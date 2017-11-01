DHA YURT BÜLTENİ-17

Demirel 93\'üncü yaş gününde mezarı başında anıldı/EK

DEMİREL\'İ ANLATTILAR

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 93\'üncü doğum günü dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde anıldı. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen \"Türkiye\'de Üniversitelerin Geleceğinde Geçmişin İzleri: Süleyman Demirel\'in Üniversite Vizyonu\" adlı panelde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ile gazeteci yazar Abbas Güçlü, Süleyman Demirel\'i anlattı. Törende İstiklal Marşı okundu ve daha sonra müzik dinletisi yapıldı.

\"DEVLET ADAMI OLMAK ÇOK ZORDUR\"

Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, Demirel ile olan hikayesini anlattı. İsbir, \"1992 yılında üniversitede rektör olarak atandığımda Başbakandı ve gerçekten bize oldukça destek veren bir devlet adamıydı. Çünkü devlet adamı olmak çok zordur. Bir takım meziyetler ister. Ve o meziyetler o şahısta toplamışsa asırlar sonra da o devlet adamlığı vasfı sebebiyle anılır\" dedi.

\"EN ÖNEMLİ SEVDASI ÜLKE SEVDASIDIR\"

Abbas Güçlü ise Demirel\'i \'Demokrasi sevdalısı ve ülke sevdalısı\' olarak tanımladı. Salonun yeteri kadar dolu olmamasından yakınan Güçlü, \"Demirel ile ilgili ne zaman bir program yapsak içeride 2 bin, dışarıda ise 3 bin olurdu\" diyerek, şunları söyledi: \"9\'uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevindeyken iş nedeniyle bir kaç defa görüştük ama görevi bittikten sonra Türkiye\'yi oturduk konuştuk. Bu salonu görseydi \'Ya Abbas sorun mu var salon boş\' derdi. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanı ile ne zaman programlar yapsak içeride 2 bin kişi olur. Dışarıda 3 bin kişi olurdu. Programlarımız da tıklım tıklım olurdu. Türkiye\'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçilerden biri olarak hep sıkıntılı olması gerekirken en rahat programlar olurdu. Gelir de \'Abbas yönetmen sensin ben konuğum ne rol verirsen, otur dersen otururum kalk dersen kalkarım\' derdi. Salon dolardı ve bundan çok keyif alırdı. Demirel\'i herkes farklı şekilde tarif ediyor. Demokrasi sevdasını ama benim son 10 yılda gördüğüm en önemli sevdası ülke sevdasıdır. Onda olan memleket sevdasını pek fazla ben diğer devlet adamlarında göremiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Eyüp Günay İsbir\'in konuşması

- Abbas Güçlü\'nün konuşması

117 MB /// 03.40

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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Ak Parti eski ilçe başkanından 6 gündür haber alınamıyor



KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı\'nı devreden Zafer Kılıç\'tan 6 gündür haber alınamıyor. İşadamı Zafer Kılıç\'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ak Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç\'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmadı. Cuma günü işleri nedeniyle Ankara\'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç\'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç\'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

Haber: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)

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Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

SİVAS\'ta oto yıkama dükkanı işleten 21 yaşındaki Tolgahan Dağaşan iş yerindeki sobaya döktüğü tinerin parlayıp kıyafetlerini tutuşturması sonucu, yanarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi içinde yaşandı. Sanayide oto yıkama dükkanı işleten Tolgahan Dağaşan iddiaya göre ısınmak için dükkanın ikinci katındaki sobayı yakmak istedi. Sobanın üzerine döktüğü tinerin parlaması üzerine kıyafetleri tutuştu. Dükkanda yalnız olan Dağaşan\'ın çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Alevler içindeki Dağaşan\'ı çevredeki esnaflar kendi çabalarıyla güçlükle söndürdü. Dükkanın alev alması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ağır yaralanan Tolgahan Dağaşan ise olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dağaşan\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Dükkanın görüntüsü

-Parlayan soba ve etrafta yanan eşyalar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Hastane dışından görüntüler

-Ölen gencin fotosu

(125 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Kardemir, 9 ayda 180 milyon TL kar etti

KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal, 2017 yılının ilk 9 ayında 180 milyon TL net kar elde ettiklerini açıkladı.

Kardemir A.Ş.\'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, fabrika içinde bulunan Eğitim ve Kültür Merkezi Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yönetim kurulu üyeleri ve fabrikanın ortakları katıldı. Burada konuşan Ercüment Ünal, 2017 yılının ilk 9 ayında satış hasılatlarında yüzde 80 artış ile 2.8 milyar, yüzde 77 artış ile vergi öncesi brüt karlılığın 430 milyon, net karlılığın ise 180 milyon TL seviyesine ulaştığını söyledi. Ünal, Kardemir\'in hedefinin 2 yıl içerisinde sanayi kuruluşları arasında 18\'inci sıraya gelmek olduğunu aktararak şöyle dedi:

\"Geçen sene Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olan Kardemir, önümüzdeki sene şu anki yaptığımız hasılatları dikkate aldığımızda yaklaşık 22\'nci sıraya oturacağını buradan sizlere bildirmekten biz de onur duyuyoruz. Hedefimiz 2019 yılında, geçen sene 2.1 milyon olan bu sene 2 milyon 450 bin ton seviyesine çıkan çelik üretiminin 2019 yılında 3 milyon 500 bin ton seviyesine getirerek 18\'inci sıraya gelebileceğiz. Önümüzde birinci kademede çok büyük şirketlerimiz var. İki senede Türkiye’nin 34\'üncü şirketi sırasından 18\'inci sıraya gelmeyi taahhüt ediyoruz.\"

Görüntü dökümü:

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-Salondan detay

-Kardemir genel Müdürü Ercüment Ünal\'ın konuşması

Süre:(03.46) Boyutu:(120 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)