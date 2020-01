DHA YURT BÜLTENİ-17

Antalya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem



ANTALYA\'nın Kepez İlçesi\'nde bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08\'de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez\'in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

ANTALYA

Kıskanç kocanın sokak ortasında işlediği cinayet kamerada

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde fırında çalışan 39 yaşındaki F.A.K. (Ferit Ali Karaüç), evinin önündeki caddede yürüme engelli eşi 28 yaşındaki C.K. (Cansu Karaüç) ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanıkları C.K.\'nün eli bıçaklı kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.

Olay, bugün saat 13.00\'te, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bulvar üzerinde çalıştığı fırının üst katındaki dairede oturan F.A.K., evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için pencereden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören F.A.K., koşarak aşağı indi. Kıskançlıktan öfkelenen F.A.K., fırından aldığı ekmek bıçağını eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. Ünaldı, göğüs kafesinin sol kısmına aldığı darbeyle kanlar içinde yere düştü. Olayı görev çevre sakinleri, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, C.K. ve F.A.K.\'yı Ünaldı\'nın başında beklerken buldu. F.A.K., elindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ünaldı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ünaldı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözetim altın alınan C.K. ise ifadesi alınmak üzere Fethiye Polis Merkezi\'ne götürüldü. Ünaldı\'nın cesedi, Savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Fethiye Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen F.A.K. ise Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. F.A.K.\'nın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı, F.A.K.\'nın çalıştığı fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.A.K.\'nın fırından aldığı ekmek bıçağıyla dışarı koştuğu görülüyor. F.A.K. eşiyle konuşan Ünaldı\'ya bıçağı saplayarak yere düşürüyor. Kanlar içinde yere düşen Ünaldı, başka bir bıçak darbesi almamak için saldırıyı sürdüren F.A.K.\'çe ayaklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Bu sırada F.A.K.\'nın, Ünaldı\'ya elindeki bıçağı sallayarak bağırdığı görülüyor.

\"YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?\"

Görgü tanıkları olayın kıskançlık yüzünden meydana geldiğini söyledi. Fırından koşarak çıkan F.A.K.\'nın hiç tartışma olmadan elindeki bıçağı Ünaldı\'nın göğsüne sapladığını anlatan mahalle sakinleri, C.K.\'nin ise yere düşen Ünaldı\'nın başında beklemeye devam ettiğini belirtti. Görgü tanıkları C.K.\'nın kocasına, \"Ben sana \'boşanalım\' demedim mi? Yaptığını beğendin mi?\" diye bağırdığını öne sürdü.



FETHİYE (Muğla)

ÖZEL- Mahmut Tuncer: 50 bin lira istediler, vermedim



ÜNLÜ türkücü Mahmut Tuncer, kızı popçu Gizem Tuncer\'in otomobiliyle çarpışan motosikletin sürücüsü Merhaz Elçi\'nin kendisinden önce 5 bin lira para istediğini, vermeyince de karşılıklı tutanak tuttuklarını belirterek, ardından da tutanağı kabul etmeyip 50 bin lira para istediklerini söyledi.

Mahmut Tuncer, iş ziyareti için geldiği Gaziantep\'te, kızı Gizem\'in karıştığı trafik kazasıyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na açıklama yaptı. Tuncer, İstanbul Şişli\'deki Halaskargazi Caddesi\'nde 3 Mart gecesi \'U\' dönüşü yasağı bulunan yerden dönen kızının kullandığı araca, Merhaz Elçi\'nin kullandığı motosikletin çarpmasının ardından kendilerinden 5 bin lira para istenildiğini ve kabul etmeyip karşılıklı olarak tutanak tuttuklarını anlattı. Merhaz Elçi\'nin, tutanağı imzaladıktan bir gün sonra arayıp vazgeçtiğini ve sonrasında kızı Gizem ile karakola gidip ifade verdiğini belirten Tuncer, Çağlayan Adliyesi\'nden kendisini telefonla arayan arabulucunun Elçi\'nin uzlaşması için 50 bin lira istediğini ancak bunu kabul etmediğini söyledi. Motosiklet sürücüsü Elçi\'nin hastaneye götürülmesi sırasında kızının da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Tuncer, şöyle dedi: \"Mart aylarındaydı herhalde kızımız bir trafik kazası yapmıştı. \'U\' dönüşü yapılmayacak bir yerde yapmış, insanoğludur, unutabilir. O anda da bir motosiklet geliyor çarpıyor kendisine. \'Polis çağıralım\' diyor. O anda da \'Abla benim kaskım yok\' demiş. Hastaneye götürüyorlar, kızımız da yardım ediyor, hiçbir şey çıkmıyor. Bir gün sonra aramışlar kızımızı tabi bana da söylemediler evde. Bir gün sonra kızımızı arayıp para istemişler, \'Bu kadar para vereceksin\' demişler, tabi Mahmut Tuncer\'in kızı olduğunu öğrenince. O zaman kızımız şöhret değildi, yeni yeni şöhret oluyor. Bunu sıkıştırmaya başlayınca kızımız da bize söyledi. Ben aradım konuştuk, benden de para istediler. Ben dedim ki kardeşim para mara vermem. Bizim arabalarımız sigortalı, bu tür durumlarda sigorta karşılıyor. Bunların tutanaklarını tutturalım, sigortaya bilgi verelim, sigorta da ödesin. \'E bizim motorumuz yeni, darbeli olduğu için fiyatı düşer. Biz dışarıda yaptıracağız. Siz bize elden para verin.\' Ben de dedim elden vermem. Yani hem motorunu yaptıracağız para vereceğiz, bir de karşılığında ayrıca yanlış hatırlamıyorsam 5 bin lira para istediler, vermedik. Arandık, aradık finalinde gelin bir rapor tutalım, karşılıklı halledelim. Benim de televizyon çekimim vardı Beşiktaş tarafından bir Kültür Merkezi\'nde. Onlar da \'Ağabey biz de zaten o bölgede çalışıyoruz\' dediler. Benim yanımda da Sinan diye bir arkadaş vardı. Çekimlere gittiğimde yanımda götürürüm. Sonra bekledik gelmediler. Tam ben çekime girecekken aradılar \'Biz geliyoruz\' dediler. Ben de Sinan\'ı gönderdim. Onlar 3 kişi gelmişler, Sinan da oturup karşılıklı imzalamışlar. Kağıdı aldık 2 gün sonra tekrar dediler \'Ağabey biz vazgeçtik, biz mahkemeye vereceğiz sizi ya da bize bu kadar para verin.\' Ben de dedim verin. Sonra biz de karakola gittik, ifademizi verdik, imzaladığımız kağıtları verdik.\"

\'TELEFONUM NÖBETÇİ ECZANE GİBİ 24 SAAT AÇIKTIR\'

Mahmut Tuncer, kendisine ulaşılamadığı yönündeki iddialara da tepki gösterirken, şunları kaydetti: \"Ondan sonra Çağlayan Adliyesi\'nden uzlaşmacı arkadaşlar aradı; \'Sizi anlaştırmak istiyoruz. Onlar uzlaşmaya hazır\' dediler. Peki ne istiyorlar? Dediler ki \'50 bin lira istiyorlar.\' Dedim valla ben 50 bin lira vermem. Yani bir motor çarpmasına 50 bin lira verilir mi, vermem. Ondan sonra da bugünkü gazetelerde okuduk, imza benim değil diyormuş, sahte diyormuş. Şimdi sahte olan imzayı ben niye vereyim veya arkadaşım niye sahte kendi imza atıp bana verecek. Devleti mi dolandırıyoruz, insanı mı dolandırıyoruz, bankadan para mı çekiyoruz? Ben o evrakı versem ne olur, vermesem ne olur? Eğer imzalamamışsa arkadaşın niye imzalayıp bana veriyor. Şimdi gazetelerde falan da tek taraflı yazıyor Mahmut Tuncer ile ilgili. Yani hoş bir şey de değil. Ama büyük olunca isim maalesef motoru değil karıncayı bile ezsen diyecekler ki \'Mahmut Tuncer karıncayı ezdi, haberiniz olsun.\' Benim telefonum nöbetçi eczane gibi 24 saat açıktır. Hele ben şu aralar dışarıdayım, İstanbul dışındayım ev için bile olsa 24 saat açık. İnsanlık hali evde bir şey olabilir. Onu da boş verin zaten benim telefonum sürekli açık. Şimdiye kadar da kimse beni aramadı sizin dışınızda. Siz aradınız ulaştınız. Bana ulaşamayan hanımıma ulaşır, Gizem\'e ulaşır, yapımcıma ulaşır. Yani ben bunun için telefonumu kapattım? At ile deve değil ki trafik kazası bu herkesin başına gelir. Benim yüzüme 180 dikiş attılar. Ölümden döndük, uçtuk. Trafik kazasıdır dedik, Allah böyle yazmış dedik.\"

Kısa dönem er, FETÖ\'den tutuklandı

BOLU\'da kısa dönem jandarma er olarak askerliğini yapan M.A.Y., FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan 26 yaşındaki M.A.Y\'nin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.Y.\'yi birliğinde gözaltına aldı. Askerin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Emniyette sorgusu tamamlanan M.A.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli asker, nöbetçi mahkemece \'FETÖ/PDY üyesi olmak\' suçundan tutuklandı.

\"Benim pamuğum Yunan pamuğundan kötü mü\" tepkisi

AYDIN\'da pamuktaki fiyat düşüklüğü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, ürünlerinin kilogramı 6 TL 40 kuruşa olan Yunan pamuğunun altında alındığını söyleyip, hükümete sitem ederek, \"Bizim pamuğumuz Yunan pamuğundan kötü mü?\" diye sordu.

S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nde \'Pamuk Piyasası Değerlendirme Toplantısı\' gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, İzmir Pamuk Ulusal Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, TARİŞ başkanları, ziraat odası başkanları ve borsa başkanları katıldı. \"Yeter Artık\" sitemi ile söze başlayan S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanı Faruk Yaman, şunları söyledi:

\"Bir yıl boyunca baktıkları pamuktan çiftçinin çok büyük beklentisi var. O pamuğun içinden çiftçi 9 ay boyunca hiç çıkmaz. İlaç atarak gözü gibi baktığı alın teri akıttığı, emek verdiği bir ürün, ne hikmetse sezon açılışında birden bire fiyatı düşüyor. Benim çiftçimin emeğini ve alın terini kimse çalmasın. Bugünkü toplantının ana maddesi pamuk fiyatlarının neden düştüğü idi. Bu konuda neler yapabilir hep birlikte çözüm arayacağız. Yunanistan pamuğunu bile kilosu 6 TL 40 kuruşa alıyorsun. Ama Türk pamuğuna gelince 6 TL 25 kuruştan alıyor ve değer biçiyorsun. Benim pamuğum Yunan pamuğundan kötü mü? Benim çiftçimin istediği gerçek fiyat neyse onun verilmesidir. Bu yıl ihtiyaç olan 1 milyon 500 bin ton pamuktur. Biz ancak 800 ton pamuk üretebileceğiz. Geriye kalan 700 ton pamuğu ise dışarıdan alacağız. Dışarıdan alacağımız pamuğa da en az 3 milyon dolar para ödemiş olacağız. Eğer bizim çiftçimiz desteklenirse, biz de bu rakamı rahat rahat üretebiliriz. Türkiye\'de her yıl bu oyun oynanıyor. Bu oyuna artık bir son vermeleri gerekiyor. Yeter artık. Çiftçinin emeği ile hiç kimse oynayamaz.\"

\"DÜNYA ÇİFTÇİSİYLE AYNI ŞARTLARDA SAVAŞMIYORUZ\"

İzmir Pamuk Ulusal Konseyi Başkanı Barış Kocagöz ise, \"Öncelikle pamuğun değerini iyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye\'ye ithal pamuğun girişi serbest olduğundan dolayı sanayici bizden almazsa ithal pamuğu alıyor. O pamuğu da 185 cente mal ediyor. 185 cente mal ettiği zaman da yaklaşık 6 TL 40 kuruşa mal etmiş oluyor. Ama şu anda pamuk 6 TL 30 kuruş yani bu fiyatlarında altında. Geçen yılda aynı şekilde oldu. Dünya fiyatlarının altındaydı. Sonra dünya fiyatlarını yakalayarak bu fiyatların da üstüne çıktı. Dünya fiyatlarının üstüne Türk pamuğunun çıkması çok nadir bir şeydir. Dünya piyasasında 7 TL 30 kuruş iken bizim pamuk geçen yılı 8 TL\'den kapattı. Dünya çiftçisi bizimle birlikte aynı şartlarda savaşmıyor. Çünkü onların kullandığı mazot bizim yarımız kadardır. Maliyetleri çok düşük. Tarım Bakanlığı\'nda Türkiye\'de son 5 yılda çok doğru kararlar alarak çiftçiye destekte bulundu. 8 yıldan beri görevdeyim. 400 bin tondan 900 bin tona ulaştık. Eğer doğru adımlar atılmasaydı bunlar olmazdı. Daha atılacak doğru adımlar var bunları da atarsak daha da iyiye gidilecektir\" diye konuştu.

\"İSTENİLEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞTIK\"

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, konuşmalara yanıt verdi. Erdem, \"Sizden bize gelen her türlü teklifi biz yapmaya çalıştık. Her isteği yapmak için gayret gösterdik. Biz iyiki lisanslı depoculuk yasasını çıkarmışız. Çıkardığımız için lisanslı depolar kurulmuş bunlar yeterlimi yeterli değil. Aydın\'da bir tane lisanlı depo kurmamız gerekiyor. Bu da bizim hepimizin eksiği olarak kabul edelim. Bu eksiğinde kısa sürede telafi etmemiz gerekiyor. Üreticinin emeğinin ve alın terinin kaybolmaması gerekiyor. Türk tarımını kalkındırmadan, Türkiye\'yi kalkındırmamız mümkün değildir. Bu söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözüdür. Türk tarımını hükümetimiz stratejik bir sektör olarak görmektedir. İhracat yapabilen kendi insanına sağlıklı ürünler sunabilen ve dünya piyasalarına kaliteli bir ürün verebilen bir sektör olarak görüyoruz. Bu sektörün içindeki en önemli üründe pamuktur. Pamuk son 5 yılda bizim en önemli gündem maddelerinden bir tanesidir. İnşallah daha çok desteklenmesini isteyeceğiz\" diye konuştu.

Damadının tüfekle vurduğu kayınpederi öldü

GAZİANTEP\'te, 34 yaşındaki Mehmet U.\'nun dün kahvehanede otururken tüfekle vurduğu kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi\'nde meydana gelen. Mehmet U.\'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip babası Tahir Koçarslan\'ın evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp Fedai Kalmaz Sokak\'taki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan\'a ateş edip, kaçtı. Yaralanan Tahir Koçarslan, tedaviye alındığı Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Koçarslan\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, kaçan Mehmet U.\'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Elektrik panosundan esrar çıktı

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evin bacasında, çatısında ve önünde bulunan elektrik panosunda toplam 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.

İnegöl İlçesi\'nde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak\'ta 3 eve operasyon düzenlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 evi didik didik aradı.Aramalarda, çatıda, baca girişinde ve evin önündeki elektrik panosunda toplam 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen P.A., S.M. ve N.I. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Papatya A. ile Şemsettin M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



