DHA YURT BÜLTENİ-17

Trafikte tartıştığı otomobile ateş eden sürücü yakalandı

KONYA\'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin arkasından pompalı tüfekle ateş açan Fatih G., polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Karatay İlçesi Mengene Caddesi\'nde meydana geldi. Kavşakta iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Sürücülerden biri, otomobiline binip yoluna devam etti. Bu sırada diğer sürücü, aracından aldığı pompalı tüfekle, hareket halindeki otomobile doğru ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. 42 AYP 12 plakalı otomobili kullanan Fatih G., suç aleti ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde araca, sürücüsün el kol hareketlerinden rahatsız olduğu için korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyleyen Fatih G., \'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi\' suçundan adliyeye sevk edildi. Fatih G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tüfeğe ise el konulduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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- Kavga ve ateş etme anını gösteren kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Bingöl\'de korkutan kereste yangını



BİNGÖL\'de boş bir arazide bulunan keresteler alev alev yandı. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri, dumandan etkilendi.

İnünü Mahallesi Kültür Kavşağı şehirlerarası otobüs terminalinin yanındaki boş arazide bulunan keresteler, bugün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA\'lar sevk edildi. Ekipler, alevlerin yaklaşık 15 metreye yükseldiği yangına müdahale etti. Sıcaktan etkilenen itfaiye erlerinin yere uzanarak su sıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için çevre binalarda soğutma çalışması yaptı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

SOSYAL MEDYA\'DA CANLI YAYIN

Çevrede toplanan yüzlerce vatandaş, cep telefonları ile sosyal medyada canlı yayın yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Metin Akay ve kurum müdürleri de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mantı, \"Şu anda tam nedenini bilmiyoruz. Ağaç yığınlarının olduğu boş bir alanda yangın çıktı. Tüm kamu ve kuruluşlarımızın desteğiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybımız yok. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye erlerinin sıcaklıktan dolayı yerde uzanıp hortumla yangında müdahale etmesi

-TOMA\'ların yangına müdahale etmesi,

-Yaralanan itfaiye erlerinin ambulansa bindirilişi,

-Bingöl Valisi\'nin açıklamaları,

-Polis zırhlı aracından vatandaşları uyarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, (DHA)

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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla ifadesi alındı



ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock\' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na ifade verdiği belirtildi. Şan\'ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan\'ın, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddia edilen Şan\'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan\'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kulüp binası

Haber: KONYA (DHA)

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Karapınar\'da tehlikeli gerginlik

KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde dün taciz iddiasıyla Suriye uyruklu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavganın ardından bugün de gerginlik yaşandı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, önce yürüyüş yaptı, ardından da Suriyelilerin kaldığı ev ve işyerine saldırıp, ateşe vermeye çalıştı. Polisin, olaylar başladıktan hemen sonra Suriyelileri evlerinden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi.

Dün saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak\'ta oturan Mehmet Ertunç (20), arkadaşlarıyla birlikte gezerken, daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunduğunu iddia ettiği aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eve gidip av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin El Muhammed ise ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Mehmet Ertunç ile olaya karıştığı öne sürülen Hasan Özenli (24) ve Davut Güner, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Mustafa Güdal (34) ise serbest bırakıldı.

TEHLİKELİ GERGİNLİK

İlçede bugün saat 21.00 sıralarında taciz olayı iddiasıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi, Anıt Meydanı\'nda toplanıp, Suriyelileri istemedekilerini dile getirdi. Ardından ilçede yürüyüş yapan kalabalık, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından polisin uyarısı üzerine dağıldı.

Ancak dağılan kalabalığın büyük bir bölümü Çetni Mahallesi\'nde hasarlı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan Suriyelilerin kaldığı sağlık ocağı binasına gitti. Polis, binanın çevresinden önlem alırken, Konya ve Ereğli\'den de takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine TOMA\'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık bu kez polise tepki gösterdi. TOMA\'nın önüne geçen Ak Parti İlçe Başkanı Naci Tartan da tazyikli sudan nasibini aldı.

Daha sonra olay yerine gelen Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, kalabalığı dağılmaları konusunda ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Kaymakam Karaca\'nın Suriyelilerin ilçe dışına çıkartılacağı sözünü vermesi üzerine kalabalık grubun bir kısmı ikna olup dağıldı. Bu sırada eski sağlık ocağı binasındaki Suriyeli sığınmacılar da tahliye edildi.

Bölgeden öfkeli kalabalıktan bazıları ise bu kez, ilçe merkezinin farklı noktalarında Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Evlerin camlarını kırdı, bazı binaları da ateşe vermeye çalıştı. Polisin, daha önce Suriyeli sığınmacıları bulundukları yerden tahliye etmesi, olası bir faciayı önledi.

Kentte gerginlik sürerken, polis güvenlik tedbirlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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- Gerginliklerden detay

- Polisin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU / Karapınar (KONYA) (DHA)

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