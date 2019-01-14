DHA YURT BÜLTENİ-16

Ablasını öldüren babasının yerine suçu üstlendi: Baba tutuklandı, oğlu serbest (EK)

1)BABA İTİRAF ETTİ VE TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, ablası Suzan Keleş\'i (28) öldürdüğü iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan Sinan G.\'nin çelişkili ifadeleri üzerine babası Ali Osman G.(65), Suzan Keleş\'in eşi Cafer K., annesi Asiye G., ablası Sultan U., ablasının eşi Hikmet U.\'nun ifadeleri alındı. Asiye G., Sultan U. ve tanık B.G. ifadeleri alınarak savcının talimatı ile serbest bırakıldı. Sinan G., Ali Osman G., Hikmet U. ve Cafer K. ise adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan Hikmet U. ve Cafer K. serbest bırakılırken, cinayeti üstlenmeye çalıştığı anlaşılan Sinan G., adli kontrolle serbest bırakıldı. Baba Ali Osman G. ise tutuklandı.

BORÇLARI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Ali Osman G.\'nin kızının borçlarını ödediğini, ancak yeni borçları nedeniyle tartıştığını, bu nedenle çıkan tartışma sonucu kızını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olayın ardından ise Sinan G.\'nin tabancayı alarak adliyeye gidip suçu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Mesut IŞIK-GEBZE/DHA

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2)SOMA\'DA ÖLEN MADENCİ EVİNİN ÖNÜNDEN SON YOLCLUĞUNA UĞURLANDI

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki, bir özel maden şirketine ait kömür ocağında, kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesiyle yaşamını yitiren işçi 45 yaşındaki Emin Karaçam\'ın cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak\'a gönderildi.Soma\'nın Eynez Mevkisi\'nde faaliyet gösteren bir kömür ocağında (İmbat Madencilik), dün (pazar) saat 10.00 sıralarında kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşen işçilerden Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. Yaralanan 2 işçi Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden durumu ağır olan, evli ve üç çocuk babası Karaçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karaçam\'ın İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki yapılan otopsinin ardından bugün öğlende yakınları tarafından alınan cenazesi, Soma\'da Atatürk Mahallesi Kültür sokak\'taki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Karaçam için hellalik alındı. Ardından Soma Müftüsü Sıddık Durmuş tarafından dua okundu. Soma\'daki kömür ocağı faicalarında ölen madenciler için de dua edildi. Ardından Karaçam için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, AK Partili Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, faicanın yaşandığı maden şirketinin genel koordinatörü Gökalp Büyükyıldız ve üst düzey yöneticiler, Maden-İş Sendikası Soma 1, 2, 3 ve 4 Nolu Şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Karaçam\'ın büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat Karaçam, ağabeyi Cemil Karaçam, diğer yakınları ve ve mesai arkadaşları katıldı. Karaçam\'ın ikiz çocukları

6 yaşındaki Mustafa Karaçam ve Berat Karaçam ise cenazeye getirilmedi. Karaçam\'ın eşi Esma Karaçam cenaze namazının kılınmasını uzaktan gözyaşı dökerek izledi. Kılınan namazın ardından Karaçam\'ın cenazesi toprağa verilmek üzerere memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesi Çamköy Köyü\'ne gönderildi.Öte yandan aynı kazada yaralanan diğer madenci, evli ve bir çocuk babası Ramazan Cun ise kırılan bacağı alçıya alındıktan sonra taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen maden işçisi Emin Karaçam\'ın opağı

-Cenazenin evin önüne getirilmesi

-Helallik alınıp, dua edilmesi

-Cenaze namazına katılanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Karaçam\'ın naaşının memleketine göndearilmek üzere tekrar cenaze aracına taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Şevket YILMAZ - Kamera: Erdinç ALKAN / SOMA (Manisa), (DHA)

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3)CANBOLU DERESİ TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ İLE EV VE AHIRLAR SULAR ALTINDA KALDI



Görüntü Dökümü

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Karacabey\'de sel suları Röportajları

-Sel sularından etkilenen evler

-Su basan evler

-Evylerdeki zarar gören eşyalar

-Röp

-Sel bölgesinde çalışan ekipler

-Sel basan da ve evlerden

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -

BOYUT: 231MB

SÜRE:4,32

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4)GÖL MANZARALI KAYAK MERKEZİ SALDA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi havadan görüntülendi.

Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü manzaralı, çam ormanlarının arasındaki 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi\'nde sezon açılışı dün kent protokolünün katılımıyla yapıldı. Yeşilova merkezine 15, Burdur\'a 77, Antalya\'ya 136 ve Denizli\'ye 90 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi\'nin güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

Göl manzarası eşliğinde, çam ağaçları arasında kayak yapanların yer aldığı görüntülerde eşsiz güzellikle manzaralar ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Sosyal tesisler

- Salda Gölü manzarası

- Pistler

- Kayan sporcular

(Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)SOĞUKTA ÜŞÜYEN KÖPEĞİ BATTANİYE İLE ISITTILAR

KAYSERİ\'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi\'nde kaldırımda uyuyan köpek, çevredeki esnafların dikkatini çekti. Esnafar, köpek için kaldırımda otomobil lastiği ve kilimlerle yer yaptı. Burada uyuyan köpeğin üstü de iş yeri sahipleri tarafından battaniye ile örtüldü. Battaniye altında uyuyan ve sadece başı görünen köpek çevredekilerin de dikkatini çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Battaniye örtülü, uyuyan sokak köpeğinden görüntüler

- Detaylar

Süre: 1.26 Boyut: 162 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA

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6)FETÖ\'DEN ARANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.U., jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen N.U.\'nın Sağırin Mahallesi\'nde saklandığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.U.\'nun yakalanması amacıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği belirtilen N.U. saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan N.U: sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- N.U.\'nun adliyeye getirilmesi

67 MB /// 00.36\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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7)KENDİSİNİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASTI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kemal Ş. (45), tek başına yaşadığı evde doğal gaz borusuna atkıyla asılı halde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kemal Ş.\'nin yaklaşık 20 gün önce intihar ettiği belirtildi.

Olay, Derince\'nin İbni Sina Mahallesi\'ndeki Yenikapı Sokağı üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 2 aydır Kemal Ş.\'den haber alamayan babası Vahit Ş., oğlunun hayatından endişe ederek yalnız yaşadığı evi kontrol etmek istedi. Vahit Ş. uzun süre kapının açılmaması üzerine, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Oğlunu doğal gaz borusuna atkıyla asılı halde bulan baba, durumu polis ve 112 Acil ekibine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal Ş.\'nin öldüğünü belirledi. Yaklaşık 20 gün önce intihar ettiği değerlendirilen Kemal Ş.\'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Kemal Ş.\'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Detaylar

-Evin etrafında bulunan polis ekipleri

-Eve girip inceleme yapan sağlık ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)

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8)HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

DİYARBAKIR\'da hareket halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece Güvendere Mahallesi\'nde meydana geldi. Üç Kuyular 1\'inci caddede ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Aracını durdurduktan sonra inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Alev alev yanan otomobil

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Gökyüzündeki duman bulutu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 134 MB