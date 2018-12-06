DHA YURT BÜLTENİ-16

FETÖ SANIĞI ESKİ VALİ ŞAHABETTİN HARPUT\'A 6 YIL 3 AY HAPİS (1)



BURSA eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11\'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput\'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZCOBAN/BURSA, (DHA) -

====================================================

FETÖ SANIĞI ESKİ VALİ ŞAHABETTİN HARPUT\'A 6 YIL 3 AY HAPİS (1-EK) - YENİ GÖRÜNTÜLERLE

BURSA eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11\'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput\'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Eski Vali Harput adliye çıkışı

-Adliyden çıkanlar

-Adliye detay

Süre: 0.56 Boyut: 104 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

==========================================

HDP ŞANLIURFA İL BİNASINA OPERASYON; 40 GÖZALTI (2) - YENİDEN



ŞANLIURFA\'da, terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle HDP il binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'a tecrit uygulandığı iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde bir süre önce açlık grevi başlatan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven\'e destek için salı günü aralarında HDP\'li milletvekillerinin de olduğu bir grup partili, 3 günlük açlık grevi başlattı. Bugün öğle saatlerinde polisi arayan bazı kişilerin, parti binasından sık sık terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığını bildirmesi üzerine ekipler, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi\'ndeki HDP il binasına gitti. Burada yapılan kontrolde, terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığı saptanınca il binasına polisler tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; slogan attığı belirlenen, aralarında HDP\'li il yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Yaşananlara tepki gösteren HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, \"Yüzlerce polis eşliğinde parti üyemiz 40 kişi, gözaltına alındı. Bunların amacı, bu şehirde bize seçim yaptırmamaktır; ama biz yerel yönetimlerde seçimlere gireceğiz. Siyasi faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Onların korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Polis ekiplerinin HDP il binasında yaptığı aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana ise el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polis ekiplerinin beklemesi

- HDP İl binasında arama yapan polis

- Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

- HDP Milletvekili Ömer Öcalan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

=====================================

Pompalı tüfekle yeğenini öldürüp, ağabeyini yaralayan şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI

Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açtığı ağabeyi İsmail Çamlıyol\'u yaralayıp, yeğeni Yılmaz Çamlıyol\'u öldüren Mustafa Çamlıyol, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Mustafa Çamlıyol\'un, annelerinden miras kalan ve ağabeyinin ekmek fırınında kullandığı odunları depoladığı arsa için ödediği 700 lira kirayı az bulup zam yapmasını istediği, bu yüzden çıkan tartışmada elini kana buladığı öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=================================

DEAŞ\'IN SÖZDE \'SİNCAR ASKERİ EMİRİ\'NE\' 7,5 YIL HAPİS, OĞLUNA BERAAT

KAYSERİ\'de, DEAŞ terör örgütünün sözde \'Sincar askeri emiri\' ve ağır silahçısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu Abdulhalık El Kurdi (47), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. DEAŞ adına Telafer\'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi (18) ise beraat etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki bir eve geçtiğimiz 18 Eylül günü operasyon yaptı. Operasyonda Irak\'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde \'Sincar askeri emiri\' ve örgüt içinde ağır silahçısı(havancı) olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık El Kurdi ve örgüt adına Telafer\'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı. Zanlıların 1 yıl önce Türkiye\'ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi\'ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda toplayarak geçindikleri belirlendi. Baba ve oğlu tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haklarında \'örgüt üyesi olmak\' suçundan Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan baba ve oğulun bugün görülen ikinci duruşmada savunmaları alındı. Avukatıyla birllikte mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık Abdulhalık El Kurdi, tercüman eşliğinde verdiği savunmasında Musul\'da yaşadığını, 1 yıl önce yasa dışı yollarla Kayseri\'ye geldiğini anlattı. El Kurdi, \"2016\'ya kadar Irak\'ta köyümde yaşadım. 2016\'dan sonra Telafer\'den, Suriye\'nin Azez kentine geçtim ve bir süre orada yaşadım. Bir yıl önce de Hatay üzerinden yasadışı yollarla Türkiye\'ye geçtim. Irak ve Suriye\'de yaşadığım dönemlerde DEAŞ saflarında yer almadım. Zaten, Azez, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeydi\" diye konuştu.

\'DEAŞ ÜYELERİNİN OLDUĞU VİDEODAKİ FOTOĞRAF BANA AİT\'

Video paylaşım sitesi YouTube üzerinden paylaşılan ve DEAŞ üyeleri olduğu iddia edilen video ile ilgili de \"YouTube\'da yer alan videodaki fotoğraf bana ait. Ama, ben koymadım. İbni Beled isimli kullanıcı tarafından yayınlanan ve Telafer bölgesindeki DEAŞ\'lıların bulunduğu videonun kim tarafından yüklendiğini bilmiyorum. Fotoğrafın bana ait olduğunu kabul ediyorum. Ama videoda, fotoğrafın altında yazan isim bana ait değil, ismim yanlış yazılmış. Birileri evime girip, fotoğrafımı almış olabilir\" dedi.

