DHA YURT BÜLTENİ 16

1)BAYGIN HALDE BULUNAN SURİYELİ GENÇ KIZLARIN KORKARAK ARAÇTAN ATLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan Suriye uyruklu genç kızların, aile dostları tarafından kendilerini eve götüren aracın ağaçlık alana girmesi sonucu korkarak araçtan atladıkları ortaya çıktı. Hastaneye götürülerek muayene edilen kızlarda cinsel taciz ve tecavüz bulgusuna rastlanılmadı.Olay, Serdivan Çubuklu Mahallesi Kaya mevkiinde yaşandı. İbrahim Kurt isimli bir vatandaş bahçesine gittiği sırada yol kenarında baygın halde yerde yatan iki genç kız gördü. Sağlık durumları iyi olan genç kızların Suriye uyruklu oldukları belirlenirken, Türkçe bilmedikleri için olayın ne olduğu anlaşılamadı.

Olayla ilgili yapılan incelemeler neticesinde, N.E (14) ve R.A.(17) isimli Suriye uyruklu genç kızların nüfus işlemleri ve diğer resmi işlemler için aile dostları olan A.T (44) ile birlikte Sakarya Valiliğine gittikleri, işlerinin bitmesinin ardından eve dönüşleri sırasında yolun ağaçlık alan olması nedeniyle korkarak araçtan atladıkları ve kaçtıkları ortaya çıktı.

Araç sürücüsü A.T.\'nin durumu kızların annesine haber vermesi üzerine konu Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. R.A. ve N.E. isimli geç kızların olası cinsel taciz ve tecavüz ihtimaline karşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan muayenede herhangi bir tecavüz bulgusu tespit edilmedi.Olayla ilgili R.A. ve N.E. isimli genç kızların pedagog, avukat ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınırken, A.T. ise \"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma\" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)

2)VAN GÖLÜ\'NDEKİ \'ADACIK\', SUYUN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKTI



VAN\'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü\'nde bulunan \'adacık\', göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı. Doğaseverlerin büyük ilgisini çeken adacıkla ilgili açıklama yapan Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kurbani Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacığı görünce şaşkına döndüğünü belirtti.

Erciş ilçesinde yaşayan halkı büyük ilgisini çeken Çelebibağ mevkiindeki Van Gölü altında günyüzüne çıkan adacıkla ilglii açıklama yapan Erciş Milli Eğitim Şube Müdürü Özdaş, çocukluğunun geçtiği mahalledeki Van Gölü altında suların çekilmesiyle tarihi kalıntıların ortaya çıktığını, tarihi Erciş Kalesi\'nin de bu mahalle\'de göl altında olduğunu söyledi.

Özdaş, \"Ben bu mahallede doğdum. Çocukluğum Van Gölü sahilinde geçti. Okul dönemlerinde gelir Madavank tepesinin altında kitap okur, araştırma yapardım. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Buralar kuş cennetidir ve Tarihi turistlik bir yerdir.Günyüzüne çıkan adacıkla ilgili şaşkınım.1990\'lı yıllarda suların çekilmesiyle birlikte mahallede bulunan evlerimizi yukarılara çıkardık. Burası tarihi ve turistik ber yerdir\" dedi.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA

3)BAKAN SELÇUK, MEMLEKETİ AYDIN\'DA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba ocağı Aydın\'da açılış yaptı, ziyaretlerde bulundu. Çıldır Havaalanı\'nda çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, \"Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum\" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakan olduktan sonra ilk kez memleketi Aydın\'a geldi. Bakan Selçuk, Çıldır Havaalanı\'nda, eski Kültür ve Turizm Bakanı olan babası Atilla Koç ile Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in de aralarında bulunduğu yoğun bir kalabalık grup tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Selçuk, buradaki karşılamanın ardından Aydın Valiliği\'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

\"AYDIN, TOPRAĞI EN BEREKETLİ İLLERİMİZDEN BİRİSİDİR\"

Valilikte yapılan basın açıklamasından sonra programı kapsamında AK Parti Aydın İl Başkanlığı\'na geçen Bakan Selçuk, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Selçuk, \"Biliyorsunuz iki bakanlığımız birleşti. İki bakanlık birleşince kapsama alanları da genişledi. 100 günlük eylem planında bize düşen birçok sorumluluk var. İstihdamı teşvik eden politikalarımıza, aile ve sosyal hizmetlere yönelik kurumsal çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Daha önce sizleri ziyaret etmek istedim. Ancak bakanlığın birleşmesinden dolayı bir takım organizasyonel çalışmalar oldu. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizde bu anlayışla yola çıktık. İnsan toprak gibi bereketli olmalıdır. Aydın\'da bildiğiniz gibi toprağı en bereketli illerimizden birisidir. Biz bu tevazünün meyvelerini inşallah bu topraklarda alacağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha sık buluşur ve görüşürüz\" dedi.

