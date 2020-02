DHA YURT BÜLTENİ-16

TEKİRDAĞ\'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 19 ÖĞRENCİ YARALI(1)

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Çorlu karayolunun Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ\'dan aldığı öğrencileri Çorlu\'ya götüren 59 J 1044 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 19 öğrenci yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN DÖNMEZ: ENERJİ, TÜRKİYE\'NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği bir alan haline getirmek için gerekli altyapıları hazırladık. Enerji, gelecek dönemde Türkiye\'nin parlayan yıldızı olacaktır\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, memleketi Bilecik\'te, Şeyh Edebali Üniversitesi\'nin 2018- 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni\'ne katıldı. Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı\'nın da yer aldığı törende konuşan Bakan Dönmez, yapay zeka teknolojisine hakim olan ülkelerin, dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacağını söyledi. Dönmez, \"Bugün yapay zekanın, kodlamanın, büyük veri yönetiminin konuşulduğu bir dönemin içerisindeyiz. Şunu özellikle üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Yapay zeka teknolojisine hakim olan ülke, dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacaktır. Artık teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve ihraç eden bir sistemi kurgulamak zorundayız. Yeni dönemde yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimizden birisi olacaktır. Ağırlıklı olarak ithal edilen ürünler Türkiye\'de üretilmeye başlanacak. İleri teknoloji gerektiren yazılım, iletişim, haberleşme, sağlık, enerji gibi pek çok alanda Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız. Bugün artık dünyaya teknolojiler yön veriyor. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetinizi ne kadar geliştirirseniz, dünyanın geleceğinde de o kadar fazla söz sahibi olursunuz. Aksi takdirde bu işin kaymağını başkaları yer bize hamallığı kalır\" diye konuştu.

\'HAYALLERİMİZ, SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL\'

Yenilebilir enerjide, firmalarda en az yüzde 80 yerli mühendis ve işçi istihdam etme zorunluluğu olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

\"Birileri yapıyorsa biz daha iyisini yapmak zorundayız. Sizler, kendinizi aşmak, kendinizi yenileme noktasında ne kadar ileri giderseniz Türkiye de o kadar ilerlemiş olacak. Bizler bu manada enerjiyi yeni teknolojilerle dünyaya meydan okuyabileceğimiz, dünyaya kafa tutabileceğimiz bir alan olarak tasarlıyoruz. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilebilmesi için çok önemli adımlar attık. Yaptığımız her ihaleye muhakkak yerli istihdam ve yerli üretim şartı koyduk. Mesela yenilenebilir enerjide firmalar en az yüzde 80 yerli mühendis ve işçi istihdam etmek zorunda. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretim şartını da getirdik. Türkiye\'nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikasının temellerini geçtiğimiz yıl Ankara\'da atmıştık. Yakında rüzgar enerjisi ile de inşallah yerli üretim yapan fabrikamız devreye girecek. Amacımız sadece Türkiye\'nin ihtiyacını karşılamak değil, bölgemizdeki yüksek potansiyeli de göz önüne alarak geniş bir coğrafyada enerji teknolojisi ile üretim üssü haline gelmek. Artık hedeflerimiz, hayallerimiz, sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz ve en nihayetinde dünyanın her yeri bizim için önemli bir pazar durumunda.\"

\'ARTIK ÖYLE OLMAYACAK\'

Madenlerde de çok dinamik fırsatların söz konusu olduğunu belirten Dönmez, \"Sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezli bir yapının temellerini atıyoruz. Türkiye\'de çıkartılan kıymetli mineraller nadir elementler ya da stratejik elementler işlenmesi için geçmişte yurt dışına gönderiliyordu. Daha sonra bunları biz fahiş fiyatlarla geri alıyorduk. Artık öyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımlar artık Türkiye\'mizde yapılacak. Maden sahalarımız yeri mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkmaya başlıyoruz\" dedi.

Enerji sektörünü yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, bilgi ve tecrübeyi değere dönüştüren alan haline getirmek için gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirten Dönmez, \"Enerji gelecek dönemde Türkiye\'nin parlayan yıldızı olacaktır. Bu alanda 100 binleri bulan istihdam olanakları sağlanmış olacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerelleşmesi noktasında ortaya koyduğumuz Ar-Ge yerli üretim ve yerli mühendis şartları gelecek dönemde Türkiye\'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunmuş olacak\" diye konuştu.

\'FETÖ KÜRESEL BİR TEHDİT\'

Konuşmasının sonunda gençlere de önerilerde bulunan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

\"Sevgili gençler, sizlerin aklını çelmeye, beyninizi yıkamaya kendini vakfetmiş yapılara dikkat etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz gecesi, hep birlikte yaşadık. Bizden görünen ancak bizlere düşman olanların ağır ihanetine uğradık. Bu hastalıklı yapının birer suç makinasına dönüştürdüğü insanlar için her şey kutsal ve sorgulanamaz bir nitelik taşıyordu. Bugün dünyanın her ülkesinde insani yardım kisvesi altında devletlere ve toplumun her kademesine yerleşen FETÖ artık küresel bir tehdit haline gelmiştir. Yıllardır gizlenerek, katiye yaparak ve yalan söyleyerek her ülkede büyüyen FETÖ adeta uluslararası bir mafya gibi ülkeleri yönetimlerinden ekonomilerine kadar her alana müdahale etmeye çalışıyor. Bugün bazı ülkeler FETÖ\'nün hamiliğine soyunmuş ve her türlü desteği açıktan vermekten de çekinmiyor. Gençler, sizlere büyük görevler düşüyor. Gerçekleri anlamak ve anlatmakla yükümlüyüz. İnsanımızın ve milletimizin geleceğine kurulan tuzakları boşa çıkartmalıyız.\"

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez\'e, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üzerinde Şeyh Edebali\'nin sözlerinin yazılı olduğu tablo hediye etti.

ALMAN YOLCU UÇAĞI ZONGULDAK\'TA PİSTTEN ÇIKTI (EK)

YOLCULAR YARIN YENİ BİR UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, mağdur olan yolcular için yarın saat 11.00\'de yeni bir uçak geleceğini açıkladı. Uçağın pistten çıkarılması için park pozisyonundaki uçakların çekildiği \'pushback\' aracının geleceğini ifade eden Keçeli, şöyle dedi:

\"Yolcularımız için yarın saat 11.00\'de yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcularımızı Almanya\'ya ulaştırmış olacağız. Yarın yolcularımızı uğurladıktan sonra pistten çıkan uçak buradan çıkartıp gerekli kontroller yapıldıktan sonra tekrar uçuşlara devam edecek. Yolcular evlerine gönderildi. Konaklama sorunu olanlar için de otel ayarlanacak.\"

ÇAYCUMA/DHA

=====================================================

350 KİLOLUK DOMUZU VURUP, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde, ekili arazilere zarar verdiği öne sürülen 350 kiloluk domuz, avcılar tarafından vuruldu.

Orhaneli\'nin, Kırsal Ağaçlar Mahallesi’nde tarlalara zarara veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi. Avcılar, köpeklerin iz sürmesi sonucu yerini belirledikleri 350 kiloluk domuzu öldürdü. Tarla ve bahçelere zarar verdiği öne sürülen domuzu vuran avcılar, hayvanın yanında fotoğraf çektirdi.

ORHANELİ (Bursa), (DHA)

=================================================

ZONGULDAK 1\'İNCİ KİTAP FUARI AÇILDI

ZONGULDAK Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle düzenlenen Zonguldak 1\'inci Kitap Fuarı, üniversitenin merkez kampüsünde açıldı. BEÜ Spor Salonu\'nda 70 yayınevi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen Zonguldak\'ın ilk kitap fuarının açılışına, Vali Ahmet Çınar, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kitapseverler katıldı. Yayınlanan 3 kitabıyla aynı zamanda yazar olan Vali Ahmet Çınar, insanların ve medeniyetlerin kitap üzerinde gelişimlerini yaptığını söyledi. Geleceğe aktarımın en güzel kitapla mümkün olduğunu ifade eden Çınar, \"Birincisi olan bir fuar başlattık. Bu başlangıç çok önemli. Başlarsanız devamı geliyor, gelişiyor. Törenler hayatı etkin kılma teknikleri olarak bilinir. Fuarlar da törenlerin bir parçası, vitrine çıkma bir şeyin önemini herkese algılarına etki edecek seviyede bir çalışma yapmak demektir. Kitap okumanın değerini bilmeyen yok. Kitapsız olmaz. Bu nettir. İnsanlar, medeniyetler kitap üzerinde gelişimlerini yaparlar. Bütün medeniyetlere geçmişten geleceğe aktarımlar büyük oranda kitap üzerinden olur. Bunun farkında olarak bizim fuar vesilesiyle kitap fuarını duyurmamız, kitaba önem verildiğimizi bu şehre ilan edersek, bu gayretimizin sebebi ve amacı her şeyiyle anlaşılmış olur. İnşallah bundan sonra da devamı gelir.\" dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, yayın evlerinin stantlarını gezerek kitapları inceledi. 7 Ekime kadar açık kalacak olan fuara gelen ortaokul ve lise öğrencileri de kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

ORDUEVİ YAKININDAKİ ŞÜPHELİ ÇANTA, FÜNYE İLE PATLATILDI

ESKİŞEHİR\'de Astsubay Orduevi Düğün Salonu önüne bırakılan sırt çantası, bomba uzmanı tarafından patlatılarak açıldı. Çantadan giysiler çıktı. İstiklal Mahallesi Başan Sokak\'ta bulunan Astsubay Orduevi Düğün Salonu önündeki yaya kaldırımında sahipsiz bir sırt çantasını gören vatandaşlar, bomba ihtimaline karşı 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak çantanın yanına kimseyi yakaştırmadı. Özel giysilerini giyen bomba uzmanı şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla patlamayı gerçekleştirdi. Patlma sesi çevrede heyecan yaratırken, açılan çantanın içinden giysiler çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

BESNİ’DE KORUCU OLMAK İÇİN YARIŞTILAR

ADIYAMAN’ın Besni Kaymakamlığı tarafından ilçede görevlendirilmek üzere alınacak 13 güvenlik korucusu seçmelerine katılan 49 kişi birbiriyle kıyasıya yarıştı.

Besni Kaymakamlığı, Üçgöz, Kuzevleri, Çakırhüyük, Beşyol ve İzollu köylerinde azalan güvenlik korucularına takviye edilmesi amacıyla 13 kişinin alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından ilçede 49 kişi, korucu olmak için başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlanmasının ardından bugün ilçe stadyumunda; korucu adayları dayanıklılık testine tabi tutuldu. Korucu adayları; barfiks ve mekik çekip koşu yaptı. Hırslı gözüken adaylardan alımı yapılacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

