DHA YURT BÜLTENİ 16

MEHMET SIDDIK CANPOLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çöken viyadükte demirlere tutunarak hayatta kaldı (2)

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapımı devam eden 7 nolu viyadükte beton bloğun çökmesi sonucu enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Kocaeli\'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alındığı sırada yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Merkez Nene Hatun Camii\'ne getirildi. Yakınları camii önünde tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat\'ın eşi Fatma Canpolat, annesi Fatma Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, kayınpederi Mehmet Canpolat, kardeşleri Mustafa ve Ali Canpolat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç\'in cenaze namazını kıldırmasının ardından Mehmet Sıddık Canpolat\'ın cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

-Cenaze namazı

-Tabutun camiden alınıp mezarlığa götürülmesi

MANAVGAT IRMAĞI\'NDA SU YÜKSELDİ

Manavgat\'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu (3)

Manavgat\'ta dün geceden bu yana etkili olan yağış ve barajlardan su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı\'nda su seviyesi yükseldi. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi\'nde seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı. Şelalede bulunan işletmelerin birçoğu kapanırken, açık olan iş yerleri de su baskınına karşı hazırlık yaptı. Yağmura rağmen şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelalenin fotoğrafını çekti ve özçekim yaptı.

- Manavgat Şelalesi\'nden görüntüler

- Şelaleyi görmeye gelen turistler

- Şelalede bulunan işyerleri

BİLGE PROJESİ TANITILDI

BURDUR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi\'nin (BİLGE) tanıtım toplantısı yapıldı.

BİLGE Projesi\'nin Necip Fazıl Kısakürek Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen tanıtım programına Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, proje üretmeye yönelik çalışmaların çok önem taşıdığını söyledi. Şıldak, \"Çünkü bütün eğitim kurum kuruluşlarında, okullarımızda rutin faaliyetleri sürdürmek elbette ki bizim birinci görevimiz. Bunun yanında projeler üretmeliyiz. Projeli çalışmalar demek o kurumun, orada çalışanların, orada yöneticilik yapanların proje ekibinde yer alan herkesin bir hedefinin olması demektir. Proje demek hedef demektir. Proje demek vizyon demektir. Gelecekte heyecan duyarak beklentileri olmak demektir\" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, \"BİLGE Projesi okullarımızın projeler yapmasını sağlamanın yanında başarılı uygulamaları motive ederek eğitime katkı sağlayacaktır. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz eğitimin her aşamasında beraber olacaktır\" diye konuştu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Bülent Yamacı tarafından BİLGE Projesi kapsamında engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ve spor, müzik, el sanatları, kültürel ve sosyal etkinlikleri içeren \'Aranızdayız\' adlı projenin tanıtımı yapıldı. Yamacı, BİLGE Projesi\'nin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un açıkladığı \'2023 Eğitim Vizyon Belgesi\'nden önce çalışmaların başladığını ve hazırladıkları projenin vizyon hedefleriyle temel felsefede örtüştüğünü kaydetti.

Engelli bir öğrencinin halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi.

- Salondan detay

- İl Milli Eğitim müdürünün konuşması

- Salondan detay

- Valinin konuşması

- Salondan detay

- Bülent Yamacı\'nın konuşması

- Halk oyunları gösterisi

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK, YENİ İLÇE OLAN DERECİK\'İ ZİYARET ETTİ

HAKKARİ Valisi İdris Akyıbık, ilçe statüsüne kavuşan Irak sınırındaki Derecik\'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şemdinli\'ye 65, Hakkari\'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik Beldesi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM\'de geçmesi ile ilçe statüsüne kavuştu. 1930 ile 1994 tarihleri arasında köy olan Derecik, 1995 tarihinden sonra belde oldu. 65 yıllık köy ve 23 yıldır belde olan Derecik\'in ilçe olmasının ardından Hakkari\'ye son kararname ile atanan Vali İdris Akbıyık da ziyaret etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tuğgeneral Emre Tayanç ile birlikte Derecik ilçesine gelen Vali Akbıyık, ilk olarak 21 Kasım\'da göreve başlayan Kaymakam İdris Arslan\'ı makamında ziyaret etti. Ardından da Derecik Devlet Hastanesi\'ne geçen Vali Akbıyık, Umurlu Sınır kapısı ve askeri üs bölgeleri gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

-Derecik Kaymakamını ziyaret eden Vali Akbıyık

-Hastanede incelemelerde bulunması

-Vali İdris Akbıyık\'ın Derecik Umurlu sınır kapısında incelemelerde bulunması

-Okulu ziyaret eden Vali ve beraberindekiler

-Detaylar

-Çocuklara çikolata dağıtılırken

-Derecik üs bölgesini ziyaret edilmesi

-Valinin askerlerle sohbet etmesi

-Öğle yemeği

KALDER BAŞKANI PİLAVCI: KADINLARLA ERKEKLERİN YAN YANA OLMASI BİR DENGEDİR

TÜRKİYE Kalite Derneği (KalDer) Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, \"Kadınların iş hayatına girmesinin ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir dengedir ve yaşam kalitesidir, bunun altını çiziyoruz\" dedi.

KalDer çatısı altında bulunan Trakya Kalite Gönüllüleri, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde \'Kadın işbaşında\' konulu konferans düzenledi. Konferansa CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceeer, AK Parti eski Milletvekili Ayşe Doğan, iş kadınların ve davetliler katıldı. KalDer Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, kadınların iş hayatına girmesinin ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir denge ve yaşam kalitesi olduğunu söyledi. Pilavcı, \"Eğer top yekun bir kalkınmayı hedefliyorsak, özellikle cinsiyet eşitliği konusuna özenle yaklaşmak istiyoruz. Çünkü biz kalkınma hedefimizi kadınları dışlayarak elde edemeyiz, bu mümkün değil. Bu konuda çok iyi yetişmiş insanlarımız var. Onların iş hayatına dahil olmaları lazım. Düşünebiliyor musunuz aslında biz kalkınmamızı yüzde 30 daha güçlü bir hale getirebilecekken bunu göz ardı ediyoruz şuanda. Biraz bunlara dikkat çekmek istiyoruz aslında. Bizim bu dikkat çektiğimiz rakamlar eğer bir an evvel farkındalık oluşursa hızlı bir şekilde hep beraber kalkınmamızı gerçekleştirebiliriz bunun altını çiziyoruz. Burada kadınların iş hayatına girmesini ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir dengedir ve yaşam kalitesidir bunun altını çiziyoruz\" dedi.

KalDer\'in farkındalık yaratmak için kurulduğunu ifade eden Pilavcı, \"Doksanların başında ülkemizdeki rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin artırmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla biz ülkenin değişik yerlerinde bir takım etkinlikler hem farkındalık yaratmak hem de bilgiyi yaymaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde KalDer sürdürülebilir ortak gelecek temasını da daha fazla sahiplenmeye başladı. Sürdürülebilirlik çok önemli olduğu için tabi bunun temelinde de özellikle fırsat eşitliği cinsiyet eşitliği gibi bazı kavramların çok iyi anlaşılması yatıyor. Buradaki etkinliğimizin temel amacı bu konuda hem farkındalık yaratmak hem de bu konuda sektörlerinde lider olan kadınların paylaşımlarıyla rol model etkisini yaratabilmek\" diye konuştu.

-Toplantıya katılanlar

-KalDer Başkanı Pilavcı ile röp.

-Salondan görüntüler

-Salondaki konuşma

-Genel ve detaylar

