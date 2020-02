DHA YURT BÜLTENİ -16

AK Partili Elvan: Bugün iftara atanlar, DEAŞ’a karşı mücadele etmedi

MERSİN’de bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye’ye iftira atmaya çalışanların bugüne kadar DEAŞ’a karşı hiçbir şekilde mücadele vermediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Dernek (MÜSİAD) Şubesi’nin 19’ncü olağan genel kurul toplantısına beraberinde Vali Ali İhsan Su ile MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş ve davetlilerle birlikte katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteri ile başlayan genel kurulda ilk olarak söz alan Şube Başkanı Serdal Yıldızgören, son yıllarda Türkiye’de ve yurt dışında yaşanan baş döndürücü trafiği ve değişimleri iyi okumak, analiz etmek gerektiğini belirterek, \" 2018 yılının ikinci yarısında maruz kaldığımız ekonomik saldırılara rağmen, 2019\'un bu ilk günlerinde veriler bize gösteriyor ki, bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, devlet ve millet el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir sorun kalmayacaktır\" dedi.

Ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Türkiye ekonomisinin her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı olduğunu belirterek, \"Türkiye eknomisi, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Ağustos ayında kurda yaşanan ciddi bir saldırıya rağmen özellikle ekonominin bazı göstergelerinde ciddi bir sıçrama yaşandı. Faiz oranlarında artışlar görüldü Ama bu kısa süreli yaşanan sıkıntının üzerinden süratle başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci hızlı bir şekilde başladı. Bugün itibariyle 5-6 ay öncesiyle kıyasladığımızda faiz oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz, kurlarda yine ciddi bir iniş olduğunu görüyoruz. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum; geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak oluyordu; artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, her türlü fırtınaya, her türlü depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi girişimde bulunursa bulunsun, ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak, biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bu millet bize devlet verdiği müddetçe çok daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

Güçlü ekonomik yapı nedeni ile Türkiye’ye karşı saldırıların olduğunu ifade eden Elvan, şunları söyledi:

\"Siz güçlendikçe sizin düşmanınız da artıyor, size karşı mücadele edenlerin sayısı da artıyor. Bakınız, dünyada yaşanan sıkıntılar, Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları ve korumacılık eğiliminin her geçen gün artması ve ateş çemberine dönmüş bir komşu bazı ülkelerimiz olmasına rağmen, Türkiye kendi vatanının birliği, bütünlüğü, güvenliği için bugüne kadar her türlü mücadeleyi verdi. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.\"

Türkiye ekonomisinin halen gücünü ve sağlamlığını koruduğunu kaydeden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Biz El Bab’a girmek zorundaydık. Çünkü buradaki terör örgütlerini temizlemek zorundaydık. DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele verdik. Cerablus’ta, El Bab’ta 3 binin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. \'DEAŞ’a karşı mücadele ediyoruz’ diyenler, \'Türkiye, DEAŞ’a öyle veya böyle destek veriyor\' diye bizim üzerimize iftira atmaya çalışanlar acaba bugüne kadar DEAŞ’a karşı ne mücadele verdiler? Kaç tane DEAŞ’lıyı, yandaşlarını, aktif üyelerini etkisiz hale getirebildiler? Bir sayı veremeyeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu terör örgütüne yönelik olarak inanılmaz bir mücadele sergilemiş ve 4 bine yakın teröristi etkisiz hale getirmiştir. Yine ülkemizi tehdit eden PKK-PYD terör örgütüne yönelik de mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmüştür ve sürdürmeye devam edecektir.\"

Türkiye’nin 2019’da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12’nci büyük ekonomisi konumuna geleceğine işaret eden Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Şu anda Türkiye satın alma gücü itibariyle dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi. İnşallah 2019’da satın alma gücü itibariyle dünyanın 12’nci büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. 16 yıl önce sadece 8 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyorduk. Bugün tam 34 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracatımız bu 16 yıllık süreçte 10 kat arttı. Güney Amerika ülkeleriyle olan ihracatımız yaklaşık 11 kat arttı. Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracatımız yaklaşık 6 kat arttı. Diğer Afrika ülkelerine olan ihracatımız 9,6 kat arttı. Orta Amerika ve Karayipler’e olan ihracatımız 6 kat arttı. Avrupa Birliği ile olan ihracatımız ise yaklaşık 4,5 kat arttı. Türkiye üretiyor, büyüyor, güçleniyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Salonda bulunanlardan genel ve detay

