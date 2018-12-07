DHA YURT BÜLTENİ -16

ÇUKUROVA BELEDİYESİ\'NDE ZABITA DEHŞET SAÇTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI (2)- YENİDEN



Nuri PİR- Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Çukurova Belediyesi\'nde amirliği alındıktan sonra zabıta memuru olarak çalışmaya devam eden Ahmet Altuğ, tartıştığı Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile 2 zabıta memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 3 kişiden, eski emniyet müdürü olduğu öğrenilen Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan hastanede öldü. Kenan Özdemir\'in tedavisi sürerken, bahçeye çıkarak tabancasını çenesine dayayan saldırgan Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

Olay saat 16.00 sıralarında, Çukurova Belediye binasının birinci katında, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu\'nun makam odasının önünde meydana geldi. Eski zabıta amiri olan ve rütbesi alındıktan sonra zabıta memuru olarak görev yapmaya devam eden Ahmet Altuğ, bilinmeyen nedenle Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve 2 zabıta ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce cinnet getiren Ahmet Altuğ, belindeki tabancasını çekip, karşısındaki 3 kişiye kurşun yağdırdı. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu, Zabıta Komiseri Habil Aykan ve Zabıta Amiri Kenan Özdemir, kanlar içinde yerde kaldı.

Saldırgan Ahmet Altuğ ise elindeki tabancayla bahçeye çıkarak, bir bankın üzerine oturdu. Altuğ daha sonra da tabancayı çenesinin altına dayadı.

Bu sırada belediye binasına çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Zabıta Amiri Kenan Özdemir\'in ise tedavisi sürüyor.

Özel Hareket ekiplerinin de sevk edildiği belediye binasının bahçesindeki bankta tabanca çenesine dayalı halde oturan Ahmet Altuğ, yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda teslim oldu.

Gözaltına alınan Altuğ, sorgulanmak üzere Emniyet\'e götürülürken, polis tartışmanın çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saldırganın belediye bahçesinde bankta kafasına silah dayaması

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- Saldırganın polis otosuyla götürülmesi

- Belediye binasından genel

- Polisten genel detaylar

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ambulansın gelmesi

-sağlık ekiplerinin içeri girmesi

-kadın zabıtanın ağlaması ve telefonla konuşması

-çevreden detaylar

-belediye tabelası

-olay yerini izleyen vatandaşlar

-bir kadının ağlaması

-uzun namlulu silahla bekleyen polis

-olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi

süre: 3\'00\" boyut:183 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA,(DHA)

SÜRE: 1:59 BOYUT: 12mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ADANA,(DHA)

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ÇARŞI İZNİNDE TAKSİ ÇALAN 2 ER, POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

KAYSERİ\'de, çarşı iznine çıktıktan sonra taksi çalan 2 er, polisten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 erden birinin sol kolu parçalandı.

Kayseri\'de askerlik yapan Şeref Ö. (22) ve Tolga Ç. (21), çarşı iznine çıktıktan sonra, kent merkezinde dolaşmaya başladı. 2 er, bir süre sonra, Almer Taksi Durağı\'nın önünde park halindeki, kontak anahtarı üzerinde bulunan 38 T 0185 plakalı taksiyi çaldı. Aracın çalındığını gören taksi sahibi, durumu hemen Reşat Vural Polis Merkezi\'ne bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti. Aracı Osman Kavuncu Bulvarı\'nda gören ekipler ile hırsızlık şüphelilerine \'dur\' ihtarında bulundu. Kaçmaya devam eden Şeref Ö., polis ekipleri yaklaşınca, paniğe kapılıp, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü Şeref Ö.\'nün sol kolu parçalandı. Yanında bulunan Tolga Ç. ise hafif yaralandı. Yaralılar, Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kazadan sonra yakalanan 2 er\'in görüntüsü ( cep telefonu görüntüsü)

- Çalınan ticari taksiden görüntü

- Polislerin çalışması

- Diğer genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)

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JEOTERMAL EYLEMİNDEKİ \'BİBER GAZINDAN NE OLACAK\' SÖZÜNE TEPKİ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, çarşamba günü, arazilerinin yakınında jeotermal enerji santrali istemeyenler ile onları ikna etmeye çalışan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. İlçe sakinlerinin, jandarmanın biber gazı sıktığı yönündeki şikayeti üzerine Arat\'ın \"Bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?\" yanıtını vermesi eleştirildi.

Efeler\'in kırsal mahallesi Kızılcaköy\'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santral istemeyen ilçe sakinleri, bölgeye gelince 3 gün süren gerginlik başladı. Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat, çarşamba günü bölgeye gelip, ilçe sakinleriyle görüşerek, onları ikna etmeye çalıştı. Arat, firma tarafından bölgede herhangi bir şey yapılmayacağının sözünü verince Efelerliler de bölgeden ayrıldı.

Olay sonrası Vali Yardımcısı Arat ile ilçe sakinleri arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Görüntülerde; ilçe sakinlerinden Serpil Kuru\'nun \"Jandarmaya biz sorduk; \'Ne zaman buradan gideceksiniz?\' diye. Jandarma ise bize \'Validen ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz\' dedi. Bunlara bu biber gazını sıkmalarını siz mi emrettiniz? Biz burada toprağımız, sağlığımız için uğraşıyoruz; başka hiçbir şey için değil. 3 günden beri ben çocuğumu, her şeyimi terk ettim\" dediği anlar yer aldı. Vali Yardımcısı Arat\'ın ise Serpil Kuru\'ya \"Tamam. Farz et, ben yaptırdım. Özür dilerim. Öfkelenme, neden öfkeleniyorsun bu kadar? Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak? Yememişsinizdir\" dediği duyuldu. Bunun üzerine bazı kişilerin de Arat\'a \"Size deneyelim mi?\" dediği duyuldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüyü izleyenler, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat\'a tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat

- Serpil Kuru arasında geçen konuşmalar

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)

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MAHÇİÇEK: EXPO\'NUN 1.2 MİLYAR DOLARLIK KATKISI OLACAK (YENİDEN)

Kahramanmaraş\'ın merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023\'ün şehre 1.2 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Olimpiyatlar ve dünya kupasından sonra en büyük uluslararası organizasyon olan Expo, Türkiye\'de Antalya\'dan sonra 2023\'te Kahramanmaraş\'ta gerçekleştirilecek. 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo\'yu alan ilk ilçe belediyesi olarak da tarihe geçen Onikişubat Belediyesi\'ne iyi niyet ziyaretleri, Almanya\'nın Ankara Konsolosu Martin Vetter ile başladı. Vetter\'i makamında ağırlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje hakkında bilgi verip videosunu izlettirdi.

Ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulunan Konsolos Wolfgang Vetter, Kahramanmaraş\'a dün akşam geldiğini ve şehrin potansiyelinden, endüstriyel alt yapısından çok etkilendiğini söyledi. Expo projesini de çok beğendiğini ifade eden Vetter, \"Projeden çok etkilendim. Başlangıç seviyesinde olmasına rağmen çok etkileyici, alanı güzel bir proje\" dedi.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise konsolosun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, Expo 2023\'ün şehre çok önemli katkıları olacağını söyledi. Mahçiçek, \"Bizim öngörülerimize göre 2 milyon civarında hem yurt dışından, hem yurt içinden insanlarımız gelecek. Kahramanmaraş\'a bir dünya kenti olgusu getirecek Expo 2023. hepimiz biliyoruz ki Kahramanmaraş\'ın tanıtımında eksiğimiz var. O tanıtımımızdaki eksiğimizi, turizmimizdeki eksiğimizi, ekonomik alandaki gelişmişliğimizi çok önemli ölçüde etkileyecek çok devasa bir proje, muhteşem bir proje. İnşallah bunları göreceğiz bunların getirdiklerini zaman içerisinde. Düşünün ki bir proje bir memlekete 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir ekonomik katkı sağlayacak. Böyle büyük projeler inşallah bizi uluslararası alanda ok daha iyi noktalara taşıyacak diye düşünüyorum\" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Mahçiçek, Vetter\'e el işi Maraş oyma sandığı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hanefi Mahçiçek\'in Martin Vetter ile sohbet etmesi

- Proje videosunu izlemeleri

- Vetter ve Mahçiçek\'in açıklaması

- Mahçiçek\'in Vetter\'e sandık hediye etmesi

- Expo 2023\'ün düzenleneceği alan

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 718 MB

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Akşener şehit binbaşının ailesini ziyaret etti (2)

\'BÜTÜN KADINLARA KARŞI MAHCUBUM, YETERİ KADAR KADIN MİLLETVEKİLİ SEÇTİREMEDİĞİMİZ İÇİN\"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit\'te, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği\'nce düzenlenen \'Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak\' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Kadınların siyasi partilerden çok kolay bir şekilde tasfiye edildiğinin ifade eden Akşener, \"Milletvekili seçilen kadınların sayısı az. Ama daha vahim bir şey var. Sayılar çoğalsa dahi, siyasi partilerde en çabuk tasfiye olanlar yine kadınlar. Yani x partisinde kadın milletvekili sayısı artabilir. Ama o kadınların 3 dönem, 4 dönem milletvekilliği görevini sürdürmesi konusunda kalıcılık söz konusu değildir. Her siyasi parti için söylüyorum bunu. O nedenle mecliste bununla ilgili bir hafıza yoktur.\" dedi.

Akşener partilerinde kadın kolları kurmadıklarını belirterek, \"İyi Parti, bir kadın genel başkanın ve kadın mücadelesi içerisinden iyi, kötü çalışarak gelmiş bir hocanın kurduğu bir parti. Biz STK\'larla kurduğumuz işbirliği neticesinde kadın kolları kurmadık. En büyük devrimimiz budur. Ama bütün il ve ilçelerin ana kademe bir ilçe başkan yardımcısı veya il başkan yardımcısını kadın politikalarından sorumlu yaptık. Bunu ana kademenin içine koyduk. Yüzde 25 kadın kotası oluşturduk ve buna bütün illerde uyduk.\" diye konuştu.

Partilerindeki kadın milletvekili sayısının azlığına değinen Akşener, nedenini ise şöyle açıkladı:

\"Bizim temel sorunumuz, kadın milletvekili sayımızdaki azlıktır. Sebebi de şu; ben çok fazla olmasını arzu ederdim ama maalesef çok farklı bir oranla yola çıktık. Ama rüzgar değişti ve sonuç itibariyle bizim için anketçilerin, saha araştırmacılarının öngördüğü sonucu alamadık. Bizim 3 ilimizde birinci sıradan kadın milletvekili adaylarımız vardı. Mesela Antalya\'da 2 kadın milletvekili adayımız üst üsteydi. 6 milletvekili çıkar diye gittiğimiz yerden 3 milletvekili çıktı. Dördüncü arkadaşımız bin 600 oyla kaybetti. İstanbul 3. bölgedeki arkadaşımız 2 bin oyla kaybetti. Uşak\'ta iç bünyede tartışma çıktı. Hem genç kotasından, hem de kadın kotasından çok harika bir kızımız vardı. İç bünyedeki itiş tepiş neticesinde olan o kıza oldu. Bugün aynı Uşak\'ta belediye başkanlığı için başa güreşen bir siyasi partiyiz. Ama o arkadaşımızı teamülde bilerek, isteyerek sandığa gömdü arkadaşlarımız. İstedikleri bir erkek konmadığı için. Bunların hepsi yaşandı ve ben burada bütün kadınlara karşı şahsen mahcubum yeteri kadar kadın milletvekili seçtiremediğimiz için\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan görüntüler

