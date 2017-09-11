DHA YURT BÜLTENİ-17

Siirt\'te kimyasal zehirlenme:30 kişi hastaneye kaldırıldı



SİİRT merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocukların boş arazide bulup köye getirerek kapağını açtıkları varilden yayılan gaz nedeniyle zehirlenen 30 kişi hastanelere kaldırıldı. Köy AFAD tarafından karantinaya alındı.

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü\'nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı. Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-hastane önü

-maske takan polisler

-Aktaş Köyü\'nden Feridun Çelikbaş ile röp

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel Durak/SİİRT, (DHA)



==========================================

Ev sahibi telefonla görüştüğü kişi aracılığıyla yıkımı erteletti

ZONGULDAK\'ta oturan Nevzat Kayık, kentsel dönüşüm kapsamındaki 2 katlı evini yıkmak için gelen ekibi, telefonda AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman olduğunu öne sürdüğü kişiyle görüştürüp yıkımı 2 gün erteletti. Metin Karaduman, bu kişinin daha önce de ismini kullandığını, kendisiyle telefonda konuşmadığını söyledi.

Rat Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölgede oturan Nevzat Kayık, 2 katlı evinin yıkımı için gelen ekibe karşı çıktı. Görevliler, ellerindeki yıkım kararını gösterip Kayık\'tan evi boşaltmasını istedi. Kayık, \"Az durun, bir yeri arayacağım\" diyerek aradığı kişiye, \"Başkan; ben bu evi birkaç güne taşıyacağım. Benim evimi yıkmaya sanki teröristmişim gibi, dünya kadar polis geldi. TOKİ\'den yetkili geldi\" dedi. Kayık, görüştüğü kişinin Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman olduğunu öne sürerek telefonu görevliye verdi. Telefondaki kişiyle görüşen görevli, telefonu kapattıktan sonra Kayık\'a evini boşaltması için Çarşamba gününe kadar süre verdiklerini belirtti. Yıkım ekibi tutanak tutarak evden ayrıldı. DHA\'nın telefonla görüştüğü AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, söz konusu kişiyi tanıdığını, ancak bir diyalogları olmadığını söyleyerek, \"Kendisi birkaç kez bazı yerlerde ismimi kullanmış. Ben geçmişte birçok daire müdürüne bu şahsın ismimi kullandığını söyledim. Bu şahsa itibar etmemelerini söyledim. Bu konuda da büyük ihtimalle başka birini arayıp benim adımı kullanmış olabilir. Ben kendisi ile telefonda görüşmedim. Böyle bir yıkım olduğunu sizden öğrendim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Yıkım kararı olan binadan görüntüler

-Evin önündeki polisler ve görevliler

-Ev sahibi ile görevlilerin konuşmaları

-Ev sahibinin telefonla AK Parti merkez ilçe başkanını aradığını söylemesi

-Telefonu görevliye vermesi

-Detaylar

Süre: 02.11 Boyut: 70 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ZONGULDAK,(DHA)



=========================================

Go-kart aracına şalı dolanan genç kız ölümden döndü

RİZE\'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, ölümden döndü. Nefessiz kalan genç kızın boğazı delindi, akciğerine tüp yerleştirildi. Olay anındaki panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 29 Ağustos tarihinde Rize Sahil Park alanındaki go-kart pistinde yaşandı. Arkadaşları ile go-kart aracına binen hemşire Tuğba Cevahir, tur attığı sırada boynundaki şalı lastiğe dolandı. Kenardaki lastik bariyerlere çarparak duran go-kart aracındaki talihsiz kız nefessiz kaldı. Go-kart pisti görevlilerinin müdahale ettiği Tuğba hemşire olay yerine çağrılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boğazı delinen ve akciğerine tüp yerleştirilen kızın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

\"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK\"