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve beraberindekiler otururken

-Milletvekillerinin görüntü

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan konuşurken

-Günün anısına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan hediye verilirken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

=====================

Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz sondajı için çalışmalara başlandığını ifade ederek, \"İnşallah Şubat sonu Mart içerisinde ilk sondajımızı neticelerini alacağız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulanmak için geldiği Malatya\'da ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca\'yı ziyaret etti. Ziyarete, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, belediye başkanları ve partililer de katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Dönmez, doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

\"Sondaj ekibinin başında Fatih Sondaj gemisiyle Antalya açıklarında çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 bin metre aşağıyı dolaştık. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500- 6 bin metreler. İş programına uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah Şubat sonu, Mart içerisinde ilk sondajımızın neticelerini alacağız ama o gün geminin başında yaptığım bir açıklama var. Niyetimiz ilk defada bu işi bulmak. Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz, hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren bir bölgemiz. Yaklaşık 6- 7 yıldır araştırma gemilerimiz o bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Yığınlarca bir data elde ediyoruz. O dataları tek tek işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip, delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var; Bu sismik çalışmalarla aslında yer altının bir yerde MR\'ını, röntgenini çekiyoruz. Göreceğiz, bakacağız varsa bulacağız inşallah. Biraz daha sabırlı olalım. İnşallah müjdeli haberi hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Daha öncede söyledim; Kuzey denizinde İngiltere tam 150 kuyu açmış. Artık tası tarağı toplayıp çıkma kararı almışlar. Gel bir kuyu daha açalım belki buluruz diye 151\'inci kuyuda bulmuşlar, 1972\'li yıllarda. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu örneği verdiğimizde \'Ya bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen\' dedi. \'Baş üstüne\' dedik. Şimdi tabii teknoloji gelişti, inşallah ilk kuyularda bu doğal gaz veya petrole rastlarız. Temennimiz o.\"

\'KIBRIS RUM KESİMİNİ BİR KEZ DAHA İKAZ ETMİŞ OLALIM\'

Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesine, oldubittiye getirilmesine rıza göstermeyeceklerini de belirten Bakan Dönmez, şöyle dedi:

\"Nitekim Türkiye petrolleri Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarına da sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum kesimini bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, kendi ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve istediğimiz çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında, kaynağında gözümüz de yok ama kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti\'nin, gerekse Kıbrıs\'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız\" dedi.

İl Başkanı Koca, konuşmasının ardından Bakan Dönmez\'e kuru kayısı ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Bakan Dönmez\'in il binasına gelmesi

- Bakan Dönmez\'in konuşması

- İl Başkanı Koca\'nın kayısı ikram etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

==============================

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Atatürk Barajı yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Ramazan Tanrıverdi (21) yönetimindeki 27 FD 307 plakalı otomobil, baraj tesisleri yakınındaki virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Tanrıverdi ile araçta bulunan Serhat Dişkaya (21) ve Ferhat Ağır (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Otomobil uçtuğu yer

- Kaza yapan otomobil

- Ters dönen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

=================

CHP’Lİ TEZCAN: EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK VE YOKSULLUK



SEÇİM çalışmaları kapsamında Adıyaman\'a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.

CHP\'li Bülent Tezcan beraberinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile geldiği kentte parti binasını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Tezcan 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarını değerlendirerek partililerle sohbet etti. Burada partililere seslenen Abdurrahman Tutdere, ülke genelinde ekonomik sıkıntılar olduğunu ve bundan en çok Adıyaman\'ın zarar gördüğünü söyledi. Daha sonra Gölbaşı ilçesine giden Tezcan ve Tutdere, seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Tezcan burada yaptığı konuşmada Türkiye’de en önemli sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. İşsizlik sorununu CHP\'nin çözeceğini ifade eden Tezcan şunları söyledi:

