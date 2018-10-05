DHA YURT BÜLTENİ 16

BEDELLİ ASKERLER YEMİN ETTİ, TEZKERE ALDI

HATAY\'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı\'nda bedelli olarak silah altına alınan 3 bin 700 asker yemin etti, terhis oldu.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı\'nda silah altına alınan 3 bin 700 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreninde silaha el basarak yemin etti. Bedelliler, hem usta asker, hem de terhis oldu. Açık havada düzenlenen yemin törenine İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Dz. Piyade Albay İbrahim Özdoğan, askerler ve aileleri de katıldı.

Törenin ardından terhis olan bedelliler, aileleri ve sevdikleri ile buluştu.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanında bedelli askerlerin silaha el basarak yemin etmeleri

SÜRE:1,04 sn BOYUT:49 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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KARS’TA TAKSİCİLERDEN \'TERÖRE LANET\' KONVOYU

KARS’ta taksiciler, Batman\'da şehit olan askerler için araçlarına Türk bayrağı asıp, konvoy yaparak terörü protesto etti.

Batman\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için Karslı taksiciler bir araya geldi. Taksi şoförleri, Cumhuriyet Meydanı\'nda başlayan konvoy öncesinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Ardından Cumhuriyet, Faikbey, Kazımpaşa ve İnönü caddeleri üzerinden İnönü Caddesi\'ne geçen konvoya katılan taksiciler terörü lanetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taksiciler

Taksicinin konuşması

Konvoyun başlaması

Arızalanan taksinin sivil polis tarafından itilmesi

Konvoydan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

317 MB – 3 DK 17 SN

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DENİZDE ANGUS YAKALAMA OPERASYONU



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde denize düşen ve yüzerek kaçmaya çalışan angus için liman içerisinde sahil güvenlik ekipleri, nefes kesen kurtarma operasyonu düzenledi.

Yurt dışından ithal edilen angus sevkiyatının sürdüğü İskenderun’da gemiden indirilişi sırasında, hayvanlardan biri denize düştü. Bulunduğu rıhtımdan düştükten sonra yüzerek kaçan angusun peşine limandan iki tekne hareket etti. Angusun yakalama ve kurtarma çalışmaları anları ise sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı. İç limanda yüzen angusun peşine düşen iki tekneye ayrıca Sahil Güvenlik de dahil oldu. Angus, bulunduğu rıhtımdan karşı dalga kıran kayalıklarına kadar yüzdü.

Dalga kırandaki kayalıklarda yaralanma ihtimali nedeniyle denize yeniden yönlendirilen angus, bu kez liman içinde doğru yüzmeye başladı. Angus, denizde 2 tekne ile sıkıştırılarak boynuna ip bağlanıp kıyıya

çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Denizde yüzen angus

- Çevreden gelen balıkçı teknesi ve sahil güvenlik botu

- Balıkçı teknesinden ip atılması

- Kıyıya doğru yanaşması ve denizdeki angusun görüntüleri

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ASKIDA KALAN KAMYONET DÜŞMEMESİ İÇİN HALATLA BAĞLANDI

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet iki köprü arasında askıda kaldı. AFAD ekipleri, çaya düşmemesi için kamyoneti halatla korkulara bağladı.

Kaza saat 15.30 sıralarında, D-755 Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Aracını muayene istasyonuna götüren Halil Arslan (68) idaresindeki 78 AY 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çarptığı iki köprü arasındaki boşlukta askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, kamyoneti Soğanlı Çayına düşmemesi için halatla korkuluklara bağladı. Kamyonet daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında vinçle kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Askıda kalan kamyonetten detay

Süre:(03.18) Boyutu:(52 MB.)

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)