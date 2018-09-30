DHA YURT BÜLTENİ 16

ÇAKMAKLA OYNAYAN İKİZLERİ, ÇIKAN YANGINDA ÖLÜM AYIRDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, evlerinde çakmakla oynarken yangına neden olan ikizlerden 4 yaşındaki Mustafa Emir Öztürk yaşamını yitirirken, Sefa Mustafa Öztürk. ise son anda anneannesi tarafından dışarı çıkartılarak kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Öztürk., hastaneye kaldırıldı.

Denizli\'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Mustafa Emir Öztürk ve ikizi Sefa Mustafa Öztürk, bugün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2390 Sokak\'taki TOKİ Konutları\'ndaki 8 katta bulunan evlerinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından faydalanıp, çakmakla oynamaya başladı. İki çocuk, odada yangın çıkardı. Paniğe kapılan çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden birlikte kaldıkları anneanneleri Fatma Karacaoğlan, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen ikizlerden Sefa Mustafa Ö.\'yü evden çıkararak kurtardı. Fatma Karacaoğlan, diğer torunu Mustafa Emir Öztürk \'yü ise evde bulamadı. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Öztürk. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SAKLANDIĞI RANZANIN ALTINDA CESEDİ BULUNDU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, çocuklardan birinin içerde olduğunu söylenmesi üzerine oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri, küçük Mustafa Emir Öztürk\'nün odasında saklandığı ranzanın altında cesedini buldu. Mustafa Emir Öztürk\'ün cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Alevler yarım saatte üst katlara sıçramadan güçlüke söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen, eşiyle bir süre önce boşandıkları öğrenilen anne Raziye Karacaoğlan ve diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Yangının çıktığı eve girmek istemeyen anne Raziye Karacaoğlan\'ı, polisler ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden Mustafa Emir Öztürk\'den geriye annesi ve ikizi ile birlikte çekip sosyal medyaya yükledikleri video kaldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından cep telefonuyla çekilen görüntü

-İkiz çocuklar ve annenin videosu

-İkizlerin annesinin sosyal medyada paylaştıkları video

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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ORMANDA DEFİNE ARARKEN KAYBOLMUŞTU, 8 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekipleri tarafından aranan Murat Yıldız\'ın (45) bugün cenazesi bulundu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan Yıldız\'ın kayalıklardan düştüğü belirtildi. Ankara\'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan işverenleri, Yıldız\'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız\'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın 2\'nci günü sabahın erken saatlerine kadar Yıldız\'ı aradı, ancak onlar da herhangi bir iz bulamadı.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız\'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayın 8\'üncü gününde, bölgede hayvan otlatan bir çoban çalılıklar arasında bir ceset gördüğünü jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı cesedin Murat Yıldız\'a ait olduğunu belirledi.

İlk belirlemelere göre kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağındaki Altıoluk mevkiinde ağaçlar arasında bulunan Murat Yıldız\'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv Görüntüleri-

-Komandonun arama çalışmaları

-Jandarmanın köpekle arama görüntüsü

-Aramalardan drone görüntüsü

-Eşi Nurcan Yıldız ile röp

-Kayınbiraderi Serdar Demiryılmaz ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/BEYPAZARI (ANKARA), (DHA)-

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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİLİK AİLE TOPRAĞA VERİLDİ

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33), eşi Murat Koraş (31) ve kızları İkra Koraş (3) toprağa verildi. Otomobili Murat Koraş\'ın kullandığı sanılırken, sürücünün Ebru Koraş olduğunu ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.15 sıralarında Ermenek-Başyayla Karayolu\'nun Katranlı Köyü kavşağında meydana geldi. Koraş ailesinin içinde bulunduğu 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Konya\'da görev yapan gardiyan Murat Koraş ile kızı İkra, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı 5.5 aylık hamile Ebru Koraş da kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EHLİYETİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Kazanın ardından ilk olarak otomobili Murat Koraş\'ın kullandığı üzerinde duruldu. Ancak yapılan araştırma sonucu aracı eşi Ebru Koraş\'ın kullandığı ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı. Koraş ailesinin, kaza yaptıkları aracı ağustos ayında satışa çıkardıkları öğrenildi.

CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Murat Koraş, eşi Ebru ve kızları İkra\'nın cenazesi, bugün akrabaları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alındı. Ardından memleketleri Başyayla ilçesi Kışla köyüne getirildi. Gardiyan Murat Koraş\'ın mesai arkadaşları da tabutunun başında saygı duruşundu bulundu. Cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- cenaze namazından detay

- Ölen ailenin fotoğrafları

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ / ERMENEK / KARAMAN DHA))

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FELÇLİ EŞİNİ SIRTINDA TAŞIYOR

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, Veli Dönmez (54), 8 ay önce felç olan 21 yıllık eşi Misri Dönmez\'i (50) hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürüyor. İşsiz olan 3 çocuk babası Dönmez, 2 kızının ekonomik nedenlerle okuluna devam edemediğini söyledi.

Muradiye\'nin Yumaklı Mahallesi\'nde yaşayan Veli Dönmez\'in 21 yıllık eşi Misri Dönmez, 2008\'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 8 ay önce felç oldu. Dönmez, yatalak eşini hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürmeye başladı. İşsiz olduğunu belirten 3 çocuk sahibi Veli Dönmez, Dilan\'ın (20) evli olduğunu, ekonomik nedenlerle kızlarından Gülnur\'un (15) 5\'inci sınıftan sonra okuyamadığını, Rahşan\'ın (14) ise bu yıl liseye kaydını yaptıramadığını söyledi.

\'ÖMRÜM YETTİĞİNCE BAKACAĞIM\'

Çaresiz kaldığını dile getiren Dönmez, \"Daha önce komşularım bana yardımcı oluyordu; ancak şimdi imkanım yok. Çaresiz kalmışım. Yetkililere başvurdum, 200 lira verdiler. Eşimi Van\'a götüremiyorum. Yaklaşık 10 yıldır hasta olan eşim 8 aydır felç olmuş, yatalak bir durumda. Bakımını, banyosunu kendim yapıyorum. Kızımı okula kaydını yaptıramadım. Kayıt parası istediler. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben bir kez hasta oldum, 10 yıl önceydi. Eşim beni komşuların aracılığıyla hastaneye götürmüştü. Hastaneye yatırdı. Sabaha kadar başımda bekledi. Şimdi kendisi hasta ve yatalak oldu. Ben kendisine bakıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe bakacağım. İş bulabilirsem yevmiyeci olarak gidip çalışıyorum. Evde olmadığım zaman kızlarım bakıyor. Birlikte dışarı çıkarıyoruz. Temiz hava almasını sağlıyoruz. Eşim şu an konuşamıyor. Benim tek isteğim, eşimin bir an önce iyileşip, eski sağlığına kavuşması\" diye konuştu.

Rahşan Dönmez ise felç olan annesine çok üzüldüğünü belirterek, \"Elimizde bir şey gelmediği için Kur\'an okuyup, dua ediyorum anneme. Cenab-ı Allah\'tan annemin iyileşmesini diliyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Annemin hastalığından dolayı okula da doğru dürüst gidemiyorum. Onun bu durumu beni çok etkiliyor\" dedi.

\'BAKICI MAAŞI BAĞLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ\'

Dönmez ailesini evinde ziyaret eden Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay, dernek olarak Misri Dönmez\'e yatak aldıklarını söyledi. Yay, \"Daha önce yatağı olmadığı için yerde yatıyordu. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Maddi sıkıntıları olan aileye hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yatak aldık. Hastamızı yerden kaldırıp, rahat etmesi için getirdiğimiz yatağa bırakarak, rahat etmesini sağladık. Ailenin bu sıkıntılardan kurtulması için bakıcı maaşı alabilmesi için girişimlerde bulunarak, maaş bağlanmasını da sağlayacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aileyi ziyaret eden Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay ve yönetim kurulu üyeleri

-Yay\'ın konuşması

-Yerde yatan felçli Misri Dönmez

-Eşi Veli Dönmez ile röportaj

-Dönmez\'in felçli eşini sırtında ve kucağında taşıması

-Dönmez için getirieln yatak

-Yatağın hazırlanması

-Veli Dönmez\'in eşi ile ilgilenmesi

-Veli Dönmez ile röportaj

-Kızı Rahşan Dönmez ile röportaj

-Röportaj sırasında gözyaşı döken Rahşan Dönmez

MURADİYE (Van), (DHA) -

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Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir\'de öldü (2)

\'KANSERİ YENDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYDU\'

Yeşilçam’ın İzmir’de hayatını kaybeden usta oyuncusu Kemal İnci’nin yeğeni Murat İnci, amcasının kısa bir süre önce kanseri yendiğini ve ani ölümü karşısında çok üzüldüklerini söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Ürkmez’de oturan amcasının Karşıyaka’dan 15 gün önce ev aldığını ve daha eşyalarını tam olarak yerleştiremediğini ifade eden İnci, amcasının ‘Yeşilçam’ın anıları 2’ kitabını çıkarmak için hazırlık yaptığını söyledi. Cenazenin yarın defnedileceğini belirten İnci, \"Amcam 25 yıldır Ürkmez’deki Orhanlı Köyü’nde oturuyordu. Bahçe işleri ağır gelmeye başladığı için 15 gün önce Karşıyaka\'da ev almıştı. Ege Üniversitesi’nde lenf kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu. Kısa bir süre önce de sonuçları iyi çıkınca ‘bu kanseri de yendim’ deyip, kutlamıştık. Her şey iyiydi, sonuçları çok iyiydi. Bu sabah uyurken kalp krizi geçirip vefat ettiğini duyduk. Şaka gibi yani, çok üzüldük. Ben haftanın üç dört günü gelirdim yanına. Uykuda kalp krizi geçirmiş. Buraya yeni taşınmasına rağmen çok iyi komşulara sahipti. Bu eve de yeni taşınmıştı, yaşamaya ömrü yetmedi. Babam Bilal İnci gibi, amcam Kemal İnci’de Türk sinemasının başlangıcıdır. Türk sineması için de çok büyük kayıp. En son vücudu kaldırmadığı için yazarlıkla uğraşıyordu. Milletine öyle faydalı olmak istiyordu. Yeşilçam’ın anıları kitabının ikincisini çıkaracaktı, zamanı yetmedi\" dedi.

Amcasının özel bir vasiyeti olmadığını söyleyen Murat İnci, kendisinin nerede ölürse oraya gömülmek istediğini ve bunun için de cenazenin İzmir’de toprağa verileceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Murat İnci ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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TÜRK YILDIZLARI, TRABZON\'DA GÖSTERİ YAPTI

TRABZON\'da Ortahisar Belediyesi\'nce düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.

Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti. Öncesinde Karadenizli sanatçılar Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz\'ın konserinin ardından gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden ve Ayasofya Cami\'nin bulunduğu çimenlik alanda oturarak izledi.

Türk Yıldızları\'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak Trabzonlulara seslenen Trabzonlu Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı da alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarını sallayarak pilotlara karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Etkinlikten görüntüler

Jetlerin uçuşu

Röpler ve detaylar

HABER : Fatih TURAN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA) -

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\'28 ŞUBAT VE FETÖ YARGISI MAĞDURU AİLELER\'DEN AÇIKLAMA



DİYARBAKIR\'da bir araya gelen \'28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi\' üyeleri, basın açıklamasıyla, tutuklu bulunan yakınlarının bırakılması çağrısında bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bir araya gelen 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi üyeleri, ellerinde dövizler taşıdı. Grup adına konuşan Musap Arasan, \"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat darbecilerini yargılayacak, mahkum edeceksiniz. Ama onların brifingleriyle mahkum ettiklerini görmeyecek, haklarını iade etmeyeceksiniz. Nitekim FETÖ elemanı polis, asker, savcı, hakimleri terörist diye derdest edeceksiniz, fakat onların terörist diye yaftaladıklarını yine görmeyecek, özgürlüklerine gem vuracaksınız. Bunun izah edilir ve savunulabilir hiçbir yanı yoktur. Hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı daha kaç dönem var?\" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Toplanan grup

-Döviz açanlar

-Açıklama yapılması

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)