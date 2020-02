DHA YURT BÜLTENİ -16

HIRSIZ, KENDİSİNE MÜDAHALE EDEN YAŞLI KADINI KAPIYA SIKIŞTIRDI

KAYSERİ\'DE YAŞANAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Kayseri\'de inşaat malzemesi çalan hırsız, kendisine müdahale eden ev sahibesini önce duymamazlıktan geldi, ardından aracın kapısına sıkıştırarak darp etti. Yaşlı kadın,giden aracın açık kapısından çalınan malzemeleri geri alabilmek için koşturmaya çalıştı. İzleyenlere \'yok artık\' dedirten anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kayseri\'de bir evin bahçesinden inşaat malzemesi çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Yaşlı kadın kendisine aldırış etmeyen hırsızın, arabaya koyduğu malzemeleri çıkartmaya çalışınca, hırsız tarafından kapıya sıkıştırıldı. Pes etmeyen kadın hareket eden aracın peşinden koştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri\'nin Merkez Kocasinan İlçesine bağlı, Kayabaşı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, evin bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri hırsızların hedefindeydi. Gündüz vakti kimseye hatta ev sahibine bile aldırış etmeyen hırsızlar, iki gün üst üste gözlerine kestirdikleri malzemeleri çalmak için geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil ile gelen iki hırsız malzemeleri aracın arka koltuğuna ve bagajına yerleştirdikten sonra olay yerinden gitti. İkinci gün büyük minibüs ile gelen bir hırsız, malzemeleri araca yerleştirdi. Görüntülerde, evin sahibi yaşlı kadın olayı fark edince gelip hırsızı uyardı fakat hırsız soğukkanlılıkla malzemeleri yüklemeye devam etti. Yaşlı kadının malzemeleri indirmeye çalıştığı sırada hırsız, kadına müdahale ederek kapının arasına sıkıştırdı. Hırsız, arabaya binerek hızla uzaklaşırken, yaşlı kadın pes etmeyerek aracın peşinden çalınan malzemelerin bir kısmını geri almaya çalıştı.

Güvenlik güçleri, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Hırsızların gelmesi

-Hırsızın aracına malzemeleri taşıması

-Yaşlı kadının gelmesi

-Hırsızlara müdahalesi

-Arabaya sıkıştırılması

-Arabanın hızla uzaklaşması

-Detaylar

2 Dakika 10 Saniye /190 MB

Haber - Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,DHA)

====================

DİYARBAKIR\'DA HDP\'YE AÇLIK GREVİ OPERASYONU: GÖZALTILAR VAR (1)

DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı\'na düzenlediği operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR,(DHA)

===================================

KAMYONUN ALTINDA KALAN TAMİRCİ ÇIRAĞI ÖLDÜ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir tamirhanede çalışan 15 yaşındaki Efekan Aslan, bakımı yapılan kamyonun altında kalarak öldü.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan bir tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işini yapan hafriyat kamyonu şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı aracıyla tamirhaneye geldi. İddiaya göre 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan\'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan\'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan\'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyarak işyerine gelen Efekan Aslan\'ın ailesi, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Aslan\'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kamyondan görüntü

- Vatandaşlardan ve sanayide çalışanlardan görüntü

- Güvenlik görevlilerinin incelemelerinden görüntü

- Ölen çocuğun annesi ve yakınlarının feryatları

- Cenazenin çıkarılışı ve cenaze aracına tabuta koyuluşu

- Kazanın meydana geldiği yerin görüntüleri

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK- Burhan CEYHAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

======================================================

TIR İLE ÇARPIŞAN TRAKTÖR İKİYE AYRILDI

NİĞDE\'de, TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör, ikiye ayrılırken, TIR da araziye uçtu.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Sazlıca yolunda meydana geldi. Şaban Ünaler yönetimindeki 42 ESP 14 plakalı TIR ile Turgut Yıldız\'ın (68) kullandığı 51 KZ 380 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör, ikiye ayrılırken, TIR ise araziye uçtu. Yaralanan traktör sürücüsü Yıldız, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü, kazadan yara almadan kurutuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-İkiye ayrılan traktörden görüntü

-Araziye uçan TIR’dan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Detay görüntü

Süre:01\'22\" Boyut: 87 MB

Haber-Kamera : Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

==============

ALANYA\'DA DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Antalya\'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Oba Mahallesi açığında saat 15.00 sıralarında rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada deniz üzerinde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 150 metre yaklaşan hortum 2 dakika sonra kayboldu. Hortum kentin farklı noktalarından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-------

Hortumun görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

===============