DHA YURT BÜLTENİ-17

Kılıçdaroğlu, ‘Fındık İçin Adalet’ mitinginde konuştu: Elin oğlu neden fiyatı belirliyor ?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Giresun’da düzenlenen ‘Fındık İçin Adalet’ mitingine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin fındık üretiminde dünya birincisi olduğunu belirterek, \"Mademki dünya birincisiyiz fiyatı neden biz belirlemiyoruz ? Elin oğlu neden fiyatı belirliyor? \" diyerek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

3 GÜNDE 45 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

CHP\'nin organizasyonuyla Ordu\'dan Giresun\'a \'Fındık İçin Yürüyoruz\' etkinliğinin son gününde partililer ile fındık üreticilerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişi sabah saatlerinde Ayvasıl mevkiinde toplandı. ‘Emeğime saygı’, ‘Fındığımız dalda, emeğimiz rafta kalmasın’ ve ‘Fındıkta sömürüye son’ pankartları açan grup, ‘Emek-ekmek fındık demek’ sloganı atarak yürüyüşe geçti. Gruba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de eşlik etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte, bir grup fındık üretici üzerlerine fındık topladıkları çuvalları giyerek fiyatları protesto etti. Güre Mahallesi belediye plaj mevkiinde mola veren grup 3 günde yaklaşık 45 kilometre yol yürüyerek bugün saat 17.30 sıralarında Giresun Atatürk Meydanı\'ndaki miting alanına ulaştı.

\"HAKKI HUKUKU VE ADALETİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ\"

Trabzon’dan Giresun’a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da ‘Fındık İçin Adalet’ mitingine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, alın terine her zaman saygı duyduklarını ifade etti. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ‘Emek ekmek iş aş demiştir. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen demiştir’ sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, ülkeye insanca ve halkça bir düzeni getireceğini savundu. Görüşü, inancı ve kimliği ne olursa olsun 80 milyonu kucaklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’de birliği huzuru hep birlikte getirip, hakkı, hukuku ve adaleti birlikte sağlayacaklarını söyledi.

\"ALIN TERİNİN, EMEĞİNİN KARLIĞINI VERİYORMUYUZ ?\"

Fındığın çok önemli stratejik bir ürün olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: \"33 ilde fındık ekiliyor.15 ilde ise fındık temel geçim kaynağı. Fındık olmazsa bu 15 ilde hayat olmuyor. Bu 15 ilde 502 bin ailenin gelir kaynağı fındıktır. Tarım ürünü olarak ihraç ettiğimiz fındık gelir açısından Türkiye için bir numaradır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Milyarlarca lira para kazanıyoruz peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz?. Alın terinin emeğinin karşılığını veriyor muyuz? İşte sorun buradan başlıyor. Fındık 10 Ekim 1935 yılında ilk milli fındık kurultayı toplandı ve açılışını rahmetli Celal Bayar yapar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeden önce Fiskobirlik’in kurulma tarihi verir. Şimdi bu meydan da Fiskobirlik’in ilk kurucularının torunları olabilir. O nedenle onların adını bu meydanda anmak onlara rahmet dilemek benim namus borcumdur. Giresun, Trabzon, Ordu, Bulancak, Keşap ve Ordu’dan 2’şer kişi Bunlar Fiskobirlik’i kuranlardır.

\"ELİN OĞLU NEDEN FİYATI BELİRLİYOR?\"

Fındık üretiminde dünya birincisi olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Mademki dünya birincisiyiz fiyatı neden biz belirlemiyoruz. Elin oğlu neden fiyatı belirliyor. Bizim gücümüz ve imkanımız mı yok. Gücümüzde imkanımız da var. Ama fındık üreticisi bir araya gelmediği için ortak ses çıkarmadığı ve mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Niye bu sorun çözülmüyor? Bu ülkeyi yönetenler alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilseler, fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler, fındık ihracatından milyonlarca lira gelir elde ediliyor bari ‘bir kısmını da fındık üreticisine verelim’ deseler bu dram yaşanmaz\" diye konuştu. Hükümete eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkeyi yönetenlerden şu veya bu şekilde muhatap olduğunuzda şu soruyu sorabilirsiniz. ‘Siz milyarlarca dolar fındık ihraç ediyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Bari birkaç yüz milyon dolarını da bu ülkenin fındık üreticisine verseniz ne olur?’ bu soruyu sorun. Cevabını bende merak ediyorum\" dedi.

