DHA YURT BÜLTENİ-17

Yola düşen lastik kazaya neden oldu; 1 ölü, 3 yaralı



KONYA\'da yola düşen lastiğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 31\'inci kilometresindeki Çayırbağı mevkiinde meydana geldi. 42 HY 349 plakalı minibüsüyle Seydişehir yönüne giden Ahmet Bardakçı (62), yola düşen lastiğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada, Fatmaana Bardakçı (68) öldü, eşi sürücü Bardakçı, çocukları Hatice Bardakçı (34) ve Kiraz Akçapınar (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası lastiği yola düşürdüğü tespit edilen biçerdöver sürücüsü Ahmet K. polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Evlilik yıldönümlerini düğünle kutladılar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 35 yaşındaki Muhammed Karaca ile 32 yaşındaki Leyla Karaca, evliliklerinin 14\'üncü yıldönümünü ikinci bir düğünle kutladı.

Kuyumcu Muhammet Karaca, 26 Ağustos 2003\'te evlendiği Leyla Karaca ile 14 yılı geride bıraktı. Kendisine Şevval (13), Seval (8) ve Elif (5) adında 3 çocuk veren eşi Leyla\'ya sürpriz yapmak için ikici bir düğün yapmaya karar verdi. Tıpkı ilk defa evleniyormuş gibi Muhammet Karaca damatlık, Leyla Karaca ise gelinlik giyip dağıttıkları davetiyeyle de yakınlarını ve arkadaşlarını düğünlerine davet etti. Çiçeklerle süsledikleri gelin arabasının arkasına isimlerinin baş harflerini güllerle işleyen Karaca çifti, aracın arkasına da \'Ne zorlukla göğüs gerdik beraber. Eğlenmek bizim de hakkımız\' ile \'15\'inci yıl\' yazdırdı. Gelin arabasını da Leyla Karaca kullandı.

Karaca çifti, düğün salona arkadaşlarının alkışlarıyla girip Ferhat Göçer\'in \'Cennet\' şarkısıyla da düğünün ilk dansını yaptı. Bir düğünde olması gereken her şeyin olduğu düğünde Muhammet ve Leyla Karaca çifti çocuklarıyla karşılıklı oynadı. Düğünde takı töreni de düzenlendi.

\'ERKEKLERLER \'BAŞIMIZA İŞ AÇTIN\' DİYOR\'

Damat Muhammet Karaca, ilk düğünden çok daha heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Yıllardır içimizde bir uhdeydi. Hani çiftler söyler ya \'İlk düğünde hoşumuza gitmeyen şeyler oldu, tekrar düğün istiyorum\' gibisinden. Biz de evlilik yıldönümüydü aklımdan böyle bir şey geçti. 3 çocuğumuz var. Birbirimizi seviyoruz zaten, eşimi de mutlu etmek istedim. Güzel de oldu, bayağı olumlu tepkiler de aldık. Bayanlardan çok olumlu tepkiler var, erkekler \'başımıza iş açtın\' diye tepki gösteriyor. İnanın ilk düğünden daha heyecanlıyız. Çocuklarda da \'Annemizin, babamızın düğününü görüyoruz\' diye ayrı bir heyecan var. \"

\'3 ÇOCUKTAN SONRA İKİNCİ GELİNLİK\'

Leyla Karaca ise çok mutlu olduğunu, tüm kadınların bu duyguyu yaşaması gerektiğini belirterek, \"Eşime bu güzel sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok mutlu etti, onu çok seviyorum. Aklımızdan geçiyordu ama, böyle bir sürpriz eklemiyordum. 3 çocuktan sonra ikinci bir gelinlik oldu\" diye konuştu.

Çiftin en büyük kızı Şevval ise anne ve babasının düğününe şahit olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğün davetiyesi

- Gelin ve damadın araçtan inmesi

- Muhammet Karaca\'nın konuşması

- Leyla Karaca\'nın konuşması

- Meryem Karaca\'nın konuşması

- Gelin ve damat çocuklarla birlikte

- Çocukların annelerinin duvağını taşıması

- Çiftin dans etmesi

- Çiftin çocuklarıyla birlikte oynaması

- Çiftin tebrikleri kabul etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA)

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Pülümür\'de çatışma: 1 asker yaralı



TUNCELİ\'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı.

Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK’lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: TUNCELİ, (DHA)

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Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı (4)



TUTUKLANDI

Zonguldak\'ta otomobille kına gecesinden dönenlere saldırı düzenleyip 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 20 yaşındaki Erdem A., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Erdem A., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / Zonguldak (DHA)

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Çalıştığı fabrikada intihar etti



AYDIN’ın Söke İlçesi\'nde 38 yaşındaki Emre Karadut, işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Emre Karadut, 7 yıldır çalıştığı fabrikanın kullanılmayan boş bir bölümüne giderek kendisini iple tavana astı. Karadut’un cesedi, kendisini merak edip aramaya çıkan mesai arkadaşları tarafından bulundu.

Karadut’un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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