\"Türkiye’de 6 milyon işsiz ve 16 milyon da yoksul var. İşsizlik ve yoksullukla mücadele etmek öncelikle Ankara’daki hükümetin işidir. Belediye başkanları tek başlarına belediyelerin kaynaklarıyla bunları çözemez. Ama bizim derman belediyeciliğimizde Ankara’nın çözemediği bu derdi çözmek bizim boynumuzun borcudur. Onun için vatandaşın her türlü sorununa sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktık. Geçen yıldan bu yana Adıyaman’da işsizlik oranı yüzde 50 artmış. Tarım ithalata mahkum edilmiş. Tarımsal üretim çökmüş, tütünde yerli üretim düşmüş ve sürekli tütün ithal eden bir ülke olmuşuz. Her gün yeni bir kararname ile pirince, bulgura, bakliyata, tütüne sıfır gümrük vergisi, vergisiz ithalatı teşvik eden bir düzen kurulmuş ve bütün bunlara karşı biz mücadele ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Bülent Tezcan’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

=======================

AK PARTİ\'NİN DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI



DİYARBAKIR\'da AK Parti belediye başkan adayları, AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala\'nın da katıldığı programla açıklandı. Toplantıda konuşan Ala, \"Eski Türkiye\'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye\'ye armağan ettik\" dedi.

31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti\'nin Diyarbakır\'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala, Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, 17 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partilinin katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu\'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti adayı Cumali Atilla, ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Atilla, terörü kutsamadığı sürece herkesin düşüncesine saygı duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Gece gündüz demeden, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Yıllardır ideolojik belediyecilik anlayışıyla yönetilen, hemşerilerimize ve şehrimize bir arpa boyu yol aldırmayan siyasi zihniyetten şehrimizi ve hemşerilerimizi insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla kurtaracağız. AK Parti hükümetlerimiz döneminde şehrimize birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen ne yazık ki göreve başladığımızda metropol bir şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklı mega köye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştü. Yıllardır en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakılan şehrimiz ve hemşerilerimize 2 yıl gibi kısa bir sürede her alanda belediyecilik hizmetlerimizi sunduk. Hizmetlerimizi \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' felsefesiyle, \'Halka hizmet, hakka hizmettir\' inancıyla, \'İşimiz gücümüz Diyarbakır\' diyerek aşkla ve şevkle yerine getirdik. Şehrimizde yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için adayım. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece herkesin siyasi düşüncesine, felsefi inancına ve dünya görüşüne saygı gösterdik. Son 2 yılda bizden önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan gerçekleştirerek hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Yani milletin parasını millete harcadık. Bundan sonra da merkezinde insan olan hizmet belediyeciliğimizi gönül belediyeciliğimizle pekiştirerek yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz.\"

\'ANA DİLLERİNDE BIRAKIN KONUŞMAYI, AĞLAMALARI BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİ\'

AK Parti\'li Efkan Ala ise Türkiye\'nin 2002\'den beri siyasette çok önemli mesafe kat ettiğini belirterek, AK Parti olarak siyasette reforma yaptıklarını söyledi. Ala, \"Her şeyin yasak olduğu eski Türkiye\'de o günkü yöneticilerin söylediği gibi, yasaklı Türkiye\'de herkes söz söylerdi ama son sözü bir kamu görevlisi söylerdi. Herkes ona dikkat kesilirdi. Acaba o ne diyecek? Biz hep reform yaptık siyasette. Peki, şimdi kim söylüyor son sözü? Şimdi herkes konuşuyor ama son sözü milletin seçtiği Cumhurbaşkanı söylüyor. Herkes onun ağzına bakıyor ki acaba ne söyleyecek. İşte Türkiye\'yi vesayetten kurtarıp bu noktalara getirmenin neticesidir bu. Eski Türkiye\'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye\'ye armağan ettik. Türkiye daha güçlü oldu. Türkiye ekonomisini 3 kat büyüttü. Bu reformlarla Türkiye vatandaşıyla devletini barıştırdı\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efkan Ala, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Cumali Attila ile Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz, Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan, Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe, Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu, Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen, Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu, Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale, Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz, Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı, Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın, Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek, Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir, Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca ve Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş\'ı tanıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Tanıtım toplantısına katılanlar

- Efkan Ala ve beraberindekilerin salona gelişi

- İstiklal Marşı

- Toplantıya katılanlardan detay

- Cumali Atilla\'nın konuşması

- Efkan Ala\'nın konuşması

- Adayların tanıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)

==========================

CHP\'Lİ AĞBABA: GAZETECİLİK YAPMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ZOR



CHP Malatya İl teşkilatı tarafından, \'Uğur Mumcu\'yu anıyoruz\' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gazetecilik yapmanın son dönemlerde her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Uğur Mumcu\'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Gazeteci Yazar İsmail Saymaz, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Ülke genelindeki ve Malatya\'daki milletvekillerinin akrabalarının üst noktalara geldiğini ileri süren ve gazetecilik yapmanın her zamankinden daha zor olduğunu belirten Ağbaba, \"İşsiz bırakılmakla, cezaevlerine atılmakla ve yok edilmekle karşı karşıyalar. Bir faili meçhuller, bir de faili meşhurlar var. Türkiye maalesef her gün yeni bir olayla karşı karşıya kalmaktadır. Bir taraftan basın susturulmak isteniyor, diğer taraftan bazı yandaşlarda özgür medyaya saldırmaya devam ediyor. Türkiye\'de bir elin parmakları kadar muhalif yayın yapan gazete kalmış durumda. Türkiye\'ye gerçek anlamda demokrasi gelecekse, faili meçhullerin ortaya çıkartılması gerekiliyor. Türkiye\'de maalesef bazılarının cezaevlerine, bazı akademisyenlerin üniversite dışına atıldığını görüyoruz, bir de yükselenlere bakın? \'Bal tutan parmağını yalar\' düzenini yaşıyoruz. Buna bir isim vermek gerekirse AK Parti aile Cumhuriyeti diyebiliriz. Şu anda baktığımız zaman Türkiye akraba cumhuriyetine çevrilmiş durumda. Malatya için de söylüyorum, bakın \'fakire fukaraya ayrım yapmadığını\' söyleyen AK Parti onları işe almıyor. Malatya\'da AK Parti milletvekillerinin yakınlarının tamamı ya özel kalemde devlet memuru olarak yerleştirilmiş, ya rektör ya da devletin üst kademelerinde bürokrat, memur olmuştur\" dedi.

MUMCU: DELİLLER SÜPÜRÜLDÜ

Babasının ölümünü değerlendiren Uğur Mumcu\'nun kızı Özge Mumcu Aybars ise şunları söyledi:

\"Babamın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti, dile kolay çeyrek asır. Bu insanlar daha iyi bir Türkiye için hayatlarını kaybettiler. Biz yakınlar peki ne yaptık? Aslında biz tek başımıza kaldık. Bütün kalabalıkların arkasında dava süreçleri ile tek başımıza kaldık. Hrant Dink davası devam ediyor, Umut davası 1993\'de değil, 1999 yılında açıldı. Babamın ölümünde, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel\'in önünden deliller süpürüldü. Olay yeri inceleme babamın cinayetinden sonra oluşturuldu. Sistematik bir faili meçhul ülkesinden bahsediyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum Ocak ayında birçok cinayetler işlendi. Metin Göktepe, Hrant Dink, Gaffar Okan, Uğru Mumcu, Muammer Aksoy öldürüldü. 1 Şubat\'ta ise Adli İpekçi. Hepsinin aralarında onlarca yıllar var. Ocak ayı gazeteciler için aslında bir yas ayı. Tabi diğer cinayetlerde bizim yasımız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Katılanlardan detaylar

- Ağbaba\'nın konuşması

- Mumcunun açıklamaları

- Saymaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

============================

Uludağ\'dan dönmek için 2 bin kişi teleferik kuyruğuna girdi

Kış turizminin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’a hafta sonu gezmeye gelen günübirlikçiler geri dönmek için Teleferiğe akın etti, metrelerce kuyruk oluştu. Yaklaşık 2 bin kişinin sıraya girdiği teleferik kuyruğu istasyona sığmayınca tatilcilerin teleferik sırası 2. Oteller bölgesinde bulunan otelin önüne kadar uzandı.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması sonucu vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Günübirlik Uludağ’a çıkan tatilciler geri dönmek için teleferik istasyonuna akın etti, metrelerce kuyruk oluştu. İstasyona sığmayıp dışarıya çıkan yaklaşık 2 bin tatilci 2. Oteller bölgesinde bulunan otellerin önüne kadar kuyruk oluşturdu. Uludağ’da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Uludağ\'da kar üzerinde sıraya giren vatandaşlar

- İstasyon içerisinde kuyruk sıraya girenler

- Vatandaşlar ile röportajlar

- Vatandaşların biletlerini okutması

- Teleferik geliş ve gidiş görüntüsü

- Vatandaşların teleferiğe binmesi, inmesi detay

Süre:4:56 Boyut: 552 MB

Haber -Kamera : Serkan AKKUŞ BURSA/(DHA)