\"119 BİN ÇOCUĞA DESTEK VERİYORUZ\"

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı\'ndan sonra Ovaeymir Mahallesi\'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan 3 katlı ve 30 çocuk kapasiteli \'0-6 Yaş Çocuk Sitesi Müdürlüğü\'nün açılışına katıldı. Buradaki açılışta konuşan Bakan Selçuk, \"Sizler ülkemizin istikbali için en büyük yatırımı yaptınız. İyilikte ve yardımda yarışarak ve ulusal değerlerimizi yaşatarak, hepimize örnek oldunuz. Çocuklarımızın aile sıcaklığında, en iyi şartlarda yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Yurt tipi bakım modelinden, ev tipi bakım modeline geçmekle hizmet kalitemizi biraz daha yükselttik. Kuruluşlarımızda olan çocuklarımızın aile ortamını aratmayan sevgi ve çocuk evleri sitelerimizde hayata hazırlamaktayız. Çocuklarımızın mutlu bir yuvaya sahip olmalarını her türlü bakımlarının aileleri tarafından yapılması psikolojik ve sosyolojik açıdan çok önemlidir. Sosyal ekonomik destek programıyla 119 bin çocuğumuza, aile yanında ekonomik destek veriyor ve aile bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"22 AİLE EVLATLIK İÇİN SIRADA BEKLİYOR\"

Konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise, \"Aydın\'da 0-6 yaş grubu evlat edindirme sistemimiz olmadığı için bakanlık üzerinden yürütmekteydik. Bugünden itibaren evlat edinme sistemi de Aydın\'da faaliyete geçmiştir. 22 aile de şu anda evlat edinmek için sırada bulunmaktadır. 30 çocuk kapasiteli Çocuk Sitesinin açılışını yapmaktayız\" dedi.

Konuşmaların ardından 0-6 Yaş Çocuk Sitesi\'nin açılışını Bakan Selçuk, Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç birlikte, dualarla yaptı.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

4)İZNİK\'TE KORUMAYA ALINAN ALANDA 1 LAHİT DAHA BULUNDU

BURSA\'nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

İznik\'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3\'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 2015 yılında İznik\'te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alındı. Roma dönemine ait \'Nekropol\' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bugün bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor. Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra \'Açık Hava Lahit Müzesi\' olarak turizme açılacağı belirtildi.



Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)-

5)DİYARBAKIR GENÇLİK FESTİVALİ BAŞLADI

DİYARBAKIR\'da, Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik festivalinin açılışına gelen binlerce genç, çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlendi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat bankası Diyarbakır Genlik festivali başladı. Kayapınar İlçesi kent meydanında düzenlenen festival açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile binlerce öğrenci katıldı. Festival açılışında konuşan Vali Güzeloğlu tüm Türkiye\'ye çağrıda bulunarak, \"Gelin Diyarbakır\'ın güzelliklerini görün, Diyarbakır\'ın insanıyla, Diyarbakır\'ın sunduğu bu bütün değerleriyle buluşun ve kucaklaşın\"dedi. Gençlik festivalinde gençleri eğlendiren kültür, sanat, spor etkinlikleri ile buluşturan bir festival olacağını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Her tülü ihanetin karşısında canını ve malını siper edecek, onların duruşunu bozacak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak gençler olduğunuzu biliyoruz. İşte o yüzden tüm çabamız ve gayretimizle sizleri geleceğe güçlü hazırlamak, her alanda kuvvetli kılmak, milli ve manevi değerlerle donatmak ve yarının büyük Türkiye\'nin inşasına sizlerin eliyle sağlamak amacındayız\" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, İstanbul\'da başlayan festival etkinliklerinin Diyarbakır ayağında olduklarını söyledi. Büyükgümüş, \"İnşallah 3 gün boyunca çok güzel kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde birlikte olacağız. Güçlü bir heyacanı biriktireceğiz. Gençler Cumartesi günü burada mıyız, hepimiz Diyarbakır Stadı\'ndayız, coşkumuzla heyecanımızla orada mıyız? Bu sözü verdiyseniz çok güzel geçecek\" dedi.