\"CUMHURİYETİN KURUCU AYARLARINA DÖNMEMİZ LAZIM\"

Fındığın az olduğunda sorun olmadığını ama ürün fazla olduğunda fiyatın yerlerde süründüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, \"O zaman herkes mağdur. Çiftçi de ailesi de mağdur. Gelir standardı düşüyor ve hayat onun için huzursuz hale geliyor. Olması gereken ne? Ürün fazla yada düşük olsun fiyatta istikrarı sağlamak lazım. Fiyatta istikrarı kim sağlar? Dünyanın bütün ülkelerinde istikrarı devleti yöneten hükümetler. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa çiftçisine sahip çıkmıyor demektir. Alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Size sözüm söz terör nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem fındıkta fiyat istikrarını 2 yıl içinde sağlayacağım. Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönemiz lazım. Bu ayarlarda Fiskobirlik var. Fiyatta istikrarı sağlamak için bu cumhuriyeti kuranlar kurdular. Şimdi 15 yılda Fiskobirlik bir köşeye atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ çiftçinin hakkını ve hukukunu korumak için tarımda fiyat istikrarını sağlamak için kuruldular. Demek ki yapmamız gereken nedir? Fiskobirlik’i eski görkemli günlerine kavuşturmaktır\" diyerek bunun mücadelesini vereceklerini söyledi.

\"ALIN TERİNİ SÖMÜRTMEYECEĞİZ\"

Hollanda’nın Konya’dan küçük olduğu örneğini veren Kılıçdaroğlu bu ülkenin yıllık tarım ürünü ihracatının Türkiye’nin 5 katı olduğunu belirterek şöyle devam etti: \"Fındığın var. Dünyanın her tarafından talep var. Ama gidiyorsun kendi üreticini ezdiriyorsun. Alın terini birilerine sömürüyorsun. Hollanda kadar bile olamıyorsun. Biz alın terine değe veren parti olarak Bülent Ecevit’in geleneğinden gelen parti olarak çiftçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz. Onun alın terinin hakkını ona teslim edeceğiz. Ziraat Odaları 166 tarım ürününden 99’undaki fiyat artışının enflasyonun altında olduğunu açıklıyor. Yani insanlar kazanamıyor fakirleşiyor. Birileri kazanıyor ama kaybeden bu ülkenin çiftçisi, emekçisi ve yoksul insanları oluyor. Onlara sahip çıkmak benim bu ülkede milletini, bayrağını, vatanını seven herkesin ortak görevi olmak zorunda.\"

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları

-Yürüyüş detayları

-Çuvalla yürüyenler

-Miting alanı detayları

-Detaylar

Haber: Fatih TURAN- Osman ŞİŞKO- Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

================================================

Özhaseki: Kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahibiz (3)

KÜLTÜR MERKEZİNİ AÇTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özshaseki, İzmir\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Kültür, Sanat ve Spor Merkezi\'nin açılışını yaptı. Merkez önündeki tören Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisinden sonra kürsüye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, şunları söyledi: \"Bizim hizmet sözümüz vardı, bahanelere sığınmayıp hizmet ettik. Kültür merkezini yaptık, tamamladık. Tüm siyasi partilerden temsilcilerimiz var. İddialı söylüyorum. 30 Mart seçimlerinde onlarca miting yaptık. Vaatlerde bulunduk. Vaat edip de yerine getiremediğimiz hiçbir sözümüz kalmadı. Vaat etmeyip yaptıklarımız var\" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, \"Belediye başkanlarımız, kendi ilçelerinde Ak Partili belediyle başkanı olma cesaretini gösterdiler. Görev süreleri hep mücadeleyle geçti. Bundan sonrada geriye kalan 1.5 yıllık sürede üzerimize düşen ne varsa belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile şehirlerimize yapmaya devam edeceğiz. Türkiye\'nin en yaşanabilir şehrini inşa ettiniz. Ak Partililer, İzmir\'e hizmet eder. Yaşanabilir şehirler kurmak istiyoruz. İnsanlarımız daha rahat ortamda yaşamak istiyor. 7 ilçe belediyemizde bunu sağladık. Sağlamaya devam edeceğiz\" diye konuştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın konuşmasından sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kürsüye çıktı. Hizmet ettiğiniz insanları seviyorsanız onlara aşkla bağlıysanız işin altından kalkarsınız. İşin birinci adımı hizmet. Hizmet ettiğiniz insanları sevmektir. Hizmetin birinci adımı bu. Sonra iyi niyetle çalışmaktır. Mazeret üretmeden, mazeretlerin arkasına sığınmadık\" dedi.

\"KAZANDIKLARIMLA SUCUK DAĞITTIM\"

Hakkındaki bazı suçlamalarla ilgili davaları da anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Hakkımda yalan yanlış suçlamalarda bulundular. Sonuç ne oldu? Oybirliğiyle iki kere görüldüğü mahkemelerde reddedildi. Çünkü sahte belgelerdi, yalandı. Madem makul insanlarsınız özür dileyin bende hakkımı helal edeyim. Ama onlar ne yaptı? Televizyonlara çıkıp \'davaları kazandık\' diyorlar. Ben bunlara açtığım davaların bazılarını kazandım. Aldığım paraları ne yaptım. Bu parayla sucuk alıp, vatandaşlara dağıttım. Arada \'siyasetçi hırsız olmamalı\' diye açıklama yapıyorlar. Doğru söylüyorlar ama yolsuzluklar hep sizin zamanınızda oldu\" dedi. Konuşmalardan sonra merkezin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Açılış töreninden görüntü.

Konuşmalardan görüntü.



Haber: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,(DHA)

============================================

CHP\'liler Tunceli\'de Cemevi açılışına katıldı

İSTANBUL ve İzmir\'deki bazı CHP\'li belediyeler tarafından onarılan Tunceli Cemevi\'nin açılış töreninde konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, cemevlerinin resmi ibadethane olarak kabul edilmesi için mücadelelerinin mecliste devam edeceğini belirtti.

Kent merkezinde bulunan tek cemevi olma özelliğini taşıyan Tunceli Cemevi\'nin CHP\'li belediyelerin ortak katkısıyla yeniden restore edilerek bugün törenle hizmete açıldı. Törene Vali Tuncay Sonel, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Bornova Belediye Başkanı Olgun Atille ile birlikte çok sayıda CHP\'li ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

500 liraya onarılarak yenilenen Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Tunceli\'nin Anadolu\'da sevginin, birliğin, beraberliğin, inanç ve kültürün en temel coğrafyasının başında geldiğini belirterek, \"Alevi- Bektaşi inancının temel ifadelerinden biri olan el ele, el hakka ilkesi bağlamında yüzlerce yıl Tunceli\'de seyitlerin ve dervişlerin başlattığı İslam temsili ve ahlak asaleti, sadece Tunceli\'deki canlar değil, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muş Kars, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Diyarbakır, Maraş, Gaziantep, Sivas, Yozgat, Amasya ve Çorum illerine kadar yayılan, neredeyse Anodulu\'nun yarısını kapsayan bir etkinlik sahasındaki Anadolu\'nun güzzel insanları irşat olmuş, irfan almış ve nasiplenmişlerdir\" dedi. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da yaptığı konuşmada, cemevlerinin sadece ibadet yeri olmadığını, barışın, kardeşliğin ve huzurun konuşulduğu, yaşandığı yerler olduğunu ifade ederek, \"Bugün burada cemevini açarken cemevimizi yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda Dersim\'den Türkiye\'ye barışın, hoşgörünün ve insanlığın bir mesajı olarak gitmesi düşüncesindeyim. Çünkü, cemevinin olduğu yerde barış vardır. cemevinin olduğu yerde kardeşlik vardır, huzur vardır, insanlar arasında sevgi ve saygı vardır. Ve bugün bunu paylaşıyoruz burada. Bu anlamda ben cemevimizin yalnızca cenaze törenlerine ev sahipliği yapan bir yer değil, Tunceli cemevinin, Dersim cemevinin aynı zamanda bir kültür merkezi gibi burada resim sergilerinin olması gerektiğini, burada edebiyat gecelerinin, şiir gecelerinin, tarihin konuşulduğu, tartışıldığı birçok etkinliğin olmasını dilerim\" diye konuştu. Vali Tuncay Sonel ise konuşmasında, Tunceli\'nin hoşgörü ve dostluğun kenti olduğunu belirterek şöyle konuştu; \"Tunceli terörle değil, Munzuruyla, Pülümür balıyla, Ovacık\'ın sarımsağı, fasulyesi, nohuduyla, ters lalesiyle, birbirinden güzel değerli misafirperver insanlarıyla, bu coğrafyanın güzelliğiyle anılsın. Kısa sürede misafirlerimiz geliyor. Bugün de belediye başkanlarımız var, önceki görev yerimden dostlarımız var. Onlarla da görüştük. Tabi Tunceli\'yi gördükleri zaman algı değişiyor. \'biz Tunceli\'yi böyle bilmiyorduk\' evet bilmiyordunuz. Biz de diyoruz ki gelin, görün, bu güzellikleri yaşayalım. Tunceli dostluğun, hoşgörünün ve kardeşliğin yaşandığı bir kent burada inanılmaz bir vatan ve milet sevgisi var bizlerde bu sevgiye ve dostluğa layık olmaya çalışıyoruz.Yapımında emeği geçen, işçisinden en üstüne kadar. Allah razı olsun çok güzel bir bina.hakikaten bir de düşünülmüş. Bizim binalar hep betonarme, tuhaf fakat bunun mimari yapısına kadar, özel olduğu belli. İnşallah içi de aynı şekilde dolacak. Burası biraraya gelme, toplanma yeri olacak. Kültürel faaliyetler yapılacak.\" Konuşmalardan sonra vemevinin onarımına katkı sunan kişi ve kurum temsilcilerine plaket verildi, Plaket alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da burada yaptığı konuşmada, cemevlerinin resmi olarak İbadethane statüsüne alınması için mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini anlatarak, \"Bu ülkede bin yıllık kardeşliğimizin dünya durdukça devamının bir tek yolu var. Bu kardeşlik hukukuna riayet etmek. Bizden önceki nesiller bunu pek pek güzel başarmıştır. Şimdi araya fitne fesat giriyor, şer odakları bu topraklarda değişik emelleri olan yabancı merkezli güç odakları, bu topraklardan elini çekmiyor. Hep birlikte bu oyunları bozmak elimizdedir. Ve bir şeyi de söylememiz lazım. Cemevleri yasal olarak, ibadethane olarak kabul edilinceye kadar Ankara\'da mecliste de çalışmalarımız, mücadelemiz devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Cemevinin önünde toplanma

-Törenin başlaması

-Ali Ekber yurt konuşurken

-Gürsel erol konuşurken

-Engin altay plaket alırken yaptığı kısa konuşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

==============================================

Çerkezköy\'de orman yangını

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'de meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan yanarak tahrip oldu.

Çerkezköy\'ün Veliköy Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahale ettiği alevleri daha da büyümeden kontrol altına alırken, 2 dekarlık alandaki meşe ağaçları yandı. Söndürme çalışmaları yapılan orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Yangına müdahale edilmesi

-İtfaiye araçarı gelişi

-Yangına müdahale genel detay

-Yangının söndürülmesi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)

===========================================

ÖZEL-Devrilen traktörün sürücüsü öldü, kardeşi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktörün sürücüsü 20 yaşındaki Sema Acem öldü, kardeşi 16 yaşındaki Merve Acem ise ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Anıcık Mahallesi\'nde meydana geldi. Sema Acem yönetimindeki 01 E 7819 plakalı traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema Acem yaşamını yitirirken, yanında bulunan kardeşi Merve Acem ise yaralandı. Merve Acem, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acem, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Osmaniye\'ye sevk edildi.

Yaşamını yitiren Sema Acem\'in cesedi ise jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Devrilen traktör

- Jandarmanın incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber: İskender ZENGİN-Kamera: KAHRAMANMARAS-DHA)

============================================

Valilik girişine emekli olan Vali için \'Adem Baba\' diye yazdılar

ÇORUM\'da emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Adem Saçan\'ın uğurlayama gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Vallik önündeki duyuru ekranına, \"Çorum\'a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Baba\" ifadeleri yazıldı.

Çorum Valiliği personeli ve vatandaşlar tarafından \"Adem Babaö olarak nitelendirilen, meslekte 41. yılını tamamlayan Vali Yardımcısı Adem Saçan, görev süresini tamamlaması nedeniyle emekliye ayrıldı. Son mesaisini yapan Saçan için bugün Çorum Valiliği önünde vedalaşma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Valilik personeli ve muhtarlar katıldı. Valilik önünde yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturan katılımcılarla tek tek tokalaşan Vali Yardımcısı Adem Saçan, duygulu anlar yaşadı. Törende AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan bir konuşma yaptı. Saçan\'ın Çorum için çok çalıştığını, büyük gayretler sarf ettiğini dile getiren Ceylan, \"Sayın valimizle gerçekten abi kardeş ilişkisi içerisindeydik. Çorum\'a büyük hizmetler etti. Çorum\'da takdire şayan hizmetlere imza attı. Böyle bir uğurlama töreni herkese nasip olmayacak bir şeydir. Adem bey söylediklerimizi fazlasıyla hak ediyor. Devleti çok iyi tanımasıyla, bilmesiyle her işi yapabiliyordu. Kendisine Çorum\'a verdiği emekler nedeniyle teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı. Öte yandan Valilik girişinde bulunan duyuru ekranında yazan yazı da dikkat çekti. Valilik personellerinin \"Saçanö sevgisini dile getirildiği yazıda, \"Çorum\'a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Babaö ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Vedalaşmaya gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk

- Adem Saçan\'ın vedalaşması

- Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan konuşma

- Detaylar



(SÜRE: 4 Dk) -BOYUT 235 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA



