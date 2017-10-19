DHA YURT BÜLTENİ-17 

Bursa\'da hızlı tren inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı



BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.20 sıralarında, Demirtaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iskelenin altında kalan bir işçi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BURSA, (DHA) -

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Hopa’da protestoculara polis müdahale etti

ARTVİN’in Hopa İlçesi’nde gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ilçe yöneticisi Nurcan Aksu’ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan 20 kişilik grup, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen ESP ilçe yöneticisi Nurcan Aksu’ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN- (DHA)

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IKBY, Başbakan İbadi\'nin diyalog çağrısını kabul etti



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını kabul ettiklerini açıkladı.

IKBY Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı. Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşanan olayların ele alındığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin diyalog çağrısına yanıt verildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi\'nin Irak Anayasası çerçevesinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısını, ortaklık ve ittifaklık çerçevesinde ele almaya ve müzakere yapmaya hazırdır. Aynı zamanda uluslararası toplulukların da, Erbil ile Bağdat arasında yapılacak diyaloglarda iki tarafa da yardım etmesini istiyoruz. Kürdistan Bölgesi\'ni hassas ve zorlu bir süreç bekliyor. Ancak Kürdistan halkı, geçmişte daha kötü süreçleri aştı, bugünleri de aşacağımızdan emin olsunlar. Tarihte de denendiği gibi Kürt halkının iradesi askeri müdahalelerle kırılmayacaktır. Irak\'taki sorunların çözümü askeri müdahale değildir.\"

Haber: ERBİL, (DHA)-

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Dayakçı öğretmene aileden tepki (3)



EV HAPSİ VERİLDİ

Adana\'daki Şakirpaşa İlkokulu\'nda, \'D\' harfini yazamadığı için öğrencisi Salih G.\'yi döven öğretmen Hacı A. savcılık talimatıyla yakalanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme Hacı A,\'ya ev hapsi cezası verdi.

Haber: ADANA (DHA)

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Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (EK)



ORGAN VE DOKU ÖRNEKLERİ İSTANBUL\'A GÖNDERİLDİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, pamuk yığınları arasında yaşamını yitiren ve ön otopsilerinde tarlada yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek, öldükleri belirtilen 3 çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku ve organ örneklerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderildiğini duyurdu.

Örneklerin incelenmesiyle çocukların kesin ölüm sebebinin belirleneceğine dikkat çekilen savcılık açıklamasında, şöyle denildi:

\"Şanlıurfa Eyyübiye İlçesine bağlı Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleşmesi olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. A.T., H.T. ve amca çocukları H.T.\'nin hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır.\"

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

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Eski başhekim, FETÖ\'den 12 yıl hapse çarptırıldı



AFYONKARAHİSAR\'da, FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan yargılanan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi eski Başhekimi Mehmet Ünlü 12 yıl, eşi Arzu Ünlü ise 4 yıl, 2 ay hapse çarptırıldı.

Afyonkarahisar\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan eski AKÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Mehmet Ünlü ile tutuksuz yargılanan eşi Arzu Ünlü, Afyonkarahisar 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.

Mehmet Ünlü, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu, tanık ifadelerinin gerçek dışı ve çelişkili olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Ünlü\'nün AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak\'ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti. Sohbetlere katıldığı veya üniversiteye personel alımlarına müdahale ettiği yönündeki suçlamaların kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Ünlü, yurt dışı ziyaretlerine de üniversitenin bilgisi dahilinde gittiğini belirtti.

Parasının Bank Asya\'da değil, başka bir bankada olduğunu, talimatla para yatırmadığını kaydeden Ünlü, darbe girişimi gecesi sosyal medya hesabından darbeye karşı olduğunu gösteren paylaşımlar yaptığını anlattı. 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ünlü, tahliyesini istedi. Tutuksuz yargılanan eşi Arzu Ünlü ise suçlamaları kabul etmedi.

Savunmalarının ardından mahkeme heyeti Mehmet Ünlü\'ye 12 yıl, eşi Arzu Ünlü\'ye ise 4 yıl, 2 ay hapis cezası verdi. Mehmet Ünlü ile duruşma sonrası tutuklanan Arzu Ünlü Afyonkarahisar Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

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Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

ADIYAMAN\'da otomobile çarparak, devrilen motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru, Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Abidin E.\'nin kullandığı 01 SD 463 plakalı otomobile, Uğur Bereket\'in kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Bereket ile yanındaki arkadaşı Ahmet Şimşek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Şimşek ve Bereket, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan motosiklet ve otomobil

- Polis ekiplerinin çalışması

- Motosiklet çekilmesi

- Vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Vali, Zeytinköy sokaklarını faytonla gezdi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, adı uyuşturucu ile anılan \'Zeytinköy\' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi sokaklarını faytonla gezdi.

Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa ilçesindeki dezavantajlı mahallelerden Yeşildere\'de incelemelerde bulundu. Eşi Sevim Karaloğlu\'nun yanı sıra Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Başsavcı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile eşleri Karaloğlu\'na eşlik etti. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler mahallenin girişinde davul zurna ile karşılandı. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahallede Karaloğlu, geçimlerini çelenk yaparak sürdüren kadınları ziyaret etti. Burada çocukları seven Karaloğlu, kadınlarla sohbet etti.

\'BURANIN SÜSÜ, GÜZELLİĞİSİNİZ\'

Kadınların yanına oturan Vali Karaloğlu, bir süre çelenk yapmaya çalıştı. Ardından mahalleliye seslenen Karaloğlu, bölgenin Antalya\'nın en merkezi yeri olduğunu söyledi. Zeytinköy\'ün adının kötü şeylerle anılmasının herkesi rahatsız ettiğini dile getiren Karaloğlu, “Burayı Antalya\'nın en prestijli bölgesi yapmak istiyoruz. Devletimiz bölgede çok ciddi altyapı çalışması yapıyor. Etrafta apartmanlar yükselmeye başladı. Bu apartmanlar sizin kültürünüzü yok edecek, ondan da endişem var. Burada yaşayan vatandaşlar, aman ha bu bölgeyi terk etmeyin. Apartmanlar yapılsa da bu bölgede yaşamaya devam edin. Siz buranın süsü, güzelliğisiniz. Siz olmasanız buranın güzelliği kalmaz\" dedi.

\'BİRİNCİ SINIF VATANDAŞLARIMIZ\'

Bölgenin dönüşmeye devam edeceğini belirten Karaloğlu, dönüşürken buranın yerel kültürünün de muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Çocukların okul eğitiminin devam etmesini isteyen Karaloğlu, “Bölgenin tapu meselelerinin çoğunluğu çözüldü. Burada yaşayan vatandaşlarımız birinci sınıftır. Bunun aksine ne anayasamız izin verir, ne de bizim devlet etme anlayışımız\" dedi.

ÇELENK FİYATLARI İÇİN PAZARLIK YAPTI

Konuşma sırasında kadınlar Karaloğlu\'na, yaptığı çelenkleri uzun zamandır 1.5 liradan sattıklarını söyledi. Kadınlar çiçeklerin 3 liradan satılmasını istedi. Karaloğlu, bu çelenkleri yurt dışına satan aracı firmaların yöneticilerini de yanına çağırarak pazarlık yaptı. Şirket sahipleri bundan sonra çelenkleri 2 liradan satın alacaklarını kaydetti. Mahalleli, şirket yöneticilerinin bu kararını alkışla destekledi.

FAYTONLA SOKAKLARI GEZDİ

Konuşmasının ardından Vali Münir Karaloğlu ile eşi, faytona bindi. Diğer protokol üyeleri de faytonlarla valiyi takip etti. Faytonla gezinti sırasında vatandaşları selamlayan Karaloğlu, kendisini sinema oyuncusu gibi hissettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlardan görüntü

Vali Karaloğlu\'nun konuşması

Kadınların yaptığı taçlardan detay

Vali Karaloğlu\'nun mahalleliyle sohbeti

Vali Karaloğlu\'nun eşiyle faytona binmesi

Vali Karaloğlu\'nun faytonla gezintisi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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Gaziantep\'te \'Muhtarlar Buluşması\'

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, muhtarlar bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen buluşmaya; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ile mahalle muhtarları katıldı.

Yemekten sonra konuşan Vali Yerlikaya, muhtarlardan mahallelerinde terör ve uyuşturucuya dikkat etmelerini isteyerek, \"15 yıl önce muhtarlarımız 97 lira ücret alıyorlardı. Muhtarlarımız sigortaları var ve bin 500 civarında maaş alıyorlar. Bugün artık muhtarlık bilgi sistemimiz var. Bu bilgi sistemi ile Cumhurbaşkanlığı\'na, Başbakanlığa ve milletvekillerimize ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz bilgileri aktarabiliyorsunuz. Yani bizim yönetim sistemimizde muhtarlık artık çok önemli\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, atanmış ile seçilmişlerin hep birlikte vatan, millet, ezan ve bayrak aşkı ile hizmet ettiğini ifade ederek, \"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 40 yıllık hesabı, siz muhtarlarımız bozdunuz. Ben buna şahidim. Demokrasi meydanında yarım saat içerisinde 300 bin kişi gelip, vatan için biz buradayız diyen sizlersiniz. Ve Allahın izni ile tüm dünyaya şunu söyledik artık aklınızdan bile geçirmeyin, artık bu millet üzerinden hesap yapmayın. Demokrasi meydanı her şeyi söyledi, Muhtarlarımız bizim erlerimizdir. Allah sizden razı olsun\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlara yönelik futbol turnuvasında dereceye giren takım oyuncularına kupa ve madalyaları takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemeğe katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Ali Yerlikaya\'nın konuşması

- Ödül verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

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