DHA YURT BÜLTENİ -16

Tunceli\'de teröristlerin, mağaradaki görüntüleri ortaya çıktı (3)

VALİLİK: TÜM TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Mağaraya 13 Aralık\'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, \"Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.\"



TUNCELİ (DHA)

Annesinin alevler nedeniyle ulaşamadığı Yağız Efe, yangında yaşamını yitirdi

TOKAT’ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Yağız Efe Süsoy(3) yanarak hayatını kaybetti. İçerideki bir oğlunu dışarı çıkarmayı başaran, ancak Yağız Efe\'ye alevler nedeniyle ulaşamamanın şokunu yaşayan anne Zeynep Süsoy hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kale Ardı Derbent Mahallesinde, Serdar Süsoy’a ait iki katlı evin en üst katında başladı. Anne Zeynep Süsoy, sobada yakmak amacıyla odun kırmak için evin önüne çıktı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple içeriden alevler yükseldi. Ailenin 3 çocuğundan ikisi olan Yağız Efe Süsoy (3) ve Kaan Süsoy (7) evin içindeyken başlayan yangını gören Zeynep Süsoy hemen eve koştu. Anne Süsoy oğullarından Kaan\'ı alarak dışarıya çıktı. Tekrar eve dönüp başka bir odada olan Yağız Efe’yi de kurtarmak isteyen Zeynep Süsoy, alevlerin evi kaplaması nedeniyle başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İkinci katta başlayan yangın, yandaki bir evinin çatısına da sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride bulunan Yağız Efe\'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Acı haberi alan anne Zeynep Süsoy evin önünde sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadın ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sırasında baba Serdar Süsoy ile büyük oğlu Oğuz\'un(15) dışarıda oldukları öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından minik Yağız Efe\'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılacak.

Kavgada üniversite öğrencisi bıçaklandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde gençler arasında yan bakma kavgasında Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sedat A.(19) bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi Sedat A.(19), arkadaşı Enes K.(20) ile birlikte okuldan çıktıktan sonra Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esatbey caddesi üzerindeki kaldırımdan üzerinden yürümeye başladı. Kaldırım üzerinde yürüyen iki gence, tanımadıkları iki şahıs tarafından laf atıldı. Yan baktığını iddia eden bir şahıs, iki gencin üzerine yürüdü. Üniversiteli gençler, bakmadıklarını söyleseler de saldırıya uğradılar. 2 şahıs tarafından darp edilen gençler, zorlukla kurtuldular. Kavga sırasında şahıslardan biri belindeki bıçakla Sedat A.’yı kolundan yaraladı. Kavganın ardından kolundan yaralanarak kanlar içinde kalan genç, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kavganın ardından genci bıçaklayan şahıslar, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştılar. Bıçaklayan şahıs A.I. ekiplerce aranıyor.

Kavga anı ve şüphelilerin olaydan sonra rahat şekilde yürüyerek kapılara karışmaları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Arama çalışmaları yeniden başladı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü\'nde kaybolan Zekeriya Özen’in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.

Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü\'nde oturan Zekeriya Özen (60) geçtiğimiz yıl 26 Nisan tarihinde ormanlık alanda kaybolduğu tahmin edilen Özen için arama çalışmalarına yeniden başlandı.Arama çalışmalarına Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma ekipleri ile köyde yaşayan vatandaşlar katıldı. Arama çalışmalarında ayrıca Bomba ve Kadavra isimli iz takip köpekleri yer aldı.

Evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen geçtiğimiz yıl 1 aylık yapılan arama çalışmalarının ardından bulunamamıştı.

Zolan\'dan MHP\'ye teşekkür ziyareti

DENİZLİ\'de AK Parti\'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Osman Zolan, partisinin, 31 Mart\'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri\'nde ittifak yapma kararı aldığı MHP\'nin Denizli İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Zolan\'a AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.

Ziyarete giden AK Partili Osman Zolan ve Ramazan Filiz\'i, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Ziya Gökalp, MHP\'nin Denizli\'de önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği, daha sonra geri çektiği Ebru Leman Kalkan kapıda karşıladı. MHP\'nin Denizli ilçe başkan adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye\'nin birliği, dirliği, bekası anlamında bir Cumhur İttifakı\'nın söz konusu olduğunu hatırlattı. 24 Haziran\'da AK Parti ve MHP\'nin kurumsal kimliğiyle seçime girdiğini ve başarıya ulaştığını belirten Birtürk, genel seçimde olduğu gibi yerelde de beraber yürüneceğine dikkati çekip, \"Bu çerçevede Denizli\'de, MHP olarak sadece AK Parti adayımız, mevcut Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan kardeşimizi destekleme kararı çıkmıştır. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Geriye kalan 19 ilçede de görüşmeler sürüyor. Biz de el birliğiyle, gönül birliğiyle bu seçimden de zaferle çıkarız diye düşünüyoruz\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, adaylığı MHP tarafından açıklanmış olan, ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Ebru Leman Kalkan\'a teşekkür edip, \"Mesele milletir, devlettir, ülkemizdir. İnşallah o noktada bir ve beraber koşmaya devam edeceğiz. Sen, ben olmadan hep beraber, kol kola gireceğiz. Gerçekten Denizli, büyük bir köyden, büyük bir şehir haline geldi. Birçok ihtiyacı karşıladık. Sadece şehrin merkezinde değil, tüm ilçe, belde ve köylerde dokunulmadık yer bırakmadık. Yine aynı anlayışla, aynı düşünceyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber olmak, sizlerin kardeşliği, sizin vereceğiniz güç, beraber koşmamız bizim için çok kıymetlidir. Onu da bilmenizi arzu ediyorum. En önemli destek olarak görüyorum. İnşallah buradan çıkacak sonuç sonrasında 5 yıl boyunca yine yürüyüşümüz daim olsun, beraber olsun. Kazanan Denizli olsun\" diye konuştu.

