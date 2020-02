DHA YURT BÜLTENİ-16

Yalova Belediyesi\'nde silah sesleri; Başkan Salman\'la görüşemeyince ateş açtı (2)

SURİYE\'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASI

Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.\'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye\'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.\'nin bir süre önce Suriye\'ye giderek Türkmen birliklerine katılarak, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.

BAŞKANLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Şüpheli Özcan D.\'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özcan D.\'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Bu arada olay sonrası polis ekipleri tarafından Özcan D.\'nin ikna edilmeye çalışıldığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

VALİLİK: YARDIM İSTEMEK İÇİN GELMİŞ

Yalova Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle yardım talep etmek için belediyeye geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Saat 11.00 sıralarında Yalova Belediye binası içerisinde ruhsatsız tabanca ile iki el ateş eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Ö.D. (43) isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişeklerle ile birlikte hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği, ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.\"

BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİ

Yalova Belediyesi\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Özcan D.\'nin silahını ikinci katta ateşlediği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

\"5 Aralık Çarşamba günü Yalova Belediyesi’nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi’ne gelen Ö.D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Ö.D isimli şahıs belediyenin 2\'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak ‘sizlerle bir sorunum yok’ deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 5 yıldır görevini sürdüren Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir uygulama yapmaktadır. Salı günü 08.00- 09.00 saatleri arasında ‘Şeffaf Oda’da ve her Perşembe günü 10.00- 12:00 saatlerinde ise ‘Halk Günü’nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TRAFO PATLADI, FABRİKALARDA ÜRETİM DURDU

Çorum Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

Çorum- Ankara karayolunun 15\'inci kilometresindeki Çorum Organize Sanayi Bölgesi\'nde TEİAŞ\'a ait trafolardan birinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanla kaplandığı gözlenen sanayi bölgesinde korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Trafodaki hasar nedeniyle organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar, elektrik verilemediği için üretime ara vermek zorunda kaldı. TEİAŞ yetkilileri, arızanın giderilmesinin ardından fabrikalara yeniden elektrik verileceğini açıkladı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KARABÜK\'TE FETÖ OPERASYONU: 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karabük merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5\'i adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürüttülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf 10 asker gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan E.B., Ö.F.S., N. D., E.Ç. ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.

ANTALYA\'DA KADINLAR HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

Antalya\'da kadınlar, \'Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı\'nın tanınmasının 84\'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyerek vatandaşların dikkatini çekti. Bir kadın da büyük bir filenin içine koyduğu küçük soğanla, soğan fiyatlarına tepki gösterdi.

CHP Antalya Kadın Kolları öncülüğündeki farklı sivil toplum örgütlerinin kadın üyeleri, Güllük Caddesi\'ndeki Aydın Kanza Parkı\'nda bir araya geldi. Trafiğe kapatılan Güllük Caddesi\'nden Cumhuriyet Meydanı\'na yürüyen kadınlar, sloganlar attı. \"Kadının Mührü Var\" dövizleri taşıyan kadınlara, yürüyüşü izleyen bazı vatandaşlar da destek verdi. Grubun en arkasında ise erkekler yürüdü. Bazı kadınlar da soğandaki fiyat artışını protesto etmek için büyük bir file içine küçük bir soğan koyarak yürüdü.

\"LÜTUF DEĞİL, EŞİTLİK VE ADALET İSTİYORUZ\"

Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulan yürüyüşte kadınlar, üstleri polis tarafından aranarak alana alındı. İstiklal Marşı\'nı okuyan kadınlar adına CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci basın açıklaması yaptı. Deveci, kadınların yönetim kademelerinde, temsil noktasında olmak istediğini söyledi. Kadının sesi siyasette ne kadar güçlü çıkarsa ülkenin de o kadar özgür olacağını belirten Deveci, \"Amacı, idealleri, kavgası, derdi olan kadın siyaset yapıyor. Evdeki kadının sözcüsü siyasetteki kadındır. Kadınlar artık siyasetin mutfağından çıkıp sofrasına da oturmak istiyor. Yıllar önce kavuştuğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak karar mekanizmalarında da yer almak istiyor. Bu ülkenin geleceği kadınların elindedir. Bu karanlık gidişe biz kadınlar dur diyeceğiz. Aydınlık yarınlara kararlılıkla yürüyoruz. Gücümüze inanıyoruz. Biz ayrıcalık, lütuf istemiyoruz. Eşitlik ve adalet hakkımızı istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz\" diye konuştu.

\"ELİMİZİN HAMURU İLE SİYASETE DERİNDEN GİRMENİN ZAMANI\"

Siyasal eşitliğin, siyasal bir mücadele ile elde edileceği bilinciyle kolları sıvadıklarını kaydeden Nilüfer Deveci, \"Elimizin hamuru ile siyasete derinden girmenin tam zamanı. Cumhuriyet\'in temel değerlerine bağlı daha çok kadın muhtarlar, daha çok kadın belediye meclis üyeleri, daha çok kadın belediye başkanları ve daha çok kadın milletvekilleri olmalı. Hayatın yarısını oluşturan kadınlar olarak kadınsız siyaset yarınsızdır, yarınlar için Antalya\'da kadının mührü var diyoruz. Kotalara sığınmadan, yüzde 50 temsiliyet istiyoruz. Erkek egemen siyaseti dönüştürünceye kadar mücadeleye devam. Cumhuriyetimize, vatanımıza, Atatürk\'ümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz\" dedi.

Albay Çömez, şehit babasını ağırladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Şehit Uzman Çavuş Fahri Pınar\'ın babası İsmail Pınar\'ı (74) misafir etti.

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde 1996 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fahri Pınar\'ın Sultandağı\'nda oturan babası İsmail Pınar, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez\'i makamında ziyaret etti. Şehit babası Pınar\'ı Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli askerler İl Jandarma Komutanlığı\'na getirdi. Şehit babası Pınar\'ı kapıda asker selamıyla karşılayan Albay Çömez, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şehit babası İsmail Pınar\'ın koluna girerek merdivenleri birlikte çıkan Çömez, şehit babasından komutanlık Şeref Defteri\'ne duygularını yazmasını istedi. Bunun üzerine şehit babası Pınar, deftere duygu ve düşüncelerini aktardı.

\'VATAN SAĞ OLSUN\'

Albay Çömez ile bir süre sohbet eden şehit babası Pınar, hatırlanmanın çok önemli bir şey olduğunu ifade etti. Pınar, \"Devletimize Allah zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız ve büyüklerimiz her zaman bize şehitler baş tacımız diyor. Çok memnunum. Allah sağlık versin. Sayın Albay\'ım bizimle ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah ordumuza ve emniyet güçlerimize zeval vermesin ve daima yardımcısı olsun. Ben 24 yaşındaki evladımı vatanımız için şehit verdim. Vatan bütün kalsın bayrak dalgalansın ve ezan dinmesin diye şehit verdim. Vatan sağ olsun\" dedi.

Albay Çömez, şehit babası Pınar\'a günün anısına fincan takımı ile birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını hediye etti.

Silopi\'de ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına etkinlik

Şırnak\'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına, Okul Aile Birliği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'da, Okul Aile Birliği tarafından pilav günü etkinliği yapıldı. Etkinlikte öğrenci velileri, evlerinde hazırladıkları pilavları okul bahçesinde sıraların üzerine dizerek, dağıtımını yaptı. Annelerin hazırladığı bir birinden güzel pilav çeşitlerinden elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Öğrenci velilerinden Seher Belge, kaynaşma ve sosyal amaçlı öğrenci velilerin biraray geldiğini belirterek, \"Çocuklar yayarına böyle bir etkinlik yapıldı. Hem eğleniyoruz, hem de katkımız oluyor. Küçük bir ücret toplansa da okula bir katkımız oluyor. Veliler olarak çok mutluyuz\" dedi.

Öğrenci velisi Gülsüm Savur ise düzenlenen etkinliğe katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini söyledi.

VALİ ŞILDAK ENGELLİLERLE BULUŞTU

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla kentteki engelliler ve aileleriyle yemekte buluştu.

Öğretmenevindeki yemeğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve eşi Seyhan Tutucu, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve eşi Feray Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Güven ile kentteki engelliler ve aileleri katıldı.

Vali Hasan Şıldak, şöyle dedi:

\"Vefakar, cefakar ailelerimiz sizlere her zaman teşekkür ve takdirlerimizi sunmak bizim görevimiz. Özel insanlarımıza özel ilgi olmaksızın onları hayata dahil edebilmek, onları hayatta tutabilmek mümkün değil. Sizler bu desteği onlardan hiç esirgemiyorsunuz. Sizin hayatınız kolay değil. Bizler sizlerle birlikte olduğumuz çok sınırlı bir zaman içerisinde bu kadarını görebiliyor, tanıklık edebiliyoruz ama siz 365 gün 24 saat onlarla birliktesiniz. Biz belki moral olarak bu tür etkinliklerle ya da sizin yanınızda çeşitli fırsatlarla bir arada olmaya bir nebze de olsa size destek vermeye, moral güç oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bu çocuklarımıza, gençlerimize, özel nitelikli bu insanlara baktığımızda hepimizden çok daha temiz bir yürek, hepimizden çok daha açık bir şuur ve çok daha derin insani duygular görüyorum. Riya yok, kibir yok, gurur yok. Bu yönünü de vurgulamak istiyorum. O nedenle söylenecek çok söz var. Ben bütün bunları ifade etmekle belki de bilinenleri tekrar ediyorum aslında fakat bazı şeyleri de söylemek ve altını çizmek lazım ki onun değeri ve önemi de hatırlansın. Böyle etkinliklerde bu hatırlatmaları yapmış oluyoruz. Her zaman bir arada olalım. Sizlerle daha güçlüyüz. Biz size güç katmıyoruz. Sizlerden güç alıyoruz. Her zaman sizlerin yanınızdayız.\"

Vali Şıldak\'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri yemeğe katılan engellilere çeşitli hediyeler verdi. Yemek sonrasında Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri işaret diliyle \'Hayat Bayram Olsa\' adlı şarkıyı seslendirdi.

Gecede engelli öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği Korosu tarafından mini konser sunuldu. Gecenin sonunda üzerinde \'Bir gün değil, her gün sizinleyiz\' yazılı pasta Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ve engelli öğrenciler tarafından kesildi.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI ALICIK, FETÖ DAVASINDAN BERAAT ETTİ

Aydın\'ın Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kapatılan Bank Asya\'ya para yatırdığı gerekçesiyle FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Bank Asya\'ya para yatırdığı gerekçesiyle, TCK 314/2 maddesine göre FETÖ/PDY\'ye üye olduğu iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına MHP\'nin Nazilli\'de tekrar aday gösterdiği tutuksuz sanık Haluk Alıcık ile avukatlar katıldı. Duruşmayı MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ile partililer de izledi. Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 2\'nci duruşmasında, savcı Başkan Alıcak\'ın cezalandırılmasını istedi. Bankaya parayı umreye gitmek için yatırdığını, suçsuz olduğunu ve terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını belirten Başkan Alıcık ise beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Başkan Alıcık\'ın beraatine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Başkan Alıcık, \"Biz kendimizden eminiz. Bizim terör örgütüyle işimiz olmaz. Türk milliyetçisi ve ülkücüsüyüz. 14 yaşından bu yana bu harekete gönül vermiş insanız. Burada hakimin karşısına çıkmak bizim için zuldür. Biz isterdik ki savcı bey de beraatimizi istesin. Başta bilge lider Devlet Bahçeli olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu, diğer başkanlarımıza, tüm partililerime teşekkür ediyorum. Biz tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan ilkesinden ayrılmadık ve ayrılmayacağız. Ama tekrar söylüyorum, böyle şerefsizce itham edilmektense ölmeyi tercih edecek bir kardeşinizim. Çok şükür suçsuzluğumuz ispat edildi. Bundan sonra yapacağımız tek şey seçimler için çalışmak. Büyükşehir başta olmak üzere belediyeleri alacağız ve bize iftira atanlara güzel bir cevap vereceğiz\" diye konuştu.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-