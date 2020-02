DHA YURT BÜLTENİ -16

Komşunun kapısına satırla saldırdı, apartmanda terör estirdi

Kayseri\'de iddiaya göre komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.\'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri\'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi uzun yol şoförü olan C. K. komşuları ile hakkında konuşulduğu gerekçesi ile tartıştı. Tartışmadan sonra bina sakinleri C. K.\'nin binadan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkartılmak istendiği duyan C., bazı komşuları sözlü olarak tartıştı. Yaşanan olay karakolda son buldu. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aralık ayının başında yaşanan olayda ise C. K., komşusunu kızını iddiaya göre darp etti. Çocukları darp edilen aile can güvenliklerini sağlamak için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık\'ta Rumen uyruklu kadın, bir üst kattaki ailenin yaşadığı evine çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan Rumen uyruklu kadının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., \" Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim mi ölmemiz gerekiyor\" dedi.

Taş attıkları araçtaki 300 bin lirayı çalan 2 şüpheli yakalandı

Mersin\'in Tarsus ilçesinde bankadan para çeken iş insanı Y.Ö.\'nün aracına taş atarak 300 bin lirasını çalan şüpheliler yakalandı. Soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 28 Aralık\'ta Tarsus ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Y.Ö. bankadan 300 bin lira para çekip aracına bindi. Parayı yan koltuğun üzerine koyan Y.Ö.\'nün hareket ettiğini gören şüphelilerden biri araca taş attı. Aşağı inen Y.Ö. taşın nereden geldiğini anlamak için etrafa baktı, bu sırada şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan kişiyi işaret etti. Bunun üzerine Y.Ö. taşı atan kişiye bakarken diğer şüpheli S.Ç. (19) yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde bulunan paraları aldı. Şüpheli S.Ç.’nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinde koşmaya başladı. S.Ç. kalabalıkta kayıplara karıştı.

Olayın andından polis, güvenlik kameralarını ve araçtaki parmak izini araştırarak F.A ve S.Ç.\'yi Adana\'nın Seyhan ilçesinde olduğunu saptadı. S.Ç.\'nin evine baskın yapan polis şüpheliyi balkondan atlayarak kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyete götürülen S.Ç. ise, olayı tek başına gerçekleştirğini parayı da harcadığını söylediği öğrenildi.

Polis firari zanlı F.A.\'yı yakalamaya çalışıyor.

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu

Gaziantep\'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye giden Kaya O., evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak\'ı tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü Kepenek Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Kaya O. ve Sema Özbudak anlaşamadıkları gerekçesi ile 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğunun velayetini anneye verdi. Sema Özbudak, çocukları ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak\'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti ancak Bülent Özbudak\'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya O., yanındaki tabanca ile Bülent Özbudak\'ın ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Bülent Özbudak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bülent Özbudak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya O.\'nun konuşma sırasında belindeki tabancayı çıkararak Bülent Özbudak\'a ateş etmesi yer aldı.

Polis, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan Kaya O.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Leğenle kayan çocuğun kalçasına dal parçası saplandı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, karda plastik leğenle kayarken kalçasına dal parçası saplanan Öztürk D. (11) yaralandı.

Olay, İnegöl\'e bağlı Tuzla Mahallesi\'nde meydana geldi. Öztürk D. evden aldığı leğenle karda kaymaya başladı. Bu sırada, kar altında bulunan ağaç dalı, Öztürk D.\'nin kalçasına saplandı. Çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Öztürk D.\'nin, kalçasına saplı dal parçasının operasyonla alınacağı bildirildi.

Manisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulamasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek aldıkları ürünleri taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nun hayata geçirdiği, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Yeni yılın ilk gününde Manisa\'da marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları dikkati çekti. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün \"Poşet ister misiniz\" diye sorarak müşterilerini kasada karşıladı.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI BEĞENDİ

Alışveriş yapan ve 25 kuruş karşılığında poşet alan Hülya Günaydın, \"Bu uygulamayı beğendim. Az önce 25 kuruş vererek bir poşet aldım. Bence güzel bir uygulama. Günlük hayatımda da bez poşet kullanan birisiyim. Önceden fazla kullanıldığını ve israf olduğunu düşünüyordum. Uygulama gayet başarılı\" dedi. Oğuz Çavuş da \"Poşetlerin paralı olması güzel. Doğaya verdiği zarardan dolayı ve insanların artık bilinçli kullanacak olması memnun edici\" diye konuştu. Doğa için güzel ancak tüketiciler için çok fazla iyi olmadığını söyleyen Murat Güney ise \"Az önce alışveriş yaptık ve poşete 25 kuruş verdik. Ancak, toplu alışverişlerde daha fazla poşet parası ödemek zorunda kalacağız\" diye konuştu.

Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yol açtı

Eskişehir\'de apartmanın 4\'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun G. (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Tayfun G. de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Hayriye Mahallesi Yurt Sokak\'taki apartmanın 4\'üncü katında oturan Tayfun G.\'nin evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan G., evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Taygun G.\'de itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen kişinin psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ücretli poşet uygulaması Uşak\'ta destek gördü

Uşak\'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Uşak\'ta bazı marketlerin duvarlarına \'1 Ocak itibariyle poşetler ücretlidir\' duyurusu asılırken, yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazıları da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün müşterilere kasada \"Poşet ister misiniz\" diye sordu.

MARKETLER UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamanın ilk günü olması sebebiyle müşterilerden tepki aldıklarını ifade eden market sorumlusu Aykut Ay (30), \"Bir süre müşterilerimizin serzenişi olacaktır. Devletimiz tarafından uygulanan projeye zorunlu olduğu için bizler de ücretli satmak zorundayız\" dedi. Uygulamanın faydalı olduğunu ifade eden Ay, \"Çevre ve doğa için çok önemli, faydalı bir uygulama. Kendi sağlımız için, çocuklarımız için de çok faydalı. Müşterilerimiz zaten bez torba ya da pazar arabası ile geliyorlar. Şu an için bir problemimiz yok\" dedi.

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Uşak merkezli 2 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün \'mahrem askeri yapılanması\'na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray\'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 6 eski askeri lise öğrencisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber: Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)-