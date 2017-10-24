DHA YURT BÜLTENİ-17

Hakkari\'de Irak sınırında hain tuzak: 1 şehit (2)



ŞEHİT ÜSTEĞMENE İÇİN TÖREN

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstikam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komtanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Şehit üsteğmen Köreke\'nin cenazesi tören alanına gelişinin ardından özgeçmişi okundu. Daha sonra şehit Köreke için dua okudu. Duanın ardından Şehit Köreke\'nin cenazesi bir süre askerlerin omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-şehitin uğurlanması

-genel ve detay

Haber:HAKKARİ,(DHA)

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Mardin\'de polis aracına bombalı tuzak



MARDİN\'in Yeşilli İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada hafif şekilde yaralanan 2 polis, olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olay, bugün saat 21.20 sıralarında Yeşilli İlçesi\'nde meydana geldi. İlçede devriye görevi yürüten polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Zırhlı aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada 2 polis hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye takviye ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 2 polis, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Patlama nedeniyle Yeşilli karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından karayolunda trafik akışı normale dönerken, çevrede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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Bodrum\'da 4 hektar makilik alan yandı

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi\'nde bulunan Termera Yaylası\'ndaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen dumanları gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği 3 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde 15 yaşındaki T.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesindeki 5 katlı binanın 2\'nci katında meydana geldi. T.A., evde babası ve annesiyle tartıştıktan sonra evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen T.A., yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu T.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.A.\'nın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Anne N.A. kızının önce kendisi ile tartıştığını daha sonra da babası ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü anlatan N.A., \"Ben bu yaşıma geldim kızımdan dayak yiyorum. Sürekli dayak yiyorum\" diye konuştu. Baba H.A.\'nın ise kızının balkondan atlamasının ardından evden ayrıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-T.A.\'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Annenin olayı anlatması

-Ambulansın gitmesi

-Binadan detay

Süre: (3.20) Boyut: (102 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Çarşı Van Gurubu 2011 depremini unutmadı

BEŞİKTAŞ\'ın taraftar gruplarından olan ÇARŞI, 2011 yılında Van ve Erciş\'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Çarşı Van Gurubu, 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere Eski Belediye Binası önünde toplandı, burada açıklama yapan grup ellerinde Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki, depremin simgesi haline gelen 13 yaşındaki Yunus Geray ile depremde ölen diğer vatandaşların fotoğraflarını taşıyarak yürüdü. Grup, daha sonra ölenleri anmak için 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli önüne karanfil bıraktı. Grubun Van Temsilcisi Gani Acar, 2011 yılında yaşanan depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, iki yıkıcı büyük depremin acılarının, aradan geçen 6 yıla rağmen hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi. Acar \"23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde Van halkı ve dünya halklarının derin bir acı yaşadı. Üzücü ve yıkıcı iki depremin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, depremin acısını ve izlerini hala hissettiriyor olması üzücü bir durum. Bizler Çarşı Van Grubu olarak o üzücü ve yıkıcı günlerin bir daha yaşanmamasını umut ediyor, depremde yaşamını yitirenler anıyoruz\" dedi. Çarşı Van Gurubuna Van Büyükşehir Belediye Spor taraftarları ve vatandaşlar da destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çarşı grubunu eski belediye binası önünde toplanması

-Saygı duruşunda bulunmaları

-Çarşı Van grubu temsilcisi Gani Acar\'ın açıklaması

-Depremde ölenler için fatiha okumaları

-Van\'daki ikinci büyük depremde yıkılan eski Bayram otelinin olduğu yere karanfil bırakmaları

Haber: Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)