\'SAKAL BIRAKMAYANI DEAŞ ÖLDÜRÜYORDU\'

Musul\'da DEAŞ egemenliği olduğunu dile getiren Abdulhalık El Kurdi, savunmasını şöyle sürdürdü:

\"Tüm erkeklere DEAŞ sakal bırakma zorunluluğu getirdi. Sakal bırakmayanları cezalandırıyordu. Hatta öldürüyordu. Ben de bu yüzden sakal bıraktım. Telefonumdan Suriye ve Irak\'taki olayları takip ediyordum. Telefonumda DEAŞ bayrağının bulunması okuduğum haber sitelerinden bir kalıntı olabilir. DEAŞ, köyümüze gelince zulüm yapmaya başladı. Köyümüzde geniş bir arazimiz vardı. Zulümden kaçmak için buraya geldim. Bir yıl Azez\'de beklememin nedeni parasızlık oldu, arabamı sattıktan sonra Türkiye\'ye geldim. DEAŞ\'lı değilim. Türkiye\'ye yaşamaya geldim. Beni aileme gönderin.\"

Tercümana gerek olmadığını, Türkçe bildiği için kendisini ifade edebileceğini belirten Mehdi Kurdi de, \"DEAŞ\'lılar köyümüzü ele geçirdi. 2016\'dan sonra köyümüzü terk edip, Türkiye\'ye geldik. DEAŞ ile irtibatım yok. DEAŞ, köyümüzü işgal ettiğinde 14 yaşındaydım. Biz buraya ekmek için geldik. Örgütle alakamız yok. Ailemiz mağdur oldu. Suçsuzum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Abdulhalık El Kurdi\'yi \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mehdi Kurdi\'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdiği babayı cezaevine ygeri yollarken, oğlu tahliye edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

=========================

BURDUR\'DA KAZA: 3 YARALI

BURDUR\'da sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ters döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya karayolunun 3\'üncü kilometresinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Burdur\'dan Antalya yönüne giden Rasim Güçlü\'nün (73) kullandığı 07 B 1764 plakalı kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ters döndü. Kazada Rasim Güçlü ile aynı araçtaki eşi Ayşe Güçlü (73) ve Kübra Özcan (49) hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Devrilen aydınlatma direği TEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay yerinde kamyonetin içinde çalan cep telefonunu açan polis memuru arayana yakınlarının kaza yaptığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kazaya karışan otomobil

- Devrilen direk

- Otomobilin çekiciye yüklenmesi

- Yoldaki trafik

- Polisin telefona cevap vermesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

========================================

YENİ AŞIK VEYSELLER YETİŞİYOR

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesindeki Barış İlkokulu\'nda bulunan \'Gören Eller\' sınıfında görme engelli öğrenciler bağlama çalmayı öğreniyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu öğrencilerin kısa sürede bağlama çalmayı öğrendiğini belirterek, \"Çok yetenekliler, yeni Aşık Veyseller çıkartacağımıza inanıyorum\" dedi.

Darıca Barış İlkokulu\'nun \'Gören Eller\' sınıfında görme engelli 10 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler bilgisayarda yazmayı, yazdıklarını dinleme imkanı bulurken, bağlama çalmayı da öğreniyorlar. Okul Müdürü Metin Demirci, görme engelli sınıflarının Türkiye\'de ender sınıflardan birisi olduğunu, ülke genelinde buna benzer 18-20 sınıfın bulunduğunu, Kocaeli\'de ise 2 tane olduğunu söyledi. Okullarındaki görme engelli 10 öğrencinin eğitim dışında sportif ve bütün sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu belirten Metin Demirci, öğrencilerin bilgisayar üzerinde elleriyle \'6 Nokta\' metoduyla okuma ve yazmayı çok rahat şekilde öğrendiklerini kaydetti.

Öğretmenlerden Suna Üçtepe, öğrencilere okuma yazmayı \'6 nokta\' metoduyla öğrettiklerini, ancak bazı öğrencilerin ellerindeki kas zayıflığı nedeniyle teknolojiyi kullanarak bu öğrencilere bilgisayar üzerinden okuma yazmayı öğrettiklerini söyledi. Bilgisayar üzerindeki tuşların harf ve rakam yerlerini şarkı haline dönüştürdükleri bir metotla öğrencilere bilgisayarda yazmayı ve okumayı öğrettiklerini belirten Suna Üçtepe, bilgisayara yükledikleri sesli bir program sayesinde de öğrencilerin ne yazdıklarını daha sonra dinleme imkanı bulduğunu açıkladı.

Normal eğitim gören öğrenciler gibi müfredatlarının aynı olduğunu, kitapların Braille alfabesine çevrilmiş şekilde geldiğini ifade eden Üçtepe, \"Görme engelli öğrencilerimiz diğer öğrencilere verilen kitaptaki metinleri okuyabiliyor, sadece tek farkı oradaki görsel olan resimlerin burada betimlemelerinin yapılmış olması.\" dedi.

BAĞLAMA EĞİTİMİ VERİLİYOR

Gören Eller sınıfı öğrencilerine ayrıca bağlama kursu da veriliyor. Görsel Sanatlar Öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu öğrencilerinin tamamının 1,5 ay içerisinde bağlama çalmayı öğrendiklerini belirterek, \"Hayatımın en anlamlı kursu diyebilirim, öğrencilerimle bire bir çalışırken çok zevk alıyorum. 1,5 ay olmasına rağmen çok yetenekliler, gayet başarılılar. Yeni Aşık Veysel\'ler çıkartacağımıza inanıyorum. İnşallah dönem sonunda da bu kursu vereceğimiz bir konserle taçlandıracağız.\" diye konuştu.

7 yaşındaki Sami ve Ali Üce isimli ikizler org ve bağlama çalarak müzik ziyafeti sunarken, Ali Üce öğretmenleri sayesinde çok çalıştığını ve bağlama çalmayı bu şekilde öğrendiğini söyleyerek teşekkür etti.

Suriye uyruklu 9 yaşındaki Hasan Hüseyin ise, \"Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Burada okuma ve yazmayı, bağlama çalmayı öğrendim, bizlere çok iyi davranıyorlar.\" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİ SAYESİNDE BİSİKLETE BİNMENİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Görme engelli öğrencilerin bisiklet kullanma hayallerini ise öğretmen Taha Kocatepe gerçekleştiriyor. Öğrenciler tandem bisikletle öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde gezerek, bisiklet kullanmanın keyfini çıkarıyor. Taha Kocatepe, öğrencilere derslerin dışında farklı aktiviteler yapmayı amaçladıklarını ve bunu da bisiklet kullanarak keyifli bir hale getirdiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul Müdürü Metin Demirci\'nin konuşması

Öğretmen Suna Üçtepe\'nin konuşması,

Öğretmen Erdoğan Şahinoğlu\'nun konuşması

Öğrenciler bağlama çalarken

Öğrenciler bilgisayar kullanırken

Öğrenciler 6 nokta metoduyla okuma yaparken

İkiz öğrenciler org ve bağlama çalıp şarkı söylerken

Öğrenciler hep beraber türkü söyleyip eğlenirken

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

=====================================

DENİZLİ\'DE KAR KEYFİ

DENİZLİ\'de bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası\'nda, vatandaşlar kar örtüsünün keyfini çıkardı.

Bu sabah başlayan kar yağışı, Denizli\'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Bağbaşı Yaylası da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Ortaya tablo gibi kareler çıktı. Denizli kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, şehrin yakınındaki 1500 metre yükseklikte teleferikle ulaşılan Bağbaşı Yaylası\'na kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yaylaya çıkarak kartopu oynayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bölgeye gelenlerden Selami Akdağ, kar keyfi yapmak için yaylaya geldiğini söyledi. Kar manzarası görmek için gelen Emrah Boytekin ise bol bol fotoğraf çekerek \"Yaylada kar yağdıktan sonra harika fotoğraflar oluyor. Şehir merkezinde yağmur, burada kar var\" dedi.

Denizli\'nin yüksek kesimindeki ilçelerden Kale, Çameli ve Beyağaç\'ta da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kar yağışından detay görüntüler

- Kar topu oynayanlardan görüntüler

- Manzaradan görüntü

- Selami Akdağ ve Emrah Boytekin\'in konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

==================================

BURHANİYE’DE ÖĞRENCİLER, PALAMUTLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, fidana dönüştürülmek üzere toprakla buluşturuldu.

Burhaniye Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinin ‘Ormanımı yetiştirmeme müsaade et’ projesi kapsamında topladıkları 10 bin palamudun bir kısmı toprakla buluştu. Lisenin bahçesinde düzenlenen ekim etkinliği şölene dönüştü. Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri ve velileriyle birlikte toprak doldurdukları poşetlere palamutları yerleştiren liseliler, yeşile katkı vermenin mutluluğunu yaşadı. Fidanlarının ise TEMA Vakfı\'na bağışlanacağı belirtildi.

Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür, projeye belediyenin de destek verdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin örnek olduğunu söyleyen Gür, \"Projemizin amacı ormanlarımıza katkı sağlamaktır. Proje, iki öğretmenimizin fikri olarak ortaya atıldı. Biz, 9\'uncu sınıf öğrencilerimizle birlikte Ören\'de bulunan meşe ağaçlarından 5 bin adet palamut topladık. Bunları okulumuza getirdik. Belediyemiz de bize toprak sağladı. İlçemizde bulunan anaokulları ile proje fikrimizi paylaştık. Onların da çok hoşuna gitti. Anaokullarından yaklaşık 75 öğrenci, projemize destek olmak üzere okulumuza geldi. Hep beraber palamutlarımızı ekiyoruz. Filizlendiği zaman da biz bu palamutlarımızı TEMA Vakfı\'na bağışlayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meşe palamutlarının hazırlanması

- Minik öğrencilerin dikim yapması.

- Lise Müdürü Fehmi Gür, öğretmenler Selma Ergül ile röportaj

- Veli Demet Özenalp ile öğrenciler Hatice Deveci ve Zümrenaz Aydemir ile röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 4 Dakika 39 Saniye, Boyutu: 148 MB.