediye başkanını belirleyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan adayı Kafaoğlu\'nun arşiv görüntüsü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)



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Restoran çalışanı müşterileri bıçakladı

İZMİT\'te, restoran çalışanı tartıştığı 2 müşteriyi bıçakladı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Yürüyüş Yolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 3 arkadaşıyla beraber restorana gelen A.K henüz bilinmeyen bir nedenle restoran çalışanı E.D ile tartışmaya başladı. A.K. ile E.D arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.D eline aldığı bıçakla A.K\'yi koltuk altından, kavgayı ayırmak isteyen S.E\'yi ise elinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.K. ve S.E\'ye müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavganın ardından restoran çalışanını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Polis ve 112 Acil ekiplerinin görüntüleri

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Oteldeki yangın panik yarattı

AYDIN\'IN Efeler İlçesi\'nde bulunan bir otelin 3\'üncü katında yangın çıktı. Olayla ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi\'nde bulunan Sevgi Yolu üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. Otelin 3\'üncü katındaki alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde konaklayanlar korkuyla dışarıya çıktı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, otelde maddi hasar oluştu.

Çevrede panik yaratan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Müdahaleden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)