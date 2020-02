DHA YURT BÜLTENİ 16

EV HANIMI EVİNDE ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ev hanımı 35 yaşındaki Rahime Gencer, 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde, evinde, av tüfeğiyle yüzünden vurularak öldürüldü. Olayın hemen ardından geldiğini belirten Gencer\'in oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer ise, evden 3 kişinin kaçtığını söyledi. Jandarma cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Tepeköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Ev hanımı, 3 çocuk annesi Rahime Gencer, evinde yüzünden av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Rahime Gencer, oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer tarafından kanlar içinde bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca oğlundan olayı öğrenen kadının kocası 40 yaşındaki Musa Gencer de eve geldi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rahime Gencer\'in öldüğü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Bu sırada olay yerine toplanan kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Gencer için yakılan ağıtlar, yürekleri sızlattı. Gencer\'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Eşi tarlada çalışan, 18 yaşında Osman ve 12 yaşında Orçun isimli çocukları dışarda olan Rahime Gencer\'in, cinayetin işlendiği sırada yanında 2 yaşındaki oğlu Eğmen bulunduğu öğrenildi. Olayın hemen ardından eve gelen Osman Gencer\'in, annesinin cesedini bulduktan sonra üç kişinin kaçtığını gördüğünü, arkalarından koştuğunu ancak yakalayamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma Musa Gencer, oğlu Osman Gencer ve kardeşi Mehmet Gencer\'i ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Cinayeti kimin ve neden işlediği araştırılırken, ölen kadının çocukları Egemen ve Orçun, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ORGANLARIYLA 3 KİŞİYE UMUT OLDU

SİVAS\'ta 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve tedavi altında olduğu hastanede bu sabah beyin ölümü gerçekleşen Münüriye Demiray\'ın (66) böbrekleri ve karaciğeri, 3 kişiye umut oldu.

Sivas\'ta yaşayan 5 çocuk annesi Münüriye Demiray, 15 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü\'nde yoğun bakıma alınan Demiray\'ın bu sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Münüriye Demiray\'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi\'nin koordinasyonunda, Malatya\'dan gelen ekibin yaklaşık 2 saat süren operasyonunun ardından, Demiray\'ın böbrekleri ve karaciğeri alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için Erzurum ve Malatya\'ya gönderildi.

Nakil hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç Dr. Zekeriya Öztemur, organları bağışlayan aileye teşekkür ederek, \"Yaklaşık 2 hafta önce yoğun bakımımızda yatmakta olan bir hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarının isteği üzerine dün sabaha karşı organ nakli ile ilgili bütün prosedürlerimizi tamamladık. Malatya\'dan bir ekip hastamızın organlarını almak üzere yola çıktı. Ancak ekip Sivas\'a 1 saat kala hastamızın durumu kötüleşti, kalbi durdu. Bunun üzerine çok acil bir müdahale yaptık. Hastamızı kalp makinesine bağlayarak organları koruduk. Malatya ekibi geldi, karaciğerini ve 2 böbreğini sağlıklı bir şekilde çıkardık. Karaciğerini Malatya\'ya gönderdik, 2 böbreğini de Erzurum\'a gönderdik. Onun sayesinde belki 3, belki daha fazla hastamızın canını kurtardık. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki hasta yakınlarına anlayışlarından dolayı, böyle bir hizmete katkıda bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA\'DA BALONLAR ATA\'YLA HAVALANDI

NEVŞEHİR\'de, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümü nedeniyle sıcak hava balonları Atatürk\'ün posterleri ile havalandı.

Kapadokya bölgesinde günün erken saatlerinde göğe yükselen sıcak hava balonlarını işletmeciler günün anlam ve önemi nedeniyle 80 yıl önce yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önder Atatürk\'ün posterlerini astı. Balona binen yerli ve yabancı turistlerle vatandaşlar posterlerin fotoğrafını çekip görüntüsünü alırken, kimi vatandaşlar da havada gördükleri Ata posterli sıcak hava balonlarını alkışladı. Bu arada Antalya\'dan balayı için gelen bir çiftte balonların gölgesinde ellerine Atatürk posterini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALANYA\'DA TÜRKÇE MASAYA YATIRILDI

TÜRKİYE Dil ve Edebiyat Derneği tarafından gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın 4\'üncüsü Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlendi. Türkçe\'nin doğru kullanımı ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği\'nin her yıl gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın 4\'üncüsü İncekum\'daki bir otelde yapıldı. Toplantıya Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Basın İlan Kontrol Hizmetler Müdürü İbrahim Delibaş katıldı. Toplantıda ilk olarak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği\'nin amaçlarını ve faaliyetlerini anlatan slayt gösterisi sunuldu.



\'DİLİMİZE GEREKEN ÖNEMİ VERMİYORUZ\'

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, Türkçenin yabancı sözcüklerle katledildiğini söyledi. Erdem, \"Günümüzde maalesef dilimize gereken önemi vermiyoruz, hak ettiği hassasiyeti göstermiyoruz. \'Tanıtım\' yerine \'lansman\' kullanmanın, toplantıyı yöneten kişiye \'moderatör\' denilmesini anlamıyorum. Toplu konutlara \'life\' demenin hastanelere \'hospital\' demenin gerekçesini birisi söyleyebilir mi? Sadece özentiyle dilimizi kirletmeye kimin hakkı var\" dedi.

\'ABOUBAKAR DEĞİL EBUBEKİR\'

Dilin kültürün oluşmasında büyük rol oynadığını anlatan Erdem, \"Beraberliğimize göz dikenlerin planlı programlı çalışmaları bunlar. Bu yozlaşma bize çığ gibi zarar vermeye devam ediyor. Bugün bilerek ya da bilmeyerek yabancı kelimeleri Türkçe gibi kullanmaktan Türkçe kelimeleri de yabancı gibi yazmaktan seslendirmekten çekinmiyoruz. Bir bozamadığımız özel isimlerimiz vardı. Ebubekir\'i \'Aboubakar\' diye seslendirdik. Dilimizi kaybederken kavrayışımızı ve bizi millet yapan ruhumuzu kaybediyoruz. Peyami Safa\'nın dediği gibi dilini kaybeden millet her şeyini kaybetmiştir. Dilini geliştirip, zenginleştiremeyen milletler milli kültür oluşturamaz ve oluşmuş kültürü koruyamazlar. Dilimizin yeteri kadar bilinmemesi ve gücünün farkında olunmamasından kaynaklanan bir durum bu. Türkçe 5 bin yıllık geçmişe sahiptir\" diye konuştu.

\'DİL, MİLLİ ŞUURU BESLER\'

Başkan Ekrem Erdem\'in konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şöyle dedi:

\"Dil milleti ayakta tutar. Milli şuuru besleyen çok önemli bir husustur. Milletin varlığı dilin varlığı ile mümkündür. Dilimizin yabancı kelimelerle istila altında olduğunu ifade ediyoruz. Bir ülkeyi bölmek istiyorsanız bunun en iyi yolu onu manevi değerlerinden, dilinden uzaklaştırmaktır. Bu çağın olmazsa olmazı internet ve buna bağlı olarak kullanımı hızla artan sosyal medyanın kendine has dili. Ne yazık ki gençlerimiz ve çocuklarımız bilişim dili olarak kabul edilen bir dili öğreniyor. \'Q\' klavyeden vazgeçmiyor. Türkçemizin yaşadığı bu tahribat engellenemez boyuta ulaşıyor. Türklerin bilinen ilk alfabesi Göktürkler tarafından yazılmış ve Orhun Anıtları\'nda yer alıyor. Biz de oraya gitmiştik. Bu anıtlar Türkçemizin derinliğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kelime haznemiz çok. Bizim yabancı kelimelere hiç ihtiyacımız yok.\"

YABANCI TABELAYA YÜKSEK BEDEL

Antalya\'nın turizm kenti olması dolayısıyla esnafın yabancıların ilgisini çekmek için yabancı tabela kullandığını belirten Menderes Türel, \"Antalya\'nın yaz nüfusu 5 milyon. Bunun önemli bir kısmı yabancı. Esnaf onların ilgisini çekecek şekilde yabancı tabela isimler kullanıyor. Turizm şehrinde buna \'hayır\' diyemeyiz ama bunun bir yasal mevzuata dayandırılması suretiyle misli misli reklam tabela bedeli alabiliriz. Yasaklamak yerine caydırıcı hale getirebiliriz. Özellikle şirket tescillerinde isim büyük önem taşıyor. Yabancı isimlerin tescili halinde farklı bir tarife uygulanmalı. Dilimizin dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak hepimizin görevi\" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem \"Bizimki Türkçe Sevdası\" isimli kitabını protokol üyelerine hediye etti ve katılımcılar ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

OTOMOBİL, POLİS MOTOSİKLETİNE ÇARPTI; 2 POLİS YARALANDI

ADANA’da petrol istasyonuna girmek isteyen otomobil, sağ şeritte ilerleyen polis motosikletine çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mimar Sinan Kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında gerçekleşen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil, yolun sol şeriden sağ tarafta bulunan benzin istasyonuna girmek istedi. Bu sırada sağ şeritte seyir halindeki yunus polislerinin motosikletini fark etmeyen sürücü Tahsin Barut (28), motosiklete çarptı. Kaza sonucu polis memurları Mustafa Gökçe (27) ve Mustafa Dağ (26) hafif şekilde yaralanırken, Tahsin Barut olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, ambulansla Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA\'DA 5 BİN 706 KUŞLU YARIŞMA

ŞANLIURFA’da Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması düzenlendi. Yarışmada 5 bin 706 kuş yer alırken, kafesler içerisinde sergilenen kuşlar çocukların ilgisini çekti.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Şanlıurfa Serinofil Kanaryacılar Derneği tarafından, Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen yarışmada 5 bin 706 kuş sahipleri tarafından yarıştırıldı. İki gün süren yarışmaya 30 ilden gelen 2 binden fazla kuş tutkunu katıldı. Görünümleri, renkleri, cinsleri ve ötüşleriyle birbirinden farklı kanarya, papağan, ispinoz cinsi kafes kuşları, büyük ilgi görürken, farklı kategorilerde de yarıştırıldılar.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Şanlıurfa’da ilk defa yapılan kuş yarışının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

\"Bugün Şanlıurfa\'da 5 bin 706 tane kuşumuz var. Bu kuşlarımız yarıştırıldı. Perşembe günü kuşlarımız yerlerine konuldu, cuma günü ise hakemlerimiz puanlarını vererek dereceye girenler belirlendi. Bu yarışmalar İzmit ve Bursa\'da da yapılacak. Yarışmaların ardından her yıl ocak ayının ilk iki haftasında Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Bu sene bu şampiyona Hollanda\'da yapılacak. Şampiyonaya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bu iş tamamıyla bir hobi. Özellikle çocuklarımızın bilgisayar başından kalkıp bu hobiyi yapması için çaba harcıyoruz. Bu kuşlar Anadolu kupası için yarıştılar. Dünya Şampiyonluk Yarışmalarına Türkiye 2021 yılında ev sahipliği yapacak. 2021 Yılı Ocak Ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek olan yarışmaların hazırlıklarına gerek Tarım Bakanlığımız gerek bizler şimdiden başladık. Yarışmalara olan ilgi ve katılımdan dolayı mutlu olduk\" dedi.

Ziyaretçilerin yoğu ilgi gösterdiği kuşların yanı sıra yem ve ilaçları da fuar merkezinde sergilendi.

BOZCAADALI BEŞİKTAŞLILAR, ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANDI

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde, ölümünün 80’inci yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği tarafından, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için mevlit okutulup, pilav ve lokum dağıtıldı.

Bozcaada\'da bulunan Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmadı. Ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin ruhu için Alaybey Camii\'nde öğle namazında mevlid-i şerif okutuldu. Pilav ve lokum ikramı yapıldı.

Mevlid-i şerif okutulmasına Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Dr. Hakan Can Yılmaz, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanı Ali Yorgancıoğlu, daire müdürleri, Ada halkı ve tatilciler katıldı.

Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özgür Yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canını veren tüm şehitlerin ruhu için mevlid-i şerif okutup, hayır gerçekleştirdiklerini belirterek, “Adamızda bir gelenek haline gelen bu hayrı bu kez derneğimiz olarak gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum” dedi.

Fenerbahçe taraftarı Burak Parlakbilek ise “Öncelikle bu hakikatli davranıştan dolayı bir Fenerbahçe taraftarı olarak kendilerini yürekten kutluyorum ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Ben her ne kadar Fenerbahçeli olsam da göğsünde Türk bayrağı taşıyan her takıma saygım vardır” diye konuştu.

