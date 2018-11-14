DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BAKAN SOYLU, EL BAB\'DAKİ ASKERLERLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin El-Bab kentinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan askerlere, kendilerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül aracılığıyla yaptığı görüntülü telefon görüşmesiyle seslendi. Soylu, \"Bizler miras olarak orada başka bir şey bırakıyoruz. İnsanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz ve biz buna minnettarız ve müteşekkiriz\" dedi.

Gaziantep\'e kısa süre önce atanan Vali Davut Gül, El-Bab\'da bulunan Jandarma ve Kara Kuvvetleri unsurları ile bölgede İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi\'nce yürütülen çalışmaları inceledi. Esnaf ve yerel meclisi ziyaret eden Vali Gül, karakolları ve Türkiye tarafından sağlanan hizmetleri denetledi, askerlerle karavana yedi.

Vali Gül, daha sonra askerlerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı, bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Soylu görüntülü arama ile askerlere seslenerek hepsine teşekkür ettiğini bildirdi. Vali Gül\'ün ziyaretini önemsediğini kaydeden Soylu \"Görev alır almaz El-Bab\'da o bölgede oranın sükûneti, huzuru için milletimizin vicdanını oraya yansıtan bütün kahramanlarımızı ziyaret etmenizden dolayı sizi çok tebrik ediyorum. Orada bulunan unsurlarımızın yaptıkları görev aslında hem ülke olarak göğsümüzü kabartıyor hem de dünyaya vicdanın nasıl hakim olabileceğini ve huzursuzluğun nasıl huzura dönüşebileceğini gösteriyorlar. Orada görev yapanlara hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur\" dedi.

Sınır ötesinde görevli askerlerin ortaya koyduğu çabanın dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\"81 milyon vatandaşımızın da duası sizinle birlikte. 81 milyonun dışında milyonlarca insan var ki görevinizin vazifenizin kutsiyetini anlayıp, güzelliğini anlayıp, hep sizinle beraber oluyorlar ve ailelerinden uzak, evlerinizden barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakârlık ve erdem, tarih boyunca önemli bir şekilde yâd edilecektir. Bizler miras olarak orada başka bir şey bırakıyoruz. İnsanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz ve biz buna minnettarız ve müteşekkiriz. Bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz, diğer taraftan da asayişi temin edeceklere destek veriyorsunuz. Bunun da farkındayız, Allah gayretinizi daim etsin.\"

Görüntü Dökümü

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- Vali Gül ve askerler

- Valinin bakan Soylu\'yu araması

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 338 MB

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2)TUNCELİ\'DE TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



TUNCELİ\'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kullandığı tespit edilen 15 sığınak imha edildi, 2 kilo patlayıcı, uçaksavar ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'nın 20 Ekim- 12 Kasım 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür, Hozat ve merkez kırsallarında düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak bulundu. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınaklar, imha edildi. Sığınaklarda ve arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise bir uçaksavar, toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 M-16 mühimmatı, Kalaşnikof şarjörü, 96 Kalaşnikof mühimmatı, sırt tipi telsiz, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu, 350 metre kablo, mikro sd kart, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 2 kilo C-4 patlayıcı, 4 Kalaşnikof kütüklüğü, 10 çift ayakkabı, ses kayıt cihazı, 20 sivil elbise, 1 top sera naylonu, 4 pil bloğu, uçaksavar, 66 uçaksavar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 3 el telsizi, 2 büyük tüp, 28 büyük pil, el dürbünü, fener, 3 güneş paneli, 2 gece görüş gözlüğü, 4 battaniye, yemek ocağı, soba, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 kadın elbisesi, 50 sargı bandı, testere, 20 kova, el bombası, lav hançeri, 2 fünye, klima tüpü, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

TUNCELİ, (DHA)

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3)PÜLÜMÜR\'DE EĞİTİME 2 GÜN KAR TATİLİ

TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.

Mücahit YOLCU-TUNCELİ/DHA

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4)ANTALYA ESNAF, SOĞANDAKİ FİYAT ARTIŞINI ANLATAMAMAKTAN DERTLİ

DEPOLARDA çürüyen soğanın fiyatı ikiye katlandı. Pazar tezgahlarında soğan 5 TL\'yi görürken pazarcı esnafı ise soğan fiyatındaki artışın çürümeye bağlı olduğunu vatandaşa izah etmekte zorlandıklarından dert yandı.

Kuru soğan, bu yıl depolarda oluşan hastalık nedeniyle büyük oranda çürüdü. Normal şartlarda 2 TL ile 2.50 TL arasında satılacak kuru soğanın fiyatı iki katına çıkarak 5 TL oldu. Antalya\'nın büyük kapalı pazarlarından birinde soğan satan yalnızca üç tezgah kalması dikkati çekti. Tezgahlardaki soğanların fiyatı ise 2.5 TL ile 5 TL arasında değişiyor. Fiyatı 4 TL\'den az olan soğanların ise hem küçük hem de çürük oldukları görüldü. Semt pazarlarında soğan ve patates satan pazarcı esnafı ise soğanın çürüdüğünü vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerinden yakındı. Pazarda tezgah başında 40 yılını geçirdiğini anlatan Ziya Gürder, soğan olmadığı için fiyatların tavan yaptığını söyledi. Fiyat artışını vatandaşa anlatmakta zorlandıklarını anlatan Gürder, \"Aldığım soğanın yarısını döktüm. Çürük mal. Halden 3 TL\'ye aldım ama bu fiyat 10 TL\'ye kadar çıkacak\" dedi. 15 yıldır pazarcılık yaptığını ifade eden Sedat Önat ise \"3 TL\'ye aldım 4\'e satıyorum. Vatandaş durumu biliyor. Satışlarım zayıf. Müşterilerimiz çok şikayetçi. Fiyatların yüksek olduğunu ve ekonomik sıkıntıda olduklarını söyleyip isyan ediyorlar. Ben soğanı 4 TL\'ye satıyorum. Biz bu durumu vatandaşa anlatırken zorlanıyoruz. Vatandaş soğanın depolarda stoklandığını ve fiyatların artması için böyle yapıldığını düşünüyor. Zenginden de fakirden de şikayet alıyoruz. Soğan ilerleyen günlerde 10 TL\'yi bile bulabilir\" dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, soğanın fiyatının hızla yükseldiğini söyledi. Soğanın çürüdüğü için ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Akcan, yılbaşını görmeden 7-8 TL\'yi göreceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Pazar tezgahlarından ve esnaftan detay görüntüler

- Soganlardan detay görüntü

- Röp 1:ziya GÜRDER (p.esnaf)

- Röp 2:Sedat önat (p.esnaf)

- Röp 3:Nevzat Akcan (sebze ve meyve komisyoncular der. Bşk.)

430 MB// 3.52 sn HD

Haber:Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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5)KAZADA YARALANAN ÖĞRENCİ, HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA\'da, tankerle çarpışan servis minibüsünde ağır yaralanan öğrencilerden Hatice Çiftçi (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kısas Mahallesi\'nde geçen pazartesi günü öğrencileri taşıyan Fethi Aktaş yönetimindeki 63 AY 966 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen 63 YF 001 plakalı akaryakıt tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4\'ü öğrenci 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralı 8\'inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğan Çiftçi\'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 87 MB

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6)MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan Mustafa Demir (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail D.\'nin kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Demir\'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak ağır yaralanan Demir, götürüldüğü Birecik Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahale sonrası Şanlıurfa\'ya sevk edildi. Ağır yaralı Demir, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Demir\'in cesedi otopsi için morga konulurken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsünün sorgulaması ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 51 MB

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