DHA YURT BÜLTENİ 16

AK PARTİ\'Lİ ÜNAL: EKONOMİ BU KADAR SALDIRIYA RAĞMEN GÜÇLENMEYE BAŞLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, \"Türkiye\'nin ekonomisi bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Geçmişte Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi, birlik ve beraberlik ruhudur\" dedi.

AK Parti\'den 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Hayrettin Güngör\'le ilgili Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu\'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Törende kalabalığa hitap eden AK Parti\'li Ünal, ülke ekonomisinin güven verdiğini ve her türlü saldırının anında bertaraf edildiğini söyledi. Geçmişte memurların, maaşlarını alınca döviz bürosuna koştuğunu ve 13 Ağustos gecesi, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bu kez kur saldırısı yapıldığını kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

\"13 Ağustos\'ta Türkiye\'ye karşı kur saldırısında bulundular. Adeta 13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz\'u yapmak istediler. Ne oldu? Birileri alkış tutuyordu, dolar 10 lira olacak, diye. Ana muhalefet partisi bu milletin oy verdiği parti, dolar 10 lira olsun, diye alkış tutuyorlardı. Onlara kananlar, dolar 10 lira olacak, diye ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyorsunuz. Dolar düşüyor. Dolar yükselirken sosyal medyayı ayağa kaldıranlar dolar düşerken neredeler? Ben bir açıklama yaptım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı ve çabuk karar vermesi sayesinde 13 Ağustos gecesi Türkiye kur atağını bertaraf etmiştir, şeklinde. Kıyameti kopardılar. Türkiye kur atağını bertaraf etmedi, dediler. Türkiye\'nin ekonomisi bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Geçmişte bir Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi, birlik ve beraberlik ruhudur.\"

AK Parti\'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise kente hizmet etmeye geldiğini belirterek, \"Biz hizmet etmeye, gönül almaya geldik. Oy almaya değil, gönül almaya geldik. Biz gönülleri kazanırsak oyu o ellerden alırız. Kahramanmaraş\'a bu güne kadar hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Hayrettin Güngör\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:282 MB

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BAKAN YARDIMCISI ERSOY VE ORGENERAL ÇETİN, SİİRT’TE

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Siirt’e geldi.

Dün Şırnak\'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili ve Yüskekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, karayolu ile bugün Siirt\'e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy, Orgeneral Çetin ve Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı ile birlikte Siirt Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret eden heyet adına kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, \"Buraya gelerek, buradaki birliklerimizi ve valimizi ziyaret ettik. Kendilerinin faaliyetlerini inceledik ve sohbet ettik. Bir dizi incelemeden sonra ilimizden ayrılacağız\" dedi.

Vali Ali Fuat Atik’i, makamında ziyaret eden heyet, kısa süren görüşmenin ardından Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Görüntü Dökümü

Heyetin Siirt Valiliğine gelmesi

Heyetin Vali Atik ile beraber yaptığı açıklaması,

Makam odasında bulan heyetten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58.94 MB

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KONTEYNER ALTINDA KALARAK ÖLEN 2 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteyner yan tarafa devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fabrika çalışanları yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak konteynerin ve mobilyaların altından çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yemekhane görevlisi Mümin Özgür de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Hakan Bulun\'un tedavisi ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Muammer Kumral’ın cenazesi İnegöl’ün kırsal Kulaca Mahallesi Kulaca Camii\'nde, Mümin Özgür’ün cenazesi ise Akhisar Mahallesi Fatih Camii\'nde bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Muammer Kumral\'ın cenazesi

-Mümin Özgür\'ün cenaesi

-Olay yerinden detaylar

-Ölenlerin fotoğrafları

Süre: 2.45 dakika, Boyut: 307 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

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YOLDA OTOMOBİLLERDEN BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR: 4 YARALI

HATAY’ın merkez Antakya ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grubun hareket halindeki otomobillerden birbirlerine ateş açması sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aralarındaki husumet nedeniyle katıldıkları Hatay Adliyesi\'ndeki duruşmadan çıkan iki grup tartışmaya başladı. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra otomobillerine binen taraflardan biri Otogar Kavşağı\'nda diğer araçtaki gruba ateş açtı. Diğer araçtakilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 01 BLB 84 plakalı otomobil, sürücüsünün yaralanarak direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer araçtakilerin tabancayla ateş açmaya devam etmesi sonucu kaza yapan araçtaki M.D., M.K. H.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine oley yerine gelen ambulanslar, yaralıları Antakya Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis, 4 kişiyi yaralayan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntüler

- Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından görüntüler

- Araç camına isabet eden kurşun izlerinden detay görüntü

- Araç içerisinden detay görüntü

- Araç içerisinden detay görüntüler

- Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından görüntüler

- Aracın olay yerinden çekilişi

- Olay sonrası durdurulan trafikten görüntü

- hastane acil girişinden görüntü

SÜRE: 01.32 BOYUT: 172 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

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SAĞANAK YAĞMUR, MEZARLIĞI VE CAM SERALARI VURDU

MERSİN\'de etkili olan sağanak yağmur, kent mezarlığında su baskınına neden oldu. Dolu ve fırtına Silifke\'deki cam seraları da kullanılamaz hale getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Mersin ve çevresinde etkili olacak yağışlara ilişkin uyarılarının ardından kent merkezi ve ilçelerindeki birçok nokta yağıştan etkilendi. Özellikle merkez Toroslar ilçesindeki Asri Mezarlık\'taki mezarlar, yağmur sularının altında kaldı. Mezarlığın kuzeyinden gelen yağmur sularının güneydeki duvarın önünde birikmesi ile çok sayıda mezar suya gömüldü. Yağmur suları yaklaşık 1 metrelik duvarları aşarak yola aktı.

Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler, suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları Silifke ilçesindeki tarım arazilerini de etkiledi. Dolu ve fırtına Akdere ve Yeşilovacık Mahallesi\'ndeki seraları vururken, cam seralar kullanılamaz hale geldi.

Salatalık üreticisi Ali Arslan, \"Sabaha karşı 04.00 sularında başlayan dolu yağışı tüm seralarımızın camlarını kırdı. Yüzde yüz zararımız var, içeride ürün kalmadı. Bu sezonumuzun ürünü tamamen bitti\" dedi. Yetkililerin tarım alanlarındaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baskın sırasında mezarlığın görüntüsü

-Mezarlık içindeki çökmüş yolun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

-Suların sürüklediği çöp konteyneri

-Ekiplerin inceleme yapması

-Su tahliye çalışmaları

(BOYUT: 228 MB) (SÜRE: 02.06 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ-Erol OKUR/MERSİN, (DHA)

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AK PARTİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI: KENT ŞAHA KALKACAK

AK Parti\'nin yerel seçim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"AK kadrolar ile Balıkesir şaha kalkacak. Balıkesir sadece Türkiye\'de değil, dünyada bilinen bir şehir olacak. \'Balıkesirliyim\' diye övünülen bir şehir olacak\" dedi.

AK Parti\'den 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara dönüşü Değirmen Boğazı mevkisinde, partililerce karşılandı. Yılmaz\'ı karşılamaya gelen yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kent girişinde, polis kontrol noktasındaki görevli emniyet mensuplarına otobüsten inerek, gül veren Yılmaz, görevlerinde başarı diledi. Buradan Zağanospaşa Camii\'ne geçen Yılmaz, cuma namazı kıldı. Başkan Yılmaz, namaz çıkışı kent sakinlerine hitap etti. Yılmaz\'a AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur ile Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Yılmaz\'dan önce konuşan milletvekilleri, başarı dileklerini iletti.

\'ÖVÜNÜLEN ŞEHİR OLACAK\'

Kalabalığa seslenen Yücel Yılmaz, Balıkesir\'in kendisine emanet edildiğini belirterek, \"Bundan 5 yıl önce 2014 yılında yine bir emanet verilmişti, Karesi ilçesi. Cumhurbaşkanı\'mız 1994 yılında bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuştu. Koyduğu belediyecilik anlayışında insan vardı, insana değer vardı. Biz bunu 2014 yılında Balıkesir\'deki tüm ak belediyelerde uygulamaya başladık. Halkımızın da teveccühü ile gerçekten güzel hizmetler yaptık. 6 seçim geçirdik. Oyumuz düşmeden ve milletvekili sayımızı da artırarak bugünlere geldik. Bugün bir bayrak devralıyoruz. Bundan önce hizmet eden ve etmiş olan, taş üstüne taş koyan, nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa ona destek olan, bir vesile ile destek olan büyüklerimize, tüm arkadaşlarımıza buradan çok büyük şükranlarımızı sunuyorum. Bu ak kadrolar ile Balıkesir şaha kalkacak. Balıkesir sadece Türkiye\'de değil, dünyada bilinen bir şehir olacak. \'Balıkesirliyim\' diye övünülen bir şehir olacak\" diye konuştu.

Balıkesir\'de çalmadık kapı bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, \"Sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili de ortak aklı kullanmamız lazım. Bunu kültür belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve katılım belediyeciliği ile yapacağız. Tüm mahallelerimizdeki yaşayanlardan, mahalle temsilcilerimizden aldığımız haberleri sorunları ve tespitlerini sizler sayesinde ilçe ve il teşkilatlarımız sayesinde de belediyelerimizle bu şehirde gerginlik, sorun ve sıkıntı kalmayacak şekilde araştırmamızı yapıyoruz. Tüm sorunları tespit ediyoruz. Bu sorunların çözüm önerilerini sizlerden alıyoruz. Sizlerle beraber seçim beyannamemizi hazırlıyoruz. Biz 2024 yılına kadar bunların hepsini sırayla çözüme kavuşturacağız. Sözümüzün arkasında duracağız\" dedi.

Konuşmasının ardından kent sakinlerine karanfil dağıtan Yücel Yılmaz, isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz, daha sonra beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yücel Yılmaz’ın vatandaşlar tarafından karşılanması

- Miting alanından görüntüler.

- Yücel Yılmaz’ın halkı selamlaması ve açıklamaları.

- Konuşma sonrası vatandaşlara karanfil dağıtımı ve hatıra fotoğrafları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

HD, Süresi: 2 Dakika 31 Saniye, Boyutu: 460 MB.

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MALATYA\'DA PKK OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA

MALATYA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6\'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda aralarında HDP eski il başkanı Özcan Ağdaş, DBP eski il başkanı Nermin Tuncel, İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu, HDP Battalgazi İlçe başkanı Ahmet Aksu, HDP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aziz Doğan ile Ahmet Turan Sertkaya ve Hasan K.\'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan K., adli kontrol şartıyla salıverilirken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tutukluların çıkarılması

- Adliyeden görüntü

- Aracın gitmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB