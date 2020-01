DHA YURT BÜLTENİ-17

Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (7)

\"ARAZİYE AKIL VE MANTIK DIŞI MÜDAHALE FELAKET GETİRİYOR\"

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, valilikte basın toplantısı düzenledi, il genelinde yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ciddi bir bölgesel yağış aldıklarını ve bir felaketle boğuştukları ifade eden Vali Bektaş,şöyle dedi:\"Çayeli Kaptanpaşa karayolu 2 noktadan müdahale edilemeyecek şekilde kesildi. Yağmur durmadan yapılan müdahale olayı çözmüyor ve bazen de daha büyük heyelanları tetikliyor. Çayeli Gürpınar\'da Köyünde 1 kadın hayatını kaybetti, annesi ise yaralı kurtarıldı. Yaralıya karadan ve havadan ulaşamadık. Helikopter bir kaç sorti yaptı ama yaralı alınamadı. Yağışın boyutlarına bakıldığında vakti ile alınmış tedbirlerin olumlu sonuçlarını yaşıyoruz. Bu tedbirler alınmasaydı Madenli Beldesinin yok olduğundan bahsedecektik. İhalesi yapılmış müteahhidin tamamlamadığı işler nedeniyle bu sıkıntılar yaşandı. Müdahale etmemiz gereken heyelan bölgeleri var. Zor bir coğrafyadayız. Bu sıkıntılı bölgelere müdahale ediyoruz.\" Vatandaşların araziye kendiliğinden yaptığı müdahalenin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade eden Vali Bektaş, \"Vatandaş sormadan, etmeden teknik yardım almadan 3-5 kuruş para ile makine kiralayarak araziye girince büyük bir heyelanı tetiklemiş oluyor. Kaptanpaşa Köyü Şen Mahallesi\'nde evine yol alan bir kişinin yaptığı yol büyük bir heyelanı tetikledi. Su yönetimine ihtiyacımız var. Suyu yönetemezsek hiçbir şeyi yönetemeyiz. Teknik ve bilim dışı müdahale etmeyeceğiz. Su yolları ile oynamayacağız. Suyla şaka olmaz. Ufacık bir su yarın çağlayan olarak karşımıza çıkabilir. Suyun yönünü değiştirdiğimiz zaman bunun ne getirip götüreceğini iyi hesaplamalıyız. Araziye akıl ve mantık dışı müdahaleler felaketler getiriyor. Araziye yol isteyebiliriz ama önlemini alacağız. Vatandaşın dikkatine çok ihtiyacımız var. Bu tabloyu gördükten sonra tedbirler alınmamış olsaydı bugün bir kaç ilçenin yok olduğundan bahsedebilirdik.\" diyerek vatandaşın daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi. Vali Bektaş, son 24 saatte metre kareye 164 kilogram yağış düştüğünü belirterek sabah dinmesini bekledikleri yağmur sonrası dere suyu seviyelerinin düşeceğini ve olaylara daha kapsamlı müdahale edileceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Vali Erdoğan Bektaş\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

========================================

Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince \'Para yok\' (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince \'Para yok.\' Çiftçi \'Üzüm fiyatı 6 lira olsun\' diyor. \'Alınterimin karşılığını ver\' diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftiçiye para var, emekçiye para var\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'nde TARİŞ Üzüm İşletmesi\'nde işçilerle öğle yemeği yedikten sonra Alaşehir Meslek Yüksekokulu\'ndaki Üzüm Çalıştayı\'na katıldı. Kılıçdaroğlu, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Meydanı\'ndaki \'Üzüm Mitingi\'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. \'Üzümü 4 TL\'den alacağız\' diyen hükümete sesleniyorum; Böyle bir adetsizliği kabul edecek misiniz? Eğer insansak vicdanımız kabul etmez. Batsın sizin adaletiniz. Tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler. Meşhur dünyada bilenen tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Hep birlikte olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, \"126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince \'Para yok\' Çiftçi \'Üzüm fiyatı 6 lira olsun\' diyor. \'Alınterimin karşılığını ver\' diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftiçiye para var, emekçiye para var\" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: \"Biz huzur içinde yaşamak istiyoruZ. Her vatandaşımın işi olsun, aşı olsun. Biz kimseyi dışlamayız. Terörü sen 15 yılda bitiremedin. Terör yoktu, 3 terör örgütünü başımıza bela ettin. İktidarımın ilk 4 yılında terörü bitireceğim. Bana \'sen kimsin?\' diyor. Asıl sen kimsin? Ben bu ülkenin refahı için, huzuru için mücadele bir kişiyim. Bu ülkede birlikte kardeşçe, birlikte, huzur içinde yaşayacağız.\"



Görüntü Dökümü

---------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

Haber: MANİSA (ALAŞEHİR),(DHA)

=====================================

Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu (3)



\'ÖMÜR BOYU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM\'

İzmir- Aydın Otoyolu\'nda, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin neden olduğunu itiraf edip, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan senarist, yazar Emrah Serbes tutuklandı. Serbes, cezaevine götürülürken adliye çıkışında basın mensuplarına, \"Yakınlarından özür dilerim, yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes. Sonunda \'t\' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok pişmanım. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım\" dedi.

Öte yandan Özçelik Ailesi\'nin dün savcılığa avukatları aracılığı ile başvuru yaptıkları ortaya çıktı. Başvuruda kaza sonrası aracı kullandığını belirten Kenan Doğru\'ya alkol kontrolü yapıldığı, ancak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili herhangi bir testin yapılmadığı, bu yönde de test yapılması talebinde bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca kazanın seyrinin değiştirme ihtimaline karşı Kenan Doğru ile Emrah Serbes\'in olayın hemen sonraki telefon kayıtlarının incelenmesini de talep ettiği belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

====================================

Bakan Tüfenkci: Farklı bir Hatay göreceğiz (3)

CİLVEGÖZÜ\'NDE İNCELEME YAPTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda incelemelerde bulundu. Hatay Valisi Erdal Ata ve milletvekillerinin eşlik ettiği Tüfenkci, gümrük kapısında yaptığı açıklamada, Cilvegözü\'nün Türkiye ve Hatay\'a ekonomik katkısını düşünerek hareket etmek için inceleme yaptığı ve bu konuda bir rapor hazırlayacağını söyledi. Tüfenkci, \"Suriye\'ye açılan sınır kapılarımızdan Cilvegözü ve Yayladağı Sınır Kapıları\'nın işlerliliğini ve neler yapılabileceğini yerinde görmek istedim. Burada Suriye\'deki gelişmelere paralel olarak gümrük hizmetlerini yavaşlatmıştık. Bazı kalemlerde de güvenlik nedeniyle durdurmuştuk. Yeniden bir değerlendirme imkanı bulduk. Bu değerlendirme neticesini Ankara\'ya gittiğimizde Bakan arkadaşlarımız ve Başbakanımızla paylaşıp neler yapılabilir, nasıl adımlar atabiliriz buna karar vereceğiz. Cilvegözü\'nün Türkiye\'nin ihracatındaki rolü, Hatay\'ın ve bölgenin ekonomisindeki rolünü de düşündüğümüzde burada bir kaç adımın atılması gerektiğini görüyoruz. İnşallah o adımları da atacağız\" dedi.

SURİYELİ İŞ ADAMLARININ İNİSİYATİF ALMALARI BİZİ CESARETLENDİRDİ

Yabancı bir gazetecinin Suriye\'deki çatışmasızlık bölgesi ile ilgili sorusuna ise Tüfenkci şöyle cevap verdi: \"Yasaklanan geçişleri biraz daha açmak istiyoruz. Kısıtlamaların kaldırılması yönünde bir talep var. Bu sadece bizim karar vereceğimiz bir konu değil. Dışişleri ve güvenlik güçlerimizle yapacağımız değerlendirme sonucu verilecek bir karardır. Çünkü Valimizin de ifade ettiği, oradaki ticaret ve sanayi odaları sivil inisiyatif ortaya koymaları, süreç içinde gelinen nokta ve Suriye\'deki iş adamlarının inisiyatif almaları bizleri cesaretlendirmektedir.\"

ALTERNATİFLERİMİZ ARASINDA YENİ KAPIDA VAR

Şırnak\'taki Habur Gümrük Kapısı\'ndaki son durumun sorulması üzerine ise Tüfenkci şöyle devam etti: \"Son durum bugün aldığım bilgiye göre sabah saat 08.00\'den, 14.00 kadar normalde 425 büyük araç 137 küçük araç giriş yapmış. 334 büyük araç ve 116 küçük araçta çıkış yaptığını görüyoruz. Önceki günlere göre giriş ve çıkışlarda düşme olduğu görülüyor. Şu anda kapı açık. Gelişmeleri bekliyoruz . Duruma göre kapanabilir de, seçenekler masamızda. Daha öncede paylaştığımız gibi hükümetimiz bölgedeki yatırımcıları hiç bir zaman mağdur etmedi. Türkiye olarak biz bu tip konulara hazırlıklı hale geldik. Alternatif yollar konusunda çalışıyoruz. Acil olarak bir kaç yol değerlendirildi. Orta vadeli alternatiflerimizde var. Bunlar arazında yeni kapı açılması da var. Bizim tüccarımız, sanayicimiz rahat olsun. Üretimlerine devam etsin. Baktığımız zaman merkezi Irak\'a ihracatımız, kuzey Irak\'a ihracatımızdan daha fazla. Biz bölgedeki sanayicilerimizi mağdur etmeyiz.\"



Görüntü Dökümü

-----------------

- Bakan Tüfenkci\'nin sınır kapısına gelişi

- Bakan\'nın karşılanması

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

SÜRE:06\'31\" BOYUT:208 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI/Hatay),(DHA)

======================================

Boş mezardaki çuvallar endişelendirdi

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde boş bir mezarın içerisindeki çuvalları gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Çuvallar açılınca içerisinde toprak olduğu görüldü.

Saat 17.00 sıralarında, Gebze Mimarsinan Mahallesi\'ndeki mezarlığa yakınlarının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, boş mezarın içerisindeki çuvalları görünce şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yeni kazılan mezarın içerisindeki birkaç çuval kontrol edildiğinde içerisinin toprak olduğu görüldü. Kazılan mezardan çıkan toprakların çuvallara doldurulduğu tespit edilirken, yapılan kontrolün ardından ekipler geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Mezardaki çuvallardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

========================================

Çalınan malzemelerini geri taşıttı

DENİZLİ\'de, kiracısı olduğu depodan ambalaj malzemeleri çalınırken suç üstü yakalayan firma sahibi, zanlılara, şikayetçi olmayacağını söyleyerek ürünlerini geri taşıttı. Sonrasında ise polise şikayet etti. Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan üç zanlı ise, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Zanlıların depoyu boşaltırken telefonla selfie yaptıkları da ortaya çıktı.

Denizli\'de ambalaj ürünleri firması sahibi Arif Cen, yıkım kararı alınan Üçgen Çarşısı\'ndaki kiracısı olduğu deposuna gittiğinde, Ş.S., H.Ö. ve H.H.Ö. tarafından deponun boşaltılmakta olduğunu gördü. Zanlıları yakalayan Cen, deponun geceden boşaltılmaya başlanıldığını ve ambalaj malzemelerinin çeşitli firmalara götürülüp preslenerek satıldığını öğrendi. Şikayetçi olmayacağını söyleyen Cen, zanlılara depodan çıkartılan eşyaları tekrar geri getirtti. Zanlılar ürünlerin büyük bir bölümünü geri getirirken; Cen şikayetçi oldu. Cen\'in polise şikayetçi olmasıyla üç zanlı gözaltına alındı. Emniyetten serbest kalan zanlıların, evraklarının elden adliyeye gönderildiği, tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Zanlılardan H.H.Ö.\'nün ifadesinde ise, hurdacılık yaparak geçimini sağladığını, Ş.S.\'nin kendisine deponun sahibi olduğunu ve kiracısının parasını ödemediğini bu nedenle depoda bulunan kağıtları satıp parasını kendisine getirmesini söylediğini, bunun üzerine akrabası H.Ö. ile malzemeleri çıkartıp sattıklarını anlattığı öğrenildi. Zanlılar hakkında güveni kötüye kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Deponun sahibinin ise Ş.S. değil, başka bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Arif Cen, depoya gittiğinde zanlıları suçüstü yakaladığını ifade ederek, \"Pazartesi günü depoya geldiğimde, içeride 1 kamyon mal kalmış. 2 kamyon mal boşaltmışlar. Suçüstü yakaladık. Yakaladığım kişileri sıkıştırıp, atık fabrikalarına dağıtılmış bütün ürünleri kurtarmak için operasyona başladık. İçeride, kutular halinde ambalaj bardaklar, tabaklar ve kaşıklar vardı. Bu malzemelerin hepsi 4 farklı fabrikaya satılmış. O fabrikalara ulaşıp çalıntı olduklarını söyleyip, hırsızlara geri getirttik. Onlardan şikayetçi olmayacakmış gibi yapıp, malları aldıktan sonra polise teslim etik\" dedi.

\"SELFİE ÇEKİLMİŞ, RAHAT DAVRANMIŞLAR\"

Depoda 200 bin liralık malı olduğunu, olayın ardından 80 bin liralık zararlarının bulunduğunu söyleyen Cen, depoyu boşaltan kişilerin, eşyaları taşıdığı sırada oldukça rahat hareket ettiklerini belirterek, taşıma işi esnasında selfie çektiklerini söyledi. Cen, \"Onlara iyi niyetli ve sıcak yüzlü yaklaşınca birisi malzemeleri taşırken fotoğraflar çektiğini söyleyerek bana gösterdi. Onlardan 40 fotoğraf aldık. Video görüntüleri aldık. Oldukça rahat davranmışlar. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıklarını öğrenince, depoyu boşaltanlara iyi niyet ve güler yüz göstererek tekrar ulaştım. Size zarar gelsin istemiyorum diyerek depoya çağırdım ve malların çalındığı depoda kalan malları da yeni depoya taşıttım. Hırsızlara mal taşıttığımız için bizim için güzel bir anı oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Malzemelerin geri yükletilmesi

- Boşaltılan depodan detaylar

- Depo sahibi Arif Cen röp.

- Depo boşaltılırken çekilmiş selfieler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)