DHA YURT BÜLTENİ-17

Korkuteli savcısı Küçüköner\'e makamında silahlı saldırı (3)

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ

Polis memuru Turgut Avcı tarafından makam odasında tabancayla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, mermilerin savcı Küçüköner\'in hem sağ hem de sol akciğerine isabet ettiği söyledi. Sağ akciğerdeki yaralanmanın ameliyat gerektiren kanmalı bir yaralanma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, \"Kanamayı yaralanmayı durdurduk ancak sol akciğer de delik var. Şu anda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için bir şey söylemek henüz erken. 3- 4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazına ayrıldıktan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Ancak hayati tehlikenin azaldığını ama geçmediğini söyleyebiliriz\" dedi. Ameliyatın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Erdoğan, \"Çok kanaması vardı. Vücudunda kurşun giriş ve çıkışları var. Bundan dolayı kaç mermi isabet ettiğini şu an söyleyemiyoruz. Savcılıktan açıklama yapılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Abdullah Erdoğan\'ın açıklaması

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)

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FETÖ\'den gözaltına alınan Burdur eski Valisi Kürklü adliyeye sevk edildi/EK

MERKEZ VALİSİ FETÖ\'DEN TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Valilisi Hasan Kürklü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklandı. Hasan Kürklü, işlemlerinin ardından Antalya Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Koca şiddetinden kaçan Nazlı\'yı çocukları öldürmüş (3)



ZANLI KARDEŞLER TUTUKLANDI

Zonguldak\'ın Devrek İlçesi\'nde anneleri Nazlı Uyanık\'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Sertan ve Özkan U. kardeşler savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki kardeş, \'yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

AİLESİ CENAZEYİ ALMAYA GELMEDİ

Nazlı Uyanık\'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı otopsinin ardından Devrek Devlet Hastanesi morgunda ailesine teslim edilmek üzere hazırlandı. Hastane Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, Nazlı Uyanık\'ın cenazesini teslim almak için ailenin başvuruda bulunmadığını söyledi.

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Ankara\'daki bombalı saldırı, 2\'nci yılında Eskişehir\'de protesto edildi

ANKARA\'da 2 yıl önce Gar Kavşağı\'nda düzenlenen, 101 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, Eskişehir\'de protesto edildi.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. \'10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankart açan kalabalık adına KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Akçin konuşma yaptı. Akçin şunları söyledi: \"Türkiye tarihinin en acımasız, en vahşi katliamlarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamı üzerinden tam 2 yıl geçti. Türkiye\'nin merkezinde, Ankara Garı\'nda, dünyanın gözü önünde patlatılan bombalarla annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. 10 Ekim\'de Türkiye\'nin dört bir yanından sadece barış istemek için kamu emekçilerinin, işçilerin, halkların barış özlemlerini haykırmak, geleceğe dair umutlarını yaşatmak için \'Savaşa inat, barış hemen şimdi\' demek için geldik. Kadını erkeği, genci yaşlısı barış türküleriyle birlikte halaya dururken patlattılar bombalarını. Ölüme karşı yaşamı savunanlar, bir kez daha bombaların hedefi oldular. Acımız çok büyük ve tarifsizdir. Barış için gar önünde olanları dünya ve Türkiye hiç unutmayacak, bombayı patlatan o barbarları, o kalleşleri ise hep lanetle anacaktır.\" Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-İsmail Hakkı Akçin\'in basın açıklamasını okumasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Ankara katliamında ölenler, Denizli\'de anıldı

EĞİTİM-Sen Denizli Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, iki yıl önce Ankara\'da yapılması planlanan miting öncesi düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.

Ankara Garı\'nda 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015\'teki bombalı saldırıların ikinci yıl dönümünde, ölenler Denizli\'de anıldı. Gazi Bulvarı Candoğan Parkı önünde Eğitim-Sen tarafından düzenlenen anma etkinliğine; KESK, DİSK ve TMMOB destek verdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Topluluk, \"Ankara\'nın hesabı sorulacak\", \"10 Ekim\'i unutma, unutturma\", \"Katiller halka hesap verecek\" sloganları attı. Eylemcilerden bazıları bombalı saldırıda ölenlerin resimlerini taşıdı. Grup adına açıklamayı Eğitim-Sen Denizli Şubesi Başkanı Mehmet Dede yaptı. Dede, ölüme karşı yaşamı savunanların bombaların hedefi olduklarını, barış istemek için alana geldiklerini söyledi. Ankara\'da ölenleri andıklarını ifade eden Dede, \"Türkiye tarihinin en acımasız ve vahşi katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara katliamının üzerinden 2 yıl geçti. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, acımız azalmayacaktır. Demokrasiyi yok etmeye yönelik darbe girişimi önlenirken alınan önlemler, demokrasiyi yok etmeye yönelik olmamalı, demokrasinin önünü açmalıdır. Bugün gazeteleri, televizyonları, radyoları susturarak, demokratik eylemleri engelleyerek demokrasi kurduğunu iddia etmek, demokrasicilik oynamaktan başka bir şey değildir. Bizler demokrasi istiyoruz, şeffaflık istiyoruz. Basının ve demokrasi güçlerinin değil, demokrasiyi yok etmek isteyenlerin yargılanmasını, 10 Ekim ve diğer katliamların sorumlularının yargılanmasını istiyoruz\" dedi. Açıklamanın ardından grup, sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gruptan detay görüntüler

- Sloganlardan görüntü

- Grup adına Mehmet Dede\'nin konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



