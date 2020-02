DHA YURT BÜLTENİ 16

35 YILLIK TAKI TASARIMCISINDAN, MHP LİDERİ BAHÇELİ\'YE ÖZEL YÜZÜK

KONYA\'da 35 yıllık takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye, üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ve ülkücülüğün ilkesi \'9 ışığı\' sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük hediye etti. Küçükdemirel, \"Devlet Bey, yüzüğü çok beğendi. Bize çok değer verdi. Daha güzel tasarımlar yapıp Devlet Bey\'in yanında olacağız\" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli\'nin daha öncede kullandığı bir çok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarladı. Tasarladığı yüzüğü MHP Genel Merkezi\'nde Devlet Bahçeli\'ye hediye eden Küçükdemirel, Bahçeli\'nin yüzüğü çok beğendiğini söyledi.

Servet Küçükdemirel şunları anlattı: \"Biz tasarım işi yapıyoruz. Bütün ünlülerle çalışıyoruz. Parti içerisinde il başkanları, milletvekilleri olsun Devlet Bey\'in yanına gidecekleri zamana bizden sipariş istiyor. Bizde güzel bir tasarım hazırlayıp kendilerine teslim ediyoruz. Devlet Bey\'de bu yüzükleri, tasarımları görünce ustayla tanışmak istiyorum demiş. En son MYK üyesi Hüseyin Korkmaz\'a yüzük yapmıştım. Hüseyin Korkmaz toplantıdan çıktıktan sonra beni arayıp \'Devlet Bey seninle tanışmak istiyor\' dedi. Bende ona \'Şaka yapıyorsunuz herhalde\' dedim. Oda \'Kesinlikle şaka değil, seninle tanışmak istiyor.\' dedi. Bende bu böyle olmaz, ben bir hazırlık yapayım, elim boş gitmeyeyim, dedim. Sonra ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü daha önce yaptığım tasarımlarda Selçuklu kartalını çok seviyor. Selçuklu kartalı, Türk motiflerini de uyarladığımız kenarlarına Türkmen beyini yazdığımız çok güzel tasarımlar yapmıştık. Bu sefer benim hediyem olacağı için, içine birde güzel bir espri olsun istedim. \"

Devlet Bahçeli\'nin klasik araba tutkusu üzerine tasarım yaptığını ifade eden Küçükdemirel, \"Devlet Bey klasik arabaları çok seviyor. En son 1982 model Chrysler otomobile bindiği klibini gördüm. Çok hoşuma gitti. Bu konuyla alakalı benimde ufkumu açtı. Dedim ki ben yüzüğün üzerine bu sefer sevdiği iki tane doneyi yapayım. Bir tanesi sevdiği klasik arabaları, bir tanesi de ülkücülüğün sembolü olan 9 ışık. Onu kenarlarına yıldız olarak işleyim istedim. Sonra tasarıma başladım. Önce çizimlerini yaptım. Sonra tek tek uğraşa başladım. Önce arabayı bitirdim sonra kenarlarına yıldızlarını işledim sonrada yüzüğün bir kenarına Devlet Bey\'in isim ve soy isimlerinin baş harfleri olan \'D\' ve \'B\' harflerini işledim\" dedi.

ÇOK HOŞUNA GİTTİ

20 günde hazırladığı yüzüğü vermek için MHP Genel Merkezine gittiklerini ifade eden Küçükdemirel, \"Genel merkeze gittiğimizde sağ olsun Devlet Bey bizi çok güzel ağırladı. Sanata ve sanatçıya inanılmaz değer veren bir insan. Çok büyük bir devlet adamı. Böyle bir hediye ile geldiğimi bilmiyordu. Kutuyu açınca, \'Bu benim bindiğim araba değil mi?\' deyince, efendim bu sefer bize böyle bir şey yapmak istedim, dedim. Nasıl olmuş dedim? \'Mükemmel olmuş, bayıldım. Çok güzel bir sanat içerisindesiniz, böyle bir şey tasarlamış olmanız beni çok mutlu etti\' dedi. Öyle söyleyince inanılmaz mutlu oldum. Tekrar görüşelim istedi. \'Ne zaman isterseniz gelin, sanatçıya her zaman kapımız açık\' dedi.\" diye konuştu.

GÜMÜŞ VE BRONZ KULLANDIK

Yüzükte bronz ve gümüş kullandığını belirten Küçükdemirel, \"Bize çok değer verdi. Değer verdiği için biz bu değerin daha çok üzerine çıkmamız lazım. Keşke bütün siyasi liderlerimiz sanata ve sanatçıya Devlet Bey kadar değer verse. İnanılmaz mutlu olduk. Kesinlikle daha güzel tasarımlarla yanında olacağız. Biz bu yüzüğü bronz ve gümüşle çalıştık. Mükemmel oldu. Bronz gümüşe çok yakışıyor. Bronz çok fazla kullanılmadı. Sadece harfler ve 9 ışığı yapmış olduğum yıldızı bronzla yaptım. Geri kalan bütün her tarafı 925 ayar kaliteli bir gümüştür\" şeklinde konuştu.

DOĞALGAZ DAĞITIMI İÇİN İLK KAZMAYI BAKAN KASAPOĞLU VURDU

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte türkü söyledi (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Manisa\'nın Kula ilçesinde, doğalgaz dağıtımı törenine katıldı. Narınca Mahallesi Divlit Caddesi ve Zafer İlkokulu önünden başlatılan doğalgaz dağıtım işi için yapılan törende konuşan Bakan Kasapoğlu, \"Bizler bu kutlu yola sizlere hizmet etmek amacıyla çıktık. Bugün Türkiye\'mizi baştan sona saran restleşme ve kalkınma hamlesinin temelinde bu milletimize hizmet aşkı yatıyor. İşte biz bu aşkla milletimize hizmette hiçbir sınır tanımayacağımız vaat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu makamlar bize milletimizin emanetidir. Bizim işimiz yalnız bugünle sınırlı değil. Görevimiz, bugün atacağımız adımlarla ülkemizi, yarınlarımızı, geleceğimizi hazırlamak. Bu anlamda, yükümüz ağır, görevimiz çetin ve bir o kadar da değerli. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak bu kutlu yolda sizlerin dua ve desteklerine daima ihtiyacım olduğunu bilmenizi isterim. Bugün burada önemli bir hizmetin ilk adımına şahitlik etmek, benim için ayrıca çok anlamlı. İlk kazmayı vuracağımız bugün de sizlerle birlikte olmak nasip olduğu için de ayrıca gururluyum\" dedi.

Kula\'nın Antik Yunan\'dan bugüne hem ticari hem sosyal hareketlilik bakımından daima aktif bir şehir olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, \"Kula, gün gelmiş zorluklar yaşamış, gün gelmiş işgallere maruz kalmıştır. Fakat her seferinde üstündeki ölü toprağını savurmayı bilmiş, yarınlara her daim aynı inanç ve kararlılıkla yürümüştür. Kula efelerinin torunları dün canları pahasına istiklal müdafasında yiğitçe mücadele ettiler. Biliyoruz ki bugün de memleketimizin istikbali ve bekası için aynı inançla üretiyorlar ve çalışıyorlar. Kula\'ya hizmet etmek gerçekten önemli bir onur. Bu memleketin her karış toprağına hizmet etmeyi bir borç, bir onur adlediyoruz. Spor Toto Başkanlığı görevimdeyken, Kula\'nın çocukları, Kula\'nın gençleri için yarım kalmış okul inşaatlarımızdan spor tesisine kadar değişik hizmetlere vesile olduk. İnşallah bundan sonra da Kulamızın gençlerinin ve çocuklarının sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimi ve yarınlarda daha donanımlı bireyler olması için elimizden gelen katkıyı ardına kadar göstereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız\" diye konuştu.

\'KULA BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR\'

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti:

\"Kula\'nın bir evladı olarak yıllar sonra da hayırla yad edilmek bizim için en büyük amaçtır. Bundan daha büyük bahtiyarlık yoktur. Kula bizim göz bebeğimizdir, Manisa toprağımızdır, memleketimizdir. Gönlümüz daima sizlerledir. Evladınızı muhabbetle bağrınıza bastınız, sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir an evvel çalışmaların tamamlanması ve doğalgaz hizmetine kavuşmanız için gereken ne ise hem ben hem diğer bakan arkadaşlarım, daima gerekeni yapacağız. Biliniz ki ana baba ocağınızla, Ankara arasında bir gönül köprüsü kurulmuş durumdadır. İnşallah en kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz ve Kula\'ya olan yatırımlarımız devam edecek.\"

Bakan Kasapoğlu\'nun konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile birlikte sembolik olarak temel atma töreni gerçekleştirilerek, doğalgazın şehir merkezindeki evlere ve iş yerlerine dağıtım işi başlatıldı. Temel atma töreninin ardından Kula\'ya yapılan yatırımları yerinde değerlendirmek amacıyla beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne geçen Bakan Kasapoğlu\'nu burada öğrenciler karşıladı. Öğrenciler ile birlikte bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, isteklerini dinleyip, en kısa sürede yerine getireceği sözünü verdi.

Okulun ardından Bakan Kabapoğlu, Kula\'da halen yapımı devam eden yeni spor kompleksi inşaatını da gezdi. Spor kompleksi tamamlandığında Ege Bölgesi\'nin parlayan yıldızı haline geleceğini belirten Bakan kasapoğlu, inşaatının en kısa süre içerisinde tamamlanarak Kulalılar\'ın hizmetine açılması için çalışmaların hızlanması talimatını verdi. Bu konunun yakın takipçisi olacağını da vurguladı. Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinde iken Kula\'ya kazandırdığı bir diğer hizmet olan Jeopark Sentetik Çim Futbol Sahası\'nda da incelemelerde bulunup, burada kendisin bekleyen öğrenciler bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu\'na Kula\'daki ziyaret ve incelemelerinde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık ile Mehmet Ali Özkan, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP\'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ak Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI İNCELEDİ

Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yamaç mevkiinde bulunan TOKİ kentsel dönüşüm bölgesine dahil olan ve yıkımına başlanan alanda incelemelerde bulundu.

Burada evlerinin kentsel dönüşüme dahil olan mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, \"548 tane anlaşılmış hak sahibi var. Biz şimdi ilk etapta buraya 750 konutu inşallah yapacağız. Bunun kamulaştırılması için 40 milyon lira bedel var. Bunu da belediye ve bakanlık olarak biz bu bedeli harcayacağız. Daha sonra yollarla ilgili konular var. Bu yollarla ilgili sorunu da süreç içerisinde çözeceğiz. Bu 750\'yide inşallah yılsonuna kadar ihalelerini yapıp kısa zamanda hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Değer fiyatlarında o yılki anlaşmaları bu yılla güncelleyerek getireceğiz\" dedi.

Bakan Kurum, yapılan güncellemeler ile ilgili şunları söyledi:

\"Güncellemeleri, şuan enflasyon diyelim yüzde 18-20 orada da neredeyse yarı yarıya indirime gidiyoruz. Buradaki güncelleme yıllık yüzde 8\'e geliyor. Enflasyon fiyatlarına yansımayacak. Onun altında koyacağız. Maksimum tavan belirledik. O tavanla burada çalışılacak. Onların hepsini diyelim ki; bugün yüzde 18 burada sadece kentsel dönüşüm uygulamasına has biz bunları 6 aylık yüzde 4 olarak belirledik. Dolayısıyla buradaki güncelleme yüzde 4 yapılacak, 6 ayda bir. Siz hem de 180 ayda ödeyeceksiniz. Enkaz bedelleri sonuçta peşinatta sayılacak. Kanalla ilgili ödemeyi 180 ayda yapacaksınız. Bu maliyet yüzde 40 indirimli yapılacak. 40 milyon lira, biz buraya geleceğiz bedel harcayacağız. Bunu da sizden almayacağız. Dolayısıyla burada yapılabilecek her şeyi devlet, bakanlık TOKİ, belediye herkes yapıyor.\"

\'BursaFotoFest\' kortej yürüyüşü ile başladı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını Bursalılarla buluşturan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali \'BursaFotoFest\', kortej yürüyüşü ile başladı.

Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 8’inci yılında ‘Ritüeller’ temasıyla Bursalılarla buluşan BursaFotoFest’in geleneksel kortej yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi\'nde gerçekleşti. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.

\'BURSA\'YI DÜNYAYA TANITMAK ZORUNDAYIZ\'

Kortej yürüyüşünde fotoğraf tutkunlarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin startını bu yürüyüşle başlattıklarını belirterek, \"Kent Konseyi burada, kentin tüm katmanları, siyasi partiler, meclis üyeleri burada. Aynı zamanda Hindistan ve Sri Lanka’dan gelen konuklarımız burada. Onlar da bu heyecana ortak oldular. Bursa’mızın kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes burada. Her zaman söylüyorum, Bursa Allah vergisi güzellik ve özeliklere sahip bir şehir. Bu güzellikleri profesyonel fotoğrafçılar marifetiyle dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bursa’nın tanıtım ve lansman konusunda ciddi açılımlara ihtiyaç var. Bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar var. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bursa’yı dünyaya tanıtmak zorundayız. Burada farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Ama herkesin ortak derdi, aşkımız, heyecanımız, sevincimiz Bursa üzerinedir. İnşallah Bursa’yı hep beraber güzel günlere koşturacağızö diye konuştu.