Go-kart pisti görevlisi Hakan Kiremitçi yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek Tuğba hemşireye geçmiş olsun dileklerini iletti. Go-kart aracına binilmeden önce uyarı levhalarının gösterildiğini, kask ve emniyet kemerinin takılarak tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Kiremitçi,\"Tuğba bir kaç kez kaza yaptı. İlk defa biniyormuş, biraz acemiydi. 10 dakikaya yakın aracı bindiği sırada bir kaza olduğunu fark edince hemen müdahale ettik. Biz tüm tedbirlerini almıştık. Binerken şalı konusunda uyarmıştık. Binerken şalını boynuna doladı. Ama 5-10 dakika süreyle aracı binince şalının rüzgardan açıldığını düşünüyoruz. Ama durup bizden yardım istemedi.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Olay yeri detayları

-Go-kart çalışanının olayı anlatması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

==========================================

Zonguldak\'ta kamyonla cip çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK’ta kömür taşıyan kamyonla cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi\'nde meydana geldi. Şenol D. yönetimindeki 67 EE 600 plakalı cip, sağ şeritten sola geçerken Sabahattin D.\'nin kullandığı 67 EE 674 plakalı kömür yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun ön ve arka lastikleri kaza sırasında patladı. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Emine Nurer, patlayan lastiklerin basıncı ile yere düşerek yaralandı. Kazada cip sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

-Detaylar



Süre: 03.40 Boyut: 118 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

============================================

Susurluk Şeker Fabrikası\'nda Adnan Menderes\'in kullandığı makasla sezon açılışı

SUSURLUK Şeker Fabrikası 2014 yılında aldığı son üründen sonra bugün yapılan törenle yeni ürün alımını başlattı. Alımlar nedeniyle hazırlanan kurdele ise 1955 yılında fabrikanın açılışını yapan dönemin Başbakanı Adnan Menderes\'in kullandığı makas ile gerçekleşti.

Balıkesir\'in Susurluk ilçesinde bulunan ve temeli dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 1954 yılında atılan Susurluk Şeker Fabrikası\'nın açılışı 1 yıl sonra yine dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından yapılmıştı. Üretimine 2010 yılında ara veren fabrika 2014 yılında tekrar ürün alımlarına başlamasına rağmen aynı yıl içerisinde faaliyetine yine son vermek zorunda kaldı. Susurluk Şeker Fabrikası geçen 3 yılın ardından bugün düzenlenen tören ile yeniden üretime başladı. Türk Şeker Fabrikaları bünyesindeki en büyük iki tesisten biri olan bu fabrikanın sezonu açması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Balıkesir Milletvekilli Sema Kırcı, Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende söz alan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, fabrikanın tekrar aktif hale gelmesi için özel uğraş verdiğini belirtirken, \"Yaptığımız girişimler sonucu beklenilen güzel haberi aldık ve fabrika üretime tekrar başladı\" dedi.

380 BİN TON PANCAR İŞLENECEK

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik ise, 2010 yılından 2017 yılına gelene kadar en son 2014 yılında fabrikanın şeker üretimi gerçekleştirdiğini ve sonrasında atıl durumda kaldığını belirtti. Çelik, bugün tekrar üretime başlayan fabrikalarının, Bursa ve Balıkesir sınırları içersindeki 8 ilçede, 5 bölgede, 85 köyde, bin 335 çiftçiyle sözleşme yaptıklarını söyledi. Fabrikalarında bu yıl 506 bin ton pancar işleneceğini kaydeden Çelik, \"Böylece, 58 bin 400 ton kristal şeker, 30 bin 260 ton melas ve 140 bin ton yaş küspe elde edilecek. Bu üç üretimin tahmini parasal değeri 180 milyon olacak. Fabrikamıza ürünlerini teslim edecek çiftçilerimize ise ürün bedeli olarak 70 milyon lira ödenecek\" diye konuştu.

MENDERES\'İN KULLANDIĞI MAKAS İLE SEZON AÇILDI

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altunkalem de, Susurluk Şeker Fabrikası\'nın Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale çiftçisi olduğu kadar bölge esnafı ve hayvan yetiştiricileri için de büyük önemi bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Susurluk Şeker Fabrikası\'nda sezon açılışı, Vali Ersin Yazcı\'da bulunan Adnan Menderes\'in açılışta kullandığı makas ile kurdelenin kesilmesi ile gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Yasin KESKİN-İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)