Konuşmaların ardından protokol kent meydanında gençler için kurulan standları gezerek gençlerle sohbet etti. Masa tenisi oynayan çocuklarla sohbet eden Vali Güzeloğlu, ceket ve kravatını çıkararak önce öğrencilerle daha sonra Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkaanı Ahmet Büyükgümüş, daha sonrada Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'yla tenis oynadı.

Festival alanında kültür, sanat, eğlence stantlarının yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay yeri inceleme ekipleri ile yunus polislerinin standı büyük ilgi gördü. Gençler, olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmaları, olayları aydınlatmalarındaki püf noktaları polislerden dinlerken, yunus polis ekipleri ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Festivalin eğlence alanında ise gençler birbirleriyle yarışarak, çalan müzikler eşliğinde dans etti.

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

6)TERÖR OPERASYONUNDA 3 KİŞİ HAVALİMANINDA YAKALANDI



AVUSTRALYA\'dan terör örgütü PKK/KCK adına falliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya\'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep\'e gelip yeniden Avustralya\'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı\'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Mücahit YOLCU

7)BİNGÖLLÜ KADINLAR, HALAY ÇEKEREK MEME KANSERİ İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURDU

BİNGÖL\'de, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan\'ın desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar, halay çekerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kent merkezdeki Kültür Parkı\'nda düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) personelleri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanına getirilen KETEM tanı aracında bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, \"İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Eğitim ve Toplum Gönüllümüz Semiramis Hanım\'ın katkılarıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız burada, erkekler de var ancak bayanlarımıza meme kanseri ile tüm kanserler için farkındalık oluşturmaktır. Meme kanserinin erken tanı ile önlenebilir olduğunu ve kanser belasından kurtulabileceğinin farkındalığını yaratmak istiyoruz. Bayanlarda en fazla görülen kanser çeşidi meme kanseridir. Her 9-10 kadından birinin meme kanserine yakalandığını bilmekteyiz. Bayanlardaki kanserlerin yüzde 32\'sini meme kanseri oluşturuyor. Bayanlarda meme kanserine bağlı ölümler de ne yazık ki yüzde 18\'e kadar ulaşmış durumda. Meme kanserinin önlenmesi için, dünya sağlık örgütü ile Sağlık Bakanlığımızın da erken tanı için öngörmüş olduğu periyotlarda erken tanı için muayenenin yapılması gerekmektedir. Bayanlarımızın her ay kendi kendilerine meme muayenesini yapması, 20-40 yaş arasında da 3 yılda bir hekim tarafından, 40 yaş sonrasında da her yıl hekim tarafından muayenenin yapılması varsa da erken tanı ile meme kanseri oluşmadan tedavi edilmesi için önemi bulunmaktadır\" dedi.

Eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan da yaptığı konuşmada, kadınların korkmadan KETEM\'lere gidip erken tanı için muayene olmalarını isteyerek, Bugün burada farkındalık için toplandık. Yoğun ilgi var. Davullarımız çalıyor, kadınlarımız coşku içinde. Meme kanseri korkulacak bir şey değildir. Bütün kadınlarımızı topladık. Biz meme kanserine savaş açtık. Savaşın simgesi de pembe kurdelelerimizdir. Herkesin yakasında, en büyük güzelliği de sağlık müdürümüz yaptı. Bir bay olarak yakasına pembe kurdale taktı. Bu demek ki erkeklerimiz de yanımızda. Önemli olan, KETEM\'lere gidip muayene olmak. Kadınlarımızı KETEM\'lere gidip muayene olmaya davet ediyorum. Korkmayın, sizi bekliyoruz\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gündoğdu, eğitim ve toplum gönüllüsü Karaaslan\'a desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi. Kadınlar, yapılan halk oyunları gösterisinin ardından hep birlikte halay çekti.

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -

