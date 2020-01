DHA YURT BÜLTENİ-17

Çalılık alandaki yangın evlere sıçradı: 5 ev yandı

ANTALYA\'da çalılık alanda başlayarak 5 eve zarar veren yangın 1.5 saatte söndürüldü. Yangında ev sahipleri, evlerde mahsur kalan evcil hayvanları için gözyaşı döktü.

Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi\'ne bağlı Yamansaz mevkiindeki çalılık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Büklüm Sokak\'ta bulunan ikametlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı yangın söndürme arazözleri geldi.

KUŞLAR İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bölgenin yamaçlı olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle ilerledi. Büklüm Sokak\'taki 5 ev alevlerin ortasında kaldı. 4 ev kısmen yanarak zarar görürken güvenlik görevlisi Necmettin Yıldırım\'a ait iki katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangına mahalle sakinleri müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında Yıldırım ailesinden kimsenin içeride olmaması felaketi önledi. Yangını haber alarak evine gelen Fatma Yıldırım ve 2 yaşındaki küçük kızı Nisa, büyük panik yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Fatma Yıldırım, “Eşim Necmettin\'in kuşları içeride kaldı\" diyerek gözyaşı döktü.

AVUSTRALYALI BARBARA\'NIN KÖPEK SEVGİSİ

Yangında evi kısmen zarar gören Avustralyalı Barbara Schellenberg de söndürme çalışmalarına destek verdi. Schellenberg bir taraftan itfaiye ekiplerine destek verirken diğer yandan alevler arasında kalan bir köpeği kurtardı. Köpeğe sarılıp uzun süre seven Schellenberg, “Ben çok korktum hala korkuyorum. İçeride 4 köpek, 7 kedi var. Evim yansın ama benim hayvanlarıma hiçbir şey olmasın\" dedi.

Yangın yerine itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne süren Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, “1 saattir arıyorum itfaiyeyi. Kaymakam beyi bile aradım. Ot yangınından bir anda evlere sıçradı\" dedi.

Mahalle sakini Uğur Zerman ise “Bu kadar teşkilat yeterli değil. Ormandan evlere sıçradı ve büyüdü. Bir ağaç yerine 5 ev yandı\" dedi.

Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

CHP\'li Önder: Sandığa 3 kez oy atması partiye zarar verdi

CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, bir partilinin sandığa 3 kez oy atması üzerine iptal edilen CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı\'nın İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki delege seçimlerinin partiye zarar verdiğini açıkladı.

CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, bugün saat 15.30\'da, partililerle birlikte, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Önder, 17 Eylül\'de \'beyaz\' ve \'mavi\' listenin yarıştığı İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde, bir partili tarafından sandığa 3 kez oy atılması sonrası iptal edilen seçime değindi ve o süreci şu sözlerle değerlendirdi. \"Bir merkez ilçe yöneticisinin oy atması. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama burada Cumhuriyet Halk Partililik terbiyesi gereği, bu arkadaşın bu olumsuz davranışının kaseti basına sızdı. Hep beraber gördük. Ben İl Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. İki grup yarışıyor. Çanakkale\'de herhangi bir grup kazanmadı. Kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Benim partim büyük bir yara aldı.\"

MECLİSTEKİ TARTIŞMA SORULDU

Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan toplantısında Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu\'nun yaşadığı tartışma basın mensupları tarafından İl Başkanı Nejat Önder\'e soruldu. Önder, soruya, \"Bugün Belediye Başkanı özür dilediğine göre bir yanlış var. Yanlış olmadığı yerde özür olmaz. Belediye Meclisi\'nde olan bir şey. Özür olduğuna göre, bir yanlış vardır demek. Onun detayına çok girmek istemem\" diye karşılık verdi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Destici: Türkiye\'nin Barzani\'yi acilen cezalandırması gerekiyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Barzani\'yi her büyük ülkenin yapacağı gibi Türkiye\'nin acilen cezalandırması gerekiyor. Tabi bu cezalandırmanın birinci safhası yaptırımlardır\" dedi.

Eskişehir\'de düzenlenen kitap fuarı açılışına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuzey Irak\'taki referandumu değerlendiren Destici, Türkiye\'nin Barzani\'yi acilen cezalandırması gerektiğini söyledi.

Destici konuşmasında şu ifadeleri kullandı:\"Şimdi şu gözüktü ki Barzani\'nin ıslah olmasının veya aklını başına almasını beklemek bir zaman kaybıdır. Dolayısıyla Türkiye\'mizin belli bir kısmının kendi hayal dünyasında çizdiği haritanın içine alan Türkmen bölgelerini işgali kafasından geçiren ve belki de en önemlilerinden bir tanesi de orada Türk, Kürt, Arap, Müslüman kanının akmasına zemin hazırlayan Barzani\'yi her büyük ülkenin yapacağı gibi Türkiye\'nin acilen cezalandırması gerekiyor. Tabi bu cezalandırmanın birinci safhası yaptırımlardır. Dün sayın Cumhurbaşkanı da kara sınırlarımızı ve hava sahamızın kapatılacağını söyledi. Bunların hemen yürürlüğe girmesi lazım. Petrol vanasının kapatılması lazım. ekonomik, siyasi tüm ilişkilerin kesilmesi lazım. Habur sınır kapısının kapatılıp, Ova köy mevkisinde bir sınır kapısı açılması lazım. Oradan da Kerkük\'e kadar gidecek bir koridor açılması lazım. Irak merkezi hükümeti ile anlaşarak ihtilaflı bölgeler olan Kerkük ve Musul civarından Peşmerge\'nin temizlenmesi lazım, askeri harekatla. Bu konuda Türkiye\'nin özellikle İran sayın Cumhurbaşkanının ziyaretini önemsiyoruz. Bölgemiz huzur ve salah bulacaksa, barışa erişecekse bunun Amerika ile İsrail ile batı ile olmayacağı çok açık ve net. Dolayısıyla bu bölge Müslüman bölge ülkelerin işbirliği ile yapması ile olacak. Bu da nedir? İran ile Irak merkezi hükümeti ile. Suriye\'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınıp demokratik bir sisteme geçilecekse buradaki 4 milyon muhacir Suriye\'ye dönecekse ve en önemlisi Suriye\'nin kuzeyinde FYD, YPG boşaltılacaksa oradan temizlenecekse Eset ile bile görüşülebilir.\" Destici, AK Parti belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili soruya da, \"Ben şahsen Ak Parti\'nin kendi bir iç meselesi olarak değerlendiriyorum. Ve saygı duyuyorum. Ankara\'da yaşıyoruz, Eskişehir\'de yaşıyoruz. Elbette ki belediye başkanlıklarının değişimi belediye hizmetleri, yerel hizmetler açısından dediğim gibi önemlidir. Ama her siyasi parti de kendi geleceği ya da kendi stratejisi açısından önümüzdeki seçimleri de hesaba katarak bir takım tedbirler alıyorsa da buna da saygı duymak ve içerik olarak değerlendirmenin siyaseten de nezaketen de daha doğru olacağı kanaatindeyim\" yanıtını verdi.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Meteoroloji\'den Kayseri\'de kuvvetli rüzgar uyarısı



METEOROLOJİ 7. Bölge Müdürlüğü, Pazar günü 11.00 ile 20.00 saatlerinde saatte şehirde 40-60 kilometre hızla rüzgar beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, \"08.10.2017 Pazar günü 11.00-20.00 saatleri arasında ilimizde güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre kuvvetli rüzgâr beklenmektedir. Vatandaşlarımızın oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması hususu kamuoyuna duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.

Haber: KAYSERİ, (DHA)

Keşan\'da trafik kazası: 3 yaralı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması ve savrulan araçlardan birinin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Zaferiye Mahallesi Çifteyol Caddesi\'nde meydana geldi. Şube Sokak\'tan, Çifteyol Caddesi\'ne giriş yapan 43 yaşındaki Turgay Şimşek yönetimindeki 22 PA 755 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyreden 45 yaşındaki Gültaç Aldemir idaresindeki 34 HM 462 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ise yolda yürüyen 70 yaşındaki Mehmet Kuş\'a çarptı. Kazada 34 HM 462 plakalı otomobilin sürücüsü Gültaç Aldemir, yanında bulunan 39 yaşındaki Veysel Sert ve yaya Mehmet Kuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

3 evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

SİVAS\'ta girdiği 3 evden 20 bin liralık ziynet eşyası, halı ve elektrikli süpürge çaldığı ileri sürülen şüpheli polisler tarafından yakalandı.

Olay, 24 Eylül tarihinde Huzur Mahallesi 1\'inci Sokak\'ta meydana geldi. S.H.\'ye ait evden 800 lira, elektrikli süpürge, televizyon, halı çalındı. Ayrıca 29 Eylül tarihinde ise Gökçebostan Mahallesi 5\'inci Sokak\'taki B.G.\'nin evinden ise 2 adet altın yüzük, 1 adet altın kol saati ve 1 adet erkek kol saati, 4 Eylül tarihinde de Huzur Mahallesi\'nde E.G.\'ye ait evden ise 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç ayrı evden hırsızlık yapan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. M.T.\'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada girdiği evlerden çalmış olduğu 3 adet cep telefonu, tablet, gümüş kemer, halı, kolye, elektriklik süpürge ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.T.\'nin çaldığı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

Barış ve Dostluk Festivali başladı

ATATÜRK\'ün direktifleriyle iki kez gerçekleştirilen, 70 yıl sonra 2007 yılında bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlanan Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı. 11 Balkan ülkesinin katıldığı festivalin açılışında ülkelerini temsilen gelen halk oyunları ekipleri, Kordon\'da yürüdü halkı selamladı, yerel danslarıyla izleyenleri eğlendirdi.

1935 ve 1936 yıllarında Mustafa Kemal Atatürk\'ün direktifleriyle iki kez gerçekleştirilen, 70 yıl sonra 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Balkanlılar Halk Dansları Festivali 12\'nci kez başladı. 11 Balkan ülkesinin katıldığı festivalin açılışı için Cumhuriyet Meydanı\'nda tören yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Bosna-Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Karadağ Petnica Belediye Başkanı Samir Agovic, Sırbistan\'ın Novi Pazar kenti Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Suljevic, Balkan derneklerinin temsilcileri, festivalde yer alan ülkelerin dans grupları ve İzmirliler katıldığı açılış töreninde, Festivalin açılış gösterisini Van Kavuncu Ali Çavuş Ortaokulu halk dansları ekibi yaptı.

Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasından sonra konuşan Bosna -Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Atatürk\'ün 1935 yılında başlattığı festivalin, 1936\'da ikincisinin düzenlendiğini anlatıp, şunları söyledi:

\"Ancak Atatürk\'ün rahatsızlığı ve 2\'nci Dünya Savaşı nedeniyle Balkan Festivali daha sonra yapılamayarak adeta unutuldu. Mustafa Kemal Atatürk\'ün başlattığı bu festivale onun vasiyetine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi ile ne kadar onur duysak azdır. Bugün buraya 11 ülkenin çok değerli evlatları ile yöneticileri, ülkemizden de doğunun kalesi Van şehrinden konuklarımız geldi. Konuklarımızın buradan döndüklerinde ülkemizin büyükelçileri olarak Türkiye\'nin tanıtımına katkı koyacaklarına inanıyorum. Bütün dileğimiz savaşların olmadığı bir dünyada, barış, kardeşlik içinde kültür ve sanatla, folklor ile yaşamak.\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da Atatürk\'ün vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, \"Bu yıl festivalimizin 12\'ncisini düzenliyoruz. Ne mutlu bana ki bu 12 yılda hep ben vardım. Sizlerle kucaklaştım. Bundan sonraki yıllarda festivalimizin daha da güzel olacağını müjdeleyebilirim. Ben buraya gelen konuklarımıza İzmir\'i anlatırken \'Balkan şehri\' tanımlaması yapıyorum. Çünkü burada Balkan ülkelerinden gelen pek çok insan yaşıyor. Sizlere \'hoşgeldiniz\' diyorum. Festivalin dünya barışına katkı koymasını diliyorum\" dedi.

Törenden sonra açılışa katılanlar Kordon\'dan Gündoğru Meydanı\'na kadar yürüdü, halkı selamladı. Gündoğdu Meydanı\'nda da, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan\'ın halk oyunları gösterilerini sundu. Türkiye\'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan\'dan gelen konuk dansçılar, 11 Ekim\'e kadar sürecek festivalde Menemen ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı\'nda gösteriler yapacak.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

=============================================

Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği Genel Başkanı: Uzman çavuşlara tabanca kullanma hakkı verilsin

TÜM Uzmanlar ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, Uzman çavuşların tabanca taşıyamadıklarını belirterek, \"Talebimiz bütün rütbelilere olduğu gibi uzman çavuşlara da tabanca verilmesi ve kendilerini koruyabilmeleri için bu tabancayı kullanabilmeleridir\" dedi.

Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların sorunlar yaşadıklarını ifade ederek, bu konuda çözüm istedi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 3 gün önce sabah saatlerinde bozulan aracını tamir için beklerken arabadan indiği sırada PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak şehit olan 21 yaşındaki 5 aylık Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca’yı gündeme getiren Tilkici, “Şehidimizin silahsız olduğu ortaya çıktı\" diye konuştu. Tilkici, şunları söyledi:\"3269 sayılı kanuna tabi Uzman Çavuşların birçok sorunu var. Bunlardan bir tanesi zati tabanca edinmeleri. Subay Astsubay Uzman jandarmalar eğitimlerini bittikten sonra sadece uzman çavuşlara zati tabanca verilmez. Uzman çavuşlar, ‘ilk sözleşmelerini müteakip kendi paraları ile ücretini kendileri ödeyip tabanca alıp, gözle görülmeyecek şekilde taşıyabilirler’ diye kanun maddesi de var. Bu kanun maddesini bazı komutanlar yanlış uygulayıp hiç taşıtmıyorlar. Kendi tabancasını alan Uzman Çavuşlara da taşıtmıyorlar. Tabanca takmak yasak diyorlar. Güneydoğu’da teröristler Biksi, Kalaşnikof, Uçaksavar gibi en ağır silahları kullanırken uzman çavuşlara tabanca takmasını çok görüyorlar. Talebimiz bütün rütbelilere olduğu gibi uzman çavuşlara da tabanca verilmesi ve kendilerini koruyabilmeleri için bu tabancayı kullanabilmeleridirö Terör saldırılarında bazı uzman çavuşların silahları olmadığı için müdahalede bulunamadıklarını ve bu nedenle şehit edildiklerini ifade eden Tilkici, “Uzman Çavuşlar Jandarma komando eğitimi alıyor. Şehit olan bazı uzman çavuşlarımızın silahı olsaydı, kendilerine yönelik hain saldırılara karşı koyarlardı ve durum farklı olurdu. Yüksekova’da 3 uzman çavuş silahı olmadığı için çarşıda şehit edildiler. TSK’nin en fazla şehit vermiş camiasına eğitim tamamlandıktan sonra silah mutlaka verilmeli. Bunun yanında 1986 yılında çıkan kanunda değişiklik yapılmamış, uzman çavuşların nasıl çalıştığına dair hiçbir yönetmelik yok. Amirin komutanın iki dudağı arasında yönetiliyor. Subay, Astsubaylara görev süresi Güneydoğu görev süresi iki yılken, uzman çavuşlara 4-5 yıl. Uzman Çavuş 4-5 yıl oralarda görev yaptıktan sonra geçici görevle gittiği zaman bu da doğu görevinden sayılmıyor. Örneğin Çukurca’da 5 yıl görev yapan bir uzman çavuş Kayseri Komando Tugayı’na tayin olduğunda bu Komando Tugayları’nın Doğuya gitmesi 4-5 yıl daha doğu da görev yapması demek. Yani uzman çavuş ailesinden 10 yıl 15 yıl ayrı kalıyor. Evini getiremiyor. Garnizonlarda 25 sene görev yapan uzman çavuş 20-22 sene geçiriyor. Orduevlerinden yararlanamıyorlar. Lojmanlarda dağıtım yüzdesi Subaylarda yüzde 55 Astsubaylarda yüzde 40, 80 bin mevcudu olan uzman çavuşlarda ise bu rakam yüzde 2,5\" dedi.

\"ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORLAR\"

Uzman çavuşların hasta olduklarında meslekten atılma risklerinin olduğunu anlatan Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, \"2 yıla kadar istirahat alabilir, maddesi kanunda olmasına rağmen 90 günle ilişiği kesiliyor uzman çavuşların. 1 yıllık uzman çavuş ile 20 yıllık uzman çavuş aynı maaşı alıyor, çünkü rütbeleri kıdemden sayılmıyor. Tazminatlarda eşitsizlik var. Aynı mevzide çarpışıyorlar ama aynı şekilde ücret bile alamıyorlar. Maaşlarında hiç tazminat olmayan camiadır uzman çavuşlar. Mesai saatleri 12-12, 12-24 dinlenmenin olmadığı şekilde çalışıyorlar ve ayrımcılığın sonuna gelmiş durumdur bu. Askeri mahkemeler kalktıktan sonra disiplin kurullarını Askeri Mahkeme gibi kullanarak sözleşmeleri feshediliyor. Bugün koruculara kadro veren Devlet, 31 yıldır TSK’ya en fazla şehit gazi veren camiasına kadro vermedi hala ve uzmanlar sözleşmeyle çalışıyor. Görev şartını doldurmuş ama yaş şartını dolduramadığı için birkaç ay sivil memurluk yapan arkadaşlara emekli olduklarında uzman çavuş hakları ve ek göstergeleri verilmiyor. Şu anda çok fazla ayrımcılık var. Uzmanlar görev alanları olmayan alanlarda da çaycı, bulaşıkçı gibi çalıştırılıyor. 31 yıldır yönetmeliği olmamış, nasıl tayin edilir, nasıl sicil verilir? Nasıl izin verilir? Nerde nöbet tutar? Nasıl nöbet tutar? Hiçbir yönetmelikleri yok. Sorunlarımız çok fazla ve devletimizin bu sorunları çözmesini istiyoruz. Şu anda Meclis’te özlük haklarının düzeltilmesi ile alakalı MHP İstanbul MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun Milli Savunma Komisyonu’nda kanun teklifi var. Bütün siyasilerden bu kanun teklifine destek vermesini ve bu yiğitlerin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)