PKK propagandacısı Suriyeli tutuklandı

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü hakkında propaganda yapan Suriye uyruklu İbrahim A. tutuklandı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olma, sosyal paylaşım sitelerinde propaganda yapma ve düğünlerde örgüt şarkıları seslendirme suçlarından aranan Suriye uyruklu İbrahim A.\'yı evinde yakaladı. Sabaha karşı \'şok\' baskında gözaltına alınan İbrahim A.\'nın evinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve 3 flaş disk ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan İbrahim A., tutuklanarak cezaevine kondu.

Bakan Kurum: Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \'Şanlıurfa İl Değerlendirme Toplantısı\'nda, \"Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 yapı var. Bu yapıların hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu tehlikeyi bitirmek adına yine belediye rezerv alan tahsisi yapacağız, bu rezerv alanda geliştirilecek proje ile 132 yapının dönüşümünü sağlamış olacağız\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Kurum, GAP Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde, bakanlığının \'Şanlıurfa İl Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ile kurum amirleri ve bürokratlar da yer aldı. Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kentin çok genç nüfusa sahip olduğunu dile getiren Bakan Kurum, bölgenin potansiyelini yükseltecek tarım, sanayi ve turizmin daha fazla geliştirilmesine yönelik yeni plan ile uygulamaları faaliyete geçireceklerini söyledi. Kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla yakından ilgilendiklerini kaydeden Kurum, \"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. İllerimizde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kararlarımızı da hızlı bir şekilde valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile faaliyete geçiriyoruz\" diye konuştu.

\'270 BİN METREKARE ALANIN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATACAĞIZ\'

Bakan Kurum, aldıkları kararlar içinde millet bahçesi ile kentsel dönüşüm ve altyapı konularının da yer aldığını söyledi. Yeşildirek Mahallesi\'ndeki kentsel dönüşüm projesini bitirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, \"Yaklaşık 270 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşecek bu dönüşüm. İlk etapta biz 60 bin metrekare alanda bölgenin kültürüne, mimarisine uygun yaklaşık 590 konut üreteceğiz ve bu konutları da buradaki hak sahipleriyle anlaşma sureti üzerinden buradaki dönüşümün etaplarını başlatmış olacağız ve çok kısa zamanda bu 270 bin alanın da dönüşümünü Büyükşehir Belediyesi ile başlatmış olacağız\" dedi.

Viranşehir\'deki 83 konutun akıbetini de açıklayan Bakan Kurum, \"Viranşehir Eyüp Nebi Belediyesi\'nde 83 konut üretmiştik. Bu konutları hem turizm amaçlı hem hak sahiplerinin dönüşümünde kullanmak için Büyükşehir Belediyesi\'ne veriyoruz. Buradaki cami çevresinde, külliye düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi bakanlığımız ile yapacak\" diye konuştu.

\'BU YAPILARDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA\'

Şanlıurfa için önemli kararlar aldıklarını ve bunları hayatta geçirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

\"Eyyübiye\'de Yenice Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm alanlarından 390 konut 35 dükkandan oluşan projeyi TOKİ eliyle yapıyor olacağız ve inşallah çok yakın zamanda hak sahiplerine bölgenin mimarisine uygun projeleri teslim etmiş olacağız. Yine Siverek Kalesi içinde riskli gördüğümüz 132 adet yapı var. Bu yapıların hem can hem mal güvenliği tehlike altında. Bu tehlikeyi bitirmek adına yine belediye rezerv alan tahsisi yapacağız, bu rezerv alanda geliştirilecek proje ile 132 yapının dönüşümünü sağlamış olacağız. Bakanlık olarak hem maddi hem teknik destek vereceğiz. Kısa zamanda buranın da dönüşümü gerçekleşmiş olacak. Harran- Akçakale, Halfeti- Bozova İçme Suyu Hattı\'nın yeniden yapılması için İller Bankası ve ŞUSKİ proje yürütüyor. Bu hattın bir kısmı asbest borulardan oluşuyor. Bu hattın yenilenmesi 2019 yılında projeye başlanıp ihalesi gerçekleşiyor olacak. İller Bankası aracılığı ile Viranşehir Atık Su Arıtma Tesisi, Suruç Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Tesisi, Birecik Kanalizasyon Arıtma Tesisi inşaatları için 62 milyon euroluk yurt dışı ve iller bankasından sağlanan kredi ile 2019 yılı içine inşaatlarına başlayacak. Bu ilçelerdeki hem atık su arıtma tesisi hem içme suyu hem de kanalizasyon problemlerini halletmiş olacağız.\"

Bakan Kurum, \"Millet Bahçesi için de valilik ve büyükşehir belediye başkanlığımız yer tahsisi yapıp bakanlığımıza bildirecek. İnşallah şehrin merkezinde Şanlıurfa\'ya yakışır bir millet bahçesi yapmak için de projeleri başlatacağız\" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, beraberindeki heyetle birlikte kent merkezinde yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

