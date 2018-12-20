DHA YURT BÜLTENİ-16

Yargıtay, 5 kişinin öldüğü cezaevi aracındaki yangın davasında beraat kararını bozdu

KAYSERİ\'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında 7 yıl önce cezaevi nakil aracında çıkan ve 5 mahkumun ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili yargılanan 3 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından sanıkların \'Tali kusurlu\' olduğu gerekçesiyle bozuldu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde yeniden başlanılacak.

Olay, 16 Eylül 2011 günü saat 06.30’da Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sivas’ın Gürün ilçeleri arasındaki karayolunda 34 BL 2564 plakalı cezaevi aracı seyir halindeyken yaşandı. İddiaya göre, teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Bulundukları bölümün kilitli kapıları görevliler tarafından açılamayınca içerideki 5 mahkum alevler arasında kaldı. Mahkumlar feci şekilde can verirken, 10 asker de yaralandı. 2’si rütbeli 10 jandarmanın, mahkum taşıyan cezaevi aracına eskortluk yapan araçta bulundukları ve yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralandıkları belirtildi. Aracın sürücüsü, araç komutanı ve komutan yardımcısı hakkında 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMASI EKİM 2012\'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

1 Ekim 2012 tarihinde ilk duruşması görülen ve 970 gün süren davada karar 8 Aralık 2015’te verildi. Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘taksirle ölüme ve yaralama\' suçlarından yargılanan cezaevi aracının sürücüsü Cafer S., araç komutanı Astsubay İsmail B. ve araç komutan yardımcısı Astsubay Mustafa K.\'yı olayda asli kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi. Kararı, ölenlerin yakınları temyize taşıdı. Yargıtay 12\'inci Ceza Dairesi, 3 yıl sonra yerel mahkemenin kararını, 3 sanık hakkında verilen beraat kararlarını olayda ‘tali kusurlu’ oldukları gerekçesiyle bozdu. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

- Yanan araç

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Detaylar

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-

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Kemikleri bulunan maden işçisi için hüzünlü bekleyiş

AMASYA’da kömür ocağında kazı yapan işçilerin bulduğu iskeletin 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği 7 madencinin de kaybolduğu grizu faciasında ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu ihtimali madenci yakınlarını hüzünlü bir bekleyişe soktu. Bu patlamada ağabeyini kaybeden Muharrem Kaplan, acılarının 53 yıl sonra yeniden tazelendiğini belirterek “Şuanda toprak altından çıkmaları hüzünle beraber bir mezarımızın olacağı ümidi doğduö dedi.

Merzifon ilçesi Yeni Çeltek Kömür İşletmelerinde çalışan işçiler dün sabah yer altı maden sahasında kazı sırasında bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kömür madeninde kazı çalışması durduruldu, olay jandarma ekiplerine bildirildi. Maden sahasında yapılan incelemede bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA incelemesi yapılacak iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan maden ocağında 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılırken bu durum madencilerin yakınlarını da hüzünlü bir bekleyişe soktu. 1965 yılındaki grizu patlamasında ulaşılamayan 7 madenciden 3’ünün

Merzifon İlçesi Kayadüzü Köyü’nden olduğu belirtildi.

Ağabeyi Seyit Ali Kaplan’ı o yılki grizu patlamasında kaybeden Muharrem Kaplan (68) umutla ve hüzünle bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesini beklediklerini belirterek “Jandarma tarafından muhtarımla iletişime geçilmiş. Bizlerin DNA testi için kan örneği vermek üzere çağırılabileceğini söylemişler. Biz de hüzünlü bir şekilde bekliyoruz. Ağabeyim patlamada hayatını kaybettiğinde ben 15 yaşındaydım. O dönem cenazesine ulaşılamadı. Bu patlamada köyümüzden 5 kişi öldü. Bunlardan 2’sinin cenazesi bulundu 3’nün ise bulunamamıştı. Bunlardan biri de benim ağabeyimdi. O günden beri acısı yüreğimizde. Bu bekleyiş acımızın tazelenmesi oldu. Bu zamana kadar toprak altında kaldılar ruhları şad olsun. Şuanda toprak altından çıkmaları hüzünle beraber bir mezarımızın olacağı ümidi doğdu. Ağabeyim öldüğünde evliydi eşi hamileydi iki de çocuğu vardı. Yıllarca bu acı içinde yaşadık. Şimdi de acı içerisinde sonucu bekliyoruzö dedi.

Kayadüzü Köyü Muhtarı Yılmaz Katırcı ise bu zamana kadar maden kazalarında köylerinden 28 maden işçisinin öldüğünü söyleyerek “Köyümüzden çok maden şehidimiz var. Bizde 2009 yılında köyümüzde tam tepe mevkiinde onlar için bir Maden Şehitleri Anıtı oluşturduk. Buradaki rölyef ve kaidede 180 maden şehidimizin isimleri yazıyor. Ayrıca bir bölümde de fotoğrafları var. Yine temsili bir maden ocağı tüneli var. Onları anmaya yaşatmaya devam ediyoruz. Son olarak dün beni jandarmadan aradılar. Bir işçinin kemiklerinin bulunduğunu söylediler. Köyümüzde o dönem yaşayan 3 işçinin cenazesine ulaşılamamıştı. Bir ümit yakınları şuan bekleyiş içerisindeö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Maden ocağı işletmesi dışından detay

-Köyden detay

-Maden Şehitleri Anıtı\'ndan detay

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA)

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DİSK ve KESK\'ten ek zam ve asgari ücret açıklaması

İZMİR\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu tarafından, bütçe görüşmeleri, ek zam talebi ve asgari ücret ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Baran Ulaşoğlu, bütçe hazırlanırken patronların değil, işçi ve emekçilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği ile KESK İzmir Şubeler Platformu ortak basın açıklaması yaparak, 2019 bütçesi hazırlanırken çalışanların gözardı edilmemesini, asgari ücretin 2 bin 800 TL olması gerektiğini belirtti. Basın açıklamasına katılan sendika üyeleri ellerinde \'Asgari ücretten alınan vergiler kaldırılsın\', \'Enflasyon farkı kayıplarımız karşılansın, ek zam yapılsın\', \'Temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınsın\' yazılı dövizler taşıdı. DİSK ve KESK adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eşbaşkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, \"Sermaye için değil, halk için bütçe, insanca yaşayacak ücret\" istediklerini dile getirdi. Hülya Ulaşoğlu şunları söyledi:

\"2019 bütçesi hazırlanırken, halkın doğrudan ya da dolaylı olarak bütçenin yapılmasına, uygulanmasına ve denetlenmesine katılmasını ifade eden \'bütçe hakkı\' tamamen yok sayılmış, patronların talepleri dikkate alınarak, işçi ve emekçiler gözardı edilmiştir. Bütçe gelirlerinin önemli bir bölümü halktan, işçi ve emekçilerden toplanmasına rağmen bütçe harcamalarından en az payı işçi ve emekçiler almaktadır. Türkiye\'de asgari ücretle, hatta asgari ücretin altında bir ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca işçinin ücretleri artan enflasyon karşısında buharlaşmıştır. İktidar temsilcilerinin bütün çabalarına rağmen ekonomik krizin halkın günlük yaşamı üzerindeki yıkıcı etkileri giderek artmaktadır. İşçi ve emekçiler, yüksek enflasyon, artan faturalar nedeniyle ek zam talep etmekte ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınmasını istemektedir.\"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, \"Bugün bütçenin son günü, yani emekçiye değil ranta bütçenin son günü. Bugün yaşamış olduğumuz ekonomik krizde eğitime sağlığa ve gerçek adalete hiçbir bütçe ayrılmamıştır. Emeklilikte yaşa takılanlara, emeklilere, çalışanlara ve asgari ücretlilere herhangi bir bütçe ayrılmamıştır. Bugün aynı zamanda asgari ücretin üçüncü oturumu. Enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ülkede, DİSK\'in de önerisiyle, asgari ücretten vergi alınmamalı. Üzerine yüzde 40 enflasyon eklenerek asgari ücretin 2 bin 800 TL olması talebimiz hala devam etmektedir. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Memiş Sarı konuşma

-Basın açıklamasının okunması

-Eylemden genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN, İZMİR (DHA)

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Arkadaşlarını bıçaklayan 2 kız, gözaltına alındı

SİVAS\'ta iddiaya göre birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını çıkan kavgada bıçakla yaralayan 2 genç kız, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak\'ta meydana geldi. Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18) isimli kızlar sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. ve M.A., A.P.\'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.P., ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Y.K. ve M.A. ise kısa sürede yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin görüntüsü

-Adliyeye götürülüşleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Fare kabloyu kemirdi, cadde 2 gün elektriksiz kaldı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesindeki eğlence yerleri, restoran ve kafelerin bulunduğu caddede 2 gündür sıklıkla meydana gelen elektrik kesintisine, farenin ana hat kablosunu kemirmesinin neden olduğu ortaya çıktı.

Alanya\'nın eğlence yerleri, restoran ve kafelerin bulunduğu en işlek noktası olan Hükümet Caddesi\'nde, dün sabah saatlerinden bu yana sürekli meydana gelen elektrik kesintisi, esnafı ve kent sakinlerini isyan ettirdi. İhbar üzerine caddeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yeraltından dağıtımı yapılan ana kabloyu farenin kemirdiği tespit edildi. Yüksek gerilime kapılarak telef olan fareyi çıkaran ekipler, kabloyu da onararak, caddeye elektrik verilmesini sağladı.

Caddede restoran işleten Cihat Doğan, 2 gündür elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, \"Dün sabahtan bu yana sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve inceledi. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Caddeden görüntü

- Kablonun olduğu yerden görüntü

- Caddeden genel görüntü

- Farenin yediği yerde ekiplerin çalışma yapması

- RÖP: Cihan Doğan

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Mardin\'de sağanak; evleri ve tarım arazilerini su bastı

MARDİN\'de etkili olan olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Kızıltepe ilçesi Hatunlu Mahallesi\'nde ise mezarlığı su bastı.

Kentte sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. Zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde de birçok ev ve iş yerinde baskınlar yaşandı. Yüzlerce dönüm arazi, sel suları nedeniyle zarar gördü. 7 bin nüfuslu Gökçe Mahallesi sakinleri, her yağmur yağışı sonrası aynı tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi, altyapı eksikliğinden ve yetkililerin duyarsız kalmasından şikayet etti. Hatunlu Mahallesi\'nde ise mezarlık su altında kaldı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, şu ana kadar su baskınları ile ilgili 200’e yakın ihbar aldıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde, su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Sel Sularından görüntü

- Sular altında kalan yollar

- Sel suları altındaki tarla ve mezarlık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA

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Yola inen sığırcıklar sürücülere zor anlar yaşattı

ÇANAKKALE-İzmir karayolu, binlerce sığırcık kuşunun asfalta inmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yolu kapatan kuşları korna çalarak uzaklaştırmaya çalışan sürücülerin bu anları ise cep telefonuyla görüntülendi.

Çanakkale-İzmir Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında bugün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi. Ancak binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama karabulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan gitmedi. Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı.

Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki otomobilin sürücüsü Burak Kurnaz tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sığırcıklardan görüntü.

-Sığırcıkların yola inmesi ve sürücülerin beklemesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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