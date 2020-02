DHA YURT BÜLTENİ 16

Yalova\'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (4)

ARAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova\'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada yapılan ve 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandı.

İstanbul\'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı. Villa bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aradı. Ekipler, 10 saat süren arama çalışmalarını saat 18.00 sıralarında tamamlayıp, ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Arama çalışmalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



5 GÜNDÜR KAYIP DOWN SENDROMLU OSMAN, ARANIYOR

RİZE’nin İyidere ilçesinde 5 önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan down sendromlu Osman Cerrah (59) her yerde aranıyor.

İyidere ilçesinde perşembe günü evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Osman Cerrah için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı aramada son olarak ilçe merkezinden bir taksiye bindiği ve Sarayköy mevkiinde indiği belirlenen Osman Cerrah için AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına polis ekipleri de dedektör köpekle katıldı.

Osman Cerrah’ın kardeşi Özcan Cerrah ağabeyinden 4 gündür haber alamadıklarını belirterek \"Ekiplerden gelecek mutlu haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızda duyarlı olsunlar, ağabeyimi gören varsa eminyete hbildirsin\" dedi.

KAYSERİ\'DE, TEKSTİL FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN (2)



KAYSERİ\'nin İncesu ilçesindeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 depoya sıçradı. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İncesu\'ya bağlı Süksün Mahallesi\'ndeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle depoyu saran alevleri gören fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, deponun duvarlarını 4 noktadan kırarak, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 depoya sıçradı. Bu sırada depodaki ürünleri yanmaması için dışarı çıkarmak isteyen bazı çalışanlar, dumandan etkilendi. Fabrika çalışanları, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, depolardaki alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AK PARTİ\'NİN HAKKARİ ADAYI EPCİM\'E 300 ARAÇLIK KONVOYLA KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti\'den Hakkari Belediye Başkanlığına aday gösterilen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde 300 araçlık konvoyla karşılandı. Epcim, misafirperverliği ve doğal güzellikleriyle Türkiye\'ye örnek olmuş Hakkari\'de aday olmaktan onur duyduğunu belirterek, \"Bu şehir yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Buradaki insanlar terör noktasında çok büyük bedeller ödedi. Hakkari halkı artık hizmet istiyor\" dedi.

Cüneyt Epcim, Hakkari Vali Yardımcılığı görevini sürdürürken, 11 Ekim 2016\'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak da atandı. Epcim, AK Parti\'den 8 aday adayının bulunduğu Hakkari Belediye Başkanlığı için başvuru yapmadığı halde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterildi. Hakkari Vali Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliğini sürdüren Cüneyt Epcim, aday tanıtımı için gittiği İstanbul\'dan bugün kente döndü.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkisinde yaklaşık 300 araçlık konvoyla karşılandı. Belediye binası önünde de yüzlerce vatandaş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür\'ün de eşlik ettiği Epcim\'i alkışlayıp, \'En büyük başkan bizim başkan\' sloganı attı.

\'BU ŞEHİR TERÖR BELASINDAN ÇOK ÇEKTİ\'

Hakkarilileri çok sevdiğini ve gurur duyduğunu belirten Cüneyt Epcim, \"Çünkü Hakkari, ülkemizin en kritik coğrafyasında yer alıyor. Doğal güzellikleriyle, insani güzellikleriyle ve misafirperverliğiyle tüm Türkiye\'ye örnek olmuş bir şehir. Bu şehir, yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Buradaki insanlar terör noktasında çok büyük bedeller ödedi. Yaklaşık 4 yıl önce göreve başladım. Son 2 yılda da Hakkari Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yapma noktasında elimizden gelen gayreti gösterme çabası içerisinde olduk. Ben Hakkari\'de bir sokağa hizmet götürdüğümde veya hangi insanla konuşsam, kendileri hep bizden memnuniyetle söz ettiler. Ben de Hakkari\'yi dışarıda hep iyi şekilde temsil etmeye, Hakkari insanının güzeliklerini hep iyi şekilde göstermeye çaba gösterdim\" dedi.

\'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZEL BİR İNİSİYATİF KULLANDI\'

Hakkari\'de birlik ve beraberlik içerisinde son 2 yılda güzel çalışmaların yapıldığını anlatan Epcim, şunları kaydetti:

\"Tabii ki hâlâ Hakkarimizin çok ciddi çalışmalara ihtiyacı var. Belediyeler insanın hayatına doğrudan dokunma ve insanın yaşam standartını geliştirme yerleridir. Bu manada altyapısı bitmiş olan ve seneye doğal gazı her şeyiyle getirmiş olan daha büyük yatırımları da Hakkari\'ye getirme noktasında bundan sonra da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız özel bir inisiyatif kullandı. Özellikli Hakkari halkına daha fazla hizmet edebilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki demokratik ortamda ve ahlaki ilkelerimize, AK Parti\'ye yakışır bir şekilde bir seçim geçmesini niyaz ediyorum. Burada Hakkari insanımızın demokratik ortama saygı göstereceğini ve bundan sonraki çalışmalarımızda da bizlere yardımcı olacaklarına eminim. Böyle güzel bir karşılama yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Hakkari halkına, 2 yıldır yaptığımız hizmetlerde bizleri çok güzel bir şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, kendisi buranın bir milletvekili gibi her yaptığımız çalışmada bizlere desteğini esirgemedi.\"

TOGEMDER\'DEN DİYARBAKIR\'DA 1500 ÇOCUĞA KIŞLIK KIYAFET

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği\'nin (TOGEMDER) Diyarbakır\'da 1500 çocuğa kışlık giysi yardımı töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin huzurun merkezi haline geldiğini söyledi. Vali Güzeloğlu \"İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek ve bitirmek istedikleri, bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz\" dedi.

TOGEMDER tarafından Diyarbakır\'ın Sur, Lice Silvan ve Kulp ilçelerinde eğitim gören bin 500 öğrenciye mont, bot ve giysi dağıtımı için 20 kişilik öğrenci grubuna, temsili dağıtım töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Öğretmen Evi\'nde düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, yönetim kurulu üyesi Reyhan Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, kadın ve çocukların bireysel, aynı zamanda toplumsal eğitim gelişimini hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyarbakır\'da hayırseverlerin yardımlarıyla bin 500 çocuğa kışlık giysi getirdiklerini belirten Gülbaran, dernek olarak kadın ve çocukların gelişimini sağlayacak bir çok proje geliştirdiklerini söyledi. Gülbaran şöyle konuştu:

\"Tüm dünya ve ülkemizin büyük bir sorunu var. Çocuk ihmal ve istismarı, bu konuda kayıtsız kalamazdık, bu noktada \'Biz geleceğiz\' projemizi hayata geçirdik. Öncelikle çocuk ihmal ve istismarını önleme ve çözüm yolları konusunda ilgili bakanlıklarla birlikte bir sempozyum düzenledik. Konuyu tüm yönleriyle irdeleyerek sempozyum sonuç bildirgesi hazırladık. 10 bin kişilik bir kitleye eğitim vermeye karar verdik. Çocuklarımızı korumak ve kollamak hepimizin görevidir. TOGEMDER her zaman her yerde, her koşulda hayırseverlerimizle el ele bu ideal için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.\"

Sur ilçe kaymakamı Abdullah Çiftçi de, terör örgütü PKK\'lıların hendek ve çukurlarıyla, tarihi yok etmeye çalıştığını ifade ederek, \"Çukur eylemleriyle yaklaşık 4 bin ev yıkıldı. 4 bin aile evsiz kaldı. Aslında terör örgütü bu 4 bin ailenin çoğunu ve toplamda Sur halkının geleceğini yok etmek istemişti. Bugün Sur\'da yeniden bir ihya ve inşa çalışması var. Terör örgütünün mağdur ettiği ailelerin tamamının mağduriyetleri gideriliyor, giderildi\" şeklinde konuştu.

Diyarbakır\'ın huzur merkezi haline geldiğini anlatan Vali Hasan Basri Güzeloğlu da konuşmasında, şu ifadelere yerverdi:

\"Bugün Diyarbakır\'da da bu kararlılığın, her yönüyle gelişmenin, kalkınmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün Diyarbakır çiçek, bugün Diyarbakır yeşil, bugün Diyarbakır güzel, bugün Diyarbakır bir huzur merkezi haline geldi. İhanet odaklarının bozmak istediği, yok etmek istediği ve bitirmek istedikleri bugün çok daha güçlü bir şekilde yeşerdi, güçlendi ve kökleşti. Çünkü onların işleri yıkmak, bizim işimiz yapmak. Onlar imha ediyor, biz ihya ediyoruz. Gönülleri, şehirleri ve bütün değerleriyle ihya ederek gelecek bu inançla yürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.\"

Törene katılan öğrencilere hediye paketlerinin verilmesinin ardından program sona erdi.