-Meral Akşener\'in konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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UYUŞTURUCU ZANLILARININ KAÇIŞI ÇIKMAZ SOKAKTA BİTTİ

DENİZLİ\'de polis ekiplerinden kaçan zanlılar çıkmaz sokağa girince yakalandı. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alınırken, araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi\'nde trafik polisleri, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili şüphe üzerine bugün saat 15.00 sıralarında durdurup, kontrol etmek istedi. Polisin uyarısına rağmen durmayan sürücü, kaçmaya başladı. Trafiği tehlikeye atacak şekilde ara sokaklarda kaçışını sürdüren sürücü ile polis arasında, uzun süren kovalamaca yaşandı. Sürücü, Muratdede Mahallesi\'nde çıkmaz sokak olan 377 Sokak\'a girince yakayı ele verdi. Polis araçtaki Ü.A (37), F.K (30) A.K.\'yi (31) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekiciyle emniyete çekildi. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan ve kelepçelenen 3 zanlıdan görüntü

- Polislerden görüntüler

- Uyuşturucu maddeden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Çıkmaz sokak tabelasından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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SEVGİLİSİNE LAF ATILDIĞINI İLERİ SÜRÜP ELİNDE TABANCA İLE BANKAYI BASTI

KONYA\'da elinde kurusıkı tabanca ile bir bankaya giden Murat Y. (40), \"Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\" diyerek güvenlikçi Murat G.\'ye saldırdı. Banka görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen Murat Y., \"Namus meselesi. Vurmayacaktım, korkutacaktım\" dedi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü şapka ve kaşkol ile gizleyen Murat Y., \"Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\" diyerek elinde kurusıkı tabanca ile bankaya girip, güvenlikçi Murat G.\'nin üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Murat Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Y. \'nin üzerinden bir adette ekmek bıçağı bulundu. Murat Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının neden elinde silahla bankaya girdin? Sorusu üzerine, \"Namus meselesi. Vurmayacaktım, korkutacaktım\" dedi. Polis şüpheli Murat Y. ve güvenlikçi Murat G.\'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin gözaltına alınması

- Şüphelinin konuşmaları

- Bankadan detaylar

- Tabanca ve bıçaktan detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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TOROSLAR\'DA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ, 9 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

MERSİN- Karaman il sınırında Toros Dağları\'nın yüksek kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarının kayarak şarampole düşmesi nedeniyle mahsur kalan Suriye uyruklu 2 kişi, ekipler tarafından 9 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Mersin\'de 2 gündür etkili olan ve metrekareye 120 kilogramdan fazla düşen sağanak, yüksek kesimlerde etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi. Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek, Mersin\'in Karaman\'a sınırı olan Ayrancı yolunda kendilerinden haber alınamayan 2 kişiyi kurtarmak üzere yola çıktı.

Karayolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı iş makinesinin kara saplanması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın talimatı ile ekipler devreye girdi. Erdemli Şube Müdürlüğü\'nde konuşlu 1 dozer, 1 kamyonet ve kurtarma personelleri saat 24.00 sıralarında yola çıkarak jandarma ekipleri ile Toros Mahallesi\'nde buluşarak ihbarın geldiği noktaya hareket etti.

Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, tam 9 saat süren yol açma ve kurtarma çalışmasının ardından bölgeye ulaştı.

Karaman sınırına 500 metre mesafede araçlarının kayarak şarampole düşmesi nedeniyle mahsur kalan Suriye uyruklu Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir\'i yardım bulmak için yola çıktıkları sırada bulan ekipler, 2 kişiyi hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye ulaştığı bölgede yürürken buldu. Araçlarına 1 kilometre uzaklıkta bulunan Suriyeliler, jandarma ekiplerinin aracına alındıktan sonra araçlarının mahsur kaldığı bölgeye ulaşıldı.

Araçlarında yakıt olması sayesinde donmaktan kurtulduklarını belirten Suriyeliler, yardımlarına yetişen ekiplere teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 33 EAK 87 plakalı kamyonet de saplandığı kardan kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla kaplı yolun açılmasından görüntüler

-Araç içinden görüntüler

-Açılan yolda araçların ilerlemesi

-İş makinesinden detay görüntü

-Kurtarılanların görüntüsü

(BOYUT: 380 MB) (SÜRE: 03.29 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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OKULDA BETON KALIPLARININ ARASINA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

ŞANLIURFA’da bir okulun bahçesindeki beton kalıplarının arasında sıkışarak mahsur kalan köpek, öğretmen tarafından kurtarıldı.

Süleymaniye Ortaokulu\'nda meydana gelen olayda; yağmurdan korunmak için bahçedeki halı sahanın beton kalıplarının arasına giren köpek bir süre sonra bulunduğu yerden çıkamadı. Beton kalıplarının altında köpeğin mahsur kaldığını fark eden öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. Köpeğin sıkıştığı yere gelen öğretmen, beton kalıpları arasında sıkışarak mahsur kalan köpeği kurtarmak için bir süre elleriyle toprağı kazdı. Ardından başı betonun altında sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğin kurtarılmasına sevinen öğrenciler, alkışlarla öğretmenlerine teşekkür etti. Köpeğin kurtarılması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Beton kalıplarının altında sıkışan köpek

- Öğretmen elleriyle toprağı kazması

- Köpek bulunduğu yerden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANI: ABDÜLHAMİT HAN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR

ERZURUM\'un Palandöken Belediye Başkanı Ak Partili Orhan Bulutlar, Padişah 2\'nci Abdülhamit\'in adına nikah sarayı yaptırmaktan şeref duyduğunu söyledi, \"Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir\" dedi.

Bulutlar, nikah sarayı inşaatının kurdaki dalgalanma öncesi başladığını, yüzde 90\'ının da bittiğini söyledi.

Merkez Palandöken ilçesi Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Abdülhamit Han adını verdikleri nikah sarayıyla ilgili basında çıkan iddialar ilişkin açıklama yaptı. Belediye Encümen Salonu\'nda basın toplantısı düzenleyen Bulutlar, \"Cennet mekan Sultan Abdülhamit Han\'ın vefatının 100\'üncü yılı sebebiyle yaptıracağımız binaya ismini vereceğimizi paylaşmıştık. Özellikle sizle paylaşmak istiyorum. Abdülhamit Han bizim göz bebeğimizdir. Onun anısına böyle bir eseri Osmanlı, Selçuklu motifleri taşıyan eseri yapmaktan şeref duyuyorum\" dedi.

Nikah sarayının 21 milyon 500 bin liraya ihalesi yapıldığını belirten Bulutlar, \"Kriz öncesi başladığımız nikah sarayı inşaatının bugünkü bedeli 45 milyon lira. Biz burayı 21 milyon 500 bin liraya ihale ettik. Biz mali disipline her zaman riayet ettik. Benim şehrimin insanı, Anadolu insanı her şeyin en güzeline layıktır\" diye konuştu.

Padişah 2. Abdülhamit\'in tarihte Erzurum\'a büyük hizmetleri olduğunu ifade eden Başkan Orhan Bulutlar, şunları söyledi:

\"Abdülhamit Han\'ın şehrimize çok büyük hizmetleri olmuştur. Numune Hastanesi, Mareşal Çakmak Hastanesi, adliye binası, sübyan mektepleri, askeri kışlalar, tabyalar kısaca şehrimize büyük hizmetleri olmuştur. Vefatının 100\'üncü yıl dönümü anısına böyle bir eseri yaptırmaktan Palandöken Belediye Başkanı ve ilçe halkı adına büyük şeref duyuyorum. O bizim göz bebeğimizdir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Bulutlar\'ın basın toplantısı

-Basın toplantısından genel ve detaylar

-Nikah sarayının maket görüntüleri

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

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