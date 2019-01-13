DHA YURT BÜLTENİ-16

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye\'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay\'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, İskenderun Garı\'ndan tırlara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı askeri araçların görüntüsü

SÜRE:02\'44\" BOYUT:343 MB

Haber-Kamera:Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,Hatay,(DHA)

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Kendisini dövdüğünü iddia ettiği nişanlısını öldürdü



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Ceyda Malay (25), kendisini dövdüğünü iddia ettiği nişanlısı Gökhan Evinç\'i (28), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Malay, Evinç\'in sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi 326. Sokak\'ta meydana geldi. Ceyda Malay ile evlerine gelen nişanlısı Gökhan Evinç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kendisine şiddet uyguladığını öne süren Ceyda Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç\'e 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Evinç, kanlar içinde yere yığıldı. Ceyda Malay, olayın ardından polisi arayarak kendisine daha önce de sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü Gökhan Evinç\'i öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, kolu kopan, göğsüne saçma isabet eden Gökhan Evinç\'in yaşamını yitirdiği saptadı. Evinç\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Gözaltına alınan Ceyda Malay ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Malay\'ın, ifadesinin ardından, Edremit Adliyesi\'ne sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın yaşandığı binadan detay

İlçe Emniyet, hastane ve adliye detay görüntüler

Gökhan Evinç foto

Ceyda Malay foto

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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AK Parti\'nin Zonguldak belediye başkan adayları tanıtıldı

ZONGULDAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir\'in katılımıyla yerel seçimlerde Zonguldak\'ta aday gösterilen belediye başkanları tanıtıldı.

AK Parti Zonguldak Teşkilatı tarafından Site Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, belediye başkan adayları ve partililer katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye\'nin zor zamanlar atlattığını söyledi. Milletin desteğiyle bugünlere gelebildiklerini ifade eden Kandemir, \"15 Temmuz\'da insanlarımız \'Bu çınarı yıktırmayız, Tayyip Erdoğan\'ı yedirmeyiz\' dedi ve çok şükür bugünlerdeyiz. Her defasında bu millet gereken dersi verdi. Bir taraftan ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla cumhurun ittifakı, bir tarafta terör örgülerinden beslenen şer güçler. Zonguldak inanıyorum ki 31 Mart\'ta çok iyi bir ders verecek. Bugün bu salonda bu heyecanı gördüm. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Belediyecilik bizim işimiz, Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir belediyecilik var. 1994\'te suyun akmadığı çöplerin kalmadığı, hava kirliğinden nefes alamayan bir kent vardı. Sırtımızı sadece millete yaslandıysanız evvelallah İstanbul\'da olduğu gibi bir çok yerde başarı kazanabiliriz. Biz milletin partisiyiz. AK Parti bizim değil, teşkilatların değil milletin partisi. Umudun hareketi AK Parti, bu bayrağını Zonguldak\'ta dalgalandırsın. Zonguldak emeğin başkentiyle genciyle yaşlısıyla mücadele verecek\" dedi.

Konuşmaların ardından Kandemir, AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı olarak belirlenen Selim Alan ve diğer belediye başkan adaylarını tanıttı.

Görüntü Dökümü

-Toplantıdan detaylar

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Erkan Kandemir\'in konuşması

-Adayların tanıtılması

Süre: (5.19) Boyut: (596 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Yüksekova\'da tipide mahsur kalan 30 vatandaş kurtarıldı

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde hasta ziyaretinden dönen 9 araçta mahsur kalan 30 kişi, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı Köyü\'nde hasta ziyaretine giden 9 araçtaki 30 kişi, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Köy yolundaki kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer bir metreyi aşması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.Kurtarılan vatandaşlar, araçlarıyla ilçeye ulaştı.

Hasta ziyaretinde dödükten sonra köy yoluhda tipiye yakalandıklarını belirten Nazmi Özdemir,\" Tipi nedeniyle yolda kar kalınlığı bir metreyi aşınca mahsur kaldık. Hasta ziyaretinden dönüyorduk. Durumu yetkililere bildirdik. Allah onlardan razı olsun. Yolu açarak bizleri kurtardılar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tipiden dolayı yolda kalan araçlar

-Kara saplanan araçlar

-Araçlarını karda çıkartmaya çalışan sürücüler

-Tipiden dolayı araçlarından çıkamayan vatandaşlar

-Karla mücadele ekiplerinin çalışması

-Sürücülerle röportajlar

Genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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DEVE GÜREŞTİRİCİSİ ANNE VE KIZ, GÜREŞLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, toplam 60 çift deve güreştirildi. Güreşlerde, deve güreştiricisi Seniha Yüksel (75) ve kızı Habibe Yüksel (45), ilgi odağı oldu.

Bayramiç’te Çamlık mevkiindeki deve güreşi arenasında bugün yapılan güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 60 çift deve getirildi. Bayramiç Deveciler Derneği ve Bayramiç Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği güreşleri, yaklaşık 6 bin kişi izledi. İlçenin Kutluoba köyünde yaşayan deve güreştiricisi Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel, arenada izleyicilerden ilgi gördü.

Afacan-1, Afacan- 2 ve Afacan-3 isminde develeri bulunan anne ve kızı, güreşler başlamadan önce, cazgır tarafından arenaya davet edilerek, izleyicilere alkışlatıldı. Anne ve kızı, Afacan-1 isimli develerini güreştirirken, izleyiciler tarafından sık sık alkışlandı. Develeri Afacan-1, Dikili\'den getirilen Suat 2 isimli deveye yenilirken, Seniha Yüksel\'i AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız teselli etti. Anne ve kızı seyircilerin yoğun talebi üzerine develeriyle birlikte arenayı gezerek, seyircileri selamladı.

Deve güreşlerini izleyenler arasında Bayramiç Belediye Başkanı AK Parti\'li Sadettin Arslan, Çan Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da yer aldı.

Deve güreştiricisi anne Seniha ve kızı Habibe Yüksel’e, bu kültüre verdikleri katkıdan dolayı Bayramiç Belediye Başkanı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Deve güreşinden genel görüntü

Develerin güreşmesinden görüntü

Habibe Yüksel\'in seyircileri selamlamasından görüntü

Anne kızın develerini güreştirirken görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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