DHA YURT BÜLTENİ-17

Kılıçdaroğlu: Bir insan önce ağzından çıkanı bilecek (1)

\"KAVGALI BİR TÜRKİYE UMUT YARATMAZ HERKESLE KAVGALI BİR TÜRKİYE OLMAZ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit\'in yaşlılığını, hastalığını bir anlamda istismar ederek milliyetçiliğini sorguluyor. Dinlerken üzüldüm bu insan bu hale nasıl geldi diye. Ecevit, milliyetçiliği Akdeniz\'in sularına Kıbrıs\'ın 5 Parmak Dağları\'na yazdırmış bir adamdır. Sen kim oluyorsun da Ecevit\'in milliyetçiliğini sorgulayabiliyorsun? Bir insan haddini bilmeli makamı yukarıda olabilir. Önce ağzından çıkanı bilecek. Yoksa karşıma gelecek\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Herkesle kavgalı bir Türkiye umut yaratmaz. Herkesle kavgalı bir Türkiye olmaz. Türkiye\'yi dünyada saygılı kılan bir kişi var onun adı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Herkesle barış huzur içinde olmalıyız. Hiçbir ülkeyi dost veya düşman diye ayırmayacağız. Öncelikle kendi ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz\" dedi.

\"BİR İNSAN HADDİNİ BİLMELİ MAKAMI YUKARIDA OLABİLİR ÖNCE AĞZINDAN ÇIKANI BİLECEK\"

Kılıçdaroğlu, \"Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit\'in yaşlılığını, hastalığını bir anlamda istismar ederek milliyetçiliğini sorguluyor. Dinlerken üzüldüm bu insan bu hale nasıl geldi diye. Ecevit\'in milliyetçiliği Akdeniz\'in sularına Kıbrıs\'ın 5 Parmak Dağları\'na yazdırmış bir adamdır. Sen kim oluyorsun da Ecevit\'in milliyetçiliğini sorgulayabiliyorsun? Bir insan haddini bilmeli makamı yukarıda olabilir. Önce ağzından çıkanı bilecek. Yoksa karşıma gelecek. Gelmez. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için güçlüyüz. O nedenle adam gibi yeri geldiğinde meydan okuyoruz. Valileri toplamış anlatıyorsun Ecevit şöyle böyle yaptı diye. Ecevit bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Sen eğer milliyetçiysen Ege\'de ki adalarımızı Yunanistan işgal etti. Senin sesin bile çıkmadı. Biz söylüyoruz çünkü biz Kuvay-i Milliyeciyiz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: DENİZLİ,(DHA)

============================================

Kız kaçırma kavgası: 2 sivil öldü, 1 polis şehit, 1 polis ve öğrenci yaralı

ŞEHİT BABASI ACI HABERİ ALINCA YERE YIĞILDI

Kahramankazan İlçesi\'nde dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, sorgusu sırasında rahatsızlanan şüphelilerden Aziz Erol’a refakat ederken hastanedeki silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhhammet Uz’un yakınları yaşadıkları Aksaray’dan ilçeye getirildi.

Aksaray’ın Eksil İlçesi’nden getirilen baba Mustafa Uz’a, oğlunun evinin önünde oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Acı haberi duyan baba Uz, fenalık geçirdi kendisine ve burada bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı anne Ümmügülsüm Uz ve şehidin amcaları Mevlüt ve Mahmut ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

AĞABEYİ ACİL SERVİS KARŞISINDAKİ BÜFESİNDE ÖĞRENDİ

Bu arada Şehit Uz’un ağabeyi Adem Uz’un da acı haberi hastanenin karşısında işlettiği büfede aldı. Şehit Muhammet Uz’un Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’ndeki evinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Kahramankazan Belediyesi taziye çadırı kurdu. İki gün önce de büyükbabasını kaybeden şehit Muhhamet Uz, yarın Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Aksaray’ın Eskil İlçesi Güneşli Köyü Çağlak Yaylasına defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şehit evinin önüne getirilen baba amcasının fenalaşması

-Ambulansa götürülmesi

-Evinin önünden detay görüntüler

Haber:KAHRAMANKAZAN, (ANKARA),(DHA)

===========================================

Bitlis\'te PKK\'lı 1 terörist öldürüldü



BİTLİS’in Mutki İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü.

Mutki ilçesine bağlı Tosunlar Mezrası kırsalında önceki gün operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 terörist Zagros keskin nişancı tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi. Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bu silaha ait 14 mermi, 1 şarjör, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 4 el bombası, 1 el telsizi, 8 kütüklük, 8 pil, 1 silah bakım yağı ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

=============================================

Abdullah Gül, Şanlıurfa\'da

TÜRKİYE Cumhuriyeti 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğleden sonra uçakla GAP Havalimanı\'na geldi. Bürokratlar tarafından karşılanan Gül, uzun araç konvoyu eşliğinde Türkiye\'nin en büyük müzesi unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi\'ne geçti. Tarihi eser, canlandırma ve imitasyonların buluğunu müzeyi gezen Abdullah Gül geceyi kentte geçireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Şanlıurfa Müzesine gelen Abdullah Gül

- Müze yetkililerinden bilgi alan Gül

- Müzede gezen Gül

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

=============================================

Enver Yücel: Sınav sistemi sadeleşmiş oldu

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde karmaşık bir durumun olmadığını belirtti. Yücel \"Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız\" dedi.

Giresun Uğur Anadolu Lisesi\'nde öğrencilere bir sunum gerçekleştiren ve soruları yanıtlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yeni sınav sistemini değerlendirdi. Üniversiteye giriş sınavının Haziran ayında bir cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirten Yücel, \"Cumartesi sabah gireceğiniz sınav temel yeterlilik sınavı. 40 Türkçe 40 da matematikten oluşan toplam 80 sorulu bir sınav olacak. Bu sınav temel yeterlilik denilen bir sınav. Bu sınavın ikinci basamak sınavına ise etkisi yüzde 40 olacak. Öğleden sonra ise Türk dili edebiyatı-coğrafya 1, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler testlerinin yer aldığı oturuma katılabilecekler. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda boşa gitmiş bir durum yok. Bundan sonra çalışmalara aynı paralellikte devam edilecek sadece diğerlerinden farklı bir hafta sonu hatta bir günde sınav işiniz halledilmiş olacak. Liselerdeki müfredata uygun bir sınav mekanizması oluşturulmuş. Öğrenci liseye başladığı zaman zaten lise birde bütün dersler ortak, sonra bölüm ve alanlara çalışıyorsunuz\" dedi.

TÜRKÇE VE MATEMATİK AĞIRLIKTA

Yeni sistemde Türkçe ve matematik ağırlıklı bir yapının oluştuğunu ifade eden Yücel şöyle konuştu:\"Türkçe anadilimizin yazmamız, okumamız, konuşmamız okuduğumuzu anlamamız açısından önem daha da arttı. Diğeri de matematik. YÖK Başkanı açıklarken, \'Yurt dışında başarılı olan bazı sınav sistemlerini de inceledik\' dedi. Buradan kastı çok büyük ihtimalle Amerika\'daki yapılan üniversiteye giriş sınavlarıdır. Orada matematik ve İngilizceden sınav yapılır. Bu sınava göre öğrenci üniversiteye girer. Ortaöğretim başarı puanınız değişmedi, kat sayı değişmedi. Demek ki bir öğrencinin üniversiteye girebilmesi için ortaöğretim başarı puanı, birinci basamak yeterlilik sınavı, bir de alan sınavından oluşan bir yapı ile oluşturulan puanla üniversiteye giriyor\"

\'BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ\'

Yeni sitemle işin sadeleştiğine işaret eden Yücel, \"Öğrencinin üniversitede okumak istediği alanla ilgili liselerde zaten programlar ona göre seçilmişti. Şimdi bu biraz daha netleşti ve detaylandırıldı. Yani artık \'lise 2 sonra kendi alanını ve yönünü belli et, o testlere çalış.\' Dolayısıyla sınav sistemi sadeleşmiş oldu, daha iyi oldu ama akademik olarak ne değişti? Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız\" diyerek açıklamasını tamamladı. Yücel, daha sonra öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yücel\'in değerlendirmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

=============================================

Üzerine benzin döküp kendini yaktı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde psikolojik sorunları iddia edilen 69 yaşındaki Müzeyyen M., evinin bahçesindeki ahırda üzerine benzin dökerek kendini yakması sonucu ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Beyköy\'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Müzeyyen M., girdiği bunalım sonucu evinin ahırında üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Durumu fark eden komşuları alevleri söndürerek, ambulans çağırdı. Vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Müzeyyen M., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müzeyyen M.\'nin vücudunda ağır derecede yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yanan kadının ambulanstan indirilmesi

-Hastaneye girişi

-Hastane önü genel gör.

-Detaylar



(SÜRE: 00.58 - BOYUT: 31 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

=============================================

Öğrenci servisi, pamuk yüklü kamyona çarptı: 14 yaralı

ŞANLIURFA\'da öğrenci servis minibüsünün önünde ilerleyen pamuk yüklü kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13\'ü lise öğrencisi 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Akabe Mevkii\'nde meydana geldi. Kent merkezinden Suruç’a ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 FM 251 plakalı öğrenci servis minibüsü, pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile araçta bulunan 13 lise öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezine hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada yaralananların öğrencilerin staj gören lise öğrencileri olduğu ifade edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Kazaya karışan öğrenci servisi

- Yaralı öğrenciler ambulansa taşınması

- Olay yerinde çalışma yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Otomobilde ruhsatsız 14 tabanca ele geçti

ŞANLIURFA’da polisin, otomobilde yaptığı aramada, ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın yapılacağı plakası açıklanmayan otomobili tespit etti. Polis ekipleri, takibe alınan otomobili, kent merkezi girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin özel bölmelerine zulalanmış ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Otomobili takip altına alan polis

- Yolda durdurulan otomobil

- Üst araması yapılan şüpheliler

- Otomobilde ele geçirilen tabancalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)