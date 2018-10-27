DHA YURT BÜLTENİ-16

HESAP YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI ÇALIŞANI VURDU- O ANLAR KAMERADA

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada C.A.(23), belinden çıkarttığı tabancayla M.M.O.\'yu(45), bacağından vurdu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çerkezköy\'ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gece meydana geldi. İddiaya göre, mekana müşteri olarak gelen C.A., hesap nedeniyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.\'yu belinden çıkarttığı tabanca ile iki bacağından vurdu. Olayın ardından C.A. ve beraberindekiler geldiği otomobile binerek kaçarken, M.M.O., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise İstanbul\'daki bir hastaneye sevk edildi. M.M.O.\'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 3 adet boş kovan bulundu. Polis, kaçan C.A.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvelik kamerası görüntüsü

-Kapı önündeki tartışma

-Tartışma sonrası tabanca ile şahsı vurması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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KOZAN\'DA İKİ KAZA; 1\'İ AĞIR 7 YARALI

ADANA\'nın Kozan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 1\'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kozan-Adana yolunda Burhan S. yönetimindeki 01 ASS 99 plakalı otomobilin, Yunus Kızıldağ\'ın kullandığı Şengül, Muhide ve Erhan Kızıldağ\'ın yolculuk yaptığı 01 EPY 89 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaralılar Şengül, Muhide ve Erhan Kızıldağ, Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kadirli yolunda ise kontrolden çıkan 01 L 3018 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada yaralanan Önder Durmuşoğlu, Ahmet Çetinkaya ile Ayşe Kösece Kozan Devlet Hastanesi\'ne durumu ağır olan Cuma Arar ise Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki yaralı çocuk

- Yaralı çocuğun bir yakınının kucağında hastaneye getirilmesi

- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

SÜRE:34\" BOYUT:65 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)

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ORTACA\'DA OTELDE YANGIN ÇIKTI

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesindeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını söndürmek için ekipler, çalışıyor.

Ortaca\'nın Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi üzerindeki bir otelde, bugün saat 18.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Otelde herhangi bir konaklayan misafirin olmadığı öğrenildi. Otel personeli ise korkuyla binayı tahliye ederek, yangın itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen 3 itfaiye aracı, olay yerine gelerek söndürme çalışması başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜMÜ;

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- Yanan otelden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), DHA)

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FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ İŞ YERİNE GİRDİ



YALOVA’da yanlışlıkla fren yerine gaza basan kadın sürücü, otomobiliyle sokak üzerindeki kapalı iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Zarife A. (46) yönetimindeki 77 BR 444 plakalı otomobil caddeden sokağa dönerken kontrolden çıktı. İddiaya göre, panikleyerek fren yerine gaza basan Zarife A., otomobiliyle, ısıtma sistemleri ve sıhhi tesisat üzerine çalışan işletmenin ofisine daldı. Zarife A., kazadan yara almadan kurtulurken, yarım saat önce iş yerinin kapanmış olması olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşların da desteği ile otomobili iş yerinden çıkarttı. Zarife A.\'nın eşinin iş yerinde meydana gelen zararı karşılayacağını belirtmesi üzerine iş yeri sahibi şikayetçi olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Kadın sürücüden görüntü

-Otomobili çıkarma çalışmaları

Süre:1.22 Boyut: 154

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)



