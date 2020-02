DHA YURT BÜLTENİ 16

Ehliyetsiz sürücü karşı şeride geçip otomobille çarpıştı: 3 yaralı

KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Ali E. (17), yönetimindeki otomobille, karşı şeride geçip, otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ali E.\'nin otomobilinden fırlayıp aracın altında kalan ve yaralanmayan yavru köpek ise polis tarafından kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 42 LY 592 plakalı otomobile \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtarına uymayıp, karşı şeride geçip kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra karşısından gelen Osman Dede (51) idaresindeki 42 PC 778 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Dere ve Ali E. İle yanında bulunan Nusret Enes Demir (18) yaralandı.

YAVRU KÖPEĞİ POLİS KURTARDI

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Ali E.\'nin ehliyetsiz ve olduğu ortaya çıktı.

Ali E.\'nin otomobilinde bulunan 2 yavru köpekten biri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilden fırladı. Araç altında kalan köpek, polis tarafından kurtarıldı. Polis, yara almadan kurtulan iki köpeği kaza yerinden uzaklaştırıp kaldırım kenarına bıraktı. Çevredekilerde köpeklere ekmekle beslemeye çalıştı. Köpekler, Ali E.\'nin yakınları tarafından kaza yerinden götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

==========================================

13 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, balık tutarken yakalandı

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ ve Tokat\'ta işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.(49) sahilde balık tutarken yakalandı.

Kocaeli ve Tokat\'ta resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak, tehdit, silahla yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına karışan, hakkında 4 yıl önce 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Ş.G., kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Ş.G.\'nin Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan Ş.G., Gölcük Kavaklı Sahili\'nde olta ile balık avladığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Ş.G.\'nin üzerinde bulunan sahte sürücü belgesi ve ruhsatsız tabancaya el konuldu. Ş.G. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

============================

DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU; PİLOT VE ÖĞRENCİSİNDEN ACI HABER (EK)

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan

tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun\'un cesetleri, Karacasu ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi\'ne getirildi. Cenazelerin buradaki Mahalle Meydanı\'nda hazır bekletilen 1\'i Karacasu, diğeri ise Kuyucak Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına nakledilmesi bekleniyordu. Ancak bundan vazgeçilip cenazeler dağlık bölgeden indirilip, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine ait arazi aracı ile bekletilmeden Karacasu Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü.

Bu arada dağlık alanda uçağın enkazını inceleyen ekipler, uçağın düşme nedeninin yoğun sis olduğunu bildirdi. Yoğun sis nedeniyle pilotun dağı fark etmemiş olabileceği ifade edildi.

================================================

SERVİSTE UNUTULAN ALPEREN\'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA, OKUL SAHİBİNE TAHLİYE



İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin\'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis sürücüsü Taner İşgören ile eşi okul sahibi Yurdagül İşgören\'in de aralarında bulunduğu 2\'si tutuklu, 6 sanığa verilen 5 yıl ile 9 yıl arasındaki hapis kararlarının temyiz edilmesinin ardından, Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yeniden yargılanma yapıldı. Yerel mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve son hazırlanan bilirkişi raporunda da asli kusurlu bulunan Yurdagül İşgören, tahliye edildi.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında \'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek\' suçlarından dava açıldı. Geçen 19 Temmuz\'da Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, Alperen\'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İ.\'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.\'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İ.\'nin eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İ.\'ye 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.\'ye 6 yıl, Bekir G.\'ye 5 yıl, Ahmet S.\'ye 5 yıl hapis cezası verildi.

BİLİRKİŞİ ASLİ KUSURLU BULDU

Kararların tarafların avukatları tarafından temyiz edilmesi sonrasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi\'nce yapılan inceleme sonucu, yerel mahkemenin yaptığı yargılamada bazı eksikliklerin bulunduğu gerekçesiyle sanıklar tekrar yargılanmaya başlandı. 14\'üncü Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yurdagül İşgören, tutuksuz sanıklar Ahmet S., Arzu G., Alperen Sakin\'in ailesi, tarafların avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

14\'üncü Ceza Dairesi Başkanı, yerel mahkemede yapılan yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle kendi mahkemelerince hazırlatılan yeni bilirkişi raporunu açıkladı. Rapora göre okul sahibi Yurdagül İşgören\'in olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan Yurdagül İşgören, son bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, \"Ben bu olayda suçsuzum. Bilirkişi raporuna katılmıyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim\" dedi. Yurdagül İşgören, eşiyle birlikte tutuklu olmasından dolayı çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, \"Bu sebepten ötürü en azından ikimizden biri tahliye edilsin\" diye konuştu.

Ardından savunması yapan öğretmen Arzu G. ise olayda yaşamını yitiren Alperen\'den sorumlu olmadığını, 0- 2 yaş grubu öğrencilerinden sorumlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine söz alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, Arzu G.\'nin 0-2 yaş grubundan sorumlu olduğunu söylemesine itiraz ettiklerini belirterek, \"Anaokullarında 36 aydan küçük çocukların eğitim görmesinin mümkün olmaması sebebiyle verdiği ifadeye katılmıyoruz. Bunu söylemesi de açıkça suçtur\" dedi. Arzu G., Alperen\'in sorumluluğunun kendisine ait olmadığını savunarak, \"Ben Alperen\'in öğretmeni değilim. Bana onun sorumluluğu ile ilgili bir görev verilmedi. Ben 0- 2 yaş grubu öğrencilerinden sorumluydum\" diye konuştu. Ayrıca bilirkişi raporunda Arzu G.\'nin tali kusurlu olduğu belirtildi.

Yerel mahkemedeki yargılamalara katılmayan ve delilleri karartma suçundan 5 yıl hapis cezası alan Ahmet S. ise olayda herhangi bir suçunun olmadığını öne sürdü. Yargılama sırasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ahmet S.\'nin son hazırlanan bilirkişi raporunda cezai yönden kusurunun bulunmadığı belirtildi.

\'ALPEREN\'İN ŞORTUNU BEN GİYDİRMEDİM\'

Duruşmada söz alan Alperen\'in annesi Buket Sakin ise olay günü oğlunu servise verirken üzerinde bulunan şort ile olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğinde çocuğunun üzerindeki şortun farklı olduğunu söyledi. Ölüm sırasında çocuğunun üzerindeki şortun çantadaki yedek şort olduğunu söyleyen anne Sakin, \"Alperen\'in ölümünden sonra bize gösterilen fotoğraftaki şortu ben giydirmedim. O şort çantasındaki yedek şorttu. Ben bu durumun araştırılmasını talep ediyorum\" dedi.

Savunmaların ardından söz alan Yurdagül İşgören\'in avukatı, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini istedi. Sakin Ailesi\'nin avukatları ise yerel mahkeme sonucuyla ilgili görevsizlik kararı verilerek yargılamanın ağır ceza mahkemesinde baştan yapılmasını talep etti.

OKUL SAHİBİNE TAHLİYE

Duruşma savcısı mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yurdagül İşgören\'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine, bilirkişi raporuna karşı da sanık avukatlarına savunma yapmak üzere ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

MUĞLA\'da kafası demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Kadadere Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan Ayşegül Hayes\'in av köpeği, bugün öğle saatlerinde başını balkondaki demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Hayes, kendi imkanları ile köpeğini kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir korkulukları hidrolik makasla kesip, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Hayes, köpeğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.



Siirt\'e hamsi festivali için gelen Trabzonlular horon oynadı

SİİRT’te kardeş şehir projesi kapsamında yarın kentte düzenlenecek hamsi festivali öncesi kente gelen Trabzon heyeti, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Sabah erken saatlerde Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi\'ni ziyaret eden Trabzon kafilesi, daha sonra da bir zamanlar terör saldırılarının yaşandığı Botan Vadisi\'nde kemençe eşliğinde horon oynadı.

Kent merkezinde yarın düzenlenecek olan hamsi festivaline katılacak olan Trabzon kafilesi, bugün Siirt’e geldi. Kentin tarihi camilerini ve mekanları ile Tillo ilçesine bağlı tarihi kaleyi Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Ataybay ile birlikte gezen Trabzon heyeti, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi\'ni de ziyaret ederek dua etti.

Tillo ilçesindeki tarihi kalede kısa bir konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı\'nın organize ettiği kardeş şehir projesi kapsamında Trabzon ve Siirt arasında kardeşlik köprüsü kurduklarını belirterek, \"İlimizde hamsi festivali yapılacaktır. Bu projenin esas organizatörü İçişleri Bakanlığıdır bizler burada aracı olarak bu tür etkinlikleri yapıyoruz ve çok da güzel oluyor. Daha önce Trabzon Spor ile Siirt İl Özel İdare Spor takımlarını kardeş takım ilan ettik. Şimdi ise bizler iki şehri kardeş şehir ilan etmek için Siirt’te hamsi festivali düzenleyeceğiz ve bu festivale Trabzon ilinde bir çok vatandaşımız katılacaktır. Kendileri güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz ve bu mesajı veriyoruz, Türkü, Arabı, Kürdü kardeştir bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır\" dedi.

\'GELMEDEN ÖNCE KORKUYORDUK\'

Siirt\'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirten Trabzonlu heyet, hamsi festivali için önyargılı olarak Siirt\'e geldiklerini ancak gördükleri manzara karşısında bu yargılarının kırıldığını söyledi. Siirt\'e gelmekten korktuğunu anlatan bazı Trabzonlular, \"Siirt\'e ilk defa geliyoruz, daha önce çatışmaların buralarda yaşandığını duyuyorduk ve korkuyorduk. Ancak gördüğümüz gibi değil, her yer bizim toprağımızdır. Bizler buraları gördük ve buralara gelmeye devam edeceğiz. Buralardan korkulacak bir şey yok\" dedi.

BOTAN VADİSİ\'NDE KEMENÇE EŞLİĞİNDE HORON

Hamsi festivaline katılmak için Siirt\'e gelen yaklaşık 200 Trabzonlu, bir dönem şiddetli çatışmaların yaşandığı ancak başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı Botan Vadisi\'nde, kemençe eşliğinde horon tepti. Botan Vadisi manzarasına hayran kaldıklarını belirten Trabzonlular, \"Bu manzara eşliğinde horon tepmek bir hayli zevkliydi. Buralar görülmeye değer yerlerdir. Bizler ilk defa geliyoruz ancak gördüğümüz ilgi ve alaka bizleri son derece memnun etti. Botan Vadisi\'ni haberlerde veya televizyonlarda görüyorduk ama şimdi canlı bir şekilde görüyoruz, bu bizleri son derece mutlu etti. Siirt’te Botan Vadisi dağlarında herhalde ilk defa kemençe sesleri yankılandı ve ilk defa horon tepildi. Biz horon oynarken bir diğer taraftan ise davullar çaldı kardeşlik böyle olsa gerek\" diye konuştu.

BOTAN VADİSİ\'NE ŞARKI YAZDI

Trabzon’dan kemençesi ile birlikte Siirt\'e gelen Enver Turan (63), kemençe eşliğinde Botan Vadisi\'nde şarkı söyleyip horon tepti. Botan Vadisi\'nde kemençe eşliğinde şarkı söyleyip, horon tepmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Turan, \"Ben Trabzon’da çocuklarımın işlettiği özel bir işyerinde zamanımı geçiriyorum. Siirt’te hamsi festivalinin düzenleneceğini duydum ve bana gelen daveti geri çevirmeden Siirt’e geldim, çok da iyi yaptım, mutluyum. Bir zamanlar burada çatışmalar yaşanıyordu. Şimdi ise buralara huzur hakim, bizler de burada kemençe çaldık ve Botan Vadisi\'ne daha önce yazdığım şarkıyı bu dağlara bakarak söyledim, çok mutluyum\" diye konuştu.

Yarınki hamsi festivali kapsamında kent merkezinde 20 ton hamsi ve 3 bin paket fındık dağıtılarak, kültür alışverişinde bulunulacak.

==================

Tekirdağ\'a, Brezilya destekli \'Öğrenim Birimi\'

TEKİRDAĞ\'da Brezilya\'nın önde gelen ormancılık şirketlerinden Fibria ile iş ortağı Türkiye\'nin yerli şirketlerinden Lila Grup, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV) ile birlikte Fibria Öğrenim Birimi açtı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde açılışı yapılan TEGV Fibria Öğrenim Birimi\'nin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile davetliler katıldı. Yabancı kökenli bir kurumun TEGV\'na destek olarak hayata geçirdiği ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Toplamda 78 çocuk koltuk kapasitesi bulunan öğrenim biriminde, yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki toplam 2 bin çocuğun eğitimine destek olması hedefleniyor. Bu yıl için 100 gönüllünün eğitim vereceği birimde, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyel ve yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınması amaçlanıyor. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan ve ilk olan Maker Atölyesi ile öğrenme modelini çocuklara aşılayacak ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılması hedeflenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, ezberi aktarma devrinin sona erdiğini belirterek, \"\"Bilgi hazır ve ambalajlı bir ürün değildir. Bilgi \'canlı\'dır. Tekrar ve ezber temelli bir eğitim sistemi beklenen sonuçları verememektedir. Günümüzde, yeni bir eğitim ve okul teorisine ihtiyaç vardır. Bu teori ve eğitim anlayışı Bakanlığımızca yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Tasarladığımız eğitim sistemine büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu tesisi, bu anlamda önemsiyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımı, Vizyon 2023 belgemizin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda, bu tesiste sunulacak hizmetlerden azami ölçüde istifade edilecektir\" dedi.

Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğütücü, okulun açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"En büyük önemi ise Brezilya ile Türkiye arasındaki gönül bağlantısını, hayırseverlik bağlantısını sağlayabilmekti ve bunun için çok mutluyuz. Bunun yanında Tekirdağ\'da ilk defa yapılan bir okul ve bu okulun çevresinde 9adet ilköğretim okulu var. 5 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin okul öncesinde veya okul sonrasında sokakta geçirecekleri zamanı elleri ile fikirleri ile gözleri ile ve birlikte çalışarak becerilerini geleceğe taşımaları için çok büyük bir fırsat olarak gördük. Bu neden ile bu okul bizler için çok önemli. Bizim bu konuda yeni yapacağımız yatırımlarımıza baktığımızda Çorlu belediye başkanımızdan yer konusunda yardım ve destek bekliyoruz. Bu okulun bir benzerini Çorlu\'da yapmak istiyoruz. Bu konuda tam 2 yıldır çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar Çorlu\'da kısmet olmadı ama bundan sonra kısmet olacağının bizde farkındayız. Buradaki eser herkes tarafından görüldü ve beğenildi. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüştük. Başkan bizim satın alabileceğimiz bir yeri bulacağını ve orada bu okulun bir benzerini Çorlu\'da yapabileceğimiz konusunda imkan vereceklerini söylediler\" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, vakıf olarak 1995 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Solakoğlu, \"Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 2,5 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği verdik. Türkiye\'nin dört bir yanındaki 70\'ten fazla etkinlik noktamız, her gün çocuklarla dolup taşıyor. Ne mutlu bize ki, bugün de böyle çok özel, tarihi bir mekanda, Tekirdağlı çocuklar için yeni öğrenim birimimizi açıyoruz. Bu açılışın bizim için çok özel bir anlamı var. Birimimizin kurucusu olan Fibria, 10 bin kilometre uzaktan, Brezilya\'dan, ülkemizin çocuklarına elini uzatıyor. Yardımseverlik duygusu artık sınırları aşıyor, ülkeleri, kültürleri buluşturuyor. Bu buluşmaya imkân sağlayan ve birimimizin işletme sponsoru olan Lila Grup\'a ayrıca teşekkür ediyoruz\" dedi.

Fibria Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henri Philippe Van Keer, Brezilyalı bir şirketin Türkiye\'deki böyle bir sosyal projeyi neden desteklediğinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, \"Fibria olarak, şirketlerin daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir toplumlar için dönüşümsel ve alternatif çözümler üretilmesinde öneli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz selülozun Lila Grup ve diğer müşterilerimizde nihai ürüne dönüşünceye kadarki sürecin sürdürülebilir olması daha iyi bir gelecek için çok önemli. Sürdürülebilirlik Fibria olarak bizim DNA\'mızın bir parçası. Fibria olarak, Türkiye ve Brezilya gibi yükselen ülkelerde eğitimin en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Lila Grup ile olan iş birliğimizi, TEGV projesini destekleyerek bir adım öteye taşımaya karar verdik. Böylesi tarihi bir binada, tarihi bir ana tanıklık ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bunun için Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Öğücü\'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda TEGV\'i bu muazzam proje için tebrik etmek istiyorum. Lütfen şunu unutmayalım, çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Onların gelişimi dünyamızı daha iyi bir yer yapacak\" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, birim için gelen davet mektubunun kendisini çok etkilediğini ve her türlü desteği vereceklerini söylediğini anlattı. Albayrak, \"Ben bu şehrin yerlisiyim. Soy ağacımın 1750 yılına kadar burada olduğunu gördük. Ben göreve geldiğimde gördüğüm Tekirdağ\'ın nüfus artışında Türkiye sıralamasında ikinci sırada olduğunu gördüm. Yani Tekirdağ\'ın nüfusu bir Hayrabolu, bir Şarköy kadar artıyor. Bu nüfus artışından dolayı Tekirdağ\'ın her sene 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. Ve yine bu neden ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda aldığımız ilk karar ile 11 ilçeye 11 okul yaptırmak oldu. Yani Tekirdağ\'ın ciddi boyutta eğitime, öğretime ihtiyacı var. Az evvel dinliyorum. Brezilya\'dan Türkiye\'ye 10 bin 700 kilometrelik eğitim köprüsü deniyor. Bunlar Türkiye\'deki önemli gelişmelerdir. Ben gayet net bir şekilde söylüyorum. Büyüşehir Belediye Başkanı olarak bu tür yatırımları yapanların her zaman yanında olacağım\" diye konuştu.

