DHA YURT  BÜLTENİ-17

Mehmetçik\'ten Irak sınırında tatbikat /EK

TANKLARIN İÇİN MEVZİLER KAZILDI, NAMLULAR KUZEY IRAK\'A ÇEVRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, bu sabah başlatılan tatbikat kapsamında tankların manevrası devam ederken akşam saatlerinde ise iş makineları tarafından mevzi kazıldı. Tank namluları ise Kuzey Irak’a çevrilirken füze bataryası ve muhabere araçları mevzileri kamufle edildi. Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat alanında akşam saatlerinde mevziler kazıldı. İş makinaları tarafından obüs, ZBT ve füze bataryalarının etrafı iş makineları tarafından toprak ile kapatılarak kamufle edildi. Silahların namlularının, Habur Gümrük Kapısının hemen karşısındaki, Irak’ın Kuzeyi\'nde bulunan Hayırsız Dağlar’a doğru çevrildiği görüldü. Mevzi kazma işlemi biten araçlar daha sonra tatbikat alanından ayrıldı. Ayrıca tatbikat alanına askeri araçlar ile lojistik destek yapıldığı görüldü. Tatbikat alanının çevresinde ise zırhlı araçların güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-İş makinelarının mevzi kazması

-Füze bataryası

-Alandaki askerler

-ZBP araçları

-İş makinelerinin ayrılması

-Askeri araçların alana girişi

-Tatbikat alanından genel ve detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

CHP\'nin \'Fındık İçin Yürüyoruz\' yürüyüşü başladı/EK

KORTEJ GİRESUN PİRAZİZ\'E ULAŞTI

CHP tarafından bugün saat 11.30\'da Ordu\'dan başlayan \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne saat 18.20\'de ulaştı. Yürüyüşe katılanlar, Özel Harekat Polisi, jandarma ve çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yürüyüşünü sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer\'de yürüyüşü yakından takip ediyor. Yürüyüşte her 6 kilometrede yarım saat mola verilirken, yürüyüşe katılanlara su, kır pidesi ve çay ikramında da bulunuldu. Yürüyüş boyunca 3 farklı noktada mola verildi. Ordu\'dan Giresun\'un Piraziz İlçesi\'ne 21 kilometre yürüyen kortejdekiler, Piraziz Belediyesi önünde gece konaklayacakları alanda mola verdi. Yürüyüş yarın sabah Piraziz\'den Giresun il merkezine devam edecek.



-Görüntü Dökümü

-Yürüyüşten görüntü

-Moladan görüntü

-İkram dağıtılırken görüntü

-Giresun Piraziz\'e girişten görüntü

-Piraziz\'de konaklama yerinden görüntü

-Güvenlik güçlerinden görüntü

(SÜRE: 6.30 - BOYUT: 390 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA



Bingöl\'de 22 bölgede geçici güvenlik bölgesi ilanı



BİNGÖL il merkezi ve 8 ilçesine bağlı 22 ayrı bölgede, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Merkez ve 8 ilçeye bağlı 22 ayrı bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bingöl Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bingöl il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü ve diğer terör örgütlerinin son dönemde yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin ildeki sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar), Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Yenibaşak-Doğuyeli Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi) Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal, Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Çomakderesi, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Karacehennem Ormanları, Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan; Akımlı Yaylası bölgelerinde 20 Eylül-04 Ekim 2017 tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi\' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır.\"

Haber: BİNGÖL, (DHA)

Çelikhan\'da \'patpat\' devrildi: 14 yaralı

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi\'nde \'patpat\' olarak bilinen basit tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çelikhan- Adıyaman yolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Tarladan dönenleri taşıyan Mehmet Ünal, yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ünal ile römorkta bulunan Zeynep Alkan, Ayşenur Eren, Emine Eren, Mehmet Eren, Rümeysa Eren, Rüveyda Eren, Muhammet Eren, Muhammet Seyda, Ömer Faruk Ünal, Fatma Ünal, Abdurrahman Ünal, Yunus Emre Ünal ve Güler Ünal yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ünal, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri

- Yaralılar ambulansa alınması

- Devrilen patpat makinesi

- Toplanan kalabalık

- Çelikhan Devlet Hastanesi

- Yaralılar acil servise alınması

- Polisin olay yerinde güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:60 MB

Kaçırılan kadın dernek başkanı, dövülüp taksiyle hastaneye gönderildi (2)



AĞACA BAĞLAYIP İŞKENCE ETMİŞLER

Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderilmesi ile ilgili olarak Kale\'nin avukatı Nesrin Tuncel açıklama yaptı.

Tuncel, olayın alacak meselesinin dışında bir nedenle gerçekleştiğini anlatarak müvekkilinin ağaca bağlanarak saatlerce dövüldüğünü söyledi. Kale\'nin yardıma muhtaç bir kadına yardım ettiği için böyle bir şiddete maruz kaldığını ifade eden Tuncel, şunları söyledi: \"Müvekkilim Sevilay Çete Kale\'nin oğlu Kılıç Kale\'ye ait olan şirkette çalışan Ali Kocatürk, işyerindeki uyumsuz davranışları nedeniyle bir süre önce işten çıkarılmıştır. Devamında bu şahıs eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için Sevilay hanım girişimi ile evden uzaklaştırılmıştır. Ali Kocatürk, bunu sindiremeyerek günler öncesinden müvekkilimi mesaj ve telefon yoluyla tehdit etmiştir. Bu gün de şüpheli, babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile bu saldırıyı gerçekleştirerek Sevilay hanımı kaçırmıştır. Sevilay hanımı ormanlık bir arazide ağaca bağlayan bu ailenin mensupları müvekkilimi saatlerce İngiliz anahtarı ile darp ederek kolunu kırmış, yüzünü ise tanınmayacak hale getirmiştir. Sevilay hanım şu anda kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alındı. Bizde hem bir kadın hakları savunucusuna bunda da ötesinde bir kadına bu denli şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi olduk. Şikayetimizin sonuna kadar arkasında olacağız.\"

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

1 yaşındaki Mercan, 3\'üncü kattan düşerek yaralandı

BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde 1 yaşındaki Mercan Çetintürk, 3\'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kaldırım Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Anne ve babası işte olduğu için anneannesi Mücella Demir\'in baktığı Mercan Çetintürk, iddiaya göre anneannesinin tuvalette olduğu sırada pencerenin önündeki koltuğa çıktı. Çetintürk, koltuktan açık olan pencereye çıkıp beton zemine düştü. Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Çetintürk\'ü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çetintürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, Çetintürk\'ün düştüğü yeri güvenlik şeridi içine alarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Evden detay

-Çocuğun düştü yer

-Polis ekipleri

-Görgü tanıkları ile röp.

Süre: 2.15 Boyut: 69,2 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

2 bin lira borcu için intihara kalkıştı

ESKİŞEHİR\'de 2 bin lira borcu olduğunu öne süren sara hastası İbrahim A., alışveriş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkıştı. İbrahim A.\'yı polisler ikna edip intiharından vazgeçirdi.

Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin terasına çıkan İbrahim A. intihar edeceğini söyledi. Alışveriş merkezini özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri alışveriş merkezinin önüne şişme baranda açtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri de terasa çıkarak İbrahim A.\'yı intiharından vazgeçirmeye çalıştı. Alışveriş merkezi önünde toplanan çok sayıda kişi olanları izledi. Bazı kişiler çimlerin üzerine otururken bazıları da intihara kalkışan İbrahim A.\'yı cep telefonlarıyla kayda aldı. İbrahim A. polislere, sara hastası olduğunu ve 2 bin liralık borcunu da ödeyemediğini söyledi. İbrahim A. polislerin yaklaşık yarım saat süren çabaları ardından intiharından vazgeçti. Polisler İbrahim A.\'yı önce Devlet Hastanesi\'ne ardından da ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü:

-İntihara kalkışan İbrahim A.\'nın terastaki görüntüsü,

-Polislerin ikna çabaları,

-Alışveriş merkezi önünde olayı izleyenlerin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

Hayırsever işadamı LYS\'de tam puan alan öğrenciye otomobil hediye etti

BURDUR\'un Bucak İlçesi\'nde hayırsever işadamı Mehmet Cadıl, kendi adını taşıyan okuldan LYS\'de tam puan alarak Türkiye 32\'ncisi olan Hasan Nafi Orun\'a 50 bin lira değerinde otomobil hediye etti.

Bucak\'ta 2004-2005 eğitim öğretim yılında \'Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Öğretmen Lisesi\' adıyla hizmete giren, daha sonra ise Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi adıyla faaliyetini sürdüren okul binasını yaptıran hayırsever işadamı Mehmet Cadıl, okulun açıldığı dönemden bu yana her yıl okul birincilerine tablet bilgisayar, okul ikincisi ve üçüncüsüne cep telefonu, Onur Kurulu\'nun seçtiği örnek öğrenciye cep telefonu ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere üniversitede burs imkanı verdi. Hayırsever işadamı ise bu yıl Lisans Yerleştirme Sınavı\'nda (LYS) tam puan alarak Türkiye 32\'ncisi olan Hasan Nafi Orun\'a otomobil hediye etti. Öğrencinin otomobili okulda yapılan törenle kendisine teslim edildi. Törende, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Kaymakam Yalçın Sezgin, diğer kamu kurumlarının temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.

\"BU SÖZÜMÜZÜ DE YERİNE GETİRDİK\"

İşadamı Mehmet Cadıl, \"Bu güne kadar vermiş olduğum 5 vaatten 4\'nü her yıl yerine getiriyordum. Ama otomobil verememiştik. Bu yıl okulumuzdan LYS TM alanında Türkiye 32\'ncisi olan öğrencimiz Hasan Nafi Orun bu mutluluğu da yaşattı. Biz de sözümüzü yerine getirdik\" dedi. Mehmet Cadıl, bir soru üzerine okuldan LYS\'de ilk 100\'e giren her öğrenciye otomobil vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

\"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEKTEDİR\"

Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un eğitimde Türkiye sıralamasında ilk 3\'te olduğunu belirterek, \"Burdur yapılan tüm sınavlar sıralamasında ilk üç il arasına girmektedir. Bu başarının arkasında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz olduğu kadar tüm veliler de vardır. Hayırsever işadamımızın örnek davranışını kutluyorum. Sadece okulu yaptırıp geri çekilmeyip, sürekli okulun açıldığı günden bu tarafa okula her türlü desteği vermektedir\" diye konuştu.

\"MEHMET AMCANIN KATKISI BÜYÜK\"

Otomobil hediye edilen Hasan Nafi Orun da \"Okulumuzun duayeni Mehmet amca bize sadece eğitimde değil, maddi manevi desteklerini esirgemeyip hep yanımızda oldu. Bugün bu başarıyı yakaladım ise Mehmet amcanın büyük katkısı vardır\" dedi. Hasan Nafi Orun\'un Koç Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkiler Bölümü\'ne tam burslu olarak yerleştiği belirtildi. Törenin ardından Hasan Nafi Orun, 50 bin lira değerindeki sıfır kilometre otomobilinin anahtarını alarak sürücü koltuğuna oturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otomobil töreninde hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl\'ın konuşması,

- Burdur Valisi Şerif Yılmaz\'ın konuşması,

- LYS TM de Türkiye 32\'ncisi olan Hasan Nafi Orun\'un konuşması

- Hayırsever iş adamı Mehmet Cadıl ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz otomobilin anahtarını verirken

- genel görüntüler